Европа не должна дать Путину себя запугать, - Мишель

Европа упорно работает над тем, чтобы подготовиться к зиме без российского газа и сохранить единство.

Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель на совместной с канцлером ФРГ Олафом Шольцом пресс-конференции в Берлине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С начала войны России против Украины ЕС постоянно пытается… системно, сплоченно и солидарно реагировать, чтобы справиться с последствиями… Мы видим, что Россия не является надежным партнером. Мы должны оставаться спокойными и не дать Путину запугать себя постоянно поступающими из Кремля угрозами", - заявил Мишель.

Он отметил, что санкции оказывают влияние не только на страну-агрессора, но и на европейские государства, в частности в области энергетики, и настроения в обществе. Глава Евросовета обсудил с немецким канцлером рычаги, которые могут быть применены на европейском уровне, чтобы противостоять этим вызовам и смягчить давление на экономику.

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По словам Мишеля, среди обсуждаемых мер - уменьшение потребления энергии; гарантированное обеспечение всех стран-членов, промышленности и граждан посредством имеющихся ресурсов; снижение, по возможности, цен на энергоносители.

В этой связи президент Евросовета отметил, что сейчас в Брюсселе проходит встреча министров энергетики, обсуждающих предложения Европейской комиссии и отдельных стран-членов. Однако работа на этом не закончится, тесные консультации по уменьшению зависимости от российских энергоносителей и диверсификации источников снабжения будут продолжаться в последующие месяцы.

В свою очередь канцлер ФРГ отметил, что до принятия решений еще далеко, предложений много, но не все они приемлемы. В то же время, он заверил, что страны-члены делают все ради снижения цен. По словам Шольца, такие возможности есть.

Он также отметил: "Нет газовых санкций со стороны стран ЕС или G7, есть только ситуация, когда Россия больше не выполняет своих обязательств по поставкам и резко сократила прокачку разными трубопроводами".