Масштабне розгортання ленд-лізу можливе через півтора-два роки, - Бутусов
Наразі Україна отримує запаси армій країн-членів НАТО.
Про це заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Потрібно готуватися до наступу. Для мене ленд-ліз - це масові поставки від країн Заходу, від США перш за все, необхідного спорядження, боєприпасів, озброєння. Зараз Америка тільки розгортає таке виробництво. Гадаю, що збільшення постачання почнеться тільки наступного року. Дай Боже, щоб це було через рік. Масштабне розгортання ленд-лізу можливе приблизно через 1,5-2 роки, якого буде достатньо для того, щоб досягти паритету з російською армією хоча б з тими угрупованнями, які РФ кинула в Україну", - зазначив журналіст.
За словами, це цілком реально, але потрібен час.
"Ефективність застосування зброї дуже залежить від нас. Від того, як у нас організовані війська, управління, розвідка, бойова підготовка. ... Є дуже багато складових успіху. Перемога у сучасній війні, де ворог постійно намагається змінювати свою тактику, де ворог отримує бойовий досвід, це перемога якості над кількістю. Нам на це потрібно дивитись. Нам не треба конкурувати з ними у кількості гармат і танків, у них великі запаси. Але є речі, де ми можемо їх випереджати. Наприклад, у засобах комунікації, розвідки, управління, високоточній зброї. Треба зосереджувати зусилля на тому, де ми можемо посилити нашу перевагу", - пояснив головред Цензор.НЕТ.
За словами Бутусова, ленд-ліз буде поступовим, до нього треба бути готовим. Поки що Україна отримує запаси армій країн-членів НАТО.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Он хоть раз на передке был и общался с парнями, чтобы знать реальное состояние дел?
А Бутусов каждый день на передке во всех точках с парнями общается и знает реально что и как и что он говорит.
Правда, як завжди, десь посередині.
я скажу, шо вже зараз я бачу коменти в стрічті новин від френдів як росте невдоволення хлопів/пацанів які неможуть виїхати закордон. і так, так, знаю зараз скажеш, мол чого вони сидять хай йдуть воювати і таким чином скоріше визволимо Україну, але ти повнен зрозуміти, шо не всі можуть і багато бояться (бо вершеншся калікою, діти...). і вони аж ніяк не ЗЕбобіки чи ватніки, вони готові помагати армії і великими коштами (як от мій знайомий як часто їздив в Ндерланди, азараз сидить), але воювати він не піде (хоча і качок і я тако. я працював з ним в Польщі).
а слова Бутусова просто неймовірно "обнадійливі".
а от шо сказав відомий ведучий "Феєрія Мандрів" Ігор Захаренко у пості Бутусова минулого тиждня - https://prnt.sc/raNyc6lmzVwt
це варіант аби якось економічно росла країна і зняти напругу, бо вона росте.
Він говорить про те, що завдяки поставкам, паритет в наступальних озброєннях між Україною і кацапією, можливий через 1,5-2 роки.
Це, абсолютно слушна думка.
Я 4 місяця на війні і 39 днів на передку, ваші прогнози це вибачте ******* якийсь просто, країна не витримае скільки воювати ітак настрої не дуже оптимістичні у нас тут а ви ще більше нагнітаете((((((