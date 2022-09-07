УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16041 відвідувач онлайн
Новини За кордономВійна в Україні
11 909 44
Іспанія (603) зброя (5751) допомога (5052) поставки (71)

Іспанія відправила Україні нову партію артилерійських снарядів. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

зброя

Іспанія направила Україні черговий літак з боєприпасами для великокаліберних артилерійських систем.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланнм на онлайн-медіа Мілітарний, про це йдеться у повідомлені Міністерства оборони Іспанії.

Це вже п’яте постачання озброєння для Києва з боку Мадрида за останні кілька днів.

Як зазначається, за підтримки союзної країни минулого тижня ще чотири рейси з боєприпасами вилітали з військово-морської бази Рота (провінція Кадіс в Андалусії).

Постачання, які були зроблені цими днями, становлять 75 піддонів зі 155-мм боєприпасами.

Іспанія відправила Україні нову партію артилерійських снарядів 01

"Літак Повітряних сил T-23 вилетів з авіабази Торрехон-де-Ардос під Мадридом із боєприпасами для великокаліберної артилерії для України", – йдеться у повідомлені Міноборони Іспанії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іспанія посилила допомогу Україні. Відправила батарею ППО, боєприпаси та бронеавтомобілі, - El Pais

Крім того, з Іспанії вже виїхали 20 вантажівок з зимовим спорядженням для українських військових.

Десять із них уже прибули до Польщі, ще десять перебувають у дорозі.

"Ці поставки – приклад рішучої та постійної підтримки, яку Іспанія надає українському народу протягом тривалого часу. На цьому в діалозі зі своїми колегами із Європейського Союзу", - наголосила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес.

