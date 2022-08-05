Головного редактора закарпатського інтернет-видання судитимуть за виправдовування російської агресії
Працівники Служби безпеки України в Закарпатській області викрили головного редактора закарпатського інтернет-видання на пропагуванні "русского мира" та виправдовуванні збройної агресії Росії проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пресслужба Служби безпеки України в Закарпатській області повідомила у п’ятницю, 5 серпня.
Як встановили слідчі, до протиправної діяльності причетний закарпатець, який є головним редактором одного з місцевих інтернет-видань.
"Прихильник "русского мира" створив низку інформаційних ресурсів, у тому числі сайт та спільноти в соціальних мережах, де активно просував антидержавні проросійські наративи та агітував підтримати російську агресію", – розповіли у відомстві.
Для ведення інформаційно-підривної діяльності агітатор використовував матеріали пропагандистських сайтів держави-терориста Росії та незаконних збройних формувань.
"Ініційована СБУ експертиза підтвердила наявність у публікаціях публічних виправдовувань збройної агресії Росії проти України, а також глорифікації представників збройних формувань РФ", – йдеться у повідомленні.
Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігуранта, де виявили комп’ютерну техніку та засоби зв’язку із доказами злочинної діяльності проти державної безпеки України.
"Головному редактору видання повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України – "Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників". Матеріали справи разом із обвинувальним актом скеровано до суду", – резюмували у пресслужбі СБУ.
Наразі немає інформації, про редактора якого саме закарпатського сайту йдеться.
Це реально і треба вичищати....
Та й баложка вже здувся! Тут зелень та інші бандюки погоду роблять
уроженка Мукачева
Мне лишь бы не стреляли, не убивали и решили вопрос с националистами. А уж, на каком языке - хоть глухонемые все
Стоит отметить, что все-таки одну здравую мысль Милявская за весь эфир выразила
Если моя родина приняла решение, что я там нафиг не нужна, значит, я там не нужна
Напомним, Лолите Милявской запретили въезд в Украину после посещения оккупированого Крыма
в росхід, причому як битовуху або жертву серійника
Порівняйте самі - де ліпше живеться - на Закарпатті - де усе порядок - від доріг до смітників ...
Чи десь у русській глибинці