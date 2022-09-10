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війна (56581) Харківщина (4286) Голобуцький (8) ЗСУ (5726) Олександр Сирський (206)

Росіяни визнають прорив ЗСУ на Харківщині. КАРТИ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На основі повідомлень в соцмережах, в тому числі російських, щодо дій ЗСУ на Харківщині створили актуальну карту бойових дій. Росіяни у своїх повідомленнях визнають прорив ЗСУ на Харківщині.

"Кажуть, що цей неймовірний бліцкриг розробив генерал-полковник Олександр Сирський. Скріни - це Дії ЗСУ на основі меседжів у тг-каналах в т.ч. рашистських", - розповів Станіслав Гайдер, передає Цензор.НЕТ.

Росіяни визнають прорив ЗСУ на Харківщині 01

"Поза кадром залишаються автори цих, без перебільшення унікальних військових операцій. Вони неохоче спілкуються з пресою, тому зазвичай залишаються в тіні своїх успіхів. Чи не головним непублічним архітектором останніх перемог українського війська є командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський. Для початку Сирському вдалося зупинити ворожий наступ на харківському, ізюмському, бахмутському, авдіївському та інших оперативних напрямках. А потім - успішно потіснити ворога. Саме Сирський розробляв несподіваний удар по Балаклії, до необхідності якого спочатку критично поставилися у Генштабі. Однак, йому вдалося переконати військове керівництво країни в необхідності такого плану. ... Сьогоднішні успіхи у контрнаступі за планом Сирського відкривають нові можливості в частині подальшого зміщення позицій ворога. Маю надію на те що дуже скоро побачимо ще більше українських прапорів над звільненими містами України", - зазначив політтехнолог Олексій Голобуцький.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Артилерія ЗСУ уразила 3 пункти управління ворога, понтонну переправу, 28 об’єктів зосередження окупаційних військ, - Генштаб ЗСУ

"Успішних воєначальників варто знати. Наше угруповання на півдні, яке займається Херсоном, очолює генерал Андрій Ковальчук. А угруповання на сході, яке зараз наводить лад у Харківській області, генерал Олександр Сирський. Раніше Сирський успішно організував оборону Києва. У Європі військових із таким досвідом просто немає", - розповів політолог, експерт Українського інституту майбутнього Юрій Романенко.
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Топ коментарі
+44
А я гадав що план розробляв цей хлопець ..
. .
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09.09.2022 19:56
+38
"Успішних воєначальників варто знати....."

і це правільно !!!

українці мають знати, що Герої, завдяки яким ще існує Україна і українці це НЕ ЗЄ-лєчка, Люська-полковник та інші уроди з 95-го кварталу, які одержують ордени "За заслуги"
Правдиві Герої України це наші військові - Генерали Залужний, Сирський, Ковальчук, Марченко, Павловський, Забродський, Кривонос...
будь яка армія світу мала б за честь мати таких Гегнералів як наші!
Правдиві Герої України це і офіцери, і сержанти, і рядові вояки.
що ми знаємо про них?
про їх подвиги?
на ЗЄ-рафоні тільки пики ЗЄ-льоних!!!!
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09.09.2022 20:12
+30
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09.09.2022 19:52
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Вы ещё адреса напиши наших генералов
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09.09.2022 19:51 Відповісти
Ніби для соссиян це таємниця.
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09.09.2022 20:08 Відповісти
Все у відкритому доступі, включаючи і фотографії.
Живемо у 21-му столітті, столітті інтернету та відкритої інформації. Перестаньте бути надмірно пильним

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09.09.2022 20:13 Відповісти
6 мая 2019 президент Украины Петр Порошенко назначил новым командующим Операции объединенных сил Александра Сирского. На этом посту он сменил Сергея Наева

Под занавес своего президентства Петр Порошенко провел кадровые ротации в штабе ООС. Сергея Наев, который год командовал на востоке Украины, сменил Александр Сирский.

Еспресо.TV решило напомнить главные факты из жизни нового командующего ООС.

1. Кадровый военный. Прошел все командные стпени - от командира взвода до заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

2. В 2000-х годах командовал 72 бригадой, дислоцирующейся в Белой Церкви. Получил звание генерал-майора.

