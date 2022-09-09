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Артилерія ЗСУ уразила 3 пункти управління ворога, понтонну переправу, 28 об’єктів зосередження окупаційних військ, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна

Оперативна інформація Генерального Штабу Збройних Сил України щодо російського вторгнення станом 18.00 09.09.2022.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ.

"Слава Україні! Триває 198 доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник і далі зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. З високою інтенсивністю веде повітряну розвідку БпЛА. Намагається покращити тактичне положення та логістичне забезпечення своїх військ.

Протягом поточної доби ворог завдав більше 12 ракетних та понад 12 авіаційних ударів по об’єктах на території України. Для цього провів до сорока літаковильотів. Зокрема, постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Великі Проходи, Старовірівка, Юр’ївка, Темирівка, Тернові Поди, Сухий Ставок, Барвінок та Білогірка. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України, зокрема і з території та повітряного простору республіки білорусь.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. В збройних силах республіки білорусь тривають командно-штабні навчання. На інших напрямках противник обстрілює військову та цивільну інфраструктуру із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії, а саме:

  • на Сіверському напрямку - в районах населених пунктів Сеньківка, Блешня і Гай Чернігівської області та Стукалівка, Запсілля, Ходине, Миропільське і Великий Прикіл Сумської області;
  • на Харківському напрямку - в районах населених пунктів Дуванка, Уди, Прудянка, Великі Проходи, Руські Тишки, Старий Салтів, Черкаські Тишки та Петрівка;
  • на Слов’янському напрямку - в районах Слов’янська, Долини, Краснопілля, Дмитрівки, Вірнопілля та Микільського;
  • на Краматорському напрямку - неподалік Богородичного, Верхньокам’янського, Сіверська, Григорівки, Роздолівки та Івано-Дар’ївки;
  • на Бахмутському напрямку - в районах населених пунктів Нью-Йорк, Зайцеве, Весела Долина, Майорськ, Соледар, Бахмутське, Бахмут та Веселе;
  • на Авдіївському напрямку - в районах Авдіївки, Опитного, Первомайського, Красногорівки та Пісків;
  • на Новопавлівському напрямку - неподалік Мар’їнки, Новомихайлівки, Парасковіївки, Микільського, Великої Новосілки, Курахового та Павлівки;
  • на Запорізькому напрямку - в районах Новоандріївки, Оріхова, Новоданилівки та Новополя.
  • на Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення.

Крім того, активно вів повітряну розвідку БпЛА, здійснив понад 60 вильотів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 51,9 тис. осіб, 239 літаків, 211 гелікоптерів, 2 122 танки, 1 237 артсистем та 4 575 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

У зв’язку зі значними втратами та небажанням воювати, значно погіршується морально-психологічний стан в окупаційних підрозділах та зростає кількість дезертирів. На тимчасово захопленій території Херсонської області, в районі населеного пункту Бабенківка Друга, ворог, для пошуку втікачів та повернення їх на бойові позиції, був змушений задіяти вертольоти та зброю. Крім того, через Каланчак, в напрямку тимчасово окупованого Криму відзначено інтенсивне переміщення автобусами російських солдатів без зброї.

Підрозділи Сил оборони утримують займані позиції та не дають можливості ворогу просуватися вглиб території України. Наші воїни успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Прудянка, Руські Тишки, Вірнопілля, Миколаївка Друга, Зайцеве, Авдіївка, Кам’янка, Побєда та Безіменне.

Протягом доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила понад 10 ударів, в ході яких знищено бойову техніку, засоби протиповітряної оборони та значну кількість живої сили в опорних пунктах на Донецькому та Південнобузькому напрямках.

Підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили щонайменше 2 БпЛА противника.

Читайте: Окупанти в цивільному одязі вдаються до дезертирства і намагаються повернутися на територію РФ, - Генштаб ЗСУ

Ракетні війська та артилерія наземних угруповань військ продовжують виконувати завдання з вогневого ураження живої сили та бойової техніки, контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення противника. Вогневого ураження зазнали 3 пункти управління ворога, понтонна переправа, 28 об’єктів зосередження живої сили та бойової техніки. В зону ураження потрапили склади з боєприпасами та вогневі позиції артилерії противника. Результати уточнюються.

