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Нам потрібне нове озброєння, а не надлишки зі складів, - нардеп Рахманін

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рахманін

Щоб Україна наступала і перемагала, потрібно змінити підхід західних партнерів до надання нам озброєння. Це мають бути не залишки зі складів чи невеликі надлишки, а системне безперебійне постачання за аналогією ленд-лізу ІІ Світової.

Таку думку висловив народний депутат від фракції "Голос" Сергій Рахманін, інформує Цензор.НЕТ.

"Щоб ми виграли необхідно, щоб країни, які нам постачають зброю (а перш за все йдеться про США, Великобританію та Німеччину) виробляли додаткове озброєння, яке надавали нам. Ми не просимо подарувати нам техніку, ми просимо купити, ми готові платити і, наприклад, німецький уряд має запустити військово-промисловий комплекс. Бо того, що вони знаходять по складах, ніколи нам не вистачить, щоб протистояти такій країні як Росія при всіх мінусах, які існуюють в її збройних силах, системі ОПК і сакціях", - пояснює представник "Голосу".

Допомога ленд-лізу у ІІ Світову війну була саме в системному безперебійному постачанні. Саме це потрібне зараз Україні для перемоги над агресором.

"В чому був ефект ленд-лізу заразка ІІ Світової війни? Це був безперебійний потік, який передбачав масове постачання усього необхідного. Що відбувається зараз? Нам справді постачають щоразу кращі зразки озброєння, але все те, що нам надають, це або надлишки, або останнє. Проблема в тому, що цього достатньо (за умови ефективного використання) щоби не програти, але цього не буде достатньо, щоб ми виграли", - акцентує народний депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масштабне розгортання ленд-лізу можливе через півтора-два роки, - Бутусов

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+35
потрібно сказати дякую всім тим хто надає будь яку зброю
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09.09.2022 14:50
+25
І де цей розумник останні три роки був?
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09.09.2022 14:46
+19
Та отож. Самі просрали озброєння армії, а тепер вимагають. Західна техніка зі складу, часто ліпше за російську нову.
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09.09.2022 14:54
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І де цей розумник останні три роки був?
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09.09.2022 14:46 Відповісти
як де )парламентував)
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09.09.2022 14:49 Відповісти
Ганяв вітер у Верховніи Раді.
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09.09.2022 14:50 Відповісти
Демагогію розводив. Робота в нього така.
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09.09.2022 14:51 Відповісти
если еще нардепы ЕС будут харкать в поставки оружия ЕС, то чего тогда ждать от зеленой шоблы?
капец блин.
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09.09.2022 15:13 Відповісти
Це не ЄС. Це "вголосіну".
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09.09.2022 15:21 Відповісти
доводив вівцям, що зе-шобла ваш вирок, доки ви співали серенади бабломойському.
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09.09.2022 15:28 Відповісти
та для наших умов РСЗВ M142 HIMARS і М-777 - це не зовсім металолом... А на ще новіших - ще слід навчитися працювати. І навіть обслуговувати: потрібно ще створити відповідні ремонтні бази...
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09.09.2022 14:54 Відповісти
потрібно сказати дякую всім тим хто надає будь яку зброю
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09.09.2022 14:50 Відповісти
Та отож. Самі просрали озброєння армії, а тепер вимагають. Західна техніка зі складу, часто ліпше за російську нову.
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09.09.2022 14:54 Відповісти
НАТО також просрало свої озброєння - на днях німці запросили допомоги у поляків у відновленні занедбаної оборонної промисловості А західна техніка зі складів це те чим користуватися вже неможливо, ремонтувати грошей нема, а списувати так рано ніяка бухгалтерія не пропустить
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09.09.2022 15:27 Відповісти
НАТО подверженно агрессии восемь лет подряд?
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09.09.2022 18:47 Відповісти
Якщо будеш більше дякувати ніж прохати більшого, то багато не отримаєш. Хоч то Зеленський достатньо добре робив, що до усіх звертався по зброю (визнаю це при всій моєї нелюбові до нього).
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10.09.2022 01:51 Відповісти
достижения, хе-хе

Обращение петербургских депутатов в госдуму РФ касалось провального вторжения в Украину.