3. Перед началом войны на Донбассе был первым заместителем начальника Главного командного центра Вооруженных сил Украины. Сфера его ответственности - сотрудничество с НАТО.

4. В ноября 2013 года Сирский от имени Министерства обороны в штаб-квартире Североатлантического альянса обсуждал изменения в украинской армии в соответствии со стандартами НАТО.

5. В 2016 году Сирский возглавлял Объединенный оперативный штаб ВСУ, который координирует оперативные действия различных украинских силовиков на Донбассе. В 2017 году - командир всей Антитеррористической операции на востоке Украины.

6. В ночь на 16 февраля 2015 получил приказ "на обеспечение выхода группировки из Дебальцево". На тот момент под командованием Сирского находилось около 4,5 тыс. украинских военных, которым противостояли 19 тыс. участников российско-террористического войска.

Под управлением Сирского осуществлялись подрывы возможных путей перехода через реку Карапульку. Однако руководитель сектора, по словам генерала, не дал подорвать все подрывы, из-за чего переправы были захвачены противником. Именно сформированная Сирским группа "Барс" прикрывала выход ВСУ из Дебальцево.
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09.09.2022 20:46 Відповісти
7. 14 марта 2015 года за бои на Дебальцевском плацдарме был награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІI степени. Впоследствии он получил звание генерал-лейтенанта.

8. Петр Порошенко характеризует нового командующего ООС как мужественного человека, применяющего эффективные действия по организации обороны и отражения наступления русских войск. "Я твердо убежден, что его уровень подготовки позволит успешно выполнить поставленные задачи", - подчеркнул Порошенко, представляя 6 мая Александра Сирского.

9. Жена - Харченко Тамара Ивановна. Сын - Александр.
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09.09.2022 20:48 Відповісти
10. Согласно декларации за 2018 год, Александр Сирский заработал в прошлом году более 640 тыс.грн., Жена - заработную плату в размере 7500 грн и 10 тыс.320 грн - помощь при рождении ребенка.

Жена Сирского, имеет в собственности садовый дом в Киевской области (152, 9 кв.м), два земельных участка (2015 кв и 467 кв.м). Сам Александр Сирский владеет земельным участком в 1000 кв.м. в Киевской области и квартирой в столице (105, 6 кв.м), машиноместом (13 кв.м.), автомобилем Renault Megane.

В наличности генерал-лейтенант держит $10 тыс., на банковских счетах - 176 тыс. грн.
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09.09.2022 20:49 Відповісти
Главное, что у этого парня относительно молодой вид, так что со 100%-й уверенностью можно говорить, что он не выпускник советской Академии Генерального Штаба и 23-го февраля не поздравляет своих однокашников в Москве с Днем Советской Армии.
Это самое важное.
Прошло 30 лет, поколение советских старперов в ВСУ ушло на пенсию и новое поколение, не знавшее никаких связей с СССР и Россией, наконец то поняло и осознало какой стране они служат и потому начало побеждать
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09.09.2022 21:03 Відповісти
"Успішних воєначальників варто знати....."

і це правільно !!!

українці мають знати, що Герої, завдяки яким ще існує Україна і українці це НЕ ЗЄ-лєчка, Люська-полковник та інші уроди з 95-го кварталу, які одержують ордени "За заслуги"
Правдиві Герої України це наші військові - Генерали Залужний, Сирський, Ковальчук, Марченко, Павловський, Забродський, Кривонос...
будь яка армія світу мала б за честь мати таких Гегнералів як наші!
Правдиві Герої України це і офіцери, і сержанти, і рядові вояки.
що ми знаємо про них?
про їх подвиги?
на ЗЄ-рафоні тільки пики ЗЄ-льоних!!!!
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09.09.2022 20:12 Відповісти
Збройні Сили України мають стати не лише моральною силою, але реальною соціальною -

кастою, яка буде Гарантом не лише зовнішньої, але і внутрішньої безпеки Держави.

