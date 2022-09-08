В Рамштайне началась встреча по оборонной поддержке Украины

На американской военной авиабазе в ФРГ "Рамштайн" (земля Райнланд-Пфальц) в 11 утра по киевскому времени началась очередная встреча по вопросам оборонной поддержки Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В очной встрече контактной группы, которая проходит по приглашению министра обороны США Ллойда Остина, принимают участие представители около 50 стран – главы оборонных ведомств и высокопоставленные военные.

Германия представлена ​​министром обороны Кристине Ламбрехт.

Генеральный секретарь НАТО прибыл на авиабазу.

Участники встречи планируют "обсудить продолжающийся кризис в Украине и различные проблемы безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры США", сообщили перед началом мероприятия в Командовании вооруженных сил США в Европе.

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Как сообщалось, в минувшее воскресенье Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита в Берлин попросил предоставить Киеву боевые танки Leopard 2.

Германия уже поставила ВСУ Panzerhaubitze 2000 и реактивные системы залпового огня MARS-II и многое другое вооружение. Впрочем, Берлин до сих пор колеблется с предоставлением своих боевых танков.

Это уже третья встреча контактной группы на авиабазе "Рамштайн", первая состоялась в конце апреля.