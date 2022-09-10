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"Мета Путіна - знищити ЄС": Єврокомісія закликала переглянути візи, видані росіянам

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

паспорт,рф

Єврокомісарка із внутрішніх справ Ілва Йоганссон у п’ятницю закликала держави-члени Європейського Союзу "ретельно переглянути" візи, які вони видавали громадянам Росії, оскільки вони можуть загрожувати їхній національній безпеці.

Про це Йоганссон заявила під час візиту до Фінляндії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням "Європейська правда".

За словами єврокомісарки, війна проти України "є також загрозою нашій безпеці, й нам не треба бути наївними: мета Путіна – знищити Європейський Союз".

"Ми не можемо виключити, що люди приїжджають із метою викликати соціальний бунт, насилля, подібні речі, або намагаються займатися пропагандою. Це нам потрібно досліджувати більш детально", – вважає вона.

Йоганссон зазначила, що підтримує надання віз громадянам Росії, які є дисидентами, журналістами чи подаються з гуманітарних або сімейних міркувань, "але для тих, хто приїжджають без істотної причини, потрібна дуже ретельна перевірка… і ми маємо діяти більш суворо".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада ЄС затвердила повне припинення угоди про спрощений візовий режим з РФ

"Нещодавно російські громадяни приїхали в державу-члена ЄС із єдиною метою спровокувати українських біженців", – навела приклад представниця Єврокомісії, не уточнивши, що має на увазі.

Також вона додала, що вважає в деяких випадках корисним зведення паркану чи іншого фізичного бар’єру на кордоні з Росією – про це зокрема заявляла і Фінляндія: "Держави-члени повинні обирати найкращий спосіб захищати зовнішні кордони у відповідності до законодавства".
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Топ коментарі
+23
dobryDenEverybody

