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Путин (29862) Россия (91288) Евросоюз (15886) Шарль Мишель (212)

Европа не должна дать Путину себя запугать, - Мишель

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

мішель

Европа упорно работает над тем, чтобы подготовиться к зиме без российского газа и сохранить единство.

Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель на совместной с канцлером ФРГ Олафом Шольцом пресс-конференции в Берлине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С начала войны России против Украины ЕС постоянно пытается… системно, сплоченно и солидарно реагировать, чтобы справиться с последствиями… Мы видим, что Россия не является надежным партнером. Мы должны оставаться спокойными и не дать Путину запугать себя постоянно поступающими из Кремля угрозами", - заявил Мишель.

Он отметил, что санкции оказывают влияние не только на страну-агрессора, но и на европейские государства, в частности в области энергетики, и настроения в обществе. Глава Евросовета обсудил с немецким канцлером рычаги, которые могут быть применены на европейском уровне, чтобы противостоять этим вызовам и смягчить давление на экономику.

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По словам Мишеля, среди обсуждаемых мер - уменьшение потребления энергии; гарантированное обеспечение всех стран-членов, промышленности и граждан посредством имеющихся ресурсов; снижение, по возможности, цен на энергоносители.

В этой связи президент Евросовета отметил, что сейчас в Брюсселе проходит встреча министров энергетики, обсуждающих предложения Европейской комиссии и отдельных стран-членов. Однако работа на этом не закончится, тесные консультации по уменьшению зависимости от российских энергоносителей и диверсификации источников снабжения будут продолжаться в последующие месяцы.

В свою очередь канцлер ФРГ отметил, что до принятия решений еще далеко, предложений много, но не все они приемлемы. В то же время, он заверил, что страны-члены делают все ради снижения цен. По словам Шольца, такие возможности есть.

Он также отметил: "Нет газовых санкций со стороны стран ЕС или G7, есть только ситуация, когда Россия больше не выполняет своих обязательств по поставкам и резко сократила прокачку разными трубопроводами".
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Топ комментарии
+3
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09.09.2022 22:49
+3
Шмигаль діло каже
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09.09.2022 23:16
+3
...Сейчас предельно ясно, что государство Россия и российские государственные компании больше не должны иметь право владеть энергетической инфраструктурой или энергетическими компаниями в пределах ЕС. Вместо этого Брюссель должен принудить Газпром продать все свои трубопроводы в ЕС, как это уже сделали проницательные страны Балтии.

Кроме того, Газпром должен продать свои газохранилища в ЕС, иначе те будут национализированы. Аналогичным образом, Роснефть должна быть принуждена продать свои нефтеперерабатывающие заводы в ЕС. ЕС должен запретить Газпрому и Роснефти вести бизнес с европейскими банками, чтобы избежать отмывания денег. Европейский энергетический союз также нуждается в укреплении за счет увеличения объемов хранения, конвертеров и альтернативных источников энергии. После многих лет гибридных энергетических военных действий против Европы, Путин впервые открыто объявил войну. Ему нужно нанести поражение. - А. Аслунд https://06v1mv-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/06v1mv.c97.org/ru/news/2022/9/9/514928/
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09.09.2022 23:35
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09.09.2022 22:49 Ответить
Шмигаль діло каже
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09.09.2022 23:16 Ответить
Шарль Шмигаль.
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09.09.2022 23:44 Ответить
по моему благодаря Украине - уже Европа должна запугивать путлера
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10.09.2022 00:42 Ответить
...Сейчас предельно ясно, что государство Россия и российские государственные компании больше не должны иметь право владеть энергетической инфраструктурой или энергетическими компаниями в пределах ЕС. Вместо этого Брюссель должен принудить Газпром продать все свои трубопроводы в ЕС, как это уже сделали проницательные страны Балтии.

Кроме того, Газпром должен продать свои газохранилища в ЕС, иначе те будут национализированы. Аналогичным образом, Роснефть должна быть принуждена продать свои нефтеперерабатывающие заводы в ЕС. ЕС должен запретить Газпрому и Роснефти вести бизнес с европейскими банками, чтобы избежать отмывания денег. Европейский энергетический союз также нуждается в укреплении за счет увеличения объемов хранения, конвертеров и альтернативных источников энергии. После многих лет гибридных энергетических военных действий против Европы, Путин впервые открыто объявил войну. Ему нужно нанести поражение. - А. Аслунд https://06v1mv-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/06v1mv.c97.org/ru/news/2022/9/9/514928/
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09.09.2022 23:35 Ответить
*********, напугать, кого, не смешите наши HIMARS.
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10.09.2022 00:10 Ответить
За кожним злочином стоять конкретні люди

Виявити. Розкрити. Оприлюднити.

колаборанти, рашистськi пропагандони та iншi гидота, яку потрiбно знищити.

https://evocation.info/uk/
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10.09.2022 00:18 Ответить
Как глянул Путин на себя в зеркало и так запугался шо... (зажимает нос)
- Европа тут оказалась безсильна, - подумала Демусика
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10.09.2022 00:30 Ответить
Просто трошки затягнути пояси,трохи холодніше буде в європейців в помешканнях,не здохнуть.Я майже весь березень в холоді прожив,воював,півроку не працюю і не вмер.І вони теж не вмруть.А мордор отримає по зубах
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10.09.2022 00:38 Ответить
 
 