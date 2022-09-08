У Рамштайні розпочалася зустріч з оборонної підтримки України

На американській військовій авіабазі у ФРН "Рамштайн" (земля Райнланд-Пфальц) об 11 ранку за київським часом розпочалася чергова зустріч із питань оборонної підтримки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

В очній зустрічі контактної групи, яка проходить на запрошення міністра оборони США Ллойда Остіна, беруть участь представники близько 50 країн - глави оборонних відомств і високопоставлені військові.

Німеччина представлена міністром оборони Крістіне Ламбрехт.

Генеральний секретар НАТО також прибув на авіабазу.

Учасники зустрічі планують "обговорити триваючу кризу в Україні та різні проблеми безпеки, з якими стикаються союзники та партнери США", повідомили перед початком заходу в Командуванні збройних сил США в Європі.

Як повідомлялося, минулої неділі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту в Берлін попросив надати Києву бойові танки Leopard 2.

Німеччина вже поставила ЗСУ Panzerhaubitze 2000 і реактивні системи залпового вогню MARS-II та багато іншого озброєння. Втім, Берлін досі вагається з наданням своїх бойових танків.

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Це вже третя зустріч контактної групи на авіабазі "Рамштайн", перша відбулася наприкінці квітня.