втручатись у внутрішнє життя цієї касти і вчиняти судочинство мають лише Суд офіцерської честі і Військовий трибунал, а не шавки Банкової !
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09.09.2022 20:19 Відповісти
Интервью генерала Сергея Кривоноса
https://www.youtube.com/watch?v=xql-zHmo4uk
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09.09.2022 22:13 Відповісти
немає потреби писати , зрадник сбушник наумов кацапам всю базу даних України вивіз ((
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09.09.2022 21:09 Відповісти
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09.09.2022 19:52 Відповісти
Скріни це Google Maps
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09.09.2022 19:52 Відповісти
А я гадав що план розробляв цей хлопець ..
. .
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09.09.2022 19:56 Відповісти
Герой закарпатского котла!
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09.09.2022 20:00 Відповісти
Sergey Naumovich

4 September, 11:07 ·

Безпека Чернівців тримається лише завдяки відвазі цього скромного чолов'яги! Орки навіть не думають туди рухатися, бо там він, цей вуйко! Ми не знаємо, хто ти, бо обличчя повністю не видно, але безкінечна слава тобі, воїне! Низький уклін! Дякуємо, що живий!
. .
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09.09.2022 20:06 Відповісти
Тугувато було б Чернівцям якби не цей кіборг...
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09.09.2022 20:11 Відповісти
А де його подруга Дівуля?
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09.09.2022 21:26 Відповісти
Мабуть в Польщі чи Німеччині бєжєнствує...
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10.09.2022 11:10 Відповісти
А что это у хероя с правой руке? Очень похоже ручку от кровати
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09.09.2022 20:25 Відповісти
Это не ручка от кровати, ответил волк, и густо покраснел...
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09.09.2022 20:29 Відповісти
А это не молоко, ответила красная шапочка и волк покраснел еще больше
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09.09.2022 22:49 Відповісти
Чолов'яга розгубився і оглядає інструменти , не розуміє де автомат , а де саперна лопатка . З чого ж стріляти , в случай чєго . ? .
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09.09.2022 20:32 Відповісти
А точно. Я не разглядел.
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09.09.2022 22:40 Відповісти
Дорогенький, май совість. Мені лише сьогодні зуба видалили, кровило як з кабана. Оце лише кров перестала дзюрчати, а тут ти такі пости викладаєш, що я ледь стримуюся, щоб не реготати. :⁠-⁠D
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09.09.2022 20:29 Відповісти
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09.09.2022 21:06 Відповісти
Згадалося...

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09.09.2022 21:23 Відповісти
ага.. и закусил козявкой из носа.
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10.09.2022 03:20 Відповісти
Бе-е-е-еее 🤢🤢🤢 Аж ґапетита зіпсувалася.
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10.09.2022 12:28 Відповісти
а де вили??
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09.09.2022 20:41 Відповісти
Досить дурити людей, скотиняки! /ляшко /
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09.09.2022 20:57 Відповісти
ім"я його не відоме але подвиг безсмертний!!
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09.09.2022 21:29 Відповісти
Це командир Голубої дивізії власною персоною.
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09.09.2022 21:54 Відповісти
Маршал катлєтних войск.
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09.09.2022 20:11 Відповісти
Ну, його котел був в кулибі з мамалигою
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09.09.2022 20:38 Відповісти
це ти?
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09.09.2022 20:01 Відповісти
Ты, видимо, в одном окопе с Колей Сракотрясом Закарпатье обороняло, герой зеленый?
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09.09.2022 20:02 Відповісти
допомагали Юзік, Лисий і Пікалов. Мужні хлопці, нічого не скажеш.
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09.09.2022 20:41 Відповісти
а ну да! позывной "Митбол"
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09.09.2022 22:26 Відповісти
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09.09.2022 19:58 Відповісти
Цому ікспєрту так хотілось примазатись до чужої слави, що розтявкав інформацію, яка не повинна розголошуватись!
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09.09.2022 19:59 Відповісти
цю інформацію мають знати передусім українці, щоб потім не з'явився НЕдоНаполеончик всіх перемог над кацапами
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09.09.2022 20:23 Відповісти
Це Ви про маленького гнусавого членограя? Так там тільки одне НЕДО!
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09.09.2022 20:36 Відповісти
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09.09.2022 20:53 Відповісти
А я щось крім шапки з ромашкою нічого не бачу! Там ще щось є?
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09.09.2022 20:59 Відповісти
вонь від скумбрії за 7 грн ((
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09.09.2022 21:12 Відповісти
там ще є унікальний член,власник якого наловчився ним грати на фортепіано не гірше Шопена і Гершвіна!...хоча,саме до Гершвіна хазяїн унікального пеніса чимсь дуже близький...
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09.09.2022 21:32 Відповісти
теперь його будуть на руках носити, як Кіма спочатку, може в президенти балотуватись
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09.09.2022 19:59 Відповісти
красень Сирський. 5 балів++;
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09.09.2022 20:00 Відповісти
Там що Куп'янськ уже в розробці на місці. Ідея створення загрози Ізюму з витікаючими давно літала в повітрі. Був аналіз редактора, Генерал просто повітря перетворив на реальність.
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09.09.2022 20:03 Відповісти
+ 100!

