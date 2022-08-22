Масштабное развертывание ленд-лиза возможно через полтора-два года, - Бутусов

Украина получает запасы армий стран-членов НАТО.

Об этом заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Нужно готовиться к наступлению. Для меня ленд-лиз – это массовые поставки от стран Запада, от США прежде всего, необходимого снаряжения, боеприпасов, вооружения. Сейчас Америка только разворачивает такое производство. Думаю, что увеличение поставок начнется только в следующем году. Дай Бог, чтобы это было через год. Масштабное развертывание ленд-лиза возможно примерно через 1,5-2 года, которого будет достаточно для того, чтобы достичь паритета с российской армией хотя бы с теми группировками, которые РФ бросила в Украину", – отметил журналист.

По словам, это вполне реально, но нужно время.

"Эффективность применения оружия сильно зависит от нас. От того, как у нас организованы войска, управление, разведка, боевая подготовка. ... Есть очень много составляющих успеха. Победа в современной войне, где неприятель постоянно пробует поменять свою тактику, где неприятель получает боевой опыт, это победа свойства над количеством. Нам нужно смотреть на это. Нам не нужно конкурировать с ними в количестве орудий и танков, у них большие запасы. Но есть вещи, где мы можем их опережать. Например, в средствах коммуникации, разведки, управления, высокоточного оружия. Надо сосредотачивать усилия на том, где мы можем усилить наше преимущество", – пояснил главред Цензор.НЕТ.

По словам Бутусова, ленд-лиз будет постепенным, к нему нужно быть готовым. Пока что Украина получает запасы армий стран-членов НАТО.

Читайте: Ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который Украина будет применять, когда закончатся средства из других программ, - Маркарова