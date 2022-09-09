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Новости ПроисшествияЗа рубежом
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МАГАТЭ (260) резолюция (310) Запорожская АЭС (543)

МАГАТЭ подготовила резолюцию с призывом к РФ покинуть Запорожскую АЭС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

заес,аес,запорізька

Проект резолюции МАГАТЭ, подготовленный по результатам поездки миссии на Запорожскую АЭС, призывает Россию прекратить все действия на ядерных объектах Украины.

Об этом пишет Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Проект резолюции готовят Польша и Канада. Его представят на следующей неделе на заседании совета управляющих МАГАТЭ, состоящего из 35 стран.

"Агентство осуждает постоянные насильственные действия Российской Федерации на ядерных объектах в Украине, включая продолжающееся присутствие российских войск и персонала "Росатома" на Запорожской атомной электростанции", - говорится в сообщении.

МАГАТЭ хочет призвать Россию немедленно принять меры и прекратить все боевые действия на ядерных объектах Украины.

По словам дипломатов, проект текста, подготовленный от имени Украины, не являющегося членом Совета управляющих, еще должен быть официально представлен на ежеквартальном заседании совета на следующей неделе. Затем его обсудят и проголосуют.

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Несколько дипломатов заявили, что поскольку формулировка похожа на мартовскую резолюцию, в которой "осуждается" оккупация Россией Украины, она, скорее всего, будет легко принята, и они ожидают незначительных изменений в ее формулировке.
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Топ комментарии
+13
Лошары инфантильные!!!!!
Надо не резолюцию не призыв, а ультиматум.... Если не покинете Зап АЭС, то мы не сертифицируем все ваши стройки АЭС и прекращаем работу с Росатомом.....
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09.09.2022 15:56
+6
- Ребе, а разве оно поможет?
- Во всяком случае, не повредит!
(с)
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09.09.2022 15:56
+5
Всі ці резолюції і заклики те ж саме, що сварити пальцем на котяру, аби не сцяв в капці.
Інфантільна контора, як і Червоний Хрест зі всякими Амнесті.
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09.09.2022 16:05
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Лошары инфантильные!!!!!
Надо не резолюцию не призыв, а ультиматум.... Если не покинете Зап АЭС, то мы не сертифицируем все ваши стройки АЭС и прекращаем работу с Росатомом.....
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09.09.2022 15:56 Ответить
- Ребе, а разве оно поможет?
- Во всяком случае, не повредит!
(с)
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09.09.2022 15:56 Ответить
Всі ці резолюції і заклики те ж саме, що сварити пальцем на котяру, аби не сцяв в капці.
Інфантільна контора, як і Червоний Хрест зі всякими Амнесті.
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09.09.2022 16:05 Ответить
Якщо цей "заклик" не кінчається фразою - "ато получите 3,14зди!", він не має сенсу...
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09.09.2022 16:14 Ответить
Скорее Залужный подготовит резолюцию, мало не покажется
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09.09.2022 16:14 Ответить
Може не заклик потрiбен а зашморг
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09.09.2022 16:15 Ответить
Константуют факти.
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09.09.2022 16:20 Ответить
А если нет? Тогда что? Дерзкая обеспокоенность?
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09.09.2022 16:23 Ответить
В оточення беріть, самі втечуть.
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09.09.2022 16:24 Ответить
Повністю підтримую
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09.09.2022 16:29 Ответить
это убьет русню наповал...
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09.09.2022 16:44 Ответить
 
 