Головного редактора закарпатського інтернет-видання судитимуть за виправдовування російської агресії

Працівники Служби безпеки України в Закарпатській області викрили головного редактора закарпатського інтернет-видання на пропагуванні "русского мира" та виправдовуванні збройної агресії Росії проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пресслужба Служби безпеки України в Закарпатській області повідомила у п’ятницю, 5 серпня.

Як встановили слідчі, до протиправної діяльності причетний закарпатець, який є головним редактором одного з місцевих інтернет-видань.

"Прихильник "русского мира" створив низку інформаційних ресурсів, у тому числі сайт та спільноти в соціальних мережах, де активно просував антидержавні проросійські наративи та агітував підтримати російську агресію", – розповіли у відомстві.

Для ведення інформаційно-підривної діяльності агітатор використовував матеріали пропагандистських сайтів держави-терориста Росії та незаконних збройних формувань.

"Ініційована СБУ експертиза підтвердила наявність у публікаціях публічних виправдовувань збройної агресії Росії проти України, а також глорифікації представників збройних формувань РФ", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігуранта, де виявили комп’ютерну техніку та засоби зв’язку із доказами злочинної діяльності проти державної безпеки України.

"Головному редактору видання повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України – "Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників". Матеріали справи разом із обвинувальним актом скеровано до суду", – резюмували у пресслужбі СБУ.

Наразі немає інформації, про редактора якого саме закарпатського сайту йдеться.

Топ коментарі
+6
В країні повно вати...роботи на довгі роки...
Це реально і треба вичищати....
показати весь коментар
05.08.2022 18:46 Відповісти
+4
В Закарпатській області недосформована українська ідентичність, неорусинство і все таке.
показати весь коментар
05.08.2022 18:55 Відповісти
+4
Ще одна "кансєрва" відкрилася. А чого "табло" цього "героя" приховуєте? Нехай всі знають. Може ще хто захоче під гарячу руку його підрихтувати.
показати весь коментар
05.08.2022 19:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В країні повно вати...роботи на довгі роки...
Це реально і треба вичищати....
показати весь коментар
05.08.2022 18:46 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=urzsX2CPY6M Вата - це ніжно сказано.
показати весь коментар
05.08.2022 21:38 Відповісти
В Закарпатській області недосформована українська ідентичність, неорусинство і все таке.
показати весь коментар
05.08.2022 18:55 Відповісти
не треба ля-ля. Там результати виборів до дупи, бо їх підрахуйовав балога.
показати весь коментар
05.08.2022 19:03 Відповісти
80% за боневтіка ніякий балога не підробить(((
Та й баложка вже здувся! Тут зелень та інші бандюки погоду роблять
показати весь коментар
05.08.2022 21:15 Відповісти
А нам рассказывают, что вата и коллаборанты живут исключительно на юге-востоке Украины. Этого дерьма везде хватает. Пример Каролина Куек )она же Лорак), уроженка Черновицкой области
показати весь коментар
05.08.2022 19:21 Відповісти
уроженка Черновицкой области
уроженка Мукачева




Мне лишь бы не стреляли, не убивали и решили вопрос с националистами. А уж, на каком языке - хоть глухонемые все

Стоит отметить, что все-таки одну здравую мысль Милявская за весь эфир выразила

Если моя родина приняла решение, что я там нафиг не нужна, значит, я там не нужна

Напомним, Лолите Милявской запретили въезд в Украину после посещения оккупированого Крыма
показати весь коментар
05.08.2022 20:12 Відповісти
Красивая баба---на Майкла Джексона похожа, повезло кому то! Вот бы в замочную скважину подглянуть как ото самое проходит---аж завидно!
показати весь коментар
05.08.2022 21:53 Відповісти
Тьху..три рази....
показати весь коментар
05.08.2022 22:53 Відповісти
ось такi вони - наiвнi люди. А iнодi любовь треба робити в жорстких рукавицях. Ти Лола або будь на боцi свiтла, або свинособак, бо коли ти бiгала та лизала iх дупи, то допомагала вбивати гарних людей. Тобто ти негарно робила.
показати весь коментар
05.08.2022 23:09 Відповісти
Українською писати впа̀дло?
показати весь коментар
05.08.2022 21:40 Відповісти
Ще одна "кансєрва" відкрилася. А чого "табло" цього "героя" приховуєте? Нехай всі знають. Може ще хто захоче під гарячу руку його підрихтувати.
показати весь коментар
05.08.2022 19:25 Відповісти
Суд ліберастів його звільне,а суспільство не розіб'є йому ***** та не переломає хребта.
показати весь коментар
05.08.2022 19:39 Відповісти
Розстріляти суку, або на фронт відправити
показати весь коментар
05.08.2022 19:45 Відповісти
на фронт ? щоби та тварина нашим хлопцям в спину стріляла?
в росхід, причому як битовуху або жертву серійника
показати весь коментар
05.08.2022 20:14 Відповісти
Довбані мадьяри.
показати весь коментар
05.08.2022 20:30 Відповісти
В Ужгороді рускагаварящіх більше ніж в Житомирі
показати весь коментар
05.08.2022 22:10 Відповісти
Ні,читала,що там в радянські часи багато було агентури кремля....в тому числі завербованих українців.........
показати весь коментар
05.08.2022 22:58 Відповісти
+ понаєхавщих ...
Порівняйте самі - де ліпше живеться - на Закарпатті - де усе порядок - від доріг до смітників ...
Чи десь у русській глибинці
показати весь коментар
06.08.2022 00:35 Відповісти
екскрементна потвора з лаптiмозком.
показати весь коментар
05.08.2022 23:04 Відповісти
 
 