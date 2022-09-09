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Артиллерия ВСУ поразила 3 пункта управления врага, понтонную переправу, 28 объектов сосредоточения оккупационных войск, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна

Оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины о российском вторжении по состоянию на 18:00 09.09.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ.

"Слава Украине! Продолжаются 198-е сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. Противник и дальше сосредотачивает усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, удержании временно захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Одесской областей. С высокой интенсивностью ведет воздушную разведку БПЛА. Пытается улучшить тактическое положение и логистическое обеспечение своих войск.

В течение текущих суток враг нанес более 12 ракетных и более 12 авиационных ударов по объектам на территории Украины. Для этого провел до сорока самолетовылетов. В частности, пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Великие Проходы, Староверовка, Юрьевка, Темировка, Терновые Поды, Сухой Ставок, Барвинок и Белогорка. Сохраняется дальнейшая угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины, в том числе с территории и воздушного пространства Республики Беларусь.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. В вооруженных силах Республики Беларусь продолжаются командно-штабные учения. На других направлениях противник обстреливает военную и гражданскую инфраструктуру из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии, а именно:

  • на Северском направлении – в районах населенных пунктов Сеньковка, Блешня и Роща Черниговской области и Стукаловка, Запселье, Ходыно, Миропольское и Большой Прикол Сумской области;
  • на Харьковском направлении – в районах населенных пунктов Дуванка, Уды, Прудянка, Большие Проходы, Русские Тишки, Старый Салтов, Черкасские Тишки и Петровка;
  • на Славянском направлении – в районах Славянска, Долины, Краснополья, Дмитровки, Вернополья и Никольского;
    на Краматорском направлении - неподалеку от Богородичного, Верхнекаменского, Северского, Григорьевки, Раздолевки и Ивано-Дарьевки;
  • на Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Зайцево, Веселая Долина, Майорск, Соледар, Бахмутское, Бахмут и Веселое;
  • на Авдеевском направлении – в районах Авдеевки, Опытного, Первомайского, Красногоровки и Песков;
    на Новопавловском направлении - неподалеку Марьинки, Новомихайловки, Парасковиевки, Никольского, Великой Новоселки, Курахова и Павловки;
  • на Запорожском направлении – в районах Новоандреевки, Орехова, Новоданиловки и Новополя;
  • на Южнобужском направлении противник совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии соприкосновения.

Кроме того, активно вел воздушную разведку БпЛА, совершил более 60 вылетов.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 51,9 тыс. человек, 239 самолетов, 211 вертолетов, 2 122 танка, 1 237 артсистем и 4 575 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

В связи со значительными потерями и нежеланием воевать значительно ухудшается морально-психологическое состояние в оккупационных подразделениях и растет количество дезертиров. На временно захваченной территории Херсонской области, в районе населенного пункта Бабенковка Вторая, враг для поиска беглецов и возвращения их на боевые позиции был вынужден задействовать вертолеты и оружие. Кроме того, через Каланчак в направлении временно оккупированного Крыма отмечено интенсивное перемещение автобусами российских солдат без оружия.

Подразделения Сил обороны удерживают занимаемые позиции и не позволяют врагу продвигаться вглубь территории Украины. Наши воины успешно отбили атаки врага в районах населенных пунктов Константиновка, Прудянка, Русские Тишки, Вернополье, Николаевка Вторая, Зайцево, Авдеевка, Каменка, Победа и Безымянное.

В течение суток для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны совершила более 10 ударов, в ходе которых уничтожена боевая техника, средства противовоздушной обороны и значительное количество живой силы в опорных пунктах на Донецком и Южнобужском направлениях.

Подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили не менее 2 БПЛА противника.

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Ракетные войска и артиллерия наземных группировок войск продолжают выполнять задачи огневого поражения живой силы и боевой техники, контрбатарейной борьбы, нарушения системы управления и логистического обеспечения противника. Огневое поражение потерпели 3 пункта управления врага, понтонная переправа, 28 объектов сосредоточения живой силы и боевой техники. В зону поражения попали склады с боеприпасами и огневые позиции артиллерии противника. Результаты уточняются.

