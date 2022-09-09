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Мінреінтеграції перерахувало 5,3 млн грн родинам українських полонених

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

гроші

Мінреінтеграції перерахувало 5,3 млн грн родинам незаконно ув’язнених Росією українських громадян. Ще 3,4 млн грн надійшли українцям, які вже звільнені з російського полону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє  пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Як зазначається, 53 сім’ї політв’язнів Російської Федерації отримали виплати на правову допомогу у розмірі 100 тис. грн. Таку ж одноразову грошову допомогу отримали 34 колишніх полонених. Міжвідомча комісія визнала їх такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії Росії.

Вказана допомога надаватиметься й іншим українським громадянам, яких звільнили з полону, та родичам тих, хто незаконно утримується РФ.

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Нагадаємо, раніше Мінреінтеграції перерахувало 1,5 млн грн родинам українських громадян, яких Росія незаконно тримає за ґратами. Ще 6,7 млн грн отримали українці, яких звільнили з полону окупантів.

Автор: Анастасія Потіха
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09.09.2022 15:46 Відповісти
ну якщо полонених близько 2 тисяч то по 2500 на родину
мощно....
якщо полонених більше то дали щоб не померли з голоду
або комусь багато а остальним нікуя
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09.09.2022 16:17 Відповісти
5,3 млн це вартість одної машини з гаража президента
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09.09.2022 16:20 Відповісти
Примерно цена отдыха Зедента на новый год. Мощно.
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09.09.2022 16:31 Відповісти
 
 