Віримо у Збройні Сили! Робимо перемогу разом! Слава Україні!", - йдеться в інформації Генштабу ЗСУ.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+30
На болотах щось підозрюють
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09.09.2022 18:38
+26
Чому всі орки думають, що нам потрібні Хімки, Торжки і Єлабуги?
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09.09.2022 18:41
+25
Працює артилерія,
Їбашать пацани.
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09.09.2022 18:37
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Працює артилерія,
Їбашать пацани.
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09.09.2022 18:37 Відповісти
Да . В феврале начинали с "коктейля молотова" . раша никогда не победит .
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09.09.2022 18:41 Відповісти
й банками з консервацією)) отруйними пиріжками))
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09.09.2022 18:51 Відповісти
да , кто чем мог .
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09.09.2022 18:52 Відповісти
Пам'ятаю 3 простих чоловіків в капцях, які зупинити ворога. Україна це країна Героїв
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09.09.2022 19:34 Відповісти
На болотах щось підозрюють
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09.09.2022 18:38 Відповісти
Мороз зупинить?
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09.09.2022 18:40 Відповісти
Чому всі орки думають, що нам потрібні Хімки, Торжки і Єлабуги?
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09.09.2022 18:41 Відповісти
орки не умеют думать . они ватные дебилы .
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09.09.2022 18:42 Відповісти
Ну мне лично Торжок нужен. Это известная культурная столица Европы
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09.09.2022 18:43 Відповісти
азиопы
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09.09.2022 18:48 Відповісти
Якщо орки стверджують щось таке, що неможливо довести, значить, то - чергова зкріпа.
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09.09.2022 19:01 Відповісти
Во первых города они вам порушили, сотни тысяч населения угнали, ожидают симметричный ответ. Во вторых иначе через 5-10 лет оттуда придёт новая орда и они это знают.
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09.09.2022 19:25 Відповісти
Сейчас в ходу такой термин - "картизолить" по названию гормона стресса который вырабатывается у истребляемого гражданского населения. От зашкаливающих доз этого гормона население быстро хиреет, тупеет, болеет, теряет репродуктивную функцию. Вместо коры больших полушарий начинает работать рептильный мозг и инстинкты.
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09.09.2022 19:29 Відповісти
Був в Хімках при совъєтьськам сайузє. В ним там нів'їпенний завод площею декілька кв. кілометрів та який працює на військову промисловість. Не то "ласточкіно", не то "лавочкіно" зветься, не пам'ятаю. Розкуяремо його та поріжемо на чорнягу, як вони в нас.
Нє?
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09.09.2022 19:46 Відповісти
Можна подумать - ми не знаємо російських морозів Та їх "сухі" морози переносяться легше ніж наші - "сирі" Перші півроку (осінь зиму і весну) строкової служив на Вінничині (в "учебці") Так у нас половина санчастини була забита "сопливими" кацапами (в основному - сибіряками)
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09.09.2022 19:01 Відповісти
Ну тоді їм пзд..
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09.09.2022 19:04 Відповісти
а вірусня як передається..
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09.09.2022 19:42 Відповісти
Не зрозумів що Ви хотіли цим сказать
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09.09.2022 20:13 Відповісти
що скоріш передохнуть...якщо тільки МЧХ не втрутиться і не почне лікувати..
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09.09.2022 20:59 Відповісти
Остановят только 28 метиловцев.
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09.09.2022 19:05 Відповісти
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09.09.2022 18:42 Відповісти
кидает зигу, походу
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09.09.2022 19:15 Відповісти
Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·

1 ч

Пօстачання зброї і припасів з Крuму не буде Мօсту хaнa-його більше немає "хтօсь" пiдiрвaв Пiд Мeлiтополeм в сeлi Якuмiвкa пiдiрвaно зaлiзнuчнuй мiст Якuм окупaнтu достaвлялu зброю тa пaлuво для вiйськової тeхнiкu з Крuму нa пiвнiч у бiк Донeцької облaстi
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09.09.2022 19:14 Відповісти
Куйня. швидко полагодять. Треба сотні таких підривів.
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09.09.2022 19:22 Відповісти
Ага , так і виглядає - тільки чуть поправити
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09.09.2022 20:08 Відповісти
 
 