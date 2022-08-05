Главного редактора закарпатского интернет-издания будут судить за оправдание российской агрессии

Сотрудники Службы безопасности Украины в Закарпатской области разоблачили главного редактора закарпатского интернет-издания на пропаганде "русского мира" и оправдывании вооруженной агрессии России против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пресс-служба Службы безопасности Украины в Закарпатской области сообщила в пятницу, 5 августа.

Как установили следователи, к противоправной деятельности причастен закарпатец, являющийся главным редактором одного из местных интернет-изданий.

"Сторонник "русского мира" создал ряд информационных ресурсов, в том числе сайт и сообщества в социальных сетях, где активно продвигал антигосударственные пророссийские нарративы и агитировал поддержать российскую агрессию", - рассказали в ведомстве.

Для ведения информационно-взрывной деятельности агитатор использовал материалы пропагандистских сайтов государства-террориста России и незаконных вооруженных формирований.

"Инициированная СБУ экспертиза подтвердила наличие в публикациях публичных оправданий вооруженной агрессии России против Украины, а также глорифификации представителей вооруженных формирований РФ", – говорится в сообщении.

Правоохранители провели обыски по месту жительства фигуранта, где обнаружили компьютерную технику и средства связи с поличным против государственной безопасности Украины.

"Главному редактору издания уведомлено о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины - "Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников". Материалы дела вместе с обвинительным актом направлены в суд", – резюмировали в пресс-службе СБУ.

Пока нет информации, о редакторе какого именно закарпатского сайта идет речь.

