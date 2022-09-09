Потреби України у відновленні наближаються до $350 млрд, - Єврокомісія

Єврокомісія, Світовий Банк та Кабінет Міністрів у співпраці з партнерами оцінюють, що поточна вартість реконструкції та відновлення України становить 349 мільярдів доларів.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Єврокомісії, передає Цензор.НЕТ з посиланням Економічну правду.

Швидка оцінка збитків і потреб (RDNA) представляє першу комплексну оцінку наслідків війни в двадцяти різних секторах після російського вторгнення. А також визначає потреби у фінансуванні для стійкого, інклюзивного та сталого відновлення та реконструкції та надає дорожню карту для планування.

Очікується, що ця цифра зросте в найближчі місяці, оскільки війна триває.

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"З початку жорстокої та незаконної агресивної війни Росії проти України ЄС мобілізував 10 мільярдів євро у вигляді фінансування, гуманітарної, екстреної та військової допомоги для України, а ще 5 мільярдів євро в плані фінансування. ЄС буде проходити кожен крок разом з Україною, щоб відновити демократичну, незалежну та процвітаючу країну на її шляху до ЄС", – заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Оцінка охоплює наслідки війни, що тривала з 24 лютого по 1 червня 2022 року, і виявила, що фізичні збитки від війни сягнули понад 97 млрд дол. Особливо високими збитки були у житловому секторі, транспорті, торгівлі та промисловості. Руйнування були зосереджені в Чернігівській, Донецькій, Луганській, Харківській, Київській та Запорізькій областях.

У звіті зазначено, що потреби у відновленні та реконструкції соціального, виробничого та інфраструктурного секторів становлять 349 млрд дол, що більш ніж у 1,5 рази перевищує ВВП України 2021 року.

За оцінками RDNA, протягом наступних 36 місяців необхідно 105 млрд дол для вирішення нагальних потреб, таких як відновлення систем освіти та охорони здоров’я та інфраструктури, підготовка до майбутньої зими шляхом відновлення опалення та енергопостачання будинків, підтримка сільського господарства, ремонт життєво важливих транспортних шляхів тощо.