В его тексте шла речь о том, что в ходе начатой Путиным войны уничтожаются «боеспособные подразделения» российской армии, гибнут «молодые трудоспособные» граждане и страдает экономика.

Кроме того, протяженность границы со странами НАТО из-за агрессии РФ увеличилась более чем в два раза, а Украина получает все больше новейших вооружений, хотя одной из объявленных целей так называемой «спецоперации» была ее «демилитаризация».
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09.09.2022 14:52 Відповісти
о, починає доходити до москалів: агресія проти України призводить до протилежних результатів.
Хай ще спитають у колективного пуйла: хто і чим буде захищати Далекий Схід і Сибір у випадку нападу войовничих сусідів?
Всіх, хто голосував за війну, треба самим москалям розстріляти. Але "нє по сєньке шапка"
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09.09.2022 15:01 Відповісти
Так новое оружие, тем более в серьёзных масштабах и стоит больших денег. Рахманин, не задумывался об этом? И когда у нас некоторые "знатоки" вываливают в эфир какие-то космические хотелки, то так и хочется вернуть их в реальность и отправить ценники изучать +бюрократия, +возможности по производству, + логистика и куча других вопросов, но наших гавно-депутатов такие мелочи не интересует, им всё и сразу подавай, особенно смешно на фоне того, чем они сами занимались последние так лет 20 и особенно с 2014-го
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09.09.2022 14:53 Відповісти
это к гундосому и дерьмаку..... у них много чего под асфальтом закатано.....
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09.09.2022 14:53 Відповісти
Питання про озброєння в першу чергу задавай Зеленському, розумник. Чому Україна не має своєї зброї, а вимушена побиратися по світу? Охаміли вже зовсім, наче на базарі товаром перебирають.
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09.09.2022 14:55 Відповісти
На Заході, навіть на складах є багато старого озброєння, яке би нам ДУЖЕ ДОПОМОГЛО!
Але нам його не дають.
Мабуть не довіряють нам... а конкретно нашій владі.

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09.09.2022 14:57 Відповісти
"власть" и "народ" - разные вещи.... власть приходит и уходит, а Украина и ее народ остается.... а народ показал, что хочет и умеет сражаться...., и для Запада это лучшее доказательство.....
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09.09.2022 15:04 Відповісти
сначала не давали. Потом когда ВСУ доказали что не лягут под Путина по приказу Зели - начали давать.
И неоднократно повторяли что давать не перестанут.
а тут это мурло вылезло со своими претензиями, тьфублин.
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09.09.2022 15:14 Відповісти
Що він плете?! ... він або зовсім не в курсі справ, або не розуміє про що говорить.
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09.09.2022 14:59 Відповісти
Этому беспардонному чмошнику и генетическому кацапу лучше помалкивать. Запад помогает сильно и нужно высказывать благодарность, а не качать. Спрашивать подобным тоном лучше у собственной власти, к которой сам этот деятель и принадлежит.
Что он, как парламентарий, лично сделал для укрепления обороноспособности страны и какие оборонные законопроекты продвигал?
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09.09.2022 15:01 Відповісти
****.яке розумне аж жах
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09.09.2022 15:13 Відповісти
щось не чутно в новинах скільки рахман закупив,щось нове..а киздіти то аж впєрьод
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09.09.2022 15:14 Відповісти
Остин о военной помощи Украине: хотим быть на 1-2 шага впереди
КИЕВ, ЧЕТВЕРГ 08 СЕНТЯБРЯ 2022 18:32

Цели США и союзников в военной помощи Украине не изменились, но сейчас все работают над тем, чтобы быть на 1-2 шага впереди.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на министра обороны США Ллойда Остина в ходе встречи министров обороны на авиабазе "Рамштайн".

"Мы сосредоточены на том, чтобы помочь Украине защитить свою территорию. Мы поддерживаем их (украинцев - ред.) усилия по защите суверенитета. На самом деле, наши цели не изменились, но мы концентрируемся на том, чтобы быть успешными в этой борьбе. Мы хотим быть на один-два шага впереди", - отметил Остин.