@rollyznet 2 год

Одеса.
Завтра забираємось знести катьку.
Хто не прийде - тот кацап!
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10.09.2022 00:32
+18
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10.09.2022 00:23
+16
Бывал на Камчатке. Вы не поверите, но при наличии одного мозга и двух рук Камчатку запросто можно сделать туристической Меккой. Денег можно сделать не меньше, чем делают на Аляске на туристах. А я, к слову, регулярно езжу на Аляску рыбалка просто мечта - от форели до осетров, охота - от кролика до лося, которые там как были в каменном веке, так такими монстрами и остались.
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10.09.2022 00:29
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10.09.2022 00:23 Відповісти
Бывал на Камчатке. Вы не поверите, но при наличии одного мозга и двух рук Камчатку запросто можно сделать туристической Меккой. Денег можно сделать не меньше, чем делают на Аляске на туристах. А я, к слову, регулярно езжу на Аляску рыбалка просто мечта - от форели до осетров, охота - от кролика до лося, которые там как были в каменном веке, так такими монстрами и остались.
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10.09.2022 00:29 Відповісти
Я была на Камчатке . Места красивые, но засраны кацапами .
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10.09.2022 00:32 Відповісти
Кримчани на днях написали: в Криму різко збільшилась кількість автомобілів з номерами країн Балтії (навіть німецькими) Всі "разгаваривают исключительна па-русски и гаварят что приехали атдахнуть ат "русафобии неиставай" каторая сейчас дома развернулась!"
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10.09.2022 05:23 Відповісти
Свинтус, кролики/лоси..... Как там с икрой и видом на жительство? Если шо, я ни на что не намекаю
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10.09.2022 00:48 Відповісти
С икрой просто - местные Коренные Американцы ее не едят, но используют как приманку, в каковом качестве ее и продают,5-галлонное ведро - ну, как договоришься, но не больше 20-30 баксов. Насчет грин кард....у соседа-Поляка есть дочка-оторва, он просто мечтает ее замуж выдать. Такая вполне себе модельной внешности дивчинко, за 20.
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10.09.2022 01:02 Відповісти
Макс, у меня жена и двое детей. Ладно, пойду спрошу.... Один хрен мне за пятьдесят - помирать так с музыкой
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10.09.2022 01:12 Відповісти
Отважный ты человек, прямо берсерк. Hадеюсь, у твоей Женщины нет под рукою чугунной пательни, такой, которая всегда под рукой у моей самой-самой.
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10.09.2022 01:19 Відповісти
Да. Я такой! Тем более шо она счас под Дюссельдорфом..... Ну то такое. Ведь я храбр? Нууу... В теории?
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10.09.2022 01:23 Відповісти
Скажу тебе откровенно, я бывал под Градами, но когда моя Любимая метнула в меня пательню по молодости....такого страха я в жизни не испытывал, до сих пор не помню как оказался на полу,закрывая голову руками.
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10.09.2022 01:28 Відповісти
А. Ну таки я умнее. Кокда меня начали "избивать", я мужественно перетерпел. в опщем, шоб ей типа стыдно стало (неа). Но таки все синяки она сама скбе заработала, Об меня . Я таки длинный, и костлявый
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10.09.2022 01:37 Відповісти
Об меня было сломано 2 зонтика и одна дорогая сумка. Моя в рукопашную не лезет, матерая.
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10.09.2022 01:49 Відповісти
Тоже костлявый?
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10.09.2022 02:09 Відповісти
Не, я мясистый, просто по молодости всерьез дзю-до занимался
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10.09.2022 02:10 Відповісти
Так ты просто гибкий, ты прогнулся . Я самбо занимался, но вот, проиграл
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10.09.2022 02:20 Відповісти
Боевое самбо от боевого дзю-до отличется тем, шо в самбо любая комбинация начинается и заканчивается пинком по яйцам (ц) мой тренер Дядя Витя Ким. Ты и не мог выиграть, по определению.
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10.09.2022 02:25 Відповісти
Но таки против ножа и пистоля, самбо практичнее. Вроде. Против ножа два раза помогло, но там не пончтно, то ли я такой вумный, то ли повезло. Наш тренер, Марк, тренировал ОМОН и других, он говорил - видишь нож, беги, самое опасное оружие. против пистоля, особенно когда как в кино, тычут под ребра, шансов намноооого больше
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10.09.2022 02:31 Відповісти
Угу, нам тренер тоже говорил, шо самое лучшее оружие самообороны - хорошие кроссовки. Я бОльшую часть жизни прожил в Штатах, ношу пистоль уже понад 25 рокив,слава Богу, ни разу не применял.
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10.09.2022 02:35 Відповісти
Дай бог, шоб и наши умения, и пистоли понадобились только в бане, с друзьями потрепаться. Ладно Макс, пошол я в люлю, у нас почти три.
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10.09.2022 02:45 Відповісти
Good night, brother.. Nice talking to you
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10.09.2022 02:50 Відповісти
ОЙ! "Герої"! "Самбо" "дзю-до" Та обняв свою половинку міцніше (щоб руками в ліктях зігнутими ворушить не могла) Ногою її ноги вище колін обхопив - щоб у яйця коліном не ввалила - і все! А потім умовляєш - щоб заспокоїлася Було дві спроби - по молодості Потім - "пошептало"!
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10.09.2022 05:30 Відповісти
Яр, а ты диких кошек ловил? Не? Вот и не ... Просто твоя кошка, не сильно и хотела вырываться
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10.09.2022 20:34 Відповісти
Я просто їх умію приручать! І мене кішки ******* Діти дружині кошеня подарували А вона мені сама "передарувалася" І тепер кожну ніч спить зі мною - коло лівої (протезованої) ноги
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10.09.2022 21:27 Відповісти
А "епоксидка" є?
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10.09.2022 01:31 Відповісти
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10.09.2022 01:34 Відповісти
Кстати, не дай бохх нашим жинкам встретится, боюсь писдофф получим оба. Шото мне подсказывает, шо и у нас, и у наших половинок характеры схожие, Тогда ёй . Привет супруге, и любви вам.
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10.09.2022 01:26 Відповісти
Так мое сокровище мало того, шо рыжая, мало того, шо ее род с Волыни, так она еще с Зеленого Клина, ее предки - семеновцы, которые аж до Второй Мировой через границу с хунхузами шлялись с контрабандой. PS.Навзаем, до речи.
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10.09.2022 01:31 Відповісти
Во! Моя хоть и не рыжая, а в этот цвет красилась когда встречались. Это намек?
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10.09.2022 01:39 Відповісти
Это признак! Внимание, опасность! Но когда любой мужчина с красной кровью и правильной ориентацией видит рыжую, он непременно хочет удостовериться, шо "шторки на втором этаже такого же цвета, шо и на нижнем" и неизменно попадает в заранее расставленную ловушку. Навсегда.
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10.09.2022 01:44 Відповісти
Блин. Ты не поверишь, я своей и её сестре квартиру сдавал, пол настоянию мамы, мол один хрен не живёшь, а так деньги. Спустя два года уехав на отдых, попросила заехать деньги забрать. Забрал блин! Младшая была крупнее старшей, но старшая рыжей. Мы так еще два года шифровались, деньги брал у нее только первые пол года Ржём до сих пор, не, ну потом и учебу и свадьбу я оплатил, разница у нас в 14лет таки . Но вот родственнички знатно под.., ну ты понял
В общем жизнь меня к этому не готовила, тем более и третий брак, и отвращение к семейной жизни как к классу, но вот - сдал квартиру блин
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10.09.2022 02:18 Відповісти
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10.09.2022 02:26 Відповісти
А моя до цих пір фарбується у світло-рудуватий колір (сивина рано з"явилася чогось) А я сивіть на голові став тільки у 60 Хоч борода посивіла вже в 50 Так що гарно вибритий - я ще "козакую"
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10.09.2022 02:27 Відповісти
О, еще один попавшийся. Я голову голю всю сознательную жизнь, а вот вуса....были на ладонь ниже подбородка, но онук меня за них любил тягать, то срезал. Зара онук подрос, знову отпускаю.
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10.09.2022 02:30 Відповісти
Нам пора клуб открывать - " пострадавшие от рыжих", и требовать защиты нашего гендера
Кстати, когда башку обрил, только младшая оценила - ёзз, и балдела чухая иою бошку, средней было пох - она пацанка, старшая (типа жена) - сказала шо на зека похож. В оющем, слегка подпоил, и уболтал и ее под машинку, Было весело, утром. И да, у нас вся семья *******, в хорошем смысле
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10.09.2022 02:37 Відповісти
Этот наш клуб закроют рыжие ведьмы на раз-два, и мы им еще должны останемся за....найдут за шо. Я как-то замешал своей в утренний кофе гашишного порошка, а она настолько "чистая", шо даже от новокаина у дантиста отказывается.....в общем, опуская всяческие смешные детали, из постели она меня в тот день(и ночь) не выпустила.
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10.09.2022 02:45 Відповісти
Шайтан, однако! 😜
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10.09.2022 20:12 Відповісти
И кстати, вуса в рот лезут, три раза пробовал, чи то я дурак, чи не там отращиваю
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10.09.2022 02:38 Відповісти
Тю...перед едой правым указательным пальцем раскладываешь из по сторонам( это пока они не доросли до того, шо их за вуха можно закладати), и кушаешь как британский лорд, изящно вытирая губы и вуса после каждой очередной порции, отправленной в рота.
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10.09.2022 02:48 Відповісти
Ох хлопці, прочитала я ваше листування і можу вам сказати у вас Чудове почуття гумору, пощастило вашим рудим дружинам з вами.
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10.09.2022 08:45 Відповісти
"А шо робить?" Не знаю як у хлопців - а я з своєю у наступному липні СОРОК років відзначу У неї за цей час навіть гумор став на мій схожий!
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10.09.2022 09:01 Відповісти
Прочитав ваш допис. Подумав- а коли ж у нас ювілей? Через рік на Покрову теж 40 років як одружились.
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10.09.2022 09:27 Відповісти
Мені до вас ще рости, проте сподіваюсь що ще 8 років витримаю. 🤣
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10.09.2022 20:10 Відповісти
Олена, то нам - пощастило. То мі просто друг друга подзуживаем, а на самом деле, без наших половинок - мы никто. И вас мы тоже любим, бо вы козачки, але тсссс... бо наши дружини взнають - нам хана
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10.09.2022 20:20 Відповісти
Ото ж бо й воно! В кутках рота терпіть не можу "небритість" Тому обмежився "щіткою" над верхньою губою (Та мені шерсті на лиці і так вистачає - чужої) Кішка пухнаста та довгошерста і постійно коло мене треться Так у нас УСЕ в шерсті Першим ділом - коли прокидаюся, проводжу по вусах і вибираю з вусів її шерстинки - бо вона ж часто коло подушки спать лягає
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10.09.2022 03:12 Відповісти
Ох хлопці, прочитала я ваше листування і можу вам сказати у вас Чудове почуття гумору, пощастило вашим рудим дружинам з вами.
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10.09.2022 08:49 Відповісти
Ром, я тебя уважаю, но спошлил ты не в тему. /Б\ез обид.
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10.09.2022 20:21 Відповісти
Бывает. Sorry.
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10.09.2022 21:12 Відповісти
А я как раз недавно развёлся Ни на что не намекаю, но в пяти странах уже жил - могу и шестую попробовать
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10.09.2022 11:16 Відповісти
Страну? 😜
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10.09.2022 20:19 Відповісти
И страну, и то что идёт в комплекте
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11.09.2022 00:30 Відповісти
китайцы без кацапов все сделают
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10.09.2022 01:41 Відповісти
Круто!

