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Потреби України у відновленні наближаються до $350 млрд, - Єврокомісія

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

обстріл,харків

Єврокомісія, Світовий Банк та Кабінет Міністрів у співпраці з партнерами оцінюють, що поточна вартість реконструкції та відновлення України становить 349 мільярдів доларів.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Єврокомісії, передає Цензор.НЕТ з посиланням Економічну правду.

Швидка оцінка збитків і потреб (RDNA) представляє першу комплексну оцінку наслідків війни в двадцяти різних секторах після російського вторгнення. А також визначає потреби у фінансуванні для стійкого, інклюзивного та сталого відновлення та реконструкції та надає дорожню карту для планування.

Очікується, що ця цифра зросте в найближчі місяці, оскільки війна триває.

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"З початку жорстокої та незаконної агресивної війни Росії проти України ЄС мобілізував 10 мільярдів євро у вигляді фінансування, гуманітарної, екстреної та військової допомоги для України, а ще 5 мільярдів євро в плані фінансування. ЄС буде проходити кожен крок разом з Україною, щоб відновити демократичну, незалежну та процвітаючу країну на її шляху до ЄС", – заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Оцінка охоплює наслідки війни, що тривала з 24 лютого по 1 червня 2022 року, і виявила, що фізичні збитки від війни сягнули понад 97 млрд дол. Особливо високими збитки були у житловому секторі, транспорті, торгівлі та промисловості. Руйнування були зосереджені в Чернігівській, Донецькій, Луганській, Харківській, Київській та Запорізькій областях.

У звіті зазначено, що потреби у відновленні та реконструкції соціального, виробничого та інфраструктурного секторів становлять 349 млрд дол, що більш ніж у 1,5 рази перевищує ВВП України 2021 року.

За оцінками RDNA, протягом наступних 36 місяців необхідно 105 млрд дол для вирішення нагальних потреб, таких як відновлення систем освіти та охорони здоров’я та інфраструктури, підготовка до майбутньої зими шляхом відновлення опалення та енергопостачання будинків, підтримка сільського господарства, ремонт життєво важливих транспортних шляхів тощо.
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Топ коментарі
+3
Громадянин Шмигаль, хто буде відповідати за попередній етап "Великого крадівництва" та його наслідки!?

Подвиги твої і твого Зе війна не спишие.
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10.09.2022 00:05
+2
Один Мариуполь стоит дороже
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09.09.2022 20:45
+2
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09.09.2022 20:54
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09.09.2022 20:23 Відповісти
1.000.000$ за кожного загиблого українського воїна = 14 млрд $ (з 2014 року)

300.000$ за кожного пораненого воїна = 12 млрд$

500.000$ за кожного вбитого цивільного мешканця = 50 млрд$

100.000 за кожного пораненого мирного мешканця = 7 млрд $

200 тисяч людей потребують нового житла = 6 млрд$

300 тисяч людей потребують ремонту будинків/ квартир = 5 млрд $

8- річна окупація Криму = 135 млрд $

Зруйновані і вкрадені заводи, фабрики, середній і малий бізнес= 150 млрд $

Недоотримана вигода за 8 років = 140 млрд дол

Подякувати цивілізованому світу за його допомогу = 70 млрд $

Ось і виходе що по самим скоромним підрахункам виходе 439 млрд $
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09.09.2022 21:25 Відповісти
нічого собі
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09.09.2022 21:51 Відповісти
Не порахував затоплені шахти Донбасу і вирубані червонокнижні ліси Криму, ще про всі мости України не згадав, а їх було зруйновано дохріна і більше.
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09.09.2022 22:33 Відповісти
Кацапсини повинні років 100 качати для України газ та нафту безкоштовно + повинно все кацапсяче закордонне майно конфісковано та передано для потреб України.
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09.09.2022 20:24 Відповісти
брешите..Ви ще зеленим на велике крадiвницьтво не порахували
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09.09.2022 20:32 Відповісти
є невеличка різниця між заявленими Україною 550-650 ярдів
і їхніми 350
але чому дивуватися?
в ООН заявляють всього про 5500 загиблих українців на даний момент
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09.09.2022 20:44 Відповісти
Один Мариуполь стоит дороже
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09.09.2022 20:45 Відповісти
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09.09.2022 20:54 Відповісти
1, 5 тріліонів долярів приблизно з тим що окрім відбудови України і ії мостів треба ще розміновувати і щось робити з екологієй Донбасу яку сєпари разом з кацапами загнали під плінтус затопленням шахт і радіаційних шахт також.
Екологія Криму також угроблена кацапами і тому теж потребує відновлення + демонтаж уйоб*шного міста з Керчі у Кацапію і демонтає всіх багатоповерхівок які набудували кацапи у природоохраних зонах, вирубавши рідкісні червонокнижні ліси.
ООН як завжди воду мутять (типу домовляйтесь з кацапієй сами)
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09.09.2022 22:30 Відповісти
Громадянин Шмигаль, хто буде відповідати за попередній етап "Великого крадівництва" та його наслідки!?

Подвиги твої і твого Зе війна не спишие.
показати весь коментар
10.09.2022 00:05 Відповісти
 
 