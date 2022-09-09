Німеччина анонсувала передачу Україні 16 машин BIBER і 10 танків Gepard
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Зенітні самохідні артилерійські установки Gepard будуть поставлені Україні зі складів промислових підприємств, питання щодо їх оснащення ще вирішуватиметься.
Про це сказав журналістам у Берліні представник пресслужби Міноборони ФРН Давід Гельмбольд, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Гепарди" багато років не стоять на озброєнні Бундесверу, це означає, що нема потреби заміняти їх, вони надаватимуться з запасів промисловості", - сказав Гельмбольд.
Водночас він не конкретизував, коли ця техніка буде передана ЗСУ.
Коментуючи можливість оснащення цих машин, він зазначив, що є різні можливості та системи, наприклад, встановити на них обладнання ППО або інше. Конкретні питання будуть обговорені в межах НАТО зі союзниками, зауважив Гельмбольд.
Міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт за результатами зустрічі на авіабазі в Рамштайні заявила, що "друга партія зенітних танків Gepard буде поставлена незабаром". Крім того, за її словами, невдовзі має бути поставлений і мостоукладальний танк Biber.
Міністр також зазначила, що Німеччина передасть Україні "зимовий пакет": електрогенератори, термоодяг, їжу та польове спорядження.
Згідно зі списком "Військова допомога Україні" на сайті німецького уряду, ФРН планує поставити Україні 16 броньованих мостоукладальних машин BIBER і 10 зенітних танків GEPARD, а також близько 6000 боєприпасів до них.
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до 20м в Украине пс ь МТ-55 работать могут в воде, до 1м глубины
но расклад не накатной, а "ножницы".
Пи си . Ну іще одне для тебе просвітленого , знайди для гепардів снаряди після тих 6000 що дають , а для шилки якось ***** - у кожному воєнторзі завались ((
Це як сказати, що Смерч аналог HIMARS.
А якщо вже ти вліз з порівнянням саме HIMARS з Вільхою, то американський комплекс має набагато більшу номенклатуру засобів ураження, які мають значно більшу дальність, незрівнянно більшу точність та на порядок кращій захист від перешкод і здатність долати ПРО.
Нептун - це лише модернізована совкова Х-35, яка може топити старі кацапські кораблі, але ніколи не подолає ******* натівську ПРО. Стугна - застарілий ПТРК, який не має системи самонаведення та потребує роботи оператора. Такі ПТРК почали надходити до країн НАТО ще 50 років тому. Богдана - звичайна гаубиця, яку, за відсутності іншого прикрутили до звичайного автомобільного шасі. Без західних *********** нічого собою не представляє.
Без придушення ППО американськими AGM-88 жоден Грім не долетів би до Криму, якщо це взагалі був саме Грім. Усе що може народити український військпром ажніяк не є конкурентом західній зброї. Це зовсім не означає, що не треба нічого робити, і що те що було зроблено (в умовах протидії української влади) не було справжнім виробничим подвигом.
Я знаю ситуацію з середини, а не з ютубів та тіктоків, звідки ти набрався усього цього урапатріотичного брєда.
Таке тупориле бидло як ти, мені, людині з військовою освітою, звісно нічого не може пояснити в принципі, навіть якого біса ти й досі існуєш на цьому світі даремно споживаючи ресурси.
Тут ******* яка Стугна хренова , а тут вже триндить про різні задачі (( ***** пішов "спец " вонючий !
Це твоя професія, чи ти просто звичайне безробітне чмо, не здатне ні на що корисне?
Питання, звісно, риторичне (це означає, шо відповідати не треба).
Німеччина ігнорує прохання України щодо розширення постачання озброєння - Die Welt
У квітні Україна отримала пропозиції від Rheinmetall щодо купівлі 100 бойових машин піхоти Marder та 88 основних бойових танків Leopard 1, включно з навчанням та ************, на суму 268 млн євро. Виробник обіцяв зробити все швидко. Відповідну заявку на експорт було подано негайно, але канцлер не реагує на неї останні п'ять місяців.
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