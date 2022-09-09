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Європа не має дати Путіну себе залякати, - Мішель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

мішель

Європа наполегливо працює над тим, щоби підготуватися до зими без російського газу та зберегти єдність.

Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель на спільній з канцлером ФРН Олафом Шольцом пресконференції в Берліні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Від початку війни Росії проти України ЄС постійно намагається… системно, згуртовано та солідарно реагувати, щоби впоратися з наслідками… Ми бачимо, що Росія не є надійним партнером. Ми маємо залишатися спокійними та не дати Путіну залякати себе погрозами, які постійно надходять з кремля", - заявив Мішель.

Він зауважив, що санкції мають вплив не лише на країну-агресора, а й на європейські держави, зокрема в галузі енергетики, та настрої в суспільстві. Глава Євроради обговорив з німецьким канцлером важелі, які можуть бути застосовані на європейському рівні, аби протистояти цим викликам і пом’якшити тиск на економіку.

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За словами Мішеля, серед заходів, які обговорюються, - зменшення споживання енергії; гарантоване забезпечення усіх країн-членів, промисловості та громадян за допомогою наявних ресурсів; зниження, наскільки це можливо, цін на енергоносії.

У цьому зв'язку президент Євроради зауважив, що зараз у Брюсселі проходить зустріч міністрів енергетики, які обговорюють пропозиції Європейської комісії та окремих країн-членів. Проте робота на цьому не закінчиться, тісні консультації щодо зменшення залежності від російських енергоносіїв і диверсифікації джерел постачання триватимуть у наступні місяці.

Своєю чергою канцлер ФРН зауважив, що до ухвалення рішень ще далеко, пропозицій багато, але не всі вони є прийнятними. Водночас він запевнив, що країни-члени роблять усе заради зниження цін. За словами Шольца, такі можливості є.

Він також зауважив: "Немає газових санкцій з боку країн ЄС чи G7, є лише ситуація, коли Росія більше не виконує своїх зобов’язань щодо поставок і різко скоротила прокачування різними трубопроводами".
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Топ коментарі
+3
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09.09.2022 22:49
+3
Шмигаль діло каже
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09.09.2022 23:16
+3
...Сейчас предельно ясно, что государство Россия и российские государственные компании больше не должны иметь право владеть энергетической инфраструктурой или энергетическими компаниями в пределах ЕС. Вместо этого Брюссель должен принудить Газпром продать все свои трубопроводы в ЕС, как это уже сделали проницательные страны Балтии.

Кроме того, Газпром должен продать свои газохранилища в ЕС, иначе те будут национализированы. Аналогичным образом, Роснефть должна быть принуждена продать свои нефтеперерабатывающие заводы в ЕС. ЕС должен запретить Газпрому и Роснефти вести бизнес с европейскими банками, чтобы избежать отмывания денег. Европейский энергетический союз также нуждается в укреплении за счет увеличения объемов хранения, конвертеров и альтернативных источников энергии. После многих лет гибридных энергетических военных действий против Европы, Путин впервые открыто объявил войну. Ему нужно нанести поражение. - А. Аслунд https://06v1mv-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/06v1mv.c97.org/ru/news/2022/9/9/514928/
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09.09.2022 23:35
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09.09.2022 22:49 Відповісти
Шмигаль діло каже
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09.09.2022 23:16 Відповісти
Шарль Шмигаль.
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09.09.2022 23:44 Відповісти
по моему благодаря Украине - уже Европа должна запугивать путлера
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10.09.2022 00:42 Відповісти
...Сейчас предельно ясно, что государство Россия и российские государственные компании больше не должны иметь право владеть энергетической инфраструктурой или энергетическими компаниями в пределах ЕС. Вместо этого Брюссель должен принудить Газпром продать все свои трубопроводы в ЕС, как это уже сделали проницательные страны Балтии.

Кроме того, Газпром должен продать свои газохранилища в ЕС, иначе те будут национализированы. Аналогичным образом, Роснефть должна быть принуждена продать свои нефтеперерабатывающие заводы в ЕС. ЕС должен запретить Газпрому и Роснефти вести бизнес с европейскими банками, чтобы избежать отмывания денег. Европейский энергетический союз также нуждается в укреплении за счет увеличения объемов хранения, конвертеров и альтернативных источников энергии. После многих лет гибридных энергетических военных действий против Европы, Путин впервые открыто объявил войну. Ему нужно нанести поражение. - А. Аслунд https://06v1mv-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/06v1mv.c97.org/ru/news/2022/9/9/514928/
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09.09.2022 23:35 Відповісти
*********, напугать, кого, не смешите наши HIMARS.
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10.09.2022 00:10 Відповісти
За кожним злочином стоять конкретні люди

Виявити. Розкрити. Оприлюднити.

колаборанти, рашистськi пропагандони та iншi гидота, яку потрiбно знищити.

https://evocation.info/uk/
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10.09.2022 00:18 Відповісти
Как глянул Путин на себя в зеркало и так запугался шо... (зажимает нос)
- Европа тут оказалась безсильна, - подумала Демусика
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10.09.2022 00:30 Відповісти
Просто трошки затягнути пояси,трохи холодніше буде в європейців в помешканнях,не здохнуть.Я майже весь березень в холоді прожив,воював,півроку не працюю і не вмер.І вони теж не вмруть.А мордор отримає по зубах
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10.09.2022 00:38 Відповісти
 
 