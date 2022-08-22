Масштабне розгортання ленд-лізу можливе через півтора-два роки, - Бутусов

Наразі Україна отримує запаси армій країн-членів НАТО.

Про це заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Потрібно готуватися до наступу. Для мене ленд-ліз - це масові поставки від країн Заходу, від США перш за все, необхідного спорядження, боєприпасів, озброєння. Зараз Америка тільки розгортає таке виробництво. Гадаю, що збільшення постачання почнеться тільки наступного року. Дай Боже, щоб це було через рік. Масштабне розгортання ленд-лізу можливе приблизно через 1,5-2 роки, якого буде достатньо для того, щоб досягти паритету з російською армією хоча б з тими угрупованнями, які РФ кинула в Україну", - зазначив журналіст.

За словами, це цілком реально, але потрібен час.

"Ефективність застосування зброї дуже залежить від нас. Від того, як у нас організовані війська, управління, розвідка, бойова підготовка. ... Є дуже багато складових успіху. Перемога у сучасній війні, де ворог постійно намагається змінювати свою тактику, де ворог отримує бойовий досвід, це перемога якості над кількістю. Нам на це потрібно дивитись. Нам не треба конкурувати з ними у кількості гармат і танків, у них великі запаси. Але є речі, де ми можемо їх випереджати. Наприклад, у засобах комунікації, розвідки, управління, високоточній зброї. Треба зосереджувати зусилля на тому, де ми можемо посилити нашу перевагу", - пояснив головред Цензор.НЕТ.

За словами Бутусова, ленд-ліз буде поступовим, до нього треба бути готовим. Поки що Україна отримує запаси армій країн-членів НАТО.

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