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Испания направила Украине новую партию артиллерийских снарядов. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

зброя

Испания направила Украине очередной самолет с боеприпасами для крупнокалиберных артиллерийских систем.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-медиа Милитарный, об этом говорится в сообщении Министерства обороны Испании.

Это уже пятые поставки вооружения для Киева со стороны Мадрида за последние несколько дней.

Как отмечается, при поддержке союзной страны на прошлой неделе еще четыре рейса с боеприпасами вылетали из военно-морской базы Рота (провинция Кадис в Андалусии).

Поставки, сделанные в эти дни, составляют 75 поддонов с 155-мм боеприпасами.

Испания направила Украине новую партию артиллерийских снарядов 01

"Самолет Воздушных сил T-23 вылетел с авиабазы Торрехон-де-Ардос под Мадридом с боеприпасами для крупнокалиберной артиллерии для Украины", - говорится в сообщении Минобороны Испании.

Кроме того, из Испании уже выехали 20 грузовиков с зимним снаряжением для украинских военных.

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Десять из них уже прибыли в Польшу, еще десять находятся в пути.

"Эти поставки – пример решительной и постоянной поддержки, которую Испания оказывает украинскому народу в течение длительного времени. Это в диалоге со своими коллегами из Европейского Союза", - подчеркнула министр обороны Испании Маргарита Роблес.
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Топ комментарии
+47
Одним словом -Друзі. Тихо без зайвого галасу допомагають нищити рашистів.
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07.09.2022 18:15
+39
muchas gracias
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07.09.2022 18:17
+22
Мне особо понравилось фото с поставками первой партии снарядов от Испании, на котором на одном из снарядов королева Испании Летисия поставила свой автограф.
Так сказать, привет *****, срущему в чемодан, от королевы.
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07.09.2022 18:36
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Одним словом -Друзі. Тихо без зайвого галасу допомагають нищити рашистів.
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07.09.2022 18:15 Ответить
muchas gracias
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07.09.2022 18:17 Ответить
а це потрібно оголошувати?
ви там точно їбаньки....
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07.09.2022 18:18 Ответить
Їбанько ти ! Про це сама іспанська сторона повідомила , а твоє діло - сопіти у дві дірочки і не дзявкати ! Іспанці навмисне тролять німців що крім трьопання язиком щодо спільних домовленостей у ЄС по поставках зброї в Україну більше нічого не роблять (( Он гепарди дали і снарядів до них менше аніж разовий боєкомплект ((
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07.09.2022 22:02 Ответить
Спасибо , угостим русню вашим "хамоном".
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07.09.2022 18:19 Ответить
Спорядження,потом в магазинах брать по "низкой" цене со скидкой
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07.09.2022 18:22 Ответить
ну то відбий руки тому хто це у магазинах продає , для чого тут шумиш , на Цензорі гуманітаркою не торгують !
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07.09.2022 22:06 Ответить
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07.09.2022 18:22 Ответить
Що за літак Т-23, щось не чув про такий? Чи то номер? А взагалі респект!
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07.09.2022 18:23 Ответить
Може помилка в цифрі У них є транспортник Т-21 Десь такого типу як наш Ан-12
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07.09.2022 18:56 Ответить
Це або номер борту або шифр. На фото Airbus A400M "Grizzly". Їх збирають в Севільї, Іспанія. Чому знаю, бо я збираю моделі і якраз другий день клею/фарбую модель цього літака в 72-му масштабі. Здоровий, зараза! ) Якраз закінчив рампу транспортного відсіку лаком покривати. Тому його зразу і впізнав. У нього ще лопаті цікаві, схожі на кігті ведмедя. Вони коли в спокійному положенні, то стають ребром. Це трохи на фото видно. Тому я цю звірюку знаю ))
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07.09.2022 19:10 Ответить
48*75=3600… маловато буде
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07.09.2022 18:24 Ответить
*5 (пʼятий рейс за тиждень)
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07.09.2022 18:32 Ответить
откажись мля. И пришли сам побольше.
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07.09.2022 21:21 Ответить
a nu nu, da, - a jak tam doičiki, tobto nimcy? Užo podgotovilisj načatj podgotvku planirovanija podgotovki otpravki, alj poka pritormoznuli do dekabria?... Entogo goda? Či 2023-go?
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08.09.2022 01:09 Ответить
Щиро дякуємо, Іспаніє.
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07.09.2022 18:36 Ответить
То, что надо в первую очередь. Наступление не должно остановится
из-за отсутствия снарядов.
