УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15460 відвідувачів онлайн
Новини Економіка
2 571 40
Мінфін (776) економіка (714) мінімальна зарплата (173)

"Мінімалку" наступного року не підвищуватимуть через війну, - Мінфін

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Проєкт державного бюджету на 2023 році не передбачає збільшення мінімальної зарплати. Вона залишиться на рівні 6700 гривень.

Про це повідомляє Міністерство фінансів, передає Цензор.НЕТ.

"Мінімальна заробітна плата буде на рівні грудня поточного року", - заявив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев під час онлайн-зустрічі з представниками профспілок, роботодавців, Мінсоцполітики та Мінекономіки щодо формування основних показників держбюджету 2023.

За його словами, у наступному році видатки на пенсійне та соціальне забезпечення не зменшуються, "а деякі із них будуть навіть збільшені".

"Також буде забезпечено своєчасну виплату пенсій, соціальних допомог, виплати заробітних плат медикам та освітянам", - додав він.

Читайте: Економіка впала на 37,2% порівняно з минулим роком, - Держстат

Мінімальна заробітна плата в Україні у 2022 році становить 6500 грн, але на жовтень заплановано її збільшення до 6700 грн.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+15
А депутатам, знову піднімуть втричі ...
показати весь коментар
09.09.2022 12:16
+11
Аби тіко панам було добре!
показати весь коментар
09.09.2022 12:14
+11
Замість того аби зменшити космічні пенсії і зарплати віп гаспод, зупинити розкрадати бюджет на дорогах, Zeлені виродки продовжують знущання над бідними.
показати весь коментар
09.09.2022 12:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Аби тіко панам було добре!
показати весь коментар
09.09.2022 12:14 Відповісти
петуШарий закукарекал)))
показати весь коментар
09.09.2022 12:15 Відповісти
Ого началось: "не виноватая я он сам пришол".?
показати весь коментар
09.09.2022 13:04 Відповісти
Хоча, якщо по-правді, я щойно зайшов на його твітер, але не знайшов такої публікації за цей день. Може пропустив щось, або хтось знову фейки робить. Звідки це зображення?
показати весь коментар
09.09.2022 13:14 Відповісти
А депутатам, знову піднімуть втричі ...
показати весь коментар
09.09.2022 12:16 Відповісти
А що зараз жінкам забороняє масово втікати з країни? Ти або тупоголовий імбіцил, або рашистский провокатор.
показати весь коментар
09.09.2022 12:20 Відповісти
Жінці з дитиною тяжче знайти роботу, ніж чоловіку
показати весь коментар
09.09.2022 12:29 Відповісти
А жінці без дитини? А жінці з дорослою дитиною? Чи у нас всі жінки в країні з дітьми 0-6?
показати весь коментар
09.09.2022 13:43 Відповісти
І жінці без дитини теж тяжче знайти роботу
показати весь коментар
09.09.2022 15:00 Відповісти
Головне що б всі були в одному човні а не "це мені і це знову мені"...будемо слідкувати, що б урядовці та депутати не проводили собі індексацій та премій бо коли пенсію у 3к проіндексують на 30 грн то собі із з\п більш як у 100к вони додадуть зовсім не 30 грн...
показати весь коментар
09.09.2022 12:19 Відповісти
Вони розпропідори гуманітарною візьмуть
показати весь коментар
09.09.2022 12:38 Відповісти
Замість того аби зменшити космічні пенсії і зарплати віп гаспод, зупинити розкрадати бюджет на дорогах, Zeлені виродки продовжують знущання над бідними.
показати весь коментар
09.09.2022 12:19 Відповісти
будь то пандемія чи війна на "олімпі" нічого не змінюється.. принцип старий як світ з бідного по нитці -богатому сорочка..
показати весь коментар
09.09.2022 12:24 Відповісти
Есть здесь пост о Законе 4142 - О вакцинации?
Хочу почитать. Но не могу найти поисковиком.
показати весь коментар
09.09.2022 12:27 Відповісти
ось тут подивіться:https://itd.rada.gov.ua/billInfo
показати весь коментар
09.09.2022 12:30 Відповісти
Я бы хотела почитать сам пост и комментарии к нему) Спасибо
показати весь коментар
