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Харківщина отримали нові авто швидкої допомоги підвищеної прохідності, - Синєгубов. ФОТО

Харківська область отримали нові авто швидкої допомоги підвищеної прохідності, а також медикаменти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.

"Харківщина отримали нові авто швидкої допомоги підвищеної прохідності. А також медикаменти та все необхідне обладнанням для ефективної роботи на передньому краю оборони Харківщини.

Дякую Головному управлінню розвідки Міністерства оборони, яке здійснило доставку машин. Та особисто начальнику управління генералу Кирилу Буданову за таку необхідну в наш час допомогу для наших військових. Спільними зусиллями наближаємо нашу перемогу", - йдеться в повідомленні.

Харківщина отримали нові авто швидкої допомоги підвищеної прохідності, - Синєгубов 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог не може підступитися до Харкова, ЗСУ тримають міцно позиції, на деяких напрямках просуваються вперед, - Синєгубов


Харківщина отримали нові авто швидкої допомоги підвищеної прохідності, - Синєгубов 02

Харківщина отримали нові авто швидкої допомоги підвищеної прохідності, - Синєгубов 03


Автор: 

Харківщина (6054) швидка (267) Синєгубов Олег (859)


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Хотелось бы что-бы эти автомобили высокой проходимости н по центру Харькова рассикали, по нашей традиции. А поехали в городочки, где нет дорог
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18.04.2022 14:27 Відповісти
І при чому тут ГУР МО ??
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18.04.2022 14:40 Відповісти
 
 