Нам потрібне нове озброєння, а не надлишки зі складів, - нардеп Рахманін

Щоб Україна наступала і перемагала, потрібно змінити підхід західних партнерів до надання нам озброєння. Це мають бути не залишки зі складів чи невеликі надлишки, а системне безперебійне постачання за аналогією ленд-лізу ІІ Світової.

Таку думку висловив народний депутат від фракції "Голос" Сергій Рахманін, інформує Цензор.НЕТ.

"Щоб ми виграли необхідно, щоб країни, які нам постачають зброю (а перш за все йдеться про США, Великобританію та Німеччину) виробляли додаткове озброєння, яке надавали нам. Ми не просимо подарувати нам техніку, ми просимо купити, ми готові платити і, наприклад, німецький уряд має запустити військово-промисловий комплекс. Бо того, що вони знаходять по складах, ніколи нам не вистачить, щоб протистояти такій країні як Росія при всіх мінусах, які існуюють в її збройних силах, системі ОПК і сакціях", - пояснює представник "Голосу".

Допомога ленд-лізу у ІІ Світову війну була саме в системному безперебійному постачанні. Саме це потрібне зараз Україні для перемоги над агресором.

"В чому був ефект ленд-лізу заразка ІІ Світової війни? Це був безперебійний потік, який передбачав масове постачання усього необхідного. Що відбувається зараз? Нам справді постачають щоразу кращі зразки озброєння, але все те, що нам надають, це або надлишки, або останнє. Проблема в тому, що цього достатньо (за умови ефективного використання) щоби не програти, але цього не буде достатньо, щоб ми виграли", - акцентує народний депутат.

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