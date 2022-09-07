Испания направила Украине новую партию артиллерийских снарядов. ФОТО
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Испания направила Украине очередной самолет с боеприпасами для крупнокалиберных артиллерийских систем.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-медиа Милитарный, об этом говорится в сообщении Министерства обороны Испании.
Это уже пятые поставки вооружения для Киева со стороны Мадрида за последние несколько дней.
Как отмечается, при поддержке союзной страны на прошлой неделе еще четыре рейса с боеприпасами вылетали из военно-морской базы Рота (провинция Кадис в Андалусии).
Поставки, сделанные в эти дни, составляют 75 поддонов с 155-мм боеприпасами.
"Самолет Воздушных сил T-23 вылетел с авиабазы Торрехон-де-Ардос под Мадридом с боеприпасами для крупнокалиберной артиллерии для Украины", - говорится в сообщении Минобороны Испании.
Кроме того, из Испании уже выехали 20 грузовиков с зимним снаряжением для украинских военных.
Десять из них уже прибыли в Польшу, еще десять находятся в пути.
"Эти поставки – пример решительной и постоянной поддержки, которую Испания оказывает украинскому народу в течение длительного времени. Это в диалоге со своими коллегами из Европейского Союза", - подчеркнула министр обороны Испании Маргарита Роблес.
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ви там точно їбаньки....
из-за отсутствия снарядов.
Так сказать, привет *****, срущему в чемодан, от королевы.
вам, вечно скулящим, скажут, что 101 дивизия вдв США высадилась на маскву и уже добивает *****, и все равно вы начнете волать "почему так долго тянули!".