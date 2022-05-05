Через агресію РФ в Україні фактично повністю відсутнє лікування хворих на рак, - Зеленський

Російські окупанти спричинили на тимчасово захоплених територіях України катастрофічну ситуацію з доступом до медичних послуг і ліків, у людей немає найнеобхіднішого.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на благодійному вечорі Brave Ukraine, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У тимчасово окупованих районах України на сході і на півдні катастрофічна ситуація з доступом до медичних послуг і ліків, не вистачає навіть найпростіших препаратів. росія принесла в Україну та Європу такі проблеми, які ми уявити не могли ще кілька місяців тому – це фактично повна відсутність лікування хворих на рак, це вкрай ускладнений чи повністю відсутній доступ до інсуліну для хворих на цукровий діабет, це неможливість провести хірургічні операції. Це навіть просто нестача антибіотиків", - розповів глава держави.

Також, за словами Зеленського, від початку повномасштабного вторгнення російські війська знищили або пошкодили майже 400 закладів охорони здоров’я, а саме: лікарні, пологові будинки, амбулаторії тощо.

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