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07.09.2022 18:36 Ответить
Мне особо понравилось фото с поставками первой партии снарядов от Испании, на котором на одном из снарядов королева Испании Летисия поставила свой автограф.
Так сказать, привет *****, срущему в чемодан, от королевы.
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07.09.2022 18:36 Ответить
найс!
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07.09.2022 18:50 Ответить
Так не навозишся. Потрібно збудувати свій завод.
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07.09.2022 18:59 Ответить
Він давним давно збудований і 155 снаряд давно пройшов випробування , просто на снарядах шашлики хреново жарити , от і не замовляли , як і гармати цього калібру ((
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07.09.2022 22:10 Ответить
какий завод, в который прилетит десяток калибров?
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07.09.2022 23:41 Ответить
скільки важить 155 мм снаряд? літак везе 60 тон. скільки снарядів на борту? умовно, 1 снаряд голова раша-фашиста. а може його роги...
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07.09.2022 19:11 Ответить
Ні. Конкретно цей літак піднімає максимум 37 тон.
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07.09.2022 19:15 Ответить
Buenos amigos! Respeto.
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07.09.2022 19:12 Ответить
respecto
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07.09.2022 19:49 Ответить
на день работы но на безрыбье и рак-....
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07.09.2022 19:16 Ответить
Мене бісить чому щурі, які розкрадали гумунітарну допомогу в Запоріжжі не затримані, а надалі виконують свої повноваження. Що це за сюр?
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07.09.2022 19:29 Ответить
Анжей,не бісися.Ти ще не зрозумів-ця новина по постачання снарядів із Іспанії.Це не гуманітарка.Багатьох на Цензорі цікавить і бісить також-чому незатримані,а надалі виконують свої повноваження щурі,що привели до знищення П*ЯТИ арсеналів *********** в Україні ???Що це за сюр?Як каже 5 копійок-таке не навозишся...
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07.09.2022 20:22 Ответить
https://pixabay.com/ru/photos/search/a400m/ - ось цей красень. Правда, піднімає не багато - максимум 37 тон.
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07.09.2022 19:57 Ответить
Дякуемо вам нашi друзi!
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07.09.2022 20:07 Ответить
*з Іспанії вже виїхали 20 вантажівок з зимовим спорядженням*,і яке ж воно,треба замовляти у скандінавів,або в швейцарців там для гірьских стрілків саме то.
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07.09.2022 20:17 Ответить
В Піренеях також зими холодні
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07.09.2022 20:33 Ответить
У нас такая зима, что температура может быть -3, -13, -23, -13, -3 на 5 суток. Скандинавские очень дорогие и нужны на ледяном ветре в холодную погоду в горах, также они не предназначены для ношения 24 на 7 и их нужно подсушивать периодически, следить за ними, а не стирать где попало. Если бы мобилизовали жиртреста из Квартала95 на прачку, то было бы легче, но ведь его нету на фронте. Нам вполне подойдет легкая куртка с маскировкой, а под нее при необходимости надевать пуховую жилетку очень теплую на 500-1000гр утеплителя китайского. Когда теплее станет, то снимать ее. А куртка будет ветрозащищенная, отводить влагу тоже хорошо и при этом не так изнашиваться от пота. А дорогие куртки для спецнухи в небольших количествах, кто за одну операцию может 30км пробежать с 3 рпг и автоматом с 4 магазинами. Но такие куртки просто лакомый кусок для Ермака, чтобы выставить на рынок. На них надо ставить чипы с GPS обязательно. На каждую. Потом снимать специальным устройством под надзором уже на месте. И то чтобы кацапы не перехватили трекинг, да риск возрастает, но у нас врагов хватает и здесь.
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07.09.2022 21:26 Ответить
Arriba España! Una, grande, libre!
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07.09.2022 21:23 Ответить
Іспанці памятають сталінську интернацианальную помошчь, тепер відплачують. А от в мадярів і чехів амнезія
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07.09.2022 21:24 Ответить
Це так званий "стокгольмський синдром".
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07.09.2022 21:39 Ответить
И здесь нашлись говноеды, которым 'мало", "всего на один день", "так не навозишься" ((((
вам, вечно скулящим, скажут, что 101 дивизия вдв США высадилась на маскву и уже добивает *****, и все равно вы начнете волать "почему так долго тянули!".
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07.09.2022 21:26 Ответить
Спасибо солнечная Испания, это то, что очень нужно Украине!
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07.09.2022 21:33 Ответить
Яка різниця з німцями, які тільки обіцяють.... оце діло !!
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07.09.2022 21:57 Ответить
 
 