це смішно, але про наступ під Ізюмом час від часом патякали і самі кацапи
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09.09.2022 20:24 Відповісти
То мабуть їм (уйлобульба карти обновила
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09.09.2022 20:03 Відповісти
Успішних воєначальників варто знати. Наше угруповання на півдні, яке займається Херсоном, очолює генерал Андрій Ковальчук. А угруповання на сході, яке зараз наводить лад у Харківській області, генерал Олександр Сирський. Раніше Сирський успішно організував оборону Києва. У Європі військових із таким досвідом просто немає Джерело: https://censor.net/ua/p3366177

Які файні символічні прізвища. Андрій Ковальчук - тобто син коваля (причому того коваля, у якого молот має власне ім'я Мьєллнір)... А що вже Олександр Сирський - ті свинопси, які ще живі, від його прізвища роблять сир-сир у штані.
Отакі справи. Слава ЗСУ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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09.09.2022 20:06 Відповісти
https://t.me/operativnoZSU/40776

Десь так вони це роблять
сир-сир в штани
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09.09.2022 20:55 Відповісти
і для чого на цензорі публікувати якогось двбойоба юрія романенка?
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09.09.2022 20:08 Відповісти
щоб не було НЕдоНаполернчиків

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09.09.2022 20:27 Відповісти
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09.09.2022 20:14 Відповісти
Мені глубоко насрати, визнають чи ні нацисти!
Знаю одне, чім більше вб'ємо свинопсів, тім меньше буде ймовірності нападу на Україну, та інші країні! Я за те, щоб повернути двух півнів, чи курку мутанта, у рідну гавань - Монголію! А зайвехромосомів знищити, крім тих які стоять на обліку в лікарнях...
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09.09.2022 20:26 Відповісти
Jaka piękna kontrofensywa. Naprzód do zwycięstwa! Skopcie dupę putinowi! Chwała Ukrainie!
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09.09.2022 20:39 Відповісти
Chwała bohaterom!
Chwała Polsce!
Za naszą i Twoją wolność!
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09.09.2022 20:57 Відповісти
Уявляєте,яке лайно сидить в генштабі, що талановитим генералам доводиться 'вмовляти' їх деокуповувати власну країну?!
Коротше, не знаю що там Ковальчук, але успіхів по Херсону поки не мав. А тому станом на зараз генерали України з реальними досягненнями на війні( так власне як і має бути, а не кабінетних) це поки 2є. Правобережжя це пан Марченко і вочевидь лівобережжя пан Сирський.
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09.09.2022 20:40 Відповісти
на наш Генштаб немає чого патякати !
операція надзвичайно смілива і Генштаб як колективний орган керівництва ЗСУ має зважувати вигоди та ризики
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09.09.2022 20:59 Відповісти
Не забувайте про найверховнішого , казав абдрєстовічь што бєз єго сагласія нікак (( А він у свою чергу до порад свого шестилітнього синка дослухається , так що іще не зрозуміло хто ініціатор наступу , хто його план розробляв , але вже відомо що ордени за це отримає 95 шобла ((
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09.09.2022 21:18 Відповісти
Родзинка в бойлері!
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09.09.2022 20:48 Відповісти
Sirski ocen xorosi iz generalov.Ego vybrana taktika srabotala na 100 %
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09.09.2022 20:50 Відповісти
Фашистов били деды наши,
И мы, их внуки, гадов бьём!
Ещё одним Победы Днём
Почтим, в борьбе с фашизмом павших!
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09.09.2022 20:53 Відповісти
Пісня від німців здорової людини, так би мовити... Із таким текстом - просто саундтрек для Українського Контрнаступу:

Funker Vogt (Military ***, Німеччина) - Vorwärts!

