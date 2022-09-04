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В Украине начинается новая волна COVID-19, - главный санврач Кузин

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

карантин,коронавірус

В Украине постепенно растет заболеваемость COVID-19 и количество госпитализаций из-за этого. В настоящее время зафиксировано 11,5 тыс. больных коронавирусной болезнью, в больницах находятся более 3 тыс. пациентов.

Об этом в интервью Укринформу сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.

"Мы наблюдаем начало роста заболеваемости, и это начало осенней волны, которая является базовой. Мы постепенно регистрируем все большие относительные показатели по количеству больных. Например, за прошедшую неделю это было 9,1 тыс., сейчас это 11,5 тыс., у которых был диагностирован COVID-19 и которые заболели. Это ожидаемо, уже третий год подряд в сентябре происходит повышение уровня заболеваемости COVID-19, и спадать он начнет в марте-апреле, а может, и в начале мая", - сказал Кузин.

В то же время главный государственный санврач подчеркнул, что сейчас ключевым является показатель госпитализаций из-за коронавирусной болезни, который также растет.

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"Для нас ключевым является показатель госпитализаций. Если раньше мы фиксировали в среднем менее 1 тыс. госпитализаций в неделю, то за последние несколько недель эта цифра растет. За позапрошлую неделю это 2,6 тыс., сейчас около 3,1 тыс. пациентов в течение недели госпитализируются с диагнозом COVID-19", - сказал Кузин.

По его словам, также еженедельно на 10-15% растет и количество тестирований на COVID-19.

По данным Минздрава, за прошлую неделю было проведено 56,5 тыс. тестирований, сейчас это 62 тыс. тестов. В подавляющем большинстве используются быстрые тесты на уровне первичного звена медицинской помощи.

В целом в Украине, рассказал Кузин, в наличии ПЦР-системы на проведение 1,3 млн исследований, такое же количество есть в резерве. Этого должно хватить до первого квартала 2023 года. Также на уровне первичной медицинской помощи доступны около 1,7 млн ​​быстрых тестов. Их хватит до конца 2022 года.

Кузин отметил, что Украина получает тестовые системы и быстрые тесты для выявления коронавируса как гуманитарную помощь, а также закупает их за грантовые средства.
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Топ комментарии
+23
починається не нова хвиля COVID-19, а старая хвыля ********* населения Украины
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04.09.2022 18:43
+19
не реєструйте і хвилі не буде (у лютому-квітні ніякої хвилі не спостерігалося, може тому що ви виродки просто повтікали і ковід разом з вами щез).. козляри довбані, заї...ли вже своїми розводняками
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04.09.2022 18:30
+15
Мало проблем від війни,так "головний лікар" ще притягнутих за вуха проблем добавляє!!! Черговий розвод на фоні заборони продажу антибіотиків без рецепту! Виродки від медицини.
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04.09.2022 18:46
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Есть у нас анекдот:

- Дядя Пишта, вы не боитесь коронавируса?
- Нет, не боюсь. У меня есть палинка.
- Палинка хорошая против коронавируса?
- Против коронавируса нет, но против
страха отлично.
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04.09.2022 20:15 Ответить
Мало кто из форумчан пробовал палинку
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04.09.2022 20:25 Ответить
І ніхто з словаків не куштував "бекмесівку" - самогонку з кавуна А "палинку" (тільки без такої красивої назви) варять по всій Україні Де - з слив де - з винограду де - з груш і яблук В основному - з тірольських сидрових сортів
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04.09.2022 20:49 Ответить
большинство путаЕТ ПАЛИНКУ С ПАЛЕНКОЙ
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04.09.2022 21:28 Ответить
Ну - я ж не "большинство"! Тим більше що процес приготування - схожий Тільки висхідна сировина - різна "Палинка" - фруктова "Палєнка" може буть цукрова чи зернова Тобто це - звичайний самогон (навіть бурякова "сивуха" чи картопляний "бімбер" до неї відносяться)
Але є ще і "пальонка" - це той "шмурдяк, що готується у гаражах з технічного спирту і води Чисто кацапський винахід!
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05.09.2022 03:24 Ответить
Ще навіть Котляревський у Енеїді це саме так називав.
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05.09.2022 08:58 Ответить
Ось тут https://voxukraine.org/fejk-padinnya-narodzhuvanosti-v-ugorshhyni-dovodyt-shho-vaktsyna-tse-genna-zbroya/
фейк про "за першу половину 2022 року народжуваність в Угорщині впала на 50% у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року!" аргументовано розібрали на атоми.
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04.09.2022 20:45 Ответить
о, виплив фак-чекер. давно не було. появилося.
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04.09.2022 21:05 Ответить
Ну, треба ж прокацапських брехуняк-антивакцинаторів на чисту воду виводити. Чи Ви проти цього?
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04.09.2022 22:32 Ответить
Ти ба,який маніпулятор,як загортає.Якщо проти вакцинації,так одразу прокацапський.Ти фільтруй свій "поток сознания",а то дуже палишся,як проплачений бот.
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06.09.2022 22:37 Ответить
Ага, а ще посольство США капець, як "палиться":

