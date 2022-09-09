МАГАТЭ подготовила резолюцию с призывом к РФ покинуть Запорожскую АЭС

Проект резолюции МАГАТЭ, подготовленный по результатам поездки миссии на Запорожскую АЭС, призывает Россию прекратить все действия на ядерных объектах Украины.

Об этом пишет Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Проект резолюции готовят Польша и Канада. Его представят на следующей неделе на заседании совета управляющих МАГАТЭ, состоящего из 35 стран.

"Агентство осуждает постоянные насильственные действия Российской Федерации на ядерных объектах в Украине, включая продолжающееся присутствие российских войск и персонала "Росатома" на Запорожской атомной электростанции", - говорится в сообщении.

МАГАТЭ хочет призвать Россию немедленно принять меры и прекратить все боевые действия на ядерных объектах Украины.

По словам дипломатов, проект текста, подготовленный от имени Украины, не являющегося членом Совета управляющих, еще должен быть официально представлен на ежеквартальном заседании совета на следующей неделе. Затем его обсудят и проголосуют.

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Несколько дипломатов заявили, что поскольку формулировка похожа на мартовскую резолюцию, в которой "осуждается" оккупация Россией Украины, она, скорее всего, будет легко принята, и они ожидают незначительных изменений в ее формулировке.