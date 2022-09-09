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Німеччина анонсувала передачу Україні 16 машин BIBER і 10 танків Gepard

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

танк,gepard

Зенітні самохідні артилерійські установки Gepard будуть поставлені Україні зі складів промислових підприємств, питання щодо їх оснащення ще вирішуватиметься.

Про це сказав журналістам у Берліні представник пресслужби Міноборони ФРН Давід Гельмбольд, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Гепарди" багато років не стоять на озброєнні Бундесверу, це означає, що нема потреби заміняти їх, вони надаватимуться з запасів промисловості", - сказав Гельмбольд.

Водночас він не конкретизував, коли ця техніка буде передана ЗСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц виправдав відмову постачання Україні танків відповідною домовленістю країн G7

Коментуючи можливість оснащення цих машин, він зазначив, що є різні можливості та системи, наприклад, встановити на них обладнання ППО або інше. Конкретні питання будуть обговорені в межах НАТО зі союзниками, зауважив Гельмбольд.

Міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт за результатами зустрічі на авіабазі в Рамштайні заявила, що "друга партія зенітних танків Gepard буде поставлена незабаром". Крім того, за її словами, невдовзі має бути поставлений і мостоукладальний танк Biber.

Міністр також зазначила, що Німеччина передасть Україні "зимовий пакет": електрогенератори, термоодяг, їжу та польове спорядження.

Згідно зі списком "Військова допомога Україні" на сайті німецького уряду, ФРН планує поставити Україні 16 броньованих мостоукладальних машин BIBER і 10 зенітних танків GEPARD, а також близько 6000 боєприпасів до них.

