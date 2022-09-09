Нам потрібне нове озброєння, а не надлишки зі складів, - нардеп Рахманін
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Щоб Україна наступала і перемагала, потрібно змінити підхід західних партнерів до надання нам озброєння. Це мають бути не залишки зі складів чи невеликі надлишки, а системне безперебійне постачання за аналогією ленд-лізу ІІ Світової.
Таку думку висловив народний депутат від фракції "Голос" Сергій Рахманін, інформує Цензор.НЕТ.
"Щоб ми виграли необхідно, щоб країни, які нам постачають зброю (а перш за все йдеться про США, Великобританію та Німеччину) виробляли додаткове озброєння, яке надавали нам. Ми не просимо подарувати нам техніку, ми просимо купити, ми готові платити і, наприклад, німецький уряд має запустити військово-промисловий комплекс. Бо того, що вони знаходять по складах, ніколи нам не вистачить, щоб протистояти такій країні як Росія при всіх мінусах, які існуюють в її збройних силах, системі ОПК і сакціях", - пояснює представник "Голосу".
Допомога ленд-лізу у ІІ Світову війну була саме в системному безперебійному постачанні. Саме це потрібне зараз Україні для перемоги над агресором.
"В чому був ефект ленд-лізу заразка ІІ Світової війни? Це був безперебійний потік, який передбачав масове постачання усього необхідного. Що відбувається зараз? Нам справді постачають щоразу кращі зразки озброєння, але все те, що нам надають, це або надлишки, або останнє. Проблема в тому, що цього достатньо (за умови ефективного використання) щоби не програти, але цього не буде достатньо, щоб ми виграли", - акцентує народний депутат.
Будь ласка, зачекайте...
капец блин.
Обращение петербургских депутатов в госдуму РФ касалось провального вторжения в Украину.
В его тексте шла речь о том, что в ходе начатой Путиным войны уничтожаются «боеспособные подразделения» российской армии, гибнут «молодые трудоспособные» граждане и страдает экономика.
Кроме того, протяженность границы со странами НАТО из-за агрессии РФ увеличилась более чем в два раза, а Украина получает все больше новейших вооружений, хотя одной из объявленных целей так называемой «спецоперации» была ее «демилитаризация».
Хай ще спитають у колективного пуйла: хто і чим буде захищати Далекий Схід і Сибір у випадку нападу войовничих сусідів?
Всіх, хто голосував за війну, треба самим москалям розстріляти. Але "нє по сєньке шапка"
Але нам його не дають.
Мабуть не довіряють нам... а конкретно нашій владі.
И неоднократно повторяли что давать не перестанут.
а тут это мурло вылезло со своими претензиями, тьфублин.
Что он, как парламентарий, лично сделал для укрепления обороноспособности страны и какие оборонные законопроекты продвигал?
КИЕВ, ЧЕТВЕРГ 08 СЕНТЯБРЯ 2022 18:32
Цели США и союзников в военной помощи Украине не изменились, но сейчас все работают над тем, чтобы быть на 1-2 шага впереди.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на министра обороны США Ллойда Остина в ходе встречи министров обороны на авиабазе "Рамштайн".
"Мы сосредоточены на том, чтобы помочь Украине защитить свою территорию. Мы поддерживаем их (украинцев - ред.) усилия по защите суверенитета. На самом деле, наши цели не изменились, но мы концентрируемся на том, чтобы быть успешными в этой борьбе. Мы хотим быть на один-два шага впереди", - отметил Остин.
Напомним, сегодня проходит пятая встреча союзников Украины на авиабазе "Рамштайн".
Также сообщалось, что вооруженные силы Украины поразили уже более 400 целей из реактивных артиллерийских систем HIMARS. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.
Кроме того, стал известен состав нового пакета помощи Украине от США на 675 млн долларов. В частности, туда войдут боеприпасы для HIMARS, ракеты HARM, гаубицы и противотанковые системы.
Уот как то так.
От що йому можна закинути, так те, що "на этой волне манипуляций, он не протестовал"
PS: Бісить ще те, що ні хто, отримуючи таки шалені гроші, не несе відповідальності за свої рішення та дії! А на зарплатню, ні що не впливає, хоч з голоду усі помремо...
Наприклад, німці настільки запустили свій Бундесвер, що якраз за три дні ворог був би вже в Берліні, якщо б на них напали так, як на Україну.
І, на мій погляд, їхня промисловість буде роки так зо три щонайменше працювати лише над тим, щоби довести обороноспроможність Німеччини хоча б до більш-менш пристойного рівня!