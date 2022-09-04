В Украине начинается новая волна COVID-19, - главный санврач Кузин
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
В Украине постепенно растет заболеваемость COVID-19 и количество госпитализаций из-за этого. В настоящее время зафиксировано 11,5 тыс. больных коронавирусной болезнью, в больницах находятся более 3 тыс. пациентов.
Об этом в интервью Укринформу сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.
"Мы наблюдаем начало роста заболеваемости, и это начало осенней волны, которая является базовой. Мы постепенно регистрируем все большие относительные показатели по количеству больных. Например, за прошедшую неделю это было 9,1 тыс., сейчас это 11,5 тыс., у которых был диагностирован COVID-19 и которые заболели. Это ожидаемо, уже третий год подряд в сентябре происходит повышение уровня заболеваемости COVID-19, и спадать он начнет в марте-апреле, а может, и в начале мая", - сказал Кузин.
В то же время главный государственный санврач подчеркнул, что сейчас ключевым является показатель госпитализаций из-за коронавирусной болезни, который также растет.
"Для нас ключевым является показатель госпитализаций. Если раньше мы фиксировали в среднем менее 1 тыс. госпитализаций в неделю, то за последние несколько недель эта цифра растет. За позапрошлую неделю это 2,6 тыс., сейчас около 3,1 тыс. пациентов в течение недели госпитализируются с диагнозом COVID-19", - сказал Кузин.
По его словам, также еженедельно на 10-15% растет и количество тестирований на COVID-19.
По данным Минздрава, за прошлую неделю было проведено 56,5 тыс. тестирований, сейчас это 62 тыс. тестов. В подавляющем большинстве используются быстрые тесты на уровне первичного звена медицинской помощи.
В целом в Украине, рассказал Кузин, в наличии ПЦР-системы на проведение 1,3 млн исследований, такое же количество есть в резерве. Этого должно хватить до первого квартала 2023 года. Также на уровне первичной медицинской помощи доступны около 1,7 млн быстрых тестов. Их хватит до конца 2022 года.
Кузин отметил, что Украина получает тестовые системы и быстрые тесты для выявления коронавируса как гуманитарную помощь, а также закупает их за грантовые средства.
Пожалуйста, подождите...
- Дядя Пишта, вы не боитесь коронавируса?
- Нет, не боюсь. У меня есть палинка.
- Палинка хорошая против коронавируса?
- Против коронавируса нет, но против
страха отлично.
Але є ще і "пальонка" - це той "шмурдяк, що готується у гаражах з технічного спирту і води Чисто кацапський винахід!
фейк про "за першу половину 2022 року народжуваність в Угорщині впала на 50% у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року!" аргументовано розібрали на атоми.
«Антиваксери» в Україні і Молдові транслюють російські наративи - посольство США
А тепер,після цих міркувать подивіться ось цей ролик з Білом Гейтцом,,вам буде цікаво:
https://www.youtube.com/watch?v=_r0rjgwQvMI
1. Баба з возу - русні п@зда
2. Хотів як краще, а русні п@зда
3. Чим дитя б не тішилось, а русні п@зда...
- COVID-19 не беспокоит?
- Нет, COVID-19 не беспокоит. У меня, знаете, другая беда - ноги потеют, прям замучился. (с)
В Китаї ввели локдаун в 21-мільйонному місті, незважаючи на великі економічні втрати (за одну добу там захворіли 153 людини).
В Україні хвиля тільки починається. Треба вакцинувати в першу чергу ЗСУ
1. Помер від ковід найбільший антивакцинатор США
2. Молода пара блогерів активно пропагували проти вакцинації. Першим помер він. Але навіть після його смерті вона продовжувала пропагувати антивакцер. Потім померла і вона
Якщо сам зазомбований, то не треба кусати інших. Але їх так і притягує, не можуть вони зупинитись
А ещё в прошлом году была рекордная смертность спортсменов из-за проблем с сердцем (почти все проколоты)
Спортсмены относятся к группе повышенного риска по внезапной смерти, частота которой во многом превышает показатели внезапной смерти в популяции (Макарова Г.А., 1992; Семин С.Н. с соавт., 2004; Lollgen H., 2004; Passino C. et al., 2004; Chee C.E. et al., 2005; Corrado D. е! al., 2006; Rowland T., 2009; и др.).
Там же
Высокая внезапная сердечная смерть спортсменов не случайна. У спортсменов значительно чаще, чем у лиц, не занимающихся спортом, встречается патология на электрокардиограмме (Moustaghfir A. е! al., 2002), нарушения ритма сердца (НРС) (Земцовский Э.В., 1990; Меерсон И.С., 1999; Moustaghfir A. е! al., 2002), нарушение сократительной способности и морфологии миокарда (Moustaghfir A. еt al., 2002; D'Andrea A. et al., 2006). Есть данные о том, что чем выше стаж занятий спортом, тем вероятнее возможность кардиальной патологии у атлетов (Меерсон И.С., 1999; Doumbia A.S., 2003).
Да и давняя мудрость "Физкультуралечит, а спорт - калечит" явное тому подтверждение.
Враховуючи те, що кожний з нас у перманентному стресі через війну, звичайно, що імунна система послаблена і ковід взагалі може добити навіть здорову людину.
Треба якось себе підтримувати, щоб потім не було пізно.
І корови не треба вакцинувати від сибірки?