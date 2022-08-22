Масштабное развертывание ленд-лиза возможно через полтора-два года, - Бутусов
Украина получает запасы армий стран-членов НАТО.
Об этом заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Нужно готовиться к наступлению. Для меня ленд-лиз – это массовые поставки от стран Запада, от США прежде всего, необходимого снаряжения, боеприпасов, вооружения. Сейчас Америка только разворачивает такое производство. Думаю, что увеличение поставок начнется только в следующем году. Дай Бог, чтобы это было через год. Масштабное развертывание ленд-лиза возможно примерно через 1,5-2 года, которого будет достаточно для того, чтобы достичь паритета с российской армией хотя бы с теми группировками, которые РФ бросила в Украину", – отметил журналист.
По словам, это вполне реально, но нужно время.
"Эффективность применения оружия сильно зависит от нас. От того, как у нас организованы войска, управление, разведка, боевая подготовка. ... Есть очень много составляющих успеха. Победа в современной войне, где неприятель постоянно пробует поменять свою тактику, где неприятель получает боевой опыт, это победа свойства над количеством. Нам нужно смотреть на это. Нам не нужно конкурировать с ними в количестве орудий и танков, у них большие запасы. Но есть вещи, где мы можем их опережать. Например, в средствах коммуникации, разведки, управления, высокоточного оружия. Надо сосредотачивать усилия на том, где мы можем усилить наше преимущество", – пояснил главред Цензор.НЕТ.
По словам Бутусова, ленд-лиз будет постепенным, к нему нужно быть готовым. Пока что Украина получает запасы армий стран-членов НАТО.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Он хоть раз на передке был и общался с парнями, чтобы знать реальное состояние дел?
А Бутусов каждый день на передке во всех точках с парнями общается и знает реально что и как и что он говорит.
Правда, як завжди, десь посередині.
я скажу, шо вже зараз я бачу коменти в стрічті новин від френдів як росте невдоволення хлопів/пацанів які неможуть виїхати закордон. і так, так, знаю зараз скажеш, мол чого вони сидять хай йдуть воювати і таким чином скоріше визволимо Україну, але ти повнен зрозуміти, шо не всі можуть і багато бояться (бо вершеншся калікою, діти...). і вони аж ніяк не ЗЕбобіки чи ватніки, вони готові помагати армії і великими коштами (як от мій знайомий як часто їздив в Ндерланди, азараз сидить), але воювати він не піде (хоча і качок і я тако. я працював з ним в Польщі).
а слова Бутусова просто неймовірно "обнадійливі".
а от шо сказав відомий ведучий "Феєрія Мандрів" Ігор Захаренко у пості Бутусова минулого тиждня - https://prnt.sc/raNyc6lmzVwt
це варіант аби якось економічно росла країна і зняти напругу, бо вона росте.
Він говорить про те, що завдяки поставкам, паритет в наступальних озброєннях між Україною і кацапією, можливий через 1,5-2 роки.
Це, абсолютно слушна думка.
Я 4 місяця на війні і 39 днів на передку, ваші прогнози це вибачте ******* якийсь просто, країна не витримае скільки воювати ітак настрої не дуже оптимістичні у нас тут а ви ще більше нагнітаете((((((