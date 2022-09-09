Европа не должна дать Путину себя запугать, - Мишель
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Европа упорно работает над тем, чтобы подготовиться к зиме без российского газа и сохранить единство.
Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель на совместной с канцлером ФРГ Олафом Шольцом пресс-конференции в Берлине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"С начала войны России против Украины ЕС постоянно пытается… системно, сплоченно и солидарно реагировать, чтобы справиться с последствиями… Мы видим, что Россия не является надежным партнером. Мы должны оставаться спокойными и не дать Путину запугать себя постоянно поступающими из Кремля угрозами", - заявил Мишель.
Он отметил, что санкции оказывают влияние не только на страну-агрессора, но и на европейские государства, в частности в области энергетики, и настроения в обществе. Глава Евросовета обсудил с немецким канцлером рычаги, которые могут быть применены на европейском уровне, чтобы противостоять этим вызовам и смягчить давление на экономику.
По словам Мишеля, среди обсуждаемых мер - уменьшение потребления энергии; гарантированное обеспечение всех стран-членов, промышленности и граждан посредством имеющихся ресурсов; снижение, по возможности, цен на энергоносители.
В этой связи президент Евросовета отметил, что сейчас в Брюсселе проходит встреча министров энергетики, обсуждающих предложения Европейской комиссии и отдельных стран-членов. Однако работа на этом не закончится, тесные консультации по уменьшению зависимости от российских энергоносителей и диверсификации источников снабжения будут продолжаться в последующие месяцы.
В свою очередь канцлер ФРГ отметил, что до принятия решений еще далеко, предложений много, но не все они приемлемы. В то же время, он заверил, что страны-члены делают все ради снижения цен. По словам Шольца, такие возможности есть.
Он также отметил: "Нет газовых санкций со стороны стран ЕС или G7, есть только ситуация, когда Россия больше не выполняет своих обязательств по поставкам и резко сократила прокачку разными трубопроводами".
Пожалуйста, подождите...
Кроме того, Газпром должен продать свои газохранилища в ЕС, иначе те будут национализированы. Аналогичным образом, Роснефть должна быть принуждена продать свои нефтеперерабатывающие заводы в ЕС. ЕС должен запретить Газпрому и Роснефти вести бизнес с европейскими банками, чтобы избежать отмывания денег. Европейский энергетический союз также нуждается в укреплении за счет увеличения объемов хранения, конвертеров и альтернативных источников энергии. После многих лет гибридных энергетических военных действий против Европы, Путин впервые открыто объявил войну. Ему нужно нанести поражение. - А. Аслунд https://06v1mv-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/06v1mv.c97.org/ru/news/2022/9/9/514928/
Виявити. Розкрити. Оприлюднити.
колаборанти, рашистськi пропагандони та iншi гидота, яку потрiбно знищити.
https://evocation.info/uk/
- Европа тут оказалась безсильна, - подумала Демусика