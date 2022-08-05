РУС
Главного редактора закарпатского интернет-издания будут судить за оправдание российской агрессии

Сотрудники Службы безопасности Украины в Закарпатской области разоблачили главного редактора закарпатского интернет-издания на пропаганде "русского мира" и оправдывании вооруженной агрессии России против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пресс-служба Службы безопасности Украины в Закарпатской области сообщила в пятницу, 5 августа.

Как установили следователи, к противоправной деятельности причастен закарпатец, являющийся главным редактором одного из местных интернет-изданий.

"Сторонник "русского мира" создал ряд информационных ресурсов, в том числе сайт и сообщества в социальных сетях, где активно продвигал антигосударственные пророссийские нарративы и агитировал поддержать российскую агрессию", - рассказали в ведомстве.

Для ведения информационно-взрывной деятельности агитатор использовал материалы пропагандистских сайтов государства-террориста России и незаконных вооруженных формирований.

"Инициированная СБУ экспертиза подтвердила наличие в публикациях публичных оправданий вооруженной агрессии России против Украины, а также глорифификации представителей вооруженных формирований РФ", – говорится в сообщении.

Правоохранители провели обыски по месту жительства фигуранта, где обнаружили компьютерную технику и средства связи с поличным против государственной безопасности Украины.

"Главному редактору издания уведомлено о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины - "Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников". Материалы дела вместе с обвинительным актом направлены в суд", – резюмировали в пресс-службе СБУ.

Пока нет информации, о редакторе какого именно закарпатского сайта идет речь.

+6
В країні повно вати...роботи на довгі роки...
Це реально і треба вичищати....
05.08.2022 18:46 Ответить
+4
В Закарпатській області недосформована українська ідентичність, неорусинство і все таке.
05.08.2022 18:55 Ответить
+4
Ще одна "кансєрва" відкрилася. А чого "табло" цього "героя" приховуєте? Нехай всі знають. Може ще хто захоче під гарячу руку його підрихтувати.
05.08.2022 19:25 Ответить
В країні повно вати...роботи на довгі роки...
Це реально і треба вичищати....
05.08.2022 18:46 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=urzsX2CPY6M Вата - це ніжно сказано.
05.08.2022 21:38 Ответить
В Закарпатській області недосформована українська ідентичність, неорусинство і все таке.
05.08.2022 18:55 Ответить
не треба ля-ля. Там результати виборів до дупи, бо їх підрахуйовав балога.
05.08.2022 19:03 Ответить
80% за боневтіка ніякий балога не підробить(((
Та й баложка вже здувся! Тут зелень та інші бандюки погоду роблять
05.08.2022 21:15 Ответить
А нам рассказывают, что вата и коллаборанты живут исключительно на юге-востоке Украины. Этого дерьма везде хватает. Пример Каролина Куек )она же Лорак), уроженка Черновицкой области
05.08.2022 19:21 Ответить
уроженка Черновицкой области
уроженка Мукачева




Мне лишь бы не стреляли, не убивали и решили вопрос с националистами. А уж, на каком языке - хоть глухонемые все

Стоит отметить, что все-таки одну здравую мысль Милявская за весь эфир выразила

Если моя родина приняла решение, что я там нафиг не нужна, значит, я там не нужна

Напомним, Лолите Милявской запретили въезд в Украину после посещения оккупированого Крыма
05.08.2022 20:12 Ответить
Красивая баба---на Майкла Джексона похожа, повезло кому то! Вот бы в замочную скважину подглянуть как ото самое проходит---аж завидно!
05.08.2022 21:53 Ответить
Тьху..три рази....
05.08.2022 22:53 Ответить
ось такi вони - наiвнi люди. А iнодi любовь треба робити в жорстких рукавицях. Ти Лола або будь на боцi свiтла, або свинособак, бо коли ти бiгала та лизала iх дупи, то допомагала вбивати гарних людей. Тобто ти негарно робила.
05.08.2022 23:09 Ответить
Українською писати впа̀дло?
05.08.2022 21:40 Ответить
Ще одна "кансєрва" відкрилася. А чого "табло" цього "героя" приховуєте? Нехай всі знають. Може ще хто захоче під гарячу руку його підрихтувати.
05.08.2022 19:25 Ответить
Суд ліберастів його звільне,а суспільство не розіб'є йому ***** та не переломає хребта.
05.08.2022 19:39 Ответить
Розстріляти суку, або на фронт відправити
05.08.2022 19:45 Ответить
на фронт ? щоби та тварина нашим хлопцям в спину стріляла?
в росхід, причому як битовуху або жертву серійника
05.08.2022 20:14 Ответить
Довбані мадьяри.
05.08.2022 20:30 Ответить
В Ужгороді рускагаварящіх більше ніж в Житомирі
05.08.2022 22:10 Ответить
Ні,читала,що там в радянські часи багато було агентури кремля....в тому числі завербованих українців.........
05.08.2022 22:58 Ответить
+ понаєхавщих ...
Порівняйте самі - де ліпше живеться - на Закарпатті - де усе порядок - від доріг до смітників ...
Чи десь у русській глибинці
06.08.2022 00:35 Ответить
екскрементна потвора з лаптiмозком.
05.08.2022 23:04 Ответить
 
 