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газ (2590) Євросоюз (7036)

Проти встановлення граничної ціни на газ виступають щонайменше 10 країн ЄС

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

газ

Брюссель стикається з тиском з боку щонайменше 10 країн ЄС щодо встановлення обмеження на ціни на газ для всіх постачальників, причому деякі уряди попереджають, що виокремлення Росії може підштовхнути Володимира Путіна до повного скорочення поставок до Європи.

Про це повідомляє Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

За словами офіційних осіб, країни-члени, які виступають проти пропозиції президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн застосувати обмеження виключно до імпорту російського газу, включають Італію, Польщу та Грецію.

Відсутність консенсусу щодо обмеження ціни на газ означає, що ця пропозиція, найімовірніше, буде обговорюватися лише коротко на екстреній зустрічі міністрів енергетики в п'ятницю, призначеній для узгодження заходів, які допоможуть споживачам і компаніям подолати енергетичну кризу, сказали вони.

"Відверто кажучи, росіяни, ймовірно, помстяться за це", - сказав Нікос Цафос, головний радник прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса з енергетики.

"Європа має голосно висловитися та ввести розумну ціну", - сказав міністр енергетики Італії Роберто Чінголані, заявивши, що він також віддає перевагу загальному обмеженню.

Усі бояться ефекту доміно, якщо Росія припинить постачання, тому що європейські країни настільки взаємопов’язані, сказав високопоставлений чиновник ЄС. "Якщо ви відключаєте лише російський газ, ви обурюєте Росію, не впливаючи на інших постачальників, і якщо ви, скажімо, Португалія, яка не імпортує російський газ, що ви можете повернути виборцям?"

Офіційні особи заявили, що встановлення обмеження ціни на російський газ, ймовірно, потребуватиме одностайного схвалення всіх 27 держав ЄС, оскільки це буде розглядатися як блокова санкція. Загальне обмеження ціни на газ може бути прийнято кваліфікованою більшістю. Угорщина, Австрія та Нідерланди висловили застереження щодо загального обмеження.

Прихильники обмеження ціни на весь імпорт газу пропонують встановити її вище поточних цін в Азії та США, щоб гарантувати, що міжнародні трейдери матимуть стимул робити поставки до Європи.

У п’ятницю міністри ЄС також мають обговорити податок на надмірні доходи виробників електроенергії та заходи щодо скорочення споживання енергії.

Також читайте: Євросоюз позбавиться залежності від енергоресурсів РФ за 6-7 місяців, - фон дер Ляєн

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
Я правильно зрозумів, вони не хочуть, щоб ціна стала меншою???
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09.09.2022 14:15
+10
Это пипец какой-то - искривление эвромозгов
Людям говорят - "покупаем сибирский газ по МИНИМАЛЬНОЙ цене, которую МЫ ЖЕ САМИ и УСТАНОВИМ!!!"...
А в ответ - "МЫ ПРОТИВ - пускай цену устанавливает путлеррейх".
Орбанисты просто извращенци мозгов.
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09.09.2022 15:06
+7
С Путина можно сейчас веревки вить. Какой скажет Европа такой и будет цена на газ, на такую, Путин и согласится. Газ некуда сейчас девать, его нельзя назад закачать в скважины, нельзя скважины законсервировать это не консервы. Кроме того, у России нет денег от продажи чего ни будь другого. Казна пуста, Путин банкрот во всем.
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09.09.2022 14:14
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Не так то просто оказалось соскочить с газовой иглы, особенно если некоторым не очень-то и хочется честно скажем
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09.09.2022 13:57 Відповісти
Это пипец какой-то - искривление эвромозгов
Людям говорят - "покупаем сибирский газ по МИНИМАЛЬНОЙ цене, которую МЫ ЖЕ САМИ и УСТАНОВИМ!!!"...
А в ответ - "МЫ ПРОТИВ - пускай цену устанавливает путлеррейх".
Орбанисты просто извращенци мозгов.
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09.09.2022 15:06 Відповісти
С Путина можно сейчас веревки вить. Какой скажет Европа такой и будет цена на газ, на такую, Путин и согласится. Газ некуда сейчас девать, его нельзя назад закачать в скважины, нельзя скважины законсервировать это не консервы. Кроме того, у России нет денег от продажи чего ни будь другого. Казна пуста, Путин банкрот во всем.
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09.09.2022 14:14 Відповісти
Я правильно зрозумів, вони не хочуть, щоб ціна стала меншою???
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09.09.2022 14:15 Відповісти
Прикинь.
Почему тогда проводить митинги?
У меня мозги "кипят" от орбоноклюев.
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09.09.2022 15:07 Відповісти
Законсервировать скважины дело кропотливое не всегда выходит.
В земле у природы свои законы.
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09.09.2022 14:18 Відповісти
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09.09.2022 14:24 Відповісти
Жалюгідні боягузи, сцикливі і нікчемні.
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09.09.2022 14:27 Відповісти
Якось неприємно бачити Польщу в цій десятці (
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09.09.2022 14:44 Відповісти
Пам'ятаю, як ці ж люди говорили нам що не треба переживати що ціна росте, що ціна має бути ринковою, це нормально, це просто супер, і що ми мусимо піднімати ціни на комуналку!.. Коли у нас виросли ціни в 7 раз МВФ був просто в захваті й капнув нам кредит. Ну і що тепер? Не хочуть, йти до кінця??? А шо ж таке?
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09.09.2022 15:00 Відповісти
И это, что-то нам рассказывает о коррупции в Украине!!! У нас торгуют подрядами, а в ЕС - странами и народами. Продажность ЕС зашкаливает.
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09.09.2022 15:36 Відповісти
особливо хвилюється Греція , що замерзне взимку ! забув географію підкажіть , Греція за Полярним колом біля Норвегії чи Канади ?
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09.09.2022 16:23 Відповісти
Профспілка євро-барделю виступає проти обмеження переліку послуг для руського баріна. Не всі країни ЄС сповна розуму.
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09.09.2022 16:28 Відповісти
 
 