«Антиваксери» в Україні і Молдові транслюють російські наративи - посольство США

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17.09.2022 09:37 Ответить
за першу половину 2022 року народжуваність в Угорщині впала на 50% у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року
А тепер,після цих міркувать подивіться ось цей ролик з Білом Гейтцом,,вам буде цікаво:
https://www.youtube.com/watch?v=_r0rjgwQvMI
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06.09.2022 22:33 Ответить
тому що грип давня і зрозуміла хвороба більшості населення планети - не прогрузиш піпл, з нею ґвалту не розкрутиш і бабосів не відмиєш. попалять швидко. А тут придумали з третього заходу (згадайте попередні спроби з різними грипами) "новий вірус".
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04.09.2022 21:03 Ответить
Ви правильно міркуєте.Цю отраву,яку зараз колять людям,хотіли спочатку підсунути від грипу.Але зрозуміли,що грипом людей не налякати,тому підкорегували назву хвороби на більш незвичну і почали наганяти страху у ЗМІ,щоб люди самі побігли факцінуватися.
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06.09.2022 22:42 Ответить
Ніде в світі ковід не перемогли,навіть в Ізраїлі, країні, де майже найшвидше всіх вакцинували. Хоча напочатку кричали, що переможуть.
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04.09.2022 19:09 Ответить
Байден подарував українцям цілу торбу вакциноотрави ,здається мільйон доз ,саме тому зростає рівень захворюваності,вони корумповані чини вже почуваються в безпеці ,саме тому рівень зростає, але "ікони не перестануть кровоточити пока чиїсь зад не отримає пинька"
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04.09.2022 19:10 Ответить
Якщо вони згадали про болячку, значить Україна впевнено йде до перемоги. Русні - п...да!
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04.09.2022 19:15 Ответить
Всі приказки закінчуються на русні п@зда...
1. Баба з возу - русні п@зда
2. Хотів як краще, а русні п@зда
3. Чим дитя б не тішилось, а русні п@зда...
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04.09.2022 19:51 Ответить

- COVID-19 не беспокоит?
- Нет, COVID-19 не беспокоит. У меня, знаете, другая беда - ноги потеют, прям замучился. (с)
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04.09.2022 19:41 Ответить
Не обманюйте. У цього діяча з жовтня 1974 року вже нічого не пітніє.
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17.09.2022 10:48 Ответить
І цей чомусь вирішив, що він щось значить для нашої країни! Не знаю як з ковідом, а зелених точно накрила хвиля популізму і піару.
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04.09.2022 20:16 Ответить
членов секты КОВИДЛО практически нет ! одна ширнутая вылезла
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04.09.2022 20:20 Ответить
Антиковідна секта вже готується до нових «військових дій».
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04.09.2022 20:34 Ответить
о нормально зацепил
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04.09.2022 20:39 Ответить
Не грайте дурня. Я бачу, що багатьом мало війни.Москалі ще можуть ракетами порозбивати електро і газові підстанції зимою. Тоді буде реально апокаліпсис, по всій країні. І ви всі забудете про ковіди назавжди.
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04.09.2022 20:45 Ответить
У більшості дописувачів погана пам'ять: в Україні від ковід загинуло 116500 громадян, і дуже багато з них - не похилого віку.
В Китаї ввели локдаун в 21-мільйонному місті, незважаючи на великі економічні втрати (за одну добу там захворіли 153 людини).
В Україні хвиля тільки починається. Треба вакцинувати в першу чергу ЗСУ
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04.09.2022 21:09 Ответить
Не от ковид, а с положительным фуфло-тестом на ковид и абсолютное большинство от своих болезней. В остальном мире статистика так же считается.
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04.09.2022 21:29 Ответить
Можете погуглити:
1. Помер від ковід найбільший антивакцинатор США
2. Молода пара блогерів активно пропагували проти вакцинації. Першим помер він. Але навіть після його смерті вона продовжувала пропагувати антивакцер. Потім померла і вона

Якщо сам зазомбований, то не треба кусати інших. Але їх так і притягує, не можуть вони зупинитись
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05.09.2022 14:48 Ответить
А сколько умерло трижды проколотых?)) В Европе зимой был массовый мор проколотых стариков.

