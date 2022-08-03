Уряд Іспанії призначив допомогу біженцям з України

Уряд Іспанії схвалив указ про виділення 52,8 мільйона євро автономним спільнотам для виплати прямої фінансової допомоги українським біженцям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Передбачається, що кожен дорослий український біженець отримуватиме пряму допомогу в розмірі 400 євро на місяць, а неповнолітні – по 100 євро. Кошти виплачуватимуться протягом максимум шести місяців.

Щоб отримувати допомогу, українці повинні підтвердити, що вони користуються режимом тимчасового захисту в Іспанії й не перебувають на утриманні місцевих благодійних організацій і не мають інших джерел доходу.

Що стосується неповнолітніх, то дорослі, які отримуватимуть кошти замість дитини, мають підтвердити свій статус. Якщо батьків або опікунів двоє, лише один із них отримуватиме додаткові 100 євро.

За оцінками міністерства інклюзії, соціального забезпечення і міграції Іспанії, в країні перебувають близько 130 тисяч українських біженців, більшість із яких живуть за власний кошт або покладаються на сім’ю і друзів.

Крім того, уряд Іспанії затвердив додаткові 30 мільйонів євро фінансування для автономних спільнот для компенсації витрат на прийняття українських біженців, що користуються тимчасовим захистом ЄС.