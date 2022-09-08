У Рамштайні розпочалася зустріч з оборонної підтримки України
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На американській військовій авіабазі у ФРН "Рамштайн" (земля Райнланд-Пфальц) об 11 ранку за київським часом розпочалася чергова зустріч із питань оборонної підтримки України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
В очній зустрічі контактної групи, яка проходить на запрошення міністра оборони США Ллойда Остіна, беруть участь представники близько 50 країн - глави оборонних відомств і високопоставлені військові.
Німеччина представлена міністром оборони Крістіне Ламбрехт.
Генеральний секретар НАТО також прибув на авіабазу.
Учасники зустрічі планують "обговорити триваючу кризу в Україні та різні проблеми безпеки, з якими стикаються союзники та партнери США", повідомили перед початком заходу в Командуванні збройних сил США в Європі.
Як повідомлялося, минулої неділі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту в Берлін попросив надати Києву бойові танки Leopard 2.
Німеччина вже поставила ЗСУ Panzerhaubitze 2000 і реактивні системи залпового вогню MARS-II та багато іншого озброєння. Втім, Берлін досі вагається з наданням своїх бойових танків.
Це вже третя зустріч контактної групи на авіабазі "Рамштайн", перша відбулася наприкінці квітня.
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В докладе, со ссылкой на надежные источники, говорится, что в военно-политическом руководстве США принято четкое решение о необходимости нанесения военного поражения России в Украине, и если раньше в руководстве США были сомнения по ряду вопросов, то сейчас позиция чёткая, консолидированная и сформированная в решение.
Более того, принято решение игнорировать возможный шантаж со стороны России касательно применения ядерного оружия и оружия массового поражения.
По линии МИД в ближайшее время ожидается предупреждение со стороны американского руководства о недопустимости применения ядерного оружия и оружия массового поражения Россией на территории Украины, и о возможных ответных мерах военного характера со стороны США, если российское руководство решится проигнорировать это предупреждение.
Авторы доклада указывают на желание военно-политического руководства США сделать победу над Россией в Украине событием, которое возвращает величие Соединенным Штатам и демонстрирует торжество демократии над авторитарными режимами. Доклад произвел на Путина удручающее впечатление.
В четверг президент проведёт совещание с руководством силового и военного блока с участием директора СВР Сергея Нарышкина темой которого будет обсуждение информации, которая представлена в этом докладе перспектив дальнейших действий.
Конечно большой прогресс уже в том, что Путин, пусть и в годовщину смерти Зиничева, совещания собирается проводить с желанием обсудить перспективы выхода из кризиса, а мог бы дождаться осеннего равноденствия и с Шойгу рвануть к шаманам, как в прошлом году, на обряд, а там глядишь и выход сам собой бы нарисовался, но, как там у классика: «иных уж нет, а те далече…»
Генерал СВР
Сер Уінстон Черчіль