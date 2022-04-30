8 133 8
Україна отримала ще 23 швидкі від міжнародних партнерів. ФОТО
Україна продовжує отримувати підтримку від країн-партнерів та міжнародних організацій. 23 автівки Швидкої допомоги будуть направлені до регіонів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє МОЗ.
Автомобілі будуть передані для потреб українських лікарень, ЗСУ, ДСНС, Національної гвардії та МВС україни. Більшу частину автівок відправлять до регіонів, які внаслідок бойових дій втратили значну частину медичного автопарку.
За інформацією МОЗ, загалом кулі та снаряди російських терористів поцілили у 78 автівок швидкої медичної допомоги, частина з них відновленню не підлягає. Ще 106 швидких вкрадено окупантами.
Це ж ціль №1 для орків!
Не могли відразу маскувальне фарбування замовити... прийдеться перефарбовувати..
А машинки -КЛАС!
"Саксони" броньовані, тримають навіть бронебійний 7,62.
А якщо орки захочуть вистрілити в авто чимось більш потужним, то ні колір авто, ні діти всередині їх ще нічтого ні разу не зупиняло.