Была у меня мечта посетить Камчатку, но теперь туда поеду только если это будет провинция Японии, или на худой конец Камчатская Республика какая-нибудь. На Аляску теперь хочу
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10.09.2022 11:13 Відповісти
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10.09.2022 00:24 Відповісти
Epik
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10.09.2022 00:27 Відповісти
Реставратори-оркі. " Можем повторіть".
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10.09.2022 00:53 Відповісти
Блеванул, спасибо...
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10.09.2022 00:31 Відповісти
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10.09.2022 00:34 Відповісти
это был бы лучший мурал в москве на 9 мая
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10.09.2022 01:43 Відповісти
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10.09.2022 00:27 Відповісти
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10.09.2022 00:32 Відповісти
владельцы сего уже куда не поедут им визы ЗСУ виписало на концерт к Кобзону
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10.09.2022 00:43 Відповісти
Обгорелый ВАЛ не ты себе затрофеил?
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10.09.2022 00:49 Відповісти
их 2 и корд мужики из сгоревшего на путина пикапа вынули трое их было там трое и сгорело спиртназ ру против Миколы з Карлом который Густав Все честно 3 на 3
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10.09.2022 00:55 Відповісти
Жалко, я бы у тебя и обгорелый купил бы.
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10.09.2022 01:22 Відповісти
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10.09.2022 00:28 Відповісти
А Вы знаете , что кацапы были людоедами ?

