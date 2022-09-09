Проти встановлення граничної ціни на газ виступають щонайменше 10 країн ЄС

Брюссель стикається з тиском з боку щонайменше 10 країн ЄС щодо встановлення обмеження на ціни на газ для всіх постачальників, причому деякі уряди попереджають, що виокремлення Росії може підштовхнути Володимира Путіна до повного скорочення поставок до Європи.

Про це повідомляє Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

За словами офіційних осіб, країни-члени, які виступають проти пропозиції президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн застосувати обмеження виключно до імпорту російського газу, включають Італію, Польщу та Грецію.

Відсутність консенсусу щодо обмеження ціни на газ означає, що ця пропозиція, найімовірніше, буде обговорюватися лише коротко на екстреній зустрічі міністрів енергетики в п'ятницю, призначеній для узгодження заходів, які допоможуть споживачам і компаніям подолати енергетичну кризу, сказали вони.

"Відверто кажучи, росіяни, ймовірно, помстяться за це", - сказав Нікос Цафос, головний радник прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса з енергетики.

"Європа має голосно висловитися та ввести розумну ціну", - сказав міністр енергетики Італії Роберто Чінголані, заявивши, що він також віддає перевагу загальному обмеженню.

Усі бояться ефекту доміно, якщо Росія припинить постачання, тому що європейські країни настільки взаємопов’язані, сказав високопоставлений чиновник ЄС. "Якщо ви відключаєте лише російський газ, ви обурюєте Росію, не впливаючи на інших постачальників, і якщо ви, скажімо, Португалія, яка не імпортує російський газ, що ви можете повернути виборцям?"

Офіційні особи заявили, що встановлення обмеження ціни на російський газ, ймовірно, потребуватиме одностайного схвалення всіх 27 держав ЄС, оскільки це буде розглядатися як блокова санкція. Загальне обмеження ціни на газ може бути прийнято кваліфікованою більшістю. Угорщина, Австрія та Нідерланди висловили застереження щодо загального обмеження.

Прихильники обмеження ціни на весь імпорт газу пропонують встановити її вище поточних цін в Азії та США, щоб гарантувати, що міжнародні трейдери матимуть стимул робити поставки до Європи.

У п’ятницю міністри ЄС також мають обговорити податок на надмірні доходи виробників електроенергії та заходи щодо скорочення споживання енергії.

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