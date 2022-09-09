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МАГАТЕ (377) резолюція (253) Запорізька АЕС (888)

МАГАТЕ підготувала резолюцію із закликом до РФ залишити Запорізьку АЕС

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

заес,аес,запорізька

Проєкт резолюції МАГАТЕ, підготовлений за результатами поїздки місії на Запорізьку АЕС, закликає Росію припинити всі дії на ядерних об’єктах України.

Про це пише Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

Проєкт резолюції готують Польща і Канада. Його представлять наступного тижня на засіданні ради керуючих МАГАТЕ, яка складається з 35 країн.

"Агентство засуджує постійні насильницькі дії Російської Федерації на ядерних об'єктах в Україні, включаючи триваючу присутність російських військ і персоналу "Росатому" на Запорізькій атомній електростанції", - йдеться в повідомленні.

МАГАТЕ хоче закликати Росію негайно вжити заходів і припинити всі бойові дії на ядерних об'єктах України.

За словами дипломатів, проєкт тексту, підготовлений від імені України, яка не є членом Ради керуючих, ще має бути офіційно представлений на щоквартальному засіданні ради наступного тижня. Потім його обговорять та проголосують.

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Декілька дипломатів заявили, що оскільки формулювання схоже на березневу резолюцію, в якій "засуджується" окупація Росією України, вона, швидше за все, буде легко прийнята, і вони очікують незначних змін у її формулюванні.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+13
Лошары инфантильные!!!!!
Надо не резолюцию не призыв, а ультиматум.... Если не покинете Зап АЭС, то мы не сертифицируем все ваши стройки АЭС и прекращаем работу с Росатомом.....
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09.09.2022 15:56
+6
- Ребе, а разве оно поможет?
- Во всяком случае, не повредит!
(с)
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09.09.2022 15:56
+5
Всі ці резолюції і заклики те ж саме, що сварити пальцем на котяру, аби не сцяв в капці.
Інфантільна контора, як і Червоний Хрест зі всякими Амнесті.
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09.09.2022 16:05
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Лошары инфантильные!!!!!
Надо не резолюцию не призыв, а ультиматум.... Если не покинете Зап АЭС, то мы не сертифицируем все ваши стройки АЭС и прекращаем работу с Росатомом.....
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09.09.2022 15:56 Відповісти
- Ребе, а разве оно поможет?
- Во всяком случае, не повредит!
(с)
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09.09.2022 15:56 Відповісти
Всі ці резолюції і заклики те ж саме, що сварити пальцем на котяру, аби не сцяв в капці.
Інфантільна контора, як і Червоний Хрест зі всякими Амнесті.
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09.09.2022 16:05 Відповісти
Якщо цей "заклик" не кінчається фразою - "ато получите 3,14зди!", він не має сенсу...
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09.09.2022 16:14 Відповісти
Скорее Залужный подготовит резолюцию, мало не покажется
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09.09.2022 16:14 Відповісти
Може не заклик потрiбен а зашморг
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09.09.2022 16:15 Відповісти
Константуют факти.
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09.09.2022 16:20 Відповісти
А если нет? Тогда что? Дерзкая обеспокоенность?
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09.09.2022 16:23 Відповісти
В оточення беріть, самі втечуть.
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09.09.2022 16:24 Відповісти
Повністю підтримую
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09.09.2022 16:29 Відповісти
это убьет русню наповал...
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09.09.2022 16:44 Відповісти
 
 