Також читайте: У Рамштайні розпочалася зустріч з оборонної підтримки України

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+10
6000 *********** це на 1 зарядку 10 гепардів, а далі чим з них стріляти ? Ох і хитрожопі шольци , типу і Україні допомогли зброєю і мордор не розсердили. Тепер зрозуміло, що мають на увазі орки розказуючи в ООН, що західна зброя нічого не вирішує.
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09.09.2022 15:48
+9
І з плюсами?
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09.09.2022 15:30
+8
Тим, хто постійно дорікає Шольцю. Перегляньте ефір від сьогодня: "ЗСУ використали на Харківщині принцип бумеранга" з Дмитром Снєгирьовим. Він пояснює, що звинувачення Німеччини у небажанні постачати Україні бронетехніку - брехня. Саме "Гепарди" прикривають зараз наступ ЗСУ на харківському напрямі. А передана Німеччиною РЛС "Кобра" взагалі унікальна. Вона дозволяє за 2 хвилини обчислити до 40 вогневих цілей на відстані до 100 км. Крім того, Німеччина передала ЗСУ 200 високоточних снарядів "Вулкан" з GPS-наведенням. Це аналог американських "Екскалібурів". Похибка влучення в ціль - 1 метр! За це треба дякувати.
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09.09.2022 16:04
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анонсувати по німецьки не значить передати
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09.09.2022 15:30 Відповісти
Маємо надію, що передадуть. Більшість країн вже зрозуміли - хто буде переможцем у цій війні добра над всесвітнім злом!
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09.09.2022 15:40 Відповісти
відчепіться від Німеччини, ідіть і вимагайте у свого Боневтіка він вам всім анонсував і обіцяв рай, де він? А рай по-Зеленські в асфальті. Він за рік став олігархом, мільярдером, але "нє варующім мальчіком" бо куди братися конфетному бізнесу до асфальтного, де зариті бюджетні людські гроші.Там і ракети і танки і ППО зарито, мерщій до Боневтіка, він вам дасть більше.
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09.09.2022 16:35 Відповісти
І з плюсами?
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09.09.2022 15:30 Відповісти
Сьогодні бачив відео - саме з такими хрестами на БТРах ЗСУ наступають ))
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09.09.2022 20:11 Відповісти
апять? может хватит ?
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09.09.2022 15:33 Відповісти
досить цієї балаканини, вони і в січні знову анонсують.
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09.09.2022 15:34 Відповісти
Ви танки даєте? Найн! Тільки показуєм. Красівоє....
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09.09.2022 15:36 Відповісти
Чи німці вирішили приєднатись до переможців?
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09.09.2022 15:42 Відповісти
Дякуємо.
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09.09.2022 15:42 Відповісти
"Gepard " -- аналог "Шилка" или "Тунгуска", Мостоукладчики --
до 20м в Украине пс ь МТ-55 работать могут в воде, до 1м глубины
но расклад не накатной, а "ножницы".
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09.09.2022 15:44 Відповісти
че звиддишь? - шилке и тунгуске - аналоГовнет
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09.09.2022 17:15 Відповісти
По тобі шилка лупила ? (( Отож бо що ні , а то б не триндів , гуморист (( Не все те що із присмаком старості - лайно . Подивися чим у основному кацапські "важчі воздуха " збивають , на яких танках їх луплять і з якими автоматами у бій ідуть а тоді юродствуй , хєнєраліссімус ((
Пи си . Ну іще одне для тебе просвітленого , знайди для гепардів снаряди після тих 6000 що дають , а для шилки якось ***** - у кожному воєнторзі завались ((
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09.09.2022 20:17 Відповісти
Взагалі не аналог, ні в чому. Хиба що усі вони на гусеничному шасі.
Це як сказати, що Смерч аналог HIMARS.
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09.09.2022 20:12 Відповісти
Вільха - аналог Смерча , лупить на 100 з точністю Хімарса так що нічого там офігенно недоступного немає , недоступними для нашого керівництва останні роки були мізки , бо якби вони їх мали , то Хімарси нам би не знадобилися ((
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09.09.2022 20:22 Відповісти
Вільха - не аналог Смерча, а його модифікація. До точності Хаймарсу їй як до неба раком, не кажучи вже про усі інші ТТХ. Міфи про аналагавнєтнасть української збої такі ж далекі від реальності як і кацапські мультики.
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09.09.2022 22:38 Відповісти
Дам відповідь на кожне речення : 1. Круто що знаєш про модифікації - написав на твоє " не аналог ні в чому " " смерч не аналог хімарса " (( Відразу видно руку спеца , не один обстріл смерча витримав і коригував роботу українських ракетників коли ті вільхою били (( 2. Кажеш точності немає (( - видно що сидів у окопі коли туди вільха прилетіла (( інші ТТХ - вільха 100 км хімарс 80 і в бік кацапії не стріляти (( то що там з ТТХ ? (( 3. А отут вже по простецькому - кажеш міфи про українську зброю ? (( - не ***** дурню про те у чому ніхера не розбираєшся - Нептун - міф ? Стугна - міф ? Богдана - міф ? Грім яким у Криму аеродром рознесли - міф ? Та іди ти тоді ***** і не повертайся , хома невіруючий , ти ще мені тут про***** що без зенелоха ЗСУ кацапів би не знищували а він нас у світле майбутнє проведе !
