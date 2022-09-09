МАГАТЕ підготувала резолюцію із закликом до РФ залишити Запорізьку АЕС
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Проєкт резолюції МАГАТЕ, підготовлений за результатами поїздки місії на Запорізьку АЕС, закликає Росію припинити всі дії на ядерних об’єктах України.
Про це пише Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.
Проєкт резолюції готують Польща і Канада. Його представлять наступного тижня на засіданні ради керуючих МАГАТЕ, яка складається з 35 країн.
"Агентство засуджує постійні насильницькі дії Російської Федерації на ядерних об'єктах в Україні, включаючи триваючу присутність російських військ і персоналу "Росатому" на Запорізькій атомній електростанції", - йдеться в повідомленні.
МАГАТЕ хоче закликати Росію негайно вжити заходів і припинити всі бойові дії на ядерних об'єктах України.
За словами дипломатів, проєкт тексту, підготовлений від імені України, яка не є членом Ради керуючих, ще має бути офіційно представлений на щоквартальному засіданні ради наступного тижня. Потім його обговорять та проголосують.
Декілька дипломатів заявили, що оскільки формулювання схоже на березневу резолюцію, в якій "засуджується" окупація Росією України, вона, швидше за все, буде легко прийнята, і вони очікують незначних змін у її формулюванні.
Будь ласка, зачекайте...
Надо не резолюцию не призыв, а ультиматум.... Если не покинете Зап АЭС, то мы не сертифицируем все ваши стройки АЭС и прекращаем работу с Росатомом.....
- Во всяком случае, не повредит!
(с)
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