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У Рамштайні розпочалася зустріч з оборонної підтримки України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

резніков,рамштайн

На американській військовій авіабазі у ФРН "Рамштайн" (земля Райнланд-Пфальц) об 11 ранку за київським часом розпочалася чергова зустріч із питань оборонної підтримки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

В очній зустрічі контактної групи, яка проходить на запрошення міністра оборони США Ллойда Остіна, беруть участь представники близько 50 країн - глави оборонних відомств і високопоставлені військові.

Німеччина представлена міністром оборони Крістіне Ламбрехт.

Генеральний секретар НАТО також прибув на авіабазу.

Учасники зустрічі планують "обговорити триваючу кризу в Україні та різні проблеми безпеки, з якими стикаються союзники та партнери США", повідомили перед початком заходу в Командуванні збройних сил США в Європі.

Як повідомлялося, минулої неділі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту в Берлін попросив надати Києву бойові танки Leopard 2.

Німеччина вже поставила ЗСУ Panzerhaubitze 2000 і реактивні системи залпового вогню MARS-II та багато іншого озброєння. Втім, Берлін досі вагається з наданням своїх бойових танків.

Також читайте: Україна отримала від США надточні снаряди Excalibur, - Bloomberg

Це вже третя зустріч контактної групи на авіабазі "Рамштайн", перша відбулася наприкінці квітня.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+13
Вчера президент России Владимир Путин получил доклад по линии СВР.

В докладе, со ссылкой на надежные источники, говорится, что в военно-политическом руководстве США принято четкое решение о необходимости нанесения военного поражения России в Украине, и если раньше в руководстве США были сомнения по ряду вопросов, то сейчас позиция чёткая, консолидированная и сформированная в решение.

Более того, принято решение игнорировать возможный шантаж со стороны России касательно применения ядерного оружия и оружия массового поражения.

По линии МИД в ближайшее время ожидается предупреждение со стороны американского руководства о недопустимости применения ядерного оружия и оружия массового поражения Россией на территории Украины, и о возможных ответных мерах военного характера со стороны США, если российское руководство решится проигнорировать это предупреждение.

Авторы доклада указывают на желание военно-политического руководства США сделать победу над Россией в Украине событием, которое возвращает величие Соединенным Штатам и демонстрирует торжество демократии над авторитарными режимами. Доклад произвел на Путина удручающее впечатление.

В четверг президент проведёт совещание с руководством силового и военного блока с участием директора СВР Сергея Нарышкина темой которого будет обсуждение информации, которая представлена в этом докладе перспектив дальнейших действий.

Конечно большой прогресс уже в том, что Путин, пусть и в годовщину смерти Зиничева, совещания собирается проводить с желанием обсудить перспективы выхода из кризиса, а мог бы дождаться осеннего равноденствия и с Шойгу рвануть к шаманам, как в прошлом году, на обряд, а там глядишь и выход сам собой бы нарисовался, но, как там у классика: «иных уж нет, а те далече…»

Генерал СВР
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08.09.2022 11:31
+5
"Дайте нам зброю, а решту ми зробимо сами!"
Сер Уінстон Черчіль
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08.09.2022 11:46
+5
Это та власть, которая полтора года блокировала назначение главы НАБУ, та что отмазала Татарова и пристроила в ОПу, та что крышует хищение гуманитарки в космических масштабах? Чувак, у меня для тебя плохие новости: ты дебил
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08.09.2022 12:26
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Дивлюся репортаж по Еспресо. Не впевнений чи все показуватимуть...
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08.09.2022 11:21 Відповісти
чекаймо підсумків..цікавлять Ваші враження
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08.09.2022 11:28 Відповісти
понятн что многое будут умалчивать .... это гос тайна.... сколько и какое оружия на какую суму говрить никто не будет
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08.09.2022 12:04 Відповісти
Тільки,плять,оминаючи любу нашу владу......в першу чергу оминаючи оп
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08.09.2022 11:28 Відповісти
Именно с нашей законной властью ведут переговоры наши партнеры и не таким как ты судить оминать или не омынать ее.
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08.09.2022 12:06 Відповісти
Это та власть, которая полтора года блокировала назначение главы НАБУ, та что отмазала Татарова и пристроила в ОПу, та что крышует хищение гуманитарки в космических масштабах? Чувак, у меня для тебя плохие новости: ты дебил
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08.09.2022 12:26 Відповісти
Це та влада, яку підтримують усі західні країни. Завдяки перемовинам з цією владою Захід постачає нам зброю та підтримує фінансово. А ображати когось дебілом може тільки той, хто їм і є.
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08.09.2022 13:24 Відповісти
не "завдяки" а "наперекір". https://www.youtube.com/watch?v=rUCP9qO-SHQ
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08.09.2022 13:34 Відповісти
"Наперекір" перемовинам з нашою владою поставляють нам зброю та допомагають фінансово ?)) Цю маячню навіть коментувати сенсу немає.
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08.09.2022 14:20 Відповісти
Серйозно?https://www.youtube.com/watch?v=rUCP9qO-SHQ
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08.09.2022 13:32 Відповісти
Вчера президент России Владимир Путин получил доклад по линии СВР.

В докладе, со ссылкой на надежные источники, говорится, что в военно-политическом руководстве США принято четкое решение о необходимости нанесения военного поражения России в Украине, и если раньше в руководстве США были сомнения по ряду вопросов, то сейчас позиция чёткая, консолидированная и сформированная в решение.

Более того, принято решение игнорировать возможный шантаж со стороны России касательно применения ядерного оружия и оружия массового поражения.

По линии МИД в ближайшее время ожидается предупреждение со стороны американского руководства о недопустимости применения ядерного оружия и оружия массового поражения Россией на территории Украины, и о возможных ответных мерах военного характера со стороны США, если российское руководство решится проигнорировать это предупреждение.

Авторы доклада указывают на желание военно-политического руководства США сделать победу над Россией в Украине событием, которое возвращает величие Соединенным Штатам и демонстрирует торжество демократии над авторитарными режимами. Доклад произвел на Путина удручающее впечатление.

В четверг президент проведёт совещание с руководством силового и военного блока с участием директора СВР Сергея Нарышкина темой которого будет обсуждение информации, которая представлена в этом докладе перспектив дальнейших действий.

Конечно большой прогресс уже в том, что Путин, пусть и в годовщину смерти Зиничева, совещания собирается проводить с желанием обсудить перспективы выхода из кризиса, а мог бы дождаться осеннего равноденствия и с Шойгу рвануть к шаманам, как в прошлом году, на обряд, а там глядишь и выход сам собой бы нарисовался, но, как там у классика: «иных уж нет, а те далече…»

Генерал СВР
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08.09.2022 11:31 Відповісти
З Богом!
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08.09.2022 11:34 Відповісти
Registered 08/09/2022....
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08.09.2022 11:51 Відповісти
Шо круто?Ссылка не кликабельная)))
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08.09.2022 12:04 Відповісти
"Дайте нам зброю, а решту ми зробимо сами!"
Сер Уінстон Черчіль
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08.09.2022 11:46 Відповісти
Рамштайн жжёт русню.
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08.09.2022 12:03 Відповісти
Как всегда будет помощь и новые плюшки, такие встречи проводятся не зря
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08.09.2022 15:10 Відповісти
 
 