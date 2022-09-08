В Рамштайне началась встреча по оборонной поддержке Украины
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На американской военной авиабазе в ФРГ "Рамштайн" (земля Райнланд-Пфальц) в 11 утра по киевскому времени началась очередная встреча по вопросам оборонной поддержки Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В очной встрече контактной группы, которая проходит по приглашению министра обороны США Ллойда Остина, принимают участие представители около 50 стран – главы оборонных ведомств и высокопоставленные военные.
Германия представлена министром обороны Кристине Ламбрехт.
Генеральный секретарь НАТО прибыл на авиабазу.
Участники встречи планируют "обсудить продолжающийся кризис в Украине и различные проблемы безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры США", сообщили перед началом мероприятия в Командовании вооруженных сил США в Европе.
Как сообщалось, в минувшее воскресенье Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита в Берлин попросил предоставить Киеву боевые танки Leopard 2.
Германия уже поставила ВСУ Panzerhaubitze 2000 и реактивные системы залпового огня MARS-II и многое другое вооружение. Впрочем, Берлин до сих пор колеблется с предоставлением своих боевых танков.
Это уже третья встреча контактной группы на авиабазе "Рамштайн", первая состоялась в конце апреля.
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В докладе, со ссылкой на надежные источники, говорится, что в военно-политическом руководстве США принято четкое решение о необходимости нанесения военного поражения России в Украине, и если раньше в руководстве США были сомнения по ряду вопросов, то сейчас позиция чёткая, консолидированная и сформированная в решение.
Более того, принято решение игнорировать возможный шантаж со стороны России касательно применения ядерного оружия и оружия массового поражения.
По линии МИД в ближайшее время ожидается предупреждение со стороны американского руководства о недопустимости применения ядерного оружия и оружия массового поражения Россией на территории Украины, и о возможных ответных мерах военного характера со стороны США, если российское руководство решится проигнорировать это предупреждение.
Авторы доклада указывают на желание военно-политического руководства США сделать победу над Россией в Украине событием, которое возвращает величие Соединенным Штатам и демонстрирует торжество демократии над авторитарными режимами. Доклад произвел на Путина удручающее впечатление.
В четверг президент проведёт совещание с руководством силового и военного блока с участием директора СВР Сергея Нарышкина темой которого будет обсуждение информации, которая представлена в этом докладе перспектив дальнейших действий.
Конечно большой прогресс уже в том, что Путин, пусть и в годовщину смерти Зиничева, совещания собирается проводить с желанием обсудить перспективы выхода из кризиса, а мог бы дождаться осеннего равноденствия и с Шойгу рвануть к шаманам, как в прошлом году, на обряд, а там глядишь и выход сам собой бы нарисовался, но, как там у классика: «иных уж нет, а те далече…»
Генерал СВР
Сер Уінстон Черчіль