об этом подробно рассказывает историк

ІСТОРІЯКТО ОНИ - "АНДРОФАГИ" ДРЕВНИХ ГРЕКОВ?

Лекция историка Александра Палия

https://youtu.be/qOWbGCtcChQ
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10.09.2022 00:30 Відповісти
Кто такие кацапы?поРашисты+путинХуйло!!! ещё можно понять!а кацапы это кто???это те что с Африки племён людоедов?!переевших отбеливителя???
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10.09.2022 00:45 Відповісти
🤣🤣🤣 Лесь Подерв'янський - Кацапи

https://youtu.be/rA25pU0lcrU
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10.09.2022 01:26 Відповісти
это такие как ты тупаки
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10.09.2022 01:45 Відповісти
Юлька-Воровка? не? ну а че похожа же
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10.09.2022 01:46 Відповісти
Такої перуки в Йульки не було. Але це неточно.
Тре' в Івана запитатися. Ну, того, котрий Хранитель Її Перук.
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10.09.2022 02:46 Відповісти
Йой, яка красота! Вужос просто!
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10.09.2022 02:42 Відповісти
От ми з вами, куме, й дожили до Третьої світової.

- Та яка ж вона світова, коли воюють лише дві країни.

- А отака: Московія воює з усім світом, а Україна - за увесь світ.
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10.09.2022 00:28 Відповісти
Отсосете руzкие курвы не нагибаясь!!!
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10.09.2022 00:29 Відповісти
dobryDenEverybody

@rollyznet 2 год

Одеса.
Завтра забираємось знести катьку.
Хто не прийде - тот кацап!
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10.09.2022 00:32 Відповісти
Я киянин , але з вами 👍🏼👍🏼👍🏼😊
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10.09.2022 00:41 Відповісти
Нарешті!!! Знатну русофобію затєвают у ЄС.
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10.09.2022 00:43 Відповісти
камни с неба..... ))
https://twitter.com/i/status/1568335302019760133
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10.09.2022 00:46 Відповісти
не там в лобовуху из сапога уклепали
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10.09.2022 00:58 Відповісти
А один хоч і на милицях, але з рюкзаком краденого розлучаться не захотів!
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10.09.2022 02:33 Відповісти
Путін розворушив бджолиний рій,бджоли літають,всіх кусають,а Путін стоїть і матюкається і не знає що робити.
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10.09.2022 07:07 Відповісти
Кацапы всё-таки имбицылы по жизни. Сидели бы со своим ,,вяличием" за столом, за фуфыриком бояры доказывали б друг другу, шо ,,можем повторить", мирно б били друг другу морды, выясняя у кого круче ,,деды воевали", но нет, полезли дебилы в Украину. Ну теперь получайте, кацапы, пиз***ы от всего мира и ,,железный занавес"
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10.09.2022 07:59 Відповісти
Це ви помиляєтесь про "мирно били б друг другу морди". Деколи заглядаю в незаблоковані кацапоресурси ( блокнот.волгоград чи інші блокноти міст півдня мордору). Так там повідомлень про вбивства по п"яні на першому місті. А загалом картина жахлива, не знаю з чим порівняти.
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10.09.2022 09:33 Відповісти
Євросоюз має схаменутися ! Росія прагне знищити ЄС , організовує проросійські мітинги і диверсії , а ЄС ...видає росіянам багаторічні візи по спрощеній процедурі ! ЄС - СХАМЕНІТЬСЯ ! ! !
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10.09.2022 10:17 Відповісти
Ес должен был вообще им визы аннулировать....
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11.09.2022 00:32 Відповісти
 
 