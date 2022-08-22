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Новости Война
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Масштабное развертывание ленд-лиза возможно через полтора-два года, - Бутусов

байден

Украина получает запасы армий стран-членов НАТО.

Об этом заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Нужно готовиться к наступлению. Для меня ленд-лиз – это массовые поставки от стран Запада, от США прежде всего, необходимого снаряжения, боеприпасов, вооружения. Сейчас Америка только разворачивает такое производство. Думаю, что увеличение поставок начнется только в следующем году. Дай Бог, чтобы это было через год. Масштабное развертывание ленд-лиза возможно примерно через 1,5-2 года, которого будет достаточно для того, чтобы достичь паритета с российской армией хотя бы с теми группировками, которые РФ бросила в Украину", – отметил журналист.

По словам, это вполне реально, но нужно время.

"Эффективность применения оружия сильно зависит от нас. От того, как у нас организованы войска, управление, разведка, боевая подготовка. ... Есть очень много составляющих успеха. Победа в современной войне, где неприятель постоянно пробует поменять свою тактику, где неприятель получает боевой опыт, это победа свойства над количеством. Нам нужно смотреть на это. Нам не нужно конкурировать с ними в количестве орудий и танков, у них большие запасы. Но есть вещи, где мы можем их опережать. Например, в средствах коммуникации, разведки, управления, высокоточного оружия. Надо сосредотачивать усилия на том, где мы можем усилить наше преимущество", – пояснил главред Цензор.НЕТ.

По словам Бутусова, ленд-лиз будет постепенным, к нему нужно быть готовым. Пока что Украина получает запасы армий стран-членов НАТО.

Читайте: Ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который Украина будет применять, когда закончатся средства из других программ, - Маркарова

Бутусов Юрий (4390) ленд-лиз (38)


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Топ комментарии
+38
не сильно оптимистично
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22.08.2022 12:38 Ответить
+32
Коли Зермаків проженемо.
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22.08.2022 12:42 Ответить
+29
Україна не витримає два роки такої війни,як зараз.Тому що йде велика руйнація інфраструктури і вбивства людей.
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22.08.2022 12:41 Ответить
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Бутусова уважаю, но почему Жданов так не считает? Он же тоже эксперт, думаю дольше чем Бутусов
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22.08.2022 14:23 Ответить
Какой нафиг Жданов эксперт?) Кто его до войны знал?) Он никто и никогда никаким экспертом не был, его кто-то с ОПы достал чтобы он все повторял за Арестовичал и говорил то, что хотят услышать люди.

Он хоть раз на передке был и общался с парнями, чтобы знать реальное состояние дел?

А Бутусов каждый день на передке во всех точках с парнями общается и знает реально что и как и что он говорит.
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22.08.2022 14:52 Ответить
Не знаю откуда Бутусов, но я живу в прифронтовом городе и каждый день общаюсь с военными и знаю что и как, так вот Бутусов со всех журналистов Украины единственный кто говорит то же самое, что мне рассказывают наши военные. Когда парни говорят что только с окопов, и их заливают снарядами днём и ночью, а в ответ нифига, ни единой пушки с нашей стороны, а Арестовичи/Ждановы рассказывают что готовят страшное контрнаступление, о котором сами парни даже не в курсе, то это вызывает только удручение
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22.08.2022 15:35 Ответить
Обидва не дуже об'єктивно оцінюють обстановку, як на мене... Жданов - той взагалі, схоже, працює на Офіс...
Правда, як завжди, десь посередині.
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22.08.2022 19:42 Ответить
Я думаю, не варто читати коментарі, багато тролів.
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22.08.2022 14:27 Ответить
ну та не всі тут тролі, чувак.

