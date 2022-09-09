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Планували запустити проросійський пропагандистський медіацентр: на Одещині викрито двох осіб

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

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Житель Одещині разом зі спільником планував створити проросійський канал "Український медіацентр "Таврія".

Як інфрмує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

Як зазнчачається, правоохоронці викрили мешканця Одеської області, який разом зі спільником планували створити проросійський канал, назвавши його "Український медіа-центр "Таврія". На виконання завдання представника РФ, вони розробили детальний план інформаційної діяльності, спрямованої на підтримку держави-агресора.

"Відповідно до цього плану дружні до РФ радіо та телебачення мали сформувати у населення позитивне сприйняття так званої спеціальної військової операції РФ. Для цього створюється радіо та телебачення з ефірним покриттям південних регіонів України", - ідеться в повідомленні.

Завдяки правоохоронцям цей план не був реалізований. За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора одному громадянину повідомлено про підозру громадянину у колабораційній діяльності (ст. 111-1 КК України), а його спільнику – у державній зраді та колабораційній діяльності ( ст. 111, ст. 111-1 КК України).

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Автор: Анастасія Потіха
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Це що м777, що ти чешишь троль кацапський чи наш городской сумасшедший
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09.09.2022 14:03 Відповісти
з самого першо дня я говорив..Одеса..Закарпаття..курорти Львівщини...Одеса це осередок рашистів-колоборантів..вони туди повтікали..адже можна втікати через кордон придністровя.. і Молдови
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09.09.2022 14:03 Відповісти
Ще раз повторюю що СБУ в Одесі працює не належним чином..даю 100 відсотків ,що туди повтікали в першу чергу з Києва а потім інших міст..там гарантую ,просто впевнений ,що існує осередок цих покидьків
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09.09.2022 14:07 Відповісти
 
 