8 133 8

Україна отримала ще 23 швидкі від міжнародних партнерів. ФОТО

Україна продовжує отримувати підтримку від країн-партнерів та міжнародних організацій. 23 автівки Швидкої допомоги будуть направлені до регіонів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє МОЗ.

Автомобілі будуть передані для потреб українських лікарень, ЗСУ, ДСНС, Національної гвардії та МВС україни. Більшу частину автівок відправлять до регіонів, які внаслідок бойових дій втратили значну частину медичного автопарку.

Україна отримала ще 23 швидкі від міжнародних партнерів 01

Україна отримала ще 23 швидкі від міжнародних партнерів 02
Україна отримала ще 23 швидкі від міжнародних партнерів 03

За інформацією МОЗ, загалом кулі та снаряди російських терористів поцілили у 78 автівок швидкої медичної допомоги, частина з них відновленню не підлягає. Ще 106 швидких вкрадено окупантами.

Коментувати
З світу по нитці на допомогу Україні .Разом до Перемоги
30.04.2022 11:22 Відповісти
Коли вже ці міжнародні організації зрозуміють, що мають справу з терористом???
Це ж ціль №1 для орків!
Не могли відразу маскувальне фарбування замовити... прийдеться перефарбовувати..

А машинки -КЛАС!
30.04.2022 12:00 Відповісти


"Саксони" броньовані, тримають навіть бронебійний 7,62.

А якщо орки захочуть вистрілити в авто чимось більш потужним, то ні колір авто, ні діти всередині їх ще нічтого ні разу не зупиняло.
30.04.2022 20:51 Відповісти
Всім хто підтримує Україну у важкі часи-респект...
30.04.2022 11:22 Відповісти
Дякуємо.
30.04.2022 11:32 Відповісти
Шикарні...
30.04.2022 11:45 Відповісти
Це мені нагадує розпаковку якісної західної техніки, хоча зробленої у Китаї, але все ж таке по західним технологіям. Особливо в дитинстві, це завжди таке хвилювання, аж руки тремтять. Може хоть ця війна навчіть нас йти вперед з цивілізованним світом.
30.04.2022 11:48 Відповісти
Броньовані медичні "Сахони" це саме те, що потрібно на передовій, до того ж, британці постачають їх із повним комплектом обладнання в середині!
30.04.2022 20:44 Відповісти
 
 