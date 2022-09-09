Мінреінтеграції перерахувало 5,3 млн грн родинам українських полонених
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Мінреінтеграції перерахувало 5,3 млн грн родинам незаконно ув’язнених Росією українських громадян. Ще 3,4 млн грн надійшли українцям, які вже звільнені з російського полону.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Як зазначається, 53 сім’ї політв’язнів Російської Федерації отримали виплати на правову допомогу у розмірі 100 тис. грн. Таку ж одноразову грошову допомогу отримали 34 колишніх полонених. Міжвідомча комісія визнала їх такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії Росії.
Вказана допомога надаватиметься й іншим українським громадянам, яких звільнили з полону, та родичам тих, хто незаконно утримується РФ.
Нагадаємо, раніше Мінреінтеграції перерахувало 1,5 млн грн родинам українських громадян, яких Росія незаконно тримає за ґратами. Ще 6,7 млн грн отримали українці, яких звільнили з полону окупантів.
Будь ласка, зачекайте...
мощно....
якщо полонених більше то дали щоб не померли з голоду
або комусь багато а остальним нікуя