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Шольц, Байден та Столтенберг обговорили подальшу підтримку України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сша,допомога,боєприпаси

Керівники ФРН, США, низки інших країн, а також НАТО обговорили подальшу підтримку України.

Про відповідну розмову поінформував журналістів речник федерального уряду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Канцлер ФРН Олаф Шольц обмінявся думками щодо військової, гуманітарної та економічної ситуації в Україні під час відеоконференції з президентом США Джо Байденом та главами держав і урядів європейських і трансатлантичних партнерів, а також генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, зазначив речник.

За його словами, "федеральний канцлер домовився з європейськими та трансатлантичними партнерами продовжувати фінансово-економічну та військову підтримку України у зв’язку з російською загарбницькою війною та ефективно зменшувати наслідки російської агресії, наприклад, щодо світових поставок продовольства та цін на енергоносії, завдяки спільним зусиллям разом із зустріччю міжнародних партнерів".

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+6
Та, не переймайтеся публічними висловлюваннями Шольца. Германія допомагає.
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09.09.2022 13:39
+6
Помогает. И очень хорошо, что Мельника погнали с поста посла в Германии, ведь своими заявлениями он делал все для того, чтобы усложнить и затянуть процесс предоставления помощи.
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09.09.2022 13:45
+4
Поки наші війська заходять у Куп'янськ, русня нічого не підозрює😁
Працюємо💪🇺🇦
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09.09.2022 13:32
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А шольц там яким боком. Відмовляє інших від постачання зброї!
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09.09.2022 13:29 Відповісти
Та, не переймайтеся публічними висловлюваннями Шольца. Германія допомагає.
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09.09.2022 13:39 Відповісти
Помогает. И очень хорошо, что Мельника погнали с поста посла в Германии, ведь своими заявлениями он делал все для того, чтобы усложнить и затянуть процесс предоставления помощи.
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09.09.2022 13:45 Відповісти
Поки наші війська заходять у Куп'янськ, русня нічого не підозрює😁
Працюємо💪🇺🇦
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09.09.2022 13:32 Відповісти
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09.09.2022 13:36 Відповісти
Макс,що реально перед містом? Круто
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09.09.2022 13:49 Відповісти
фото факт я не фотошопив
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09.09.2022 13:50 Відповісти
Уже є підтвердження. Чекаю ще на фото Ізюма з нашими захисниками
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09.09.2022 15:09 Відповісти
Білий Дім перестав боятися росію
https://www.youtube.com/watch?v=1LZ1vRsqDtQ
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09.09.2022 13:44 Відповісти
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09.09.2022 13:48 Відповісти
Тобто , опа не знала про хід контрнаступу !
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09.09.2022 13:53 Відповісти
дивитися повний скрін про витік стратегічної військової інформації з ОП
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09.09.2022 14:25 Відповісти
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09.09.2022 13:49 Відповісти
Если Шольц доминировал на встрече, то помощь будет идти черепашьими темпами, с оглядкой: а не навредим ли мы великой стране орков?
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09.09.2022 14:07 Відповісти
 
 