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09.09.2022 23:49 Відповісти
P.S. https://apostrophe.ua/ua/news/society/2022-06-24/slishkom-horosha-dlya-ukrainyi-kak-minoboronyi-sorvalo-zakupku-raketnogo-kompleksa-vilha/272645 прочитай дурню про "не аналог " може хоч тоді свої жиром заплилі оченята на світ роздереш !
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09.09.2022 23:52 Відповісти
Я таку дурню читаю лише коли треба показати приклад людського невігластва, що пишуть на далекі від власного розуміння теми.
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10.09.2022 23:36 Відповісти
По-перше, я писав свій комент людині, яка порівнювала Гепард (якому на 85% ураження цілі потрібно 20 снарядів) з Тунгузками/Шилками, яким на 30% ураження цілей потрібно 200-300).
А якщо вже ти вліз з порівнянням саме HIMARS з Вільхою, то американський комплекс має набагато більшу номенклатуру засобів ураження, які мають значно більшу дальність, незрівнянно більшу точність та на порядок кращій захист від перешкод і здатність долати ПРО.
Нептун - це лише модернізована совкова Х-35, яка може топити старі кацапські кораблі, але ніколи не подолає ******* натівську ПРО. Стугна - застарілий ПТРК, який не має системи самонаведення та потребує роботи оператора. Такі ПТРК почали надходити до країн НАТО ще 50 років тому. Богдана - звичайна гаубиця, яку, за відсутності іншого прикрутили до звичайного автомобільного шасі. Без західних *********** нічого собою не представляє.
Без придушення ППО американськими AGM-88 жоден Грім не долетів би до Криму, якщо це взагалі був саме Грім. Усе що може народити український військпром ажніяк не є конкурентом західній зброї. Це зовсім не означає, що не треба нічого робити, і що те що було зроблено (в умовах протидії української влади) не було справжнім виробничим подвигом.
Я знаю ситуацію з середини, а не з ютубів та тіктоків, звідки ти набрався усього цього урапатріотичного брєда.
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10.09.2022 23:34 Відповісти
У твоїй ситуації , задрот, добре вже те що ти хоч читати навчився (( Ти , дурню , запитай тих хто на передовій кацапів палить чим йому це зручніше робити - 50 річною, як ти кажеш , Стугною чи передовим джавеліном з удвічі меншою дальністю та потужністю , а про Богдану тобі дебілу взагалі пояснювати нічого бо до тебе нічого не дійде (( сиди стукай по своїй клаві і тіш себе думкою що вона у тебе імпортна , а те що її в китаї зробили за технологіями маодзедуна - то все херня , зате імпортна , не наша (( читай і далі херню про високі технології і свято вір у те що на фронті перемагають не хлопці з автоматами , а китайські дрони з вогами (( Ага , іще велика номенклатура *********** до хімарса (( дибіл бл@дь ((
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11.09.2022 01:39 Відповісти
У Джавеліна та Стугни абсолютно різні задачі, і якби не Джавеліни, то ЗСУ мали б набагато більше проблем зі стриманням атак бронетехники.
Таке тупориле бидло як ти, мені, людині з військовою освітою, звісно нічого не може пояснити в принципі, навіть якого біса ти й досі існуєш на цьому світі даремно споживаючи ресурси.
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11.09.2022 18:17 Відповісти
Такі долбо#оби як ти так дурнями і залишаться пишаючися своєю військовою освітою ! Воєн сраний , якого хера не воюєш ? Свою військову освіту разом з абдристовичем отримував видно , мабуть разом з ним іще і "тридцять бойових виходів " здійснив у інтернет !
Тут ******* яка Стугна хренова , а тут вже триндить про різні задачі (( ***** пішов "спец " вонючий !
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11.09.2022 21:30 Відповісти
Ти тут сереш вже багато років, і завжди лише найтупориліши лайном.
Це твоя професія, чи ти просто звичайне безробітне чмо, не здатне ні на що корисне?
Питання, звісно, риторичне (це означає, шо відповідати не треба).
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12.09.2022 10:12 Відповісти
Аргументи закінчилися , воєн ? Ну тоді у тебе залишається лише одне - туди де пішов - відсмоктати Бувай , пізд@бол ваінствєнний
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12.09.2022 21:16 Відповісти
Аргументи, то для людей, а для лайна типу тебе лише =>
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12.09.2022 22:26 Відповісти
Там вже тобою зайнято , так що смокчи і не цвірінчи , військовоосвічений дурнику
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12.09.2022 22:44 Відповісти
6000 *********** це на 1 зарядку 10 гепардів, а далі чим з них стріляти ? Ох і хитрожопі шольци , типу і Україні допомогли зброєю і мордор не розсердили. Тепер зрозуміло, що мають на увазі орки розказуючи в ООН, що західна зброя нічого не вирішує.
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09.09.2022 15:48 Відповісти
Можно просто как БТР использовать. Но ты, касап - до такого не додомался бы - потому вас и гонят вонючими тряпками по Украине.
