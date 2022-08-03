УКР
Уряд Іспанії призначив допомогу біженцям з України

испания

Уряд Іспанії схвалив указ про виділення 52,8 мільйона євро автономним спільнотам для виплати прямої фінансової допомоги українським біженцям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Передбачається, що кожен дорослий український біженець отримуватиме пряму допомогу в розмірі 400 євро на місяць, а неповнолітні – по 100 євро. Кошти виплачуватимуться протягом максимум шести місяців.

Щоб отримувати допомогу, українці повинні підтвердити, що вони користуються режимом тимчасового захисту в Іспанії й не перебувають на утриманні місцевих благодійних організацій і не мають інших джерел доходу.

Що стосується неповнолітніх, то дорослі, які отримуватимуть кошти замість дитини, мають підтвердити свій статус. Якщо батьків або опікунів двоє, лише один із них отримуватиме додаткові 100 євро.

За оцінками міністерства інклюзії, соціального забезпечення і міграції Іспанії, в країні перебувають близько 130 тисяч українських біженців, більшість із яких живуть за власний кошт або покладаються на сім’ю і друзів.

Читайте також: Наратив роспропаганди про українських біженців в ЄС зовсім не відповідає дійсності: навпаки ми бачимо безпрецендентну солідарність, - єврокомісар Йоганссон

Крім того, уряд Іспанії затвердив додаткові 30 мільйонів євро фінансування для автономних спільнот для компенсації витрат на прийняття українських біженців, що користуються тимчасовим захистом ЄС.

Автор: 

біженці (1943) Іспанія (940) допомога (8666)
Топ коментарі
+5
Віва Еспанья! Віва каудільйо! )))

показати весь коментар
04.08.2022 00:01 Відповісти
+5
Muchas gracias 🇪🇸
показати весь коментар
04.08.2022 00:26 Відповісти
+3
👍👍👍
показати весь коментар
03.08.2022 23:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
👍👍👍
показати весь коментар
03.08.2022 23:32 Відповісти
🖕🖕🖕
показати весь коментар
03.08.2022 23:40 Відповісти
Це мені відповідь?
показати весь коментар
03.08.2022 23:47 Відповісти
Російську ви не знаєте.Може українською?🤣🤣🤣
показати весь коментар
03.08.2022 23:50 Відповісти
Якщо ви будете писати без помилок-відповім.🤣🤣🤣
показати весь коментар
03.08.2022 23:53 Відповісти
Умови не прийнятні. Вали.
показати весь коментар
03.08.2022 23:54 Відповісти
Памя'ть повернулася?🤣🤣🤣
показати весь коментар
03.08.2022 23:59 Відповісти
О, так ото руснявое mart - то твой дружечек?
показати весь коментар
04.08.2022 00:10 Відповісти
русмартышка, а ты тут для чего? Ты ж гордишься тем, шо ты - руснявое животное.
показати весь коментар
04.08.2022 00:09 Відповісти
Ну и фантазии у тебя, русский копрофил. Так ты работаешь корректировщиком для своих братух-дикарей, мразота руснявая?
показати весь коментар
04.08.2022 00:21 Відповісти
Муж воює.Я вас дуже погано розумію,багато помилок🤣🤣🤣
показати весь коментар
03.08.2022 23:56 Відповісти
04.08.2022 00:01 Відповісти
04.08.2022 00:26 Відповісти
Мавзолейные крысы Труплера..ваш сраный ГУЛАГ Освенцим круче всяких Испаний и Португалий... Реквием вашему дерьма сочинил Михаил Булгаков...под кодовым названием Собачье Сердце...Шарикова...🦍😛прошло 100 лет..а вы не меняетесь...никакая Перестройка вас не вылечит...
Это вечный диагноз...
показати весь коментар
04.08.2022 07:33 Відповісти
 
 