Напомним, сегодня проходит пятая встреча союзников Украины на авиабазе "Рамштайн".

Также сообщалось, что вооруженные силы Украины поразили уже более 400 целей из реактивных артиллерийских систем HIMARS. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

Кроме того, стал известен состав нового пакета помощи Украине от США на 675 млн долларов. В частности, туда войдут боеприпасы для HIMARS, ракеты HARM, гаубицы и противотанковые системы.
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09.09.2022 15:15 Відповісти
Дебил, ***...
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09.09.2022 15:16 Відповісти
Всё Рахманин правильно говорит. Европа убирает старое советское вооружение. Но взамен требует от США, более современное. Только вопрос. А зачем оно Европе? Она же воевать не хочет и не будет
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09.09.2022 15:26 Відповісти
Рахманин прошёл на волне - "Порошенко хочит вайны, ана ему выгадна", и "нарид устал ат вайны". Тоже всё правильно? Тапки не слетели при переобувании? А как наш оборонзаказ за три года?
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09.09.2022 16:29 Відповісти
Ні. Від нього такого не звучало. Він,щоправда, перед виборами працював на ZІКу Димінського (тоді ще не мертвечука), але такого не заявляв. на ZІКу багато хто був проти Пороха, але Рахманіна до таких віднести не можна.
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09.09.2022 19:37 Відповісти
Имелось в виду, он был в партии участвовавшей в шабаше вместе с Зе, он попал в парламент на этой волне манипуляций, он не протестовал, он с удовольствием участвовал в "турборежиме".
Уот как то так.
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09.09.2022 20:20 Відповісти
ні, в турборежимі Рахманін не був помічений.
От що йому можна закинути, так те, що "на этой волне манипуляций, он не протестовал"
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10.09.2022 09:43 Відповісти
Голоса в турборежиме давали СН и Голос, Рахманинова всё устраивало.
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10.09.2022 14:34 Відповісти
А что скажет па этому вапросу президент Зеленский?
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09.09.2022 15:29 Відповісти
якби не ті залишки, взагалі б воювали асфальтом, шашликами та лігою сміху.
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09.09.2022 15:31 Відповісти
Депутат від фракції "Голос" Сергій Рахманін, де ж ти був, при "Великом крадиівництві", коли шляхи для касабських танків будували, за рахунок пандемії та озброєння?
PS: Бісить ще те, що ні хто, отримуючи таки шалені гроші, не несе відповідальності за свої рішення та дії! А на зарплатню, ні що не впливає, хоч з голоду усі помремо...
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09.09.2022 15:34 Відповісти
Проблема в тому, що не тільки ми просрали підготовку до війни!

Наприклад, німці настільки запустили свій Бундесвер, що якраз за три дні ворог був би вже в Берліні, якщо б на них напали так, як на Україну.

І, на мій погляд, їхня промисловість буде роки так зо три щонайменше працювати лише над тим, щоби довести обороноспроможність Німеччини хоча б до більш-менш пристойного рівня!
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09.09.2022 16:21 Відповісти
Ти дивись, який розумний.
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09.09.2022 16:37 Відповісти
Ти хто такий? Щоб так вказувати колективному заходу !
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09.09.2022 17:18 Відповісти
Мне вот интересно а какое современное производство лично сам организовал Сергій Рахманін или купил. А если никакого, то какого тогда звиздеть.
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09.09.2022 17:57 Відповісти
Все вірно каже. Багато амеріканських війскових теж зазначали, що допомога, яку тільки збиралися надати Україні, повинна була б надійти Україні ще вчора, Так, наприклад, генерал Jack Keane (можна знайти багато його виступів в ютюбі ), коли оголосили про постачання перших 4 HIMARS, сказав, що це дуже мало для 300 миль лінії фронта, І часто казав, що Україна має шанс на можливість перемоги, якщо буде постачатися достатньо необхідної їй зброї.
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10.09.2022 01:41 Відповісти
 
 