А ещё в прошлом году была рекордная смертность спортсменов из-за проблем с сердцем (почти все проколоты)
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05.09.2022 16:06 Ответить
Тем, кто интересуется медициной ваш аргумент про спортсменов просто смешон

Спортсмены относятся к группе повышенного риска по внезапной смерти, частота которой во многом превышает показатели внезапной смерти в популяции (Макарова Г.А., 1992; Семин С.Н. с соавт., 2004; Lollgen H., 2004; Passino C. et al., 2004; Chee C.E. et al., 2005; Corrado D. е! al., 2006; Rowland T., 2009; и др.).

Там же
Высокая внезапная сердечная смерть спортсменов не случайна. У спортсменов значительно чаще, чем у лиц, не занимающихся спортом, встречается патология на электрокардиограмме (Moustaghfir A. е! al., 2002), нарушения ритма сердца (НРС) (Земцовский Э.В., 1990; Меерсон И.С., 1999; Moustaghfir A. е! al., 2002), нарушение сократительной способности и морфологии миокарда (Moustaghfir A. еt al., 2002; D'Andrea A. et al., 2006). Есть данные о том, что чем выше стаж занятий спортом, тем вероятнее возможность кардиальной патологии у атлетов (Меерсон И.С., 1999; Doumbia A.S., 2003).

Да и давняя мудрость "Физкультуралечит, а спорт - калечит" явное тому подтверждение.
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17.09.2022 10:43 Ответить
В статті не говориться, що треба вакцинуватись. Я думаю, що зараз в Україні взагалі немає вакцин
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04.09.2022 21:12 Ответить
А я думаю , что вакцины Радецкий под шумок продал на лево
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04.09.2022 21:30 Ответить
Багато вже хто хворіє, симптоми схожі з симптомами ковіду, але тести ніхто на робить. Мій чоловік теж не робив тест, хоча перехворів важко.

Враховуючи те, що кожний з нас у перманентному стресі через війну, звичайно, що імунна система послаблена і ковід взагалі може добити навіть здорову людину.

Треба якось себе підтримувати, щоб потім не було пізно.
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04.09.2022 21:21 Ответить
Знову здорову! Задовбали своїми шмурдяками. Перехворів двічі. Один раз перший на ногах, чер шо отримав ускладнення неврологічного плану. 20 інєкцій довелось зробити. Вважаю за краще перехворіти . Якби COVID 19 був такою страшною хворобою як кажуть , за такого виконання "обов'язкових умов" Україна мала б вимерти. Але ніт!!
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04.09.2022 21:29 Ответить
Смертність 2% - це нормально? Вам повезло, Ви не ввійшли в 2%. Але агітуєте, що не треба вакцинуватись. А як з поліомієлітом, віспою, кіром, туберкульозом, стовбняком та інш? Теж не треба? Там теж стовбняк?
І корови не треба вакцинувати від сибірки?
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05.09.2022 14:55 Ответить
Чувствую даже после победы в этой войне покоя не будет... а будет снова истерика чумная )
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04.09.2022 22:09 Ответить
Терміново запросити у МВФ 10млд. на боротьбу із Ковідсіфілісом, який вразив 73% українських виборців. ..А потім.....Пилочки і папери вже давно підготовлені. ПС. Номера рахунків в гейропі і амирокосії....
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04.09.2022 22:52 Ответить
Так и будет.
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13.09.2022 06:56 Ответить
Аааа! Маски вже ніхто не купує, залежались на складах!
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05.09.2022 05:39 Ответить
Рекомендую тим, хто пропагує проти вакцин, сходити в палати важкохворих ковід і подихати на всі груди. А потім приходьте сюди і агітуйте, якщо виживете
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05.09.2022 14:59 Ответить
а я рекомендую тобі поцікавитись як перебігає грип,а не ******* ***** про вакцинку,про смертність тут треш а тепер давай висри статистику по грипу і ускладненням по ньому,і тоді зразу йдеш *****,з усіма своїми рекомендаціями,бо смертність плюс-мінус така сама,а мруть люди не від того що не щепилися,бо прививка це НУЛЬОВА гарантія,не захворіти,а від розваленої медицини
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06.09.2022 04:35 Ответить
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