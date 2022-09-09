Потреби України у відновленні наближаються до $350 млрд, - Єврокомісія
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Єврокомісія, Світовий Банк та Кабінет Міністрів у співпраці з партнерами оцінюють, що поточна вартість реконструкції та відновлення України становить 349 мільярдів доларів.
Про це йдеться у повідомленні на сайті Єврокомісії, передає Цензор.НЕТ з посиланням Економічну правду.
Швидка оцінка збитків і потреб (RDNA) представляє першу комплексну оцінку наслідків війни в двадцяти різних секторах після російського вторгнення. А також визначає потреби у фінансуванні для стійкого, інклюзивного та сталого відновлення та реконструкції та надає дорожню карту для планування.
Очікується, що ця цифра зросте в найближчі місяці, оскільки війна триває.
"З початку жорстокої та незаконної агресивної війни Росії проти України ЄС мобілізував 10 мільярдів євро у вигляді фінансування, гуманітарної, екстреної та військової допомоги для України, а ще 5 мільярдів євро в плані фінансування. ЄС буде проходити кожен крок разом з Україною, щоб відновити демократичну, незалежну та процвітаючу країну на її шляху до ЄС", – заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Оцінка охоплює наслідки війни, що тривала з 24 лютого по 1 червня 2022 року, і виявила, що фізичні збитки від війни сягнули понад 97 млрд дол. Особливо високими збитки були у житловому секторі, транспорті, торгівлі та промисловості. Руйнування були зосереджені в Чернігівській, Донецькій, Луганській, Харківській, Київській та Запорізькій областях.
У звіті зазначено, що потреби у відновленні та реконструкції соціального, виробничого та інфраструктурного секторів становлять 349 млрд дол, що більш ніж у 1,5 рази перевищує ВВП України 2021 року.
За оцінками RDNA, протягом наступних 36 місяців необхідно 105 млрд дол для вирішення нагальних потреб, таких як відновлення систем освіти та охорони здоров’я та інфраструктури, підготовка до майбутньої зими шляхом відновлення опалення та енергопостачання будинків, підтримка сільського господарства, ремонт життєво важливих транспортних шляхів тощо.
Будь ласка, зачекайте...
300.000$ за кожного пораненого воїна = 12 млрд$
500.000$ за кожного вбитого цивільного мешканця = 50 млрд$
100.000 за кожного пораненого мирного мешканця = 7 млрд $
200 тисяч людей потребують нового житла = 6 млрд$
300 тисяч людей потребують ремонту будинків/ квартир = 5 млрд $
8- річна окупація Криму = 135 млрд $
Зруйновані і вкрадені заводи, фабрики, середній і малий бізнес= 150 млрд $
Недоотримана вигода за 8 років = 140 млрд дол
Подякувати цивілізованому світу за його допомогу = 70 млрд $
Ось і виходе що по самим скоромним підрахункам виходе 439 млрд $
і їхніми 350
але чому дивуватися?
в ООН заявляють всього про 5500 загиблих українців на даний момент
Екологія Криму також угроблена кацапами і тому теж потребує відновлення + демонтаж уйоб*шного міста з Керчі у Кацапію і демонтає всіх багатоповерхівок які набудували кацапи у природоохраних зонах, вирубавши рідкісні червонокнижні ліси.
ООН як завжди воду мутять (типу домовляйтесь з кацапієй сами)
Подвиги твої і твого Зе війна не спишие.