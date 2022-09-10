70% німців підтримають Україну навіть за умови здорожчання енергоносіїв, – опитування

Майже 70% німців проти ослаблення підтримки України задля зниження цін на енергоресурси.

Про це свідчать результати національного опитування телекомпанії ZDF, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

70% німців й надалі підтримуватимуть Україну у війні проти Росії навіть за умови підвищення цін на енергоносії.

Лише 21% опитаних виступають за ослаблення підтримки України задля зниження цін на енергоресурси.

40% німців закликають до посилення військової підтримки України із боку Заходу. 30% підтримують надання Україні більшої кількості озброєння.

Скорочення військової допомоги Україні підтримують 24% німців.

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