Правительство Испании назначило помощь беженцам из Украины

Правительство Испании одобрило указ о выделении 52,8 млн евро автономным сообществам для выплаты прямой финансовой помощи украинским беженцам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Предполагается, что каждый взрослый украинский беженец будет получать прямую помощь в размере 400 евро в месяц, а несовершеннолетние – 100 евро. Средства будут выплачиваться в течение максимум шести месяцев.

Чтобы получать помощь, украинцы должны подтвердить, что они пользуются режимом временной защиты в Испании, не находятся на содержании благотворительных организаций и не имеют других источников дохода.

Что касается несовершеннолетних, то взрослые, получающие средства вместо ребенка, должны подтвердить свой статус. Если родителей или опекунов двое, только один из них будет получать дополнительные 100 евро.

По оценкам Министерства инклюзии, социального обеспечения и миграции Испании, в стране находятся около 130 тысяч украинских беженцев, большинство из которых живут за свой счет или полагаются на семью и друзей.

Кроме того, правительство Испании утвердило дополнительные 30 миллионов евро финансирования для автономных сообществ для компенсации расходов на принятие украинских беженцев, пользующихся временной защитой ЕС.

+5
Віва Еспанья! Віва каудільйо! )))

04.08.2022 00:01 Ответить
+5
Muchas gracias 🇪🇸
04.08.2022 00:26 Ответить
+3
👍👍👍
03.08.2022 23:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
🖕🖕🖕
03.08.2022 23:40 Ответить
Це мені відповідь?
03.08.2022 23:47 Ответить
Російську ви не знаєте.Може українською?🤣🤣🤣
03.08.2022 23:50 Ответить
Якщо ви будете писати без помилок-відповім.🤣🤣🤣
03.08.2022 23:53 Ответить
Умови не прийнятні. Вали.
03.08.2022 23:54 Ответить
Памя'ть повернулася?🤣🤣🤣
03.08.2022 23:59 Ответить
О, так ото руснявое mart - то твой дружечек?
04.08.2022 00:10 Ответить
русмартышка, а ты тут для чего? Ты ж гордишься тем, шо ты - руснявое животное.
04.08.2022 00:09 Ответить
Ну и фантазии у тебя, русский копрофил. Так ты работаешь корректировщиком для своих братух-дикарей, мразота руснявая?
04.08.2022 00:21 Ответить
Муж воює.Я вас дуже погано розумію,багато помилок🤣🤣🤣
03.08.2022 23:56 Ответить
Мавзолейные крысы Труплера..ваш сраный ГУЛАГ Освенцим круче всяких Испаний и Португалий... Реквием вашему дерьма сочинил Михаил Булгаков...под кодовым названием Собачье Сердце...Шарикова...🦍😛прошло 100 лет..а вы не меняетесь...никакая Перестройка вас не вылечит...
Это вечный диагноз...
04.08.2022 07:33 Ответить
 
 