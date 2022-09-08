Україна отримала від США надточні снаряди Excalibur, - Bloomberg
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США відправили Україні свої надточні артилерійські снаряди Excalibur з GPS-наведенням, які здатні вразити ціль на відстані 40,5 кілометрів.
Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Посилаючись на бюджетний документ, видання зазначає, що це перше підтвердження поставок Excalibur в Україну. Раніше американські чиновники ухилялися від питань щодо постачання ЗСУ цих снарядів.
Згідно з бюджетним документом, опублікованим минулого місяця, на закупівлю снарядів Excalibur для України Пентагон має намір витратити 92 мільйони доларів (близько 900 снарядів).
Снаряди з GPS-наведенням Excalibur вперше були використані американцями в Іраку в 2007 році під час ліквідації лідера "Аль-Каїди" Абу Джури і його спільників.
Вести вогонь цими боєприпасами можуть 155-мм гаубиці. Точність Excalibur дозволяє вразити ціль з першого пострілу, зменшуючи кількість необхідних пострілів і зменшуючи побічний збиток. Снаряди можуть вражати ціль на відстані близько 40,5 кілометрів.
Будь ласка, зачекайте...
Чи знову москальський щур ярмак заборонить ?
Але, як виявилося, командування ЗСУ "наступ" розглядало не як "операція в адмінністративному регіоні Херсон", а значно ширше.
Тому зараз ми з вами читаємо обнадійливі та приємні новини про Байрак, Вербівку, Балаклею та Волохів Яр.
Замість Швеця та подоляків просто прочитайте, наприклад, Абетку бойової пропаганди. Може щось в вашому житті зміниться...
Тож спасибі, що ви добре довели: ви саме з тих, за якими повторювати точно не слід, бо буде біда, як не собі, то оточуючим. Звісно - можете жити як вам заманеться, я вам не вказую "як жити". Просто показую різницю.
Пля, Швець в нього авторитетне джерело.
Повторюю: читай Абетку бойової пропаганди, телепень. Може щось в голові щодо "Швеців" проясниться.
Я тобі про інформаційну гігієну та поводження. А ти мені все тицяєш своїми доходами. Ніби вони тебе роблять "правильною людиною". Ти мої доходи хоч бачив, телепень? Ти настільки "впевнений в собі", що навіть не розумієш, чому люди в березні в Києві на кравчучках в шпиталі все тягали. І чому це саме в березні було важливіше за будь-які податки.
Я б навіть сказав - гімно ти, а не людина.
Зрозумійте - перевага свинолупих над Україної в артилерії та РСЗВ досі кратна! Тобто наші "танкові атаки" - це те, чого вони чекають і до чого вони гарантовано готові.
Тож ГШ абсолютно вірно робить, що косить в теперішньому "наступі" свинолупську техніку сотнями на добу. І особливо мені до вподоби, що останню добу - 37 арт.систем. А це - принаймні 1 повний артилерійський полк. За 1 день. За останні два тиждені наші викосили свинолупим вже принаймні 5 артилерійських полки (176 арт.систем + 39 РСЗО).
1. Це - просто ДОХЄРА.
2. В свинолупих все ще є в десяток разів більше арти.
Тож нинішній наступ - найправильніший з усіх можливих. Ще 2 тижні таких жнив - і в свинолупих почнуться катастрофічні проблеми з дивізійною артою. А ось тоді, можливо, і "танкові атаки" побачите
Не вважайте себе вумнішим за ГШ. Хлопці готувалися скрізь 3+ місяці. Розвідане - хто в кого напроти стоїть та як. Ніяких самовбивчих атак "на бтр-ах" на позиції з купою танків - немає. Ніхто в Мар'їнці чи Авдіївці "на БТР-ах" в атаку 29 серпня, всім складом, "примкнувши багнети" не пішов.
Це, звісно, не означає, що щось там "легко". Але і давати свинолупим звічні цілі у вигляді купи танків - ніхто не збирається. Зараз свинолупе керівництво у розгубленості - їх луплять "у хвіст та гриву", вже віджимають цілі міста (Балаклія), а ніяких "танкових атак", що ніби-то обов'язкове при "наступі" - немає. Куди бігти, де основний напряму удару, куди вести війська?!?
Тож не підспівуйте свинолупим. Наш ГШ набагато краще нас з вами знає, як треба воювати.
Дядя, ти дебіл, чи що? Не розумієш, чому в нинішньому "наступі під Балаклією" в першій лінії немає танків?!?
Щось мені стає все очевидніше, що ти ************** провокатор - твої "поради" на користь тільки окупанту - аби йому краще та зручніше було наш наступ виявити та протидіяти.
все взаємозв'язком- видно керівництво ЗСУ на місці!
Тут цікаве не це, а що ще в "кошику з подарунками". Замислитесь: а що далі? Вся ця метушня затіяна просто для того, аби трішки постріляти свинолупські арту та вантажівки?!?
Якби в армії США не заборонили використання касетних GMLRS, то свинолупих жмурили б вольфрамовими кульками від ракети M30A1. Але... Думаю, і наша бригадна арта 100-122 мм добре впорається - дрони для аеророзвідки централізовано пішли в ЗСУ сотнями.
Снаряди до гармат - інша справа...
Але ціна...!!!
Від 60 до 230 тисяч за одиницю.
Что при точном попадании позволяет гарантированно уничтожить все, на что снаряд направили.
Для пехоты есть другая примочка - эти же снаряды с 64 суббоеприпасами, спускающимися на парашутиках маленькими мини-бомбочками
👍
юну ще би - може зажмурити стількох кацапів - мус шанувати)
Сделают вдвое больше - будут вдвое (почти) дешевле. И так далее.
Вони прийшли під час Першої Світової та 100 років були головною зброєю сухопутних сил. Але їхній час закінчується, проти зброї 21-го століття вони програють.
Танк вартістю 3-4-5 млн. гарантовано знищується дроном або снарядом Ескалібур за 100 000 доларів.
Але їхній час закінчується.
І час пілотної авіації теж закінчується
Утім, час класичних воєн загалом закінчується.
Через 50 років буде щось нове і нам, нинішнім, незрозуміле
Треба бути готовим до викликів «прямо зараз» так що танки ще довго будуть актуальні. Але в цілому згоден - в розвиток цього виду озброєння, мабуть, вкладатимуться менше у майбутньому.
А я делаю упор, что через 50 лет война вообще будет другая и танкам и самолетам в их нынешнем виде места там не будет.
Все в истории повторяется.
Ну, примерно как в начале 30-х кавалерист Семен Буденный яростно боролся с танкистами и с пеной у рта доказывал, что кавалерию со счетов списывать пока рано. И где после Второй Мировой та кавалерия...?
Glory to HIMARS! Slava Ukraine Arm Forces!