Читайте: Уряд Іспанії призначив допомогу біженцям з України

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+47
Одним словом -Друзі. Тихо без зайвого галасу допомагають нищити рашистів.
показати весь коментар
07.09.2022 18:15
+39
muchas gracias
показати весь коментар
07.09.2022 18:17
+22
Мне особо понравилось фото с поставками первой партии снарядов от Испании, на котором на одном из снарядов королева Испании Летисия поставила свой автограф.
Так сказать, привет *****, срущему в чемодан, от королевы.
показати весь коментар
07.09.2022 18:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Одним словом -Друзі. Тихо без зайвого галасу допомагають нищити рашистів.
показати весь коментар
07.09.2022 18:15 Відповісти
muchas gracias
показати весь коментар
07.09.2022 18:17 Відповісти
а це потрібно оголошувати?
ви там точно їбаньки....
показати весь коментар
07.09.2022 18:18 Відповісти
Їбанько ти ! Про це сама іспанська сторона повідомила , а твоє діло - сопіти у дві дірочки і не дзявкати ! Іспанці навмисне тролять німців що крім трьопання язиком щодо спільних домовленостей у ЄС по поставках зброї в Україну більше нічого не роблять (( Он гепарди дали і снарядів до них менше аніж разовий боєкомплект ((
показати весь коментар
07.09.2022 22:02 Відповісти
Спасибо , угостим русню вашим "хамоном".
показати весь коментар
07.09.2022 18:19 Відповісти
Спорядження,потом в магазинах брать по "низкой" цене со скидкой
показати весь коментар
07.09.2022 18:22 Відповісти
ну то відбий руки тому хто це у магазинах продає , для чого тут шумиш , на Цензорі гуманітаркою не торгують !
показати весь коментар
07.09.2022 22:06 Відповісти
показати весь коментар
07.09.2022 18:22 Відповісти
Що за літак Т-23, щось не чув про такий? Чи то номер? А взагалі респект!
показати весь коментар
07.09.2022 18:23 Відповісти
Може помилка в цифрі У них є транспортник Т-21 Десь такого типу як наш Ан-12
показати весь коментар
07.09.2022 18:56 Відповісти
Це або номер борту або шифр. На фото Airbus A400M "Grizzly". Їх збирають в Севільї, Іспанія. Чому знаю, бо я збираю моделі і якраз другий день клею/фарбую модель цього літака в 72-му масштабі. Здоровий, зараза! ) Якраз закінчив рампу транспортного відсіку лаком покривати. Тому його зразу і впізнав. У нього ще лопаті цікаві, схожі на кігті ведмедя. Вони коли в спокійному положенні, то стають ребром. Це трохи на фото видно. Тому я цю звірюку знаю ))
показати весь коментар
07.09.2022 19:10 Відповісти
48*75=3600… маловато буде
показати весь коментар
07.09.2022 18:24 Відповісти
*5 (пʼятий рейс за тиждень)
показати весь коментар
07.09.2022 18:32 Відповісти
откажись мля. И пришли сам побольше.
показати весь коментар
07.09.2022 21:21 Відповісти
a nu nu, da, - a jak tam doičiki, tobto nimcy? Užo podgotovilisj načatj podgotvku planirovanija podgotovki otpravki, alj poka pritormoznuli do dekabria?... Entogo goda? Či 2023-go?
показати весь коментар
08.09.2022 01:09 Відповісти
Щиро дякуємо, Іспаніє.
показати весь коментар
07.09.2022 18:36 Відповісти
То, что надо в первую очередь. Наступление не должно остановится
из-за отсутствия снарядов.
показати весь коментар
07.09.2022 18:36 Відповісти
Мне особо понравилось фото с поставками первой партии снарядов от Испании, на котором на одном из снарядов королева Испании Летисия поставила свой автограф.
Так сказать, привет *****, срущему в чемодан, от королевы.
показати весь коментар
07.09.2022 18:36 Відповісти
найс!
показати весь коментар
07.09.2022 18:50 Відповісти
Так не навозишся. Потрібно збудувати свій завод.
показати весь коментар
07.09.2022 18:59 Відповісти
Він давним давно збудований і 155 снаряд давно пройшов випробування , просто на снарядах шашлики хреново жарити , от і не замовляли , як і гармати цього калібру ((
показати весь коментар
07.09.2022 22:10 Відповісти
какий завод, в который прилетит десяток калибров?
показати весь коментар
07.09.2022 23:41 Відповісти
скільки важить 155 мм снаряд? літак везе 60 тон. скільки снарядів на борту? умовно, 1 снаряд голова раша-фашиста. а може його роги...
показати весь коментар
07.09.2022 19:11 Відповісти
Ні. Конкретно цей літак піднімає максимум 37 тон.
показати весь коментар
07.09.2022 19:15 Відповісти
Buenos amigos! Respeto.
показати весь коментар
07.09.2022 19:12 Відповісти
respecto
показати весь коментар
07.09.2022 19:49 Відповісти
на день работы но на безрыбье и рак-....
показати весь коментар
07.09.2022 19:16 Відповісти
Мене бісить чому щурі, які розкрадали гумунітарну допомогу в Запоріжжі не затримані, а надалі виконують свої повноваження. Що це за сюр?
показати весь коментар
07.09.2022 19:29 Відповісти
Анжей,не бісися.Ти ще не зрозумів-ця новина по постачання снарядів із Іспанії.Це не гуманітарка.Багатьох на Цензорі цікавить і бісить також-чому незатримані,а надалі виконують свої повноваження щурі,що привели до знищення П*ЯТИ арсеналів *********** в Україні ???Що це за сюр?Як каже 5 копійок-таке не навозишся...
показати весь коментар
07.09.2022 20:22 Відповісти
https://pixabay.com/ru/photos/search/a400m/ - ось цей красень. Правда, піднімає не багато - максимум 37 тон.
показати весь коментар
07.09.2022 19:57 Відповісти
Дякуемо вам нашi друзi!
показати весь коментар
07.09.2022 20:07 Відповісти
*з Іспанії вже виїхали 20 вантажівок з зимовим спорядженням*,і яке ж воно,треба замовляти у скандінавів,або в швейцарців там для гірьских стрілків саме то.
показати весь коментар
07.09.2022 20:17 Відповісти
В Піренеях також зими холодні
показати весь коментар
07.09.2022 20:33 Відповісти
У нас такая зима, что температура может быть -3, -13, -23, -13, -3 на 5 суток. Скандинавские очень дорогие и нужны на ледяном ветре в холодную погоду в горах, также они не предназначены для ношения 24 на 7 и их нужно подсушивать периодически, следить за ними, а не стирать где попало. Если бы мобилизовали жиртреста из Квартала95 на прачку, то было бы легче, но ведь его нету на фронте. Нам вполне подойдет легкая куртка с маскировкой, а под нее при необходимости надевать пуховую жилетку очень теплую на 500-1000гр утеплителя китайского. Когда теплее станет, то снимать ее. А куртка будет ветрозащищенная, отводить влагу тоже хорошо и при этом не так изнашиваться от пота. А дорогие куртки для спецнухи в небольших количествах, кто за одну операцию может 30км пробежать с 3 рпг и автоматом с 4 магазинами. Но такие куртки просто лакомый кусок для Ермака, чтобы выставить на рынок. На них надо ставить чипы с GPS обязательно. На каждую. Потом снимать специальным устройством под надзором уже на месте. И то чтобы кацапы не перехватили трекинг, да риск возрастает, но у нас врагов хватает и здесь.
показати весь коментар
07.09.2022 21:26 Відповісти
Arriba España! Una, grande, libre!
показати весь коментар
07.09.2022 21:23 Відповісти
Іспанці памятають сталінську интернацианальную помошчь, тепер відплачують. А от в мадярів і чехів амнезія
показати весь коментар
07.09.2022 21:24 Відповісти
Це так званий "стокгольмський синдром".
показати весь коментар
07.09.2022 21:39 Відповісти
И здесь нашлись говноеды, которым 'мало", "всего на один день", "так не навозишься" ((((
вам, вечно скулящим, скажут, что 101 дивизия вдв США высадилась на маскву и уже добивает *****, и все равно вы начнете волать "почему так долго тянули!".
показати весь коментар
07.09.2022 21:26 Відповісти
Спасибо солнечная Испания, это то, что очень нужно Украине!
показати весь коментар
07.09.2022 21:33 Відповісти
Яка різниця з німцями, які тільки обіцяють.... оце діло !!
показати весь коментар
07.09.2022 21:57 Відповісти
 
 