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70% німців підтримають Україну навіть за умови здорожчання енергоносіїв, – опитування

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

германия

Майже 70% німців проти ослаблення підтримки України задля зниження цін на енергоресурси.

Про це свідчать результати національного опитування телекомпанії ZDF, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

70% німців й надалі підтримуватимуть Україну у війні проти Росії навіть за умови підвищення цін на енергоносії.

Лише 21% опитаних виступають за ослаблення підтримки України задля зниження цін на енергоресурси.

40% німців закликають до посилення військової підтримки України із боку Заходу. 30% підтримують надання Україні більшої кількості озброєння.

Скорочення військової допомоги Україні підтримують 24% німців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина анонсувала передачу Україні 16 машин BIBER і 10 танків Gepard

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+15
Я німець. Багато моїх друзів жертвують гроші на українські організації, такі як Армія SOS, або допомагають українцям у Німеччині.
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10.09.2022 01:09
+6
Велика вам подяка
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10.09.2022 06:19
+3
Нужно выявлять всех агентов Путина, которые занимаются подрывной деятельностью, митинги организовывают и на тв выступают с русскими нарративами и кидать их за решетку!!!
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10.09.2022 00:50
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Нужно выявлять всех агентов Путина, которые занимаются подрывной деятельностью, митинги организовывают и на тв выступают с русскими нарративами и кидать их за решетку!!!
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10.09.2022 00:50 Відповісти
За решітку навіщо? Додому відсилати, до *****!...
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10.09.2022 01:18 Відповісти
так они опять их зашлют - нет только суд и тюрьма - пусть там митингуют за северный поток 2
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10.09.2022 01:32 Відповісти
Давай почнемо з того, що у Німеччині живе дуже велика совєцька (не російська, а саме совєцька) діаспора. Вихідці із країн колишнього СРСР, живучи у кацапському інформаційному просторі, ведуть себе як кацапи, ходять на антиукраїнські мітинги тощо. Вся ця совкова діаспора є громадянами Німеччини, тобто вони нічим не відрізняються від корінних німців. Відповідно, всю цю мерзоту неможливо просто взяти і викинути з країни. Той факт, що більшість німців, готові відчути дискомфорт заради нашої боротьби - уже наша перемога.
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10.09.2022 05:54 Відповісти
Я німець. Багато моїх друзів жертвують гроші на українські організації, такі як Армія SOS, або допомагають українцям у Німеччині.
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10.09.2022 01:09 Відповісти
нужно давать деньги только проверенным фондам с отчетностью и близко не подходить к тем кто от бюджетных кураторов или с офиса зеленского
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10.09.2022 01:37 Відповісти
Велика вам подяка
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10.09.2022 06:19 Відповісти
А тепер велике питання, чому тоді влада Німеччини лиже дупу меньшості і ігнорує більшість????
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10.09.2022 09:30 Відповісти
70% за Україну, це не 73% по приколу. Україна понад усе
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10.09.2022 09:40 Відповісти
Дякуємо, друзі.
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10.09.2022 10:03 Відповісти
 
 