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09.09.2022 17:16 Відповісти
Просто смішно читати такі звинувачення від "руськощелепного" , а ще більше кацапа палять його поради. Який БТР, де на гепарді має розміститися десант ? Кацапчику ти явно передивився фільмів про велику вітчизняну війну у яких "діди" штурмують Берлін верхи на Т-34.
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09.09.2022 18:12 Відповісти
Подивись як працює Гепард і тоді не будуть виникати ідіотські питання.
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09.09.2022 20:09 Відповісти
Тим, хто постійно дорікає Шольцю. Перегляньте ефір від сьогодня: "ЗСУ використали на Харківщині принцип бумеранга" з Дмитром Снєгирьовим. Він пояснює, що звинувачення Німеччини у небажанні постачати Україні бронетехніку - брехня. Саме "Гепарди" прикривають зараз наступ ЗСУ на харківському напрямі. А передана Німеччиною РЛС "Кобра" взагалі унікальна. Вона дозволяє за 2 хвилини обчислити до 40 вогневих цілей на відстані до 100 км. Крім того, Німеччина передала ЗСУ 200 високоточних снарядів "Вулкан" з GPS-наведенням. Це аналог американських "Екскалібурів". Похибка влучення в ціль - 1 метр! За це треба дякувати.
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09.09.2022 16:04 Відповісти
за це теж дякуємо особисто шульцу
Німеччина ігнорує прохання України щодо розширення постачання озброєння - Die Welt
У квітні Україна отримала пропозиції від Rheinmetall щодо купівлі 100 бойових машин піхоти Marder та 88 основних бойових танків Leopard 1, включно з навчанням та ************, на суму 268 млн євро. Виробник обіцяв зробити все швидко. Відповідну заявку на експорт було подано негайно, але канцлер не реагує на неї останні п'ять місяців.
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09.09.2022 16:13 Відповісти
Не переживай! Як війна закінчиться - там і приспіє обіцяна Шольцем техніка
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09.09.2022 16:20 Відповісти
Частіше німці не анонсують, а онансують!
)))
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09.09.2022 16:15 Відповісти
гепард это не танк, а зрк ближнего действия. "гениальные" советские конструкторы создали из нее зрк тунгуска через 10 лет. нам все ж лучше чем ничего, только много разных моделей не нужно, лучше одной линии придерживаться для нормальной логистики и совместимости
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09.09.2022 16:21 Відповісти
Тут могут быть и именно танки. ЗРК на шасси танка было выполнено.
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09.09.2022 16:26 Відповісти
в германии есть серия танков леопард, гепардов нет
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09.09.2022 16:33 Відповісти
Ну по факту в Німеччині Flakpanzer l Gepard класифікується я к зенітний танк, оскільки має в арсеналі протитанакові підкаліберні снаряди.
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09.09.2022 18:58 Відповісти
обіцяти ще не значить одружитись !
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09.09.2022 16:28 Відповісти
Ще раз і ще раз нагадую, що Шольц не президент України, його вибрали німці, щоб він захищав їх, щоб виробляв зброю їм, щоб розвивав економіку у них, в Німеччині. Ви вибрали Зеленського, то всі питання до нього, чому він за три роки не закупив для оборони жодного снаряду, не зробив жодної ракети, хоча проети були готові і "бариги" залишили для цього 170 мільярдів гривень, не кажучи про долари, які потрапили в Україну після виграшних у Газпрома судів. Де воно все, куди поділося? Ідуть і запитайте у свого і не лізьте з брудом до німців, ви їх маєте дякувати, що не кинули вас перед кацапами, як це зробив Боневтік і зараз стрілки переводить на Шольца.
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09.09.2022 16:41 Відповісти
Весь свій непотріб віддають. Утилізація його обійшлась би дорожче, ніж трапнспортування до України. Питання - чому б цього було не зробити з перших днів війни? Відповідь - німці підігрували кцпам скільки могли (поки самери не присварили). Після війни Україна має виставити рахунок Німеччині за 2-у світову війну - 5 трлн доларів, не менше
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09.09.2022 17:04 Відповісти
Діду, а ти солдатам у війну як допомагав ? --- Та по різному, набої підносив, харчі, в розвідку ходив... --- А вони що казали ? --- Зер гут, Вольдемар, зер гут !...
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09.09.2022 17:09 Відповісти
Дякуємо.
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09.09.2022 17:20 Відповісти
це, *ука, німці, поки не отримаємо доти не повірю.
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09.09.2022 17:21 Відповісти
німці нам нічого не зобов'язані давати але дають і зброю і БК, навчають і лікують солдатів, прихистили майже мільйон біженців, вводять санкції проти москалів. Скиглення про поганих німців має московське походження, це їхній почерк.
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09.09.2022 19:24 Відповісти
НЕ ВЕРЮ)))
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09.09.2022 19:48 Відповісти
Жопошники! Досить триндєть!
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09.09.2022 20:12 Відповісти
 
 