я скажу, шо вже зараз я бачу коменти в стрічті новин від френдів як росте невдоволення хлопів/пацанів які неможуть виїхати закордон. і так, так, знаю зараз скажеш, мол чого вони сидять хай йдуть воювати і таким чином скоріше визволимо Україну, але ти повнен зрозуміти, шо не всі можуть і багато бояться (бо вершеншся калікою, діти...). і вони аж ніяк не ЗЕбобіки чи ватніки, вони готові помагати армії і великими коштами (як от мій знайомий як часто їздив в Ндерланди, азараз сидить), але воювати він не піде (хоча і качок і я тако. я працював з ним в Польщі).

а слова Бутусова просто неймовірно "обнадійливі".

а от шо сказав відомий ведучий "Феєрія Мандрів" Ігор Захаренко у пості Бутусова минулого тиждня - https://prnt.sc/raNyc6lmzVwt

це варіант аби якось економічно росла країна і зняти напругу, бо вона росте.
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22.08.2022 16:51 Ответить
Дочекалися. Якраз, коли в Америці будуть вибори президента. Якщо оберуть трампа, то легд-ліз, не почавшись, закінчиться.
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22.08.2022 14:27 Ответить
За полтора-два года,этот лендлиз и нах... не нужен будет,потому как остатки Донецкой области к рукам параша приберет и на этом все закончится.Дорога ложка к обеду.....Потом,уже ничего не будет-хоть с лендлизом-хоть без....Сказки для умственно отсталого 73% электората
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22.08.2022 14:59 Ответить
У америки тысячи старых орудий,буксируемых...гаубицы 70-80х годов,под тот же 155мм калибр,то же РСЗО тех лет и снаряды к ним...Сотни тысяч штук..Что мешает хоть часть этого маталобрухта списанного передать Украине,для огневого паритета с **********?? Только нежелание этих конченых демократов,только их нежелание окончить эту войну быстро с безоговорочной победой Украины.Поэтому сказки,что у Америки чего то там нет-это сказки для долб....****
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22.08.2022 15:04 Ответить
При всій повазі Бутусову не слід порівнювати можливості економіки яку він знає і собі уявляє з можливостями США все буде так як заплановано в кінці вересня отримаєм в достатній кількості слово Байдена не розходиться з ділом.
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22.08.2022 15:06 Ответить
Кому цікаво чому США тягнуть кота з ленд-лізом подивіться Табаха і кому вигідний затяжний конфлікт. США має тисячі одиниць списаної техніки 80-90х років, яка по своїх ТТХ рівноцінна совковій, але її чомусь не передають Україні . Табах-трампіст, але він наводить доволі переконливі та логічні аргументи.
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22.08.2022 15:42 Ответить
Бутусов має на увазі не те, що початок поставок в рамках "ленд-ліз" почнеться через 1,5-2 роки.
Він говорить про те, що завдяки поставкам, паритет в наступальних озброєннях між Україною і кацапією, можливий через 1,5-2 роки.
Це, абсолютно слушна думка.

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22.08.2022 16:33 Ответить
це жахливо
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23.08.2022 01:10 Ответить
ложка дорога до обіду.Позорисько з тим ленд-лізом.Ажіотаж а дій нема.Кому потрібний ленд-ліз через два роки?
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22.08.2022 16:38 Ответить
Які ще півтора року кацапи за півроку все ракетами знищать в містах наших всі заводи і т.д.
Я 4 місяця на війні і 39 днів на передку, ваші прогнози це вибачте ******* якийсь просто, країна не витримае скільки воювати ітак настрої не дуже оптимістичні у нас тут а ви ще більше нагнітаете((((((
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22.08.2022 18:27 Ответить
А-ха-ха, пля. Через 1,5 лет Украины не будет уже. Але, Америкосы?
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22.08.2022 18:36 Ответить
От як оберем нового всевишнього так і подивляться, чи давати чи ні і і що саме. Нехай інші знають ціну популістським політикам. Ви обирайте популістів, а ми вам будемо гроші та зброю надавати. В них цього добра багато.
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22.08.2022 18:44 Ответить
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