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Новини Війна
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Масштабне розгортання ленд-лізу можливе через півтора-два роки, - Бутусов

байден

Наразі Україна отримує запаси армій країн-членів НАТО.

Про це заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Потрібно готуватися до наступу. Для мене ленд-ліз - це масові поставки від країн Заходу, від США перш за все, необхідного спорядження, боєприпасів, озброєння. Зараз Америка тільки розгортає таке виробництво. Гадаю, що збільшення постачання почнеться тільки наступного року. Дай Боже, щоб це було через рік. Масштабне розгортання ленд-лізу можливе приблизно через 1,5-2 роки, якого буде достатньо для того, щоб досягти паритету з російською армією хоча б з тими угрупованнями, які РФ кинула в Україну", - зазначив журналіст.

За словами, це цілком реально, але потрібен час.

"Ефективність застосування зброї дуже залежить від нас. Від того, як у нас організовані війська, управління, розвідка, бойова підготовка. ... Є дуже багато складових успіху. Перемога у сучасній війні, де ворог постійно намагається змінювати свою тактику, де ворог отримує бойовий досвід, це перемога якості над кількістю. Нам на це потрібно дивитись. Нам не треба конкурувати з ними у кількості гармат і танків, у них великі запаси. Але є речі, де ми можемо їх випереджати. Наприклад, у засобах комунікації, розвідки, управління, високоточній зброї. Треба зосереджувати зусилля на тому, де ми можемо посилити нашу перевагу", - пояснив головред Цензор.НЕТ.

За словами Бутусова, ленд-ліз буде поступовим, до нього треба бути готовим. Поки що Україна отримує запаси армій країн-членів НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ленд-ліз - це додатковий інструмент, який Україна буде застосовувати, коли завершаться кошти з інших програм, - Маркарова

Автор: 

Бутусов Юрій (3622) ленд-ліз (56)


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Топ коментарі
+38
не сильно оптимистично
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22.08.2022 12:38 Відповісти
+32
Коли Зермаків проженемо.
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22.08.2022 12:42 Відповісти
+29
Україна не витримає два роки такої війни,як зараз.Тому що йде велика руйнація інфраструктури і вбивства людей.
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22.08.2022 12:41 Відповісти
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Бутусова уважаю, но почему Жданов так не считает? Он же тоже эксперт, думаю дольше чем Бутусов
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22.08.2022 14:23 Відповісти
Какой нафиг Жданов эксперт?) Кто его до войны знал?) Он никто и никогда никаким экспертом не был, его кто-то с ОПы достал чтобы он все повторял за Арестовичал и говорил то, что хотят услышать люди.

Он хоть раз на передке был и общался с парнями, чтобы знать реальное состояние дел?

А Бутусов каждый день на передке во всех точках с парнями общается и знает реально что и как и что он говорит.
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22.08.2022 14:52 Відповісти
Не знаю откуда Бутусов, но я живу в прифронтовом городе и каждый день общаюсь с военными и знаю что и как, так вот Бутусов со всех журналистов Украины единственный кто говорит то же самое, что мне рассказывают наши военные. Когда парни говорят что только с окопов, и их заливают снарядами днём и ночью, а в ответ нифига, ни единой пушки с нашей стороны, а Арестовичи/Ждановы рассказывают что готовят страшное контрнаступление, о котором сами парни даже не в курсе, то это вызывает только удручение
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22.08.2022 15:35 Відповісти
Обидва не дуже об'єктивно оцінюють обстановку, як на мене... Жданов - той взагалі, схоже, працює на Офіс...
Правда, як завжди, десь посередині.
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22.08.2022 19:42 Відповісти
Я думаю, не варто читати коментарі, багато тролів.
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22.08.2022 14:27 Відповісти
ну та не всі тут тролі, чувак.

