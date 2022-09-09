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Німецьких туристів у РФ все частіше намагаються завербувати, - Der Spiegel

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

шпионаж

Спецслужби РФ дедалі активніше намагаються схиляти німців, які приїжджають до Росії, до співпраці як інформаторів.

Про це пише тижневик Der Spiegel з посиланням на Федеральне відомство з охорони конституції, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що метою служб РФ можуть стати особливо співробітники дипломатичних представництв Німеччини. Але й ті, хто подорожує до Росії з приватними або діловими поїздками, теж перебувають у зоні ризику. Відомство прогнозує, що надалі російські агенти "оброблятимуть" громадян ФРН, ймовірно, куди "жорсткіше і безцеремонніше", щоб схилити до співпраці. При цьому вони можуть використовувати компрометуючі відомості або створювати ситуацію для тиску на людину, уточнює видання.

Міністерство закордонних справ ФРН прямо застерігає співгромадян, які планують візити до Росії від використання соціальних мереж. "Критичні висловлювання про поточні політичні події" можуть бути "пов'язані з непередбачуваними особистими ризиками", зазначили у МЗС. У Москві поліція вже проводила перевірки, під час яких у мобільних телефонах осіб, які зацікавили спецслужби, вивчалися їхні висловлювання у месенджерах та соцмережах.

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У червні міністр внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер, даючи оцінку діяльності російських розвідслужб у Німеччині, звернула увагу на те, що "особливо в таких чутливих місцях, як урядовий квартал у Берліні, ризики прослуховування та небезпека несанкціонованого витоку даних реальні і не повинні недооцінюватись".

Фезер попередила, що розмови, які ведуться через звичайні телекомунікаційні мережі, "в принципі не захищені від прослуховування". Слід припустити, що іноземні спецслужби "докладають значних зусиль для перехоплення та прослуховування телекомунікаційних з'єднань", констатувала міністр.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+5
Нема чого шастать в мордор, шановні!
Мордор має бути знищений. Знищений, а не переданий в руки чергових "хароших рускіх", які через 20 років виберуть чергове ***** і знову почнуть псувати життя людям світу.
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09.09.2022 18:55
+4
Я теж так думав, до 2014 року.
А після 2014, коли в один момент мене почали проклинати і ненавидіти вчорашні друзі і родичі, бо я українець - перестав так думати. І вам раджу. Інакше рано чи пізно отримаєте ножа в спину від орка, що ще вчора був "харошим".
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09.09.2022 19:19
+2
німчура замість парашки може приїхати на свиноферму.. так само однаково
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09.09.2022 18:59
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Нема чого шастать в мордор, шановні!
Мордор має бути знищений. Знищений, а не переданий в руки чергових "хароших рускіх", які через 20 років виберуть чергове ***** і знову почнуть псувати життя людям світу.
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09.09.2022 18:55 Відповісти
Я теж так думав, до 2014 року.
А після 2014, коли в один момент мене почали проклинати і ненавидіти вчорашні друзі і родичі, бо я українець - перестав так думати. І вам раджу. Інакше рано чи пізно отримаєте ножа в спину від орка, що ще вчора був "харошим".
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09.09.2022 19:19 Відповісти
ви мене не почули( як більшість
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09.09.2022 20:08 Відповісти
тому запитаю просту річ, Шевченка ми занаємо та шануємо чому?
як що відповісте відверто, то ви мене зрозумієте, на відміну від 73%%
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09.09.2022 20:15 Відповісти
Мені тринадцятий минало.

Я пас ягнята за селом...

Звідки взялися ще 34 роки творчого життя?
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09.09.2022 20:26 Відповісти
німці, як виявляється, ті ще копрофіли. бо кому може подобатися відвідувати вигрібну яму?
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09.09.2022 18:58 Відповісти
німчура замість парашки може приїхати на свиноферму.. так само однаково
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09.09.2022 18:59 Відповісти
Якщо змогли завербувати "шроедера" та "шМеркель", то чому б не спробувати дрібнішу рибку?
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09.09.2022 19:12 Відповісти
Німецьких? Щось мені здається, що вони не надто пручаються тій вербовці. Особливо. коли звучить слово "газпром".
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09.09.2022 19:12 Відповісти
який німець окрім шредера та меркель, які на зп від *****, на свій розсуд попреться в парассію?
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09.09.2022 19:15 Відповісти
 
 