Верим в Вооруженные силы! Одерживаем победу вместе! Слава Украине!" - говорится в информации Генштаба ВСУ.
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Топ комментарии
+30
На болотах щось підозрюють
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09.09.2022 18:38
+26
Чому всі орки думають, що нам потрібні Хімки, Торжки і Єлабуги?
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09.09.2022 18:41
+25
Працює артилерія,
Їбашать пацани.
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09.09.2022 18:37
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Працює артилерія,
Їбашать пацани.
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09.09.2022 18:37 Ответить
Да . В феврале начинали с "коктейля молотова" . раша никогда не победит .
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09.09.2022 18:41 Ответить
й банками з консервацією)) отруйними пиріжками))
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09.09.2022 18:51 Ответить
да , кто чем мог .
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09.09.2022 18:52 Ответить
Пам'ятаю 3 простих чоловіків в капцях, які зупинити ворога. Україна це країна Героїв
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09.09.2022 19:34 Ответить
На болотах щось підозрюють
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09.09.2022 18:38 Ответить
Мороз зупинить?
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09.09.2022 18:40 Ответить
Чому всі орки думають, що нам потрібні Хімки, Торжки і Єлабуги?
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09.09.2022 18:41 Ответить
орки не умеют думать . они ватные дебилы .
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09.09.2022 18:42 Ответить
Ну мне лично Торжок нужен. Это известная культурная столица Европы
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09.09.2022 18:43 Ответить
азиопы
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09.09.2022 18:48 Ответить
Якщо орки стверджують щось таке, що неможливо довести, значить, то - чергова зкріпа.
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09.09.2022 19:01 Ответить
Во первых города они вам порушили, сотни тысяч населения угнали, ожидают симметричный ответ. Во вторых иначе через 5-10 лет оттуда придёт новая орда и они это знают.
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09.09.2022 19:25 Ответить
Сейчас в ходу такой термин - "картизолить" по названию гормона стресса который вырабатывается у истребляемого гражданского населения. От зашкаливающих доз этого гормона население быстро хиреет, тупеет, болеет, теряет репродуктивную функцию. Вместо коры больших полушарий начинает работать рептильный мозг и инстинкты.
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09.09.2022 19:29 Ответить
Був в Хімках при совъєтьськам сайузє. В ним там нів'їпенний завод площею декілька кв. кілометрів та який працює на військову промисловість. Не то "ласточкіно", не то "лавочкіно" зветься, не пам'ятаю. Розкуяремо його та поріжемо на чорнягу, як вони в нас.
Нє?
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09.09.2022 19:46 Ответить
Можна подумать - ми не знаємо російських морозів Та їх "сухі" морози переносяться легше ніж наші - "сирі" Перші півроку (осінь зиму і весну) строкової служив на Вінничині (в "учебці") Так у нас половина санчастини була забита "сопливими" кацапами (в основному - сибіряками)
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09.09.2022 19:01 Ответить
Ну тоді їм пзд..
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09.09.2022 19:04 Ответить
а вірусня як передається..
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09.09.2022 19:42 Ответить
Не зрозумів що Ви хотіли цим сказать
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09.09.2022 20:13 Ответить
що скоріш передохнуть...якщо тільки МЧХ не втрутиться і не почне лікувати..
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09.09.2022 20:59 Ответить
Остановят только 28 метиловцев.
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09.09.2022 19:05 Ответить
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09.09.2022 18:42 Ответить
кидает зигу, походу
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09.09.2022 19:15 Ответить
Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·

1 ч

Пօстачання зброї і припасів з Крuму не буде Мօсту хaнa-його більше немає "хтօсь" пiдiрвaв Пiд Мeлiтополeм в сeлi Якuмiвкa пiдiрвaно зaлiзнuчнuй мiст Якuм окупaнтu достaвлялu зброю тa пaлuво для вiйськової тeхнiкu з Крuму нa пiвнiч у бiк Донeцької облaстi
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09.09.2022 19:14 Ответить
Куйня. швидко полагодять. Треба сотні таких підривів.
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09.09.2022 19:22 Ответить
Ага , так і виглядає - тільки чуть поправити
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09.09.2022 20:08 Ответить
 
 