я скажу, шо вже зараз я бачу коменти в стрічті новин від френдів як росте невдоволення хлопів/пацанів які неможуть виїхати закордон. і так, так, знаю зараз скажеш, мол чого вони сидять хай йдуть воювати і таким чином скоріше визволимо Україну, але ти повнен зрозуміти, шо не всі можуть і багато бояться (бо вершеншся калікою, діти...). і вони аж ніяк не ЗЕбобіки чи ватніки, вони готові помагати армії і великими коштами (як от мій знайомий як часто їздив в Ндерланди, азараз сидить), але воювати він не піде (хоча і качок і я тако. я працював з ним в Польщі).

а слова Бутусова просто неймовірно "обнадійливі".

а от шо сказав відомий ведучий "Феєрія Мандрів" Ігор Захаренко у пості Бутусова минулого тиждня - https://prnt.sc/raNyc6lmzVwt

це варіант аби якось економічно росла країна і зняти напругу, бо вона росте.
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22.08.2022 16:51 Відповісти
Дочекалися. Якраз, коли в Америці будуть вибори президента. Якщо оберуть трампа, то легд-ліз, не почавшись, закінчиться.
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22.08.2022 14:27 Відповісти
За полтора-два года,этот лендлиз и нах... не нужен будет,потому как остатки Донецкой области к рукам параша приберет и на этом все закончится.Дорога ложка к обеду.....Потом,уже ничего не будет-хоть с лендлизом-хоть без....Сказки для умственно отсталого 73% электората
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22.08.2022 14:59 Відповісти
У америки тысячи старых орудий,буксируемых...гаубицы 70-80х годов,под тот же 155мм калибр,то же РСЗО тех лет и снаряды к ним...Сотни тысяч штук..Что мешает хоть часть этого маталобрухта списанного передать Украине,для огневого паритета с **********?? Только нежелание этих конченых демократов,только их нежелание окончить эту войну быстро с безоговорочной победой Украины.Поэтому сказки,что у Америки чего то там нет-это сказки для долб....****
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22.08.2022 15:04 Відповісти
При всій повазі Бутусову не слід порівнювати можливості економіки яку він знає і собі уявляє з можливостями США все буде так як заплановано в кінці вересня отримаєм в достатній кількості слово Байдена не розходиться з ділом.
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22.08.2022 15:06 Відповісти
Кому цікаво чому США тягнуть кота з ленд-лізом подивіться Табаха і кому вигідний затяжний конфлікт. США має тисячі одиниць списаної техніки 80-90х років, яка по своїх ТТХ рівноцінна совковій, але її чомусь не передають Україні . Табах-трампіст, але він наводить доволі переконливі та логічні аргументи.
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22.08.2022 15:42 Відповісти
Бутусов має на увазі не те, що початок поставок в рамках "ленд-ліз" почнеться через 1,5-2 роки.
Він говорить про те, що завдяки поставкам, паритет в наступальних озброєннях між Україною і кацапією, можливий через 1,5-2 роки.
Це, абсолютно слушна думка.

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22.08.2022 16:33 Відповісти
це жахливо
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23.08.2022 01:10 Відповісти
ложка дорога до обіду.Позорисько з тим ленд-лізом.Ажіотаж а дій нема.Кому потрібний ленд-ліз через два роки?
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22.08.2022 16:38 Відповісти
Які ще півтора року кацапи за півроку все ракетами знищать в містах наших всі заводи і т.д.
Я 4 місяця на війні і 39 днів на передку, ваші прогнози це вибачте ******* якийсь просто, країна не витримае скільки воювати ітак настрої не дуже оптимістичні у нас тут а ви ще більше нагнітаете((((((
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22.08.2022 18:27 Відповісти
А-ха-ха, пля. Через 1,5 лет Украины не будет уже. Але, Америкосы?
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22.08.2022 18:36 Відповісти
От як оберем нового всевишнього так і подивляться, чи давати чи ні і і що саме. Нехай інші знають ціну популістським політикам. Ви обирайте популістів, а ми вам будемо гроші та зброю надавати. В них цього добра багато.
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22.08.2022 18:44 Відповісти
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