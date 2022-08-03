Правительство Испании назначило помощь беженцам из Украины

Правительство Испании одобрило указ о выделении 52,8 млн евро автономным сообществам для выплаты прямой финансовой помощи украинским беженцам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Предполагается, что каждый взрослый украинский беженец будет получать прямую помощь в размере 400 евро в месяц, а несовершеннолетние – 100 евро. Средства будут выплачиваться в течение максимум шести месяцев.

Чтобы получать помощь, украинцы должны подтвердить, что они пользуются режимом временной защиты в Испании, не находятся на содержании благотворительных организаций и не имеют других источников дохода.

Что касается несовершеннолетних, то взрослые, получающие средства вместо ребенка, должны подтвердить свой статус. Если родителей или опекунов двое, только один из них будет получать дополнительные 100 евро.

По оценкам Министерства инклюзии, социального обеспечения и миграции Испании, в стране находятся около 130 тысяч украинских беженцев, большинство из которых живут за свой счет или полагаются на семью и друзей.

Кроме того, правительство Испании утвердило дополнительные 30 миллионов евро финансирования для автономных сообществ для компенсации расходов на принятие украинских беженцев, пользующихся временной защитой ЕС.