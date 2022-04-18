Харківщина отримали нові авто швидкої допомоги підвищеної прохідності, - Синєгубов. ФОТО

Харківська область отримали нові авто швидкої допомоги підвищеної прохідності, а також медикаменти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.

"Харківщина отримали нові авто швидкої допомоги підвищеної прохідності. А також медикаменти та все необхідне обладнанням для ефективної роботи на передньому краю оборони Харківщини.

Дякую Головному управлінню розвідки Міністерства оборони, яке здійснило доставку машин. Та особисто начальнику управління генералу Кирилу Буданову за таку необхідну в наш час допомогу для наших військових. Спільними зусиллями наближаємо нашу перемогу", - йдеться в повідомленні.

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