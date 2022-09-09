Німецьких туристів у РФ все частіше намагаються завербувати, - Der Spiegel

Спецслужби РФ дедалі активніше намагаються схиляти німців, які приїжджають до Росії, до співпраці як інформаторів.

Про це пише тижневик Der Spiegel з посиланням на Федеральне відомство з охорони конституції, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що метою служб РФ можуть стати особливо співробітники дипломатичних представництв Німеччини. Але й ті, хто подорожує до Росії з приватними або діловими поїздками, теж перебувають у зоні ризику. Відомство прогнозує, що надалі російські агенти "оброблятимуть" громадян ФРН, ймовірно, куди "жорсткіше і безцеремонніше", щоб схилити до співпраці. При цьому вони можуть використовувати компрометуючі відомості або створювати ситуацію для тиску на людину, уточнює видання.

Міністерство закордонних справ ФРН прямо застерігає співгромадян, які планують візити до Росії від використання соціальних мереж. "Критичні висловлювання про поточні політичні події" можуть бути "пов'язані з непередбачуваними особистими ризиками", зазначили у МЗС. У Москві поліція вже проводила перевірки, під час яких у мобільних телефонах осіб, які зацікавили спецслужби, вивчалися їхні висловлювання у месенджерах та соцмережах.

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У червні міністр внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер, даючи оцінку діяльності російських розвідслужб у Німеччині, звернула увагу на те, що "особливо в таких чутливих місцях, як урядовий квартал у Берліні, ризики прослуховування та небезпека несанкціонованого витоку даних реальні і не повинні недооцінюватись".

Фезер попередила, що розмови, які ведуться через звичайні телекомунікаційні мережі, "в принципі не захищені від прослуховування". Слід припустити, що іноземні спецслужби "докладають значних зусиль для перехоплення та прослуховування телекомунікаційних з'єднань", констатувала міністр.