"Мінімалку" наступного року не підвищуватимуть через війну, - Мінфін

Проєкт державного бюджету на 2023 році не передбачає збільшення мінімальної зарплати. Вона залишиться на рівні 6700 гривень.

Про це повідомляє Міністерство фінансів, передає Цензор.НЕТ.

"Мінімальна заробітна плата буде на рівні грудня поточного року", - заявив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев під час онлайн-зустрічі з представниками профспілок, роботодавців, Мінсоцполітики та Мінекономіки щодо формування основних показників держбюджету 2023.

За його словами, у наступному році видатки на пенсійне та соціальне забезпечення не зменшуються, "а деякі із них будуть навіть збільшені".

"Також буде забезпечено своєчасну виплату пенсій, соціальних допомог, виплати заробітних плат медикам та освітянам", - додав він.

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Мінімальна заробітна плата в Україні у 2022 році становить 6500 грн, але на жовтень заплановано її збільшення до 6700 грн.