09.09.2022 12:39 Відповісти
Ну ***** головне зоб Зэлупа грошей ********* на контрактах і дотаціях від ЄС. А простий нарід, нехай помера на фронті, поки ******* кокс нюхають один у одного з мошонки.
показати весь коментар
09.09.2022 12:20 Відповісти
Депутатам-скотинякам треба взалі не підвищувати
показати весь коментар
09.09.2022 12:20 Відповісти
У депутатів не такі вже і великі зп у порівнянні із віп пенсіонерами або всякими вітренками
показати весь коментар
09.09.2022 12:22 Відповісти
але ж і депутатську "не таку вже й велику" можна порівняти навіть не з мінімалкою, а з середньою по Україні і в них буде в рази вища... і головне... робочий тиждень і робочі часи додати відпустки і "роботу" в комітетах - і виходить і та "не така вже й велика в порівнянні з.." їм дарується ні за шо!!!
показати весь коментар
09.09.2022 12:26 Відповісти
Скільки можна бути таким тупоголовим і писати виключно за депутатів з їхніми ніщєсбродськими зарплатами? Чи ти знаєш, що у нас в країні тисячі мають пенсію у три і вище разів за депутатську зп?!! А потім візьми і порівняй пенсію інваліда у 3 тис грн і пенсію судді бариги 300 тис грн.
показати весь коментар
09.09.2022 13:47 Відповісти
тут було про депутатів.. і їх виправдовувати тим що у когось є більше - це сумнівний аргумент..
про інших халявщиків - інша пісня...
показати весь коментар
09.09.2022 14:22 Відповісти
я писав, що є персонажі, у яких зарплати або пенсії в рази вищі за депутатські. Якщо депутатів 450, то тих трьохсот тисячних - тисячі, якщо не десятки тисяч.
показати весь коментар
09.09.2022 17:30 Відповісти
Вашу думку я зрозумів, і вона співпадає з моїми...
а я підтримував і думку попереднього дописувача, що й депутани себе, коханих, не обділять, а простим - нема грошей...
показати весь коментар
09.09.2022 18:35 Відповісти
ТОді і депутатські пенчії теж обрізати до військового часу.
показати весь коментар
09.09.2022 15:45 Відповісти
минималку- нет... депуталку - да ))) они ж голодают )))
показати весь коментар
09.09.2022 12:22 Відповісти
А на мин. пенсию 51$пусть проживут Зебобики.
показати весь коментар
09.09.2022 12:28 Відповісти
А скільки грошей викинули на кролячу стіну?
показати весь коментар
09.09.2022 15:06 Відповісти
На безбідне життя декому хватило
показати весь коментар
09.09.2022 16:02 Відповісти
На підвищення зарплатні депутатам гроші є, на будівництво доріг є, на проекти ЖЕКУ гроші завжди є. А на житло в розбомблених містах грошей нема. Скоро морози, а люди живуть в руїнах. Зате там помпезно пройде "Велике Дорожне Крадівництво". І нема грошей для простих людей. Бо війна. Тому виживайте як можете. Зелена держава не для простих людей створювалася.
показати весь коментар
09.09.2022 12:31 Відповісти
Депутатам та іншим можновладцям заробітну плату підіймати можна, а от смердам, не можна, не вистачить на асфальт?
показати весь коментар
09.09.2022 12:41 Відповісти
Сам ти смерд
показати весь коментар
09.09.2022 12:49 Відповісти
а цiни та тарифи пiднiмуть разiв у тридцять!
показати весь коментар
09.09.2022 13:07 Відповісти
Через яку війну, ту що з 2014 триває?
Цікаво, чи завиє мосійчук-раєвская з єдиного зе-рмак марафону про "борщовий набір", а мадам тимошенко про зубАжіння, щось видасть?
показати весь коментар
09.09.2022 13:32 Відповісти
Як би у нас була нормальна економіка. Раніше тільки анонсували підняття пенсій чи мінімалки, а ціни вже починали рости. Гроші це просто папір. Випуск ще більшої кількості пеперу нічого не змінить. От якби було зростання ВНП, то зарплати та пенсій самі б росли без адмістративних викрутасів.
показати весь коментар
09.09.2022 15:04 Відповісти
Що нюхають ці вилупки зелені київські???? Інфляція лише за даними НБУ вашого ж 35%!!! А це означає, що 6500грн. тоді те саме, що 8775грн.зараз!!! Індексуйте мінімалку ублюдки!!!! Звідти і збільшені податки витягайте на решту соціалки!!
показати весь коментар
09.09.2022 19:24 Відповісти
 
 