Главного редактора закарпатского интернет-издания будут судить за оправдание российской агрессии
Сотрудники Службы безопасности Украины в Закарпатской области разоблачили главного редактора закарпатского интернет-издания на пропаганде "русского мира" и оправдывании вооруженной агрессии России против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пресс-служба Службы безопасности Украины в Закарпатской области сообщила в пятницу, 5 августа.
Как установили следователи, к противоправной деятельности причастен закарпатец, являющийся главным редактором одного из местных интернет-изданий.
"Сторонник "русского мира" создал ряд информационных ресурсов, в том числе сайт и сообщества в социальных сетях, где активно продвигал антигосударственные пророссийские нарративы и агитировал поддержать российскую агрессию", - рассказали в ведомстве.
Для ведения информационно-взрывной деятельности агитатор использовал материалы пропагандистских сайтов государства-террориста России и незаконных вооруженных формирований.
"Инициированная СБУ экспертиза подтвердила наличие в публикациях публичных оправданий вооруженной агрессии России против Украины, а также глорифификации представителей вооруженных формирований РФ", – говорится в сообщении.
Правоохранители провели обыски по месту жительства фигуранта, где обнаружили компьютерную технику и средства связи с поличным против государственной безопасности Украины.
"Главному редактору издания уведомлено о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины - "Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников". Материалы дела вместе с обвинительным актом направлены в суд", – резюмировали в пресс-службе СБУ.
Пока нет информации, о редакторе какого именно закарпатского сайта идет речь.
Це реально і треба вичищати....
Та й баложка вже здувся! Тут зелень та інші бандюки погоду роблять
уроженка Мукачева
Мне лишь бы не стреляли, не убивали и решили вопрос с националистами. А уж, на каком языке - хоть глухонемые все
Стоит отметить, что все-таки одну здравую мысль Милявская за весь эфир выразила
Если моя родина приняла решение, что я там нафиг не нужна, значит, я там не нужна
Напомним, Лолите Милявской запретили въезд в Украину после посещения оккупированого Крыма
в росхід, причому як битовуху або жертву серійника
Порівняйте самі - де ліпше живеться - на Закарпатті - де усе порядок - від доріг до смітників ...
Чи десь у русській глибинці