Unzerstörbar zieh'n wir unsere Bahn
Keine Müh' zu groß, kein Weg zu lang
Will uns jemand stören, werden wir's nicht hören!
Keine Zeit vertan und nichts versäumt
Alle Hindernisse aus dem Weg geräumt
Wir gehen volles Tempo
Stoppen kann uns nur der Tod!

Prognose
Aussicht
Diagnose
Scheiß drauf! Scheiß drauf!

Unsere Körper sind der Motor, unser Wille das Benzin
Mit ungebändigter Schaffenskraft werden wir weiter zieh'n
Mit euch an unserer Seite, das Ziel fest im Blick
Unaufhaltsam vorwärts - für uns gibt's kein zurück!

Prognose - negativ
Aussicht - keine
Diagnose - tödlich
Scheiß drauf! Scheiß drauf!

Feuer über den Wolken
Stürme am Himmel
Fluten auf Erden -
Nichts hält uns auf!

Wir stürmen vorwärts!
Unsere Kinder, unsere Väter, unsere Mütter - für alle, die uns wichtig sind!
Unsere *******, die Geliebten, die Getreuen - und allen, die uns wichtig sind!

Vorwärts!
Vorwärts!
Vorwärts!
Folgt uns, wenn Ihr könnt!

Unzerstörbar zieh'n wir unsere Bahn
Keine Müh' zu groß, kein Weg zu lang
Will uns jemand stören, werden wir's nicht hören!
Wer sich in den Weg uns stellt
Ist einfach dumm oder doch ein Held
Doch siegen werden diese Helden nie
Denn Helden sterben früh!

Feuer über den Wolken
Stürme am Himmel
Fluten auf Erden -
Nichts hält uns auf!

Wir stürmen vorwärts!
Unsere Freiheit, unsere Ehre, unser Stolz - für alles, was uns wichtig ist!
Für die Wahrheit, für die Liebe, für den Hass - für alles, was uns wichtig ist!

Vorwärts!
Vorwärts!
Vorwärts!
Folgt uns, wenn Ihr könnt!

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09.09.2022 21:46 Відповісти
Я смотрю, что рашистская вата не то, что ПОЛЫХАЕТ, это просто извержение от бессилия с попытками карикатуры на Президента Украины, который поставил паРАШУ РАКОМ, запостить.
Неуважаемые РАШИСТСКИЕ ТОВАРИЩИ - сосите молча!
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09.09.2022 21:56 Відповісти
Oперация только начинается, а чел уже пишет в таком духе, будто ВСУ подходят к кремлю. Но самое главное, зачем вот это "В Европе военных с таким опытом просто нет", - "? Зачем это бахвальство в кацапском стиле "анала говнет"? В Британии, например, и сегодня служат офицеры, которые разрабатывали план разгрома армии Саддама на юге и захвата Басры, города с полуторамиллионным населением.

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09.09.2022 21:57 Відповісти
ты еще про Гитлера вспомни
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10.09.2022 00:26 Відповісти
Какое то палево.
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09.09.2022 22:16 Відповісти
Не з проста калірований зебіл Романенко піарить Сирського. Чи не хочуть позбутися Залужного?
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09.09.2022 23:02 Відповісти
Я так и знал, что это не Залужный был автором этих операций)
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10.09.2022 02:59 Відповісти
Кацапи, до Сибіру! Пару років там, а потім вам все рівно ***** прийде.
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10.09.2022 05:17 Відповісти
Піар Сирського Для чого це
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10.09.2022 09:53 Відповісти
Голобуцкий по приказу Ермака вбивает клин между Сырским и Залужным
у Сырского нет собственного штаба, все операции планируются в Генштабе под единым руководством
это - месть ОПУ украинским военным, которые до конца не давали им ознакомиться с планом операции
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10.09.2022 11:28 Відповісти
Мокшанські гниди, що сидять у повній жопі, нарешті визнали існування жопи.
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10.09.2022 12:27 Відповісти
 
 