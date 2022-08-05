Головного редактора закарпатського інтернет-видання судитимуть за виправдовування російської агресії

Працівники Служби безпеки України в Закарпатській області викрили головного редактора закарпатського інтернет-видання на пропагуванні "русского мира" та виправдовуванні збройної агресії Росії проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пресслужба Служби безпеки України в Закарпатській області повідомила у п’ятницю, 5 серпня.

Як встановили слідчі, до протиправної діяльності причетний закарпатець, який є головним редактором одного з місцевих інтернет-видань.

"Прихильник "русского мира" створив низку інформаційних ресурсів, у тому числі сайт та спільноти в соціальних мережах, де активно просував антидержавні проросійські наративи та агітував підтримати російську агресію", – розповіли у відомстві.

Для ведення інформаційно-підривної діяльності агітатор використовував матеріали пропагандистських сайтів держави-терориста Росії та незаконних збройних формувань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вони люблять війну": Створено сайт з переліком зірок та політиків, які підтримують Путіна

"Ініційована СБУ експертиза підтвердила наявність у публікаціях публічних виправдовувань збройної агресії Росії проти України, а також глорифікації представників збройних формувань РФ", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігуранта, де виявили комп’ютерну техніку та засоби зв’язку із доказами злочинної діяльності проти державної безпеки України.

"Головному редактору видання повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України – "Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників". Матеріали справи разом із обвинувальним актом скеровано до суду", – резюмували у пресслужбі СБУ.

Наразі немає інформації, про редактора якого саме закарпатського сайту йдеться.

Також читайте: СБУ блокувала вебсайт, через який ворог отримував координати для бомбардування України