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Україна отримала від США надточні снаряди Excalibur, - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна,артилерія

США відправили Україні свої надточні артилерійські снаряди Excalibur з GPS-наведенням, які здатні вразити ціль на відстані 40,5 кілометрів.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Посилаючись на бюджетний документ, видання зазначає, що це перше підтвердження поставок Excalibur в Україну. Раніше американські чиновники ухилялися від питань щодо постачання ЗСУ цих снарядів.

Згідно з бюджетним документом, опублікованим минулого місяця, на закупівлю снарядів Excalibur для України Пентагон має намір витратити 92 мільйони доларів (близько 900 снарядів).

Снаряди з GPS-наведенням Excalibur вперше були використані американцями в Іраку в 2007 році під час ліквідації лідера "Аль-Каїди" Абу Джури і його спільників.

Також читайте: Керівник оборонного відомства США Остін оголосить про черговий пакет допомоги Україні 8 вересня у Німеччині, - Пентагон

Вести вогонь цими боєприпасами можуть 155-мм гаубиці. Точність Excalibur дозволяє вразити ціль з першого пострілу, зменшуючи кількість необхідних пострілів і зменшуючи побічний збиток. Снаряди можуть вражати ціль на відстані близько 40,5 кілометрів.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+48
Боже храни Украину и Америку !
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08.09.2022 10:32
+30
Чудово, дуже дякуємо. Дуж хотіли б також отримати ATACMS. і Томагавки.
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08.09.2022 10:32
+22
Не знаю як Томагавки, але думаю ATACAMS вже не довго чекати )
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08.09.2022 10:33
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Боже храни Украину и Америку !
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08.09.2022 10:32 Відповісти
Україна то отримала, а коли фронт отримає, коли їх передадутб ЗСУ ?
Чи знову москальський щур ярмак заборонить ?
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08.09.2022 12:02 Відповісти
Вчора дивитися відео як наші стріляють по оркам таким снарядом. Так що ці снаряди вже є, просто мабуть з інших поставок.
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08.09.2022 12:14 Відповісти
вони вже на фронті
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08.09.2022 12:40 Відповісти
Поставки йдуть в обхід ОПи, тому усілякі ермаки на це не впливають, я навідь підозрюю що ермак навіть не знав про контр наступ на харківщині, тому був дуже несподіваний для раши. Це суто ІМХО
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08.09.2022 12:43 Відповісти
Наступ для засрашки не був несподіванкою. Україна розпочала підготовку до наступу на Херсонщині демонстративно та скрупульозно. Починаючи з наказку головнокомандувача щодо "розробки плану звільнення півдня України, включаючи Крим". Саме тому свинолупське командування зняло з всіх інших дільниць фронту і направило в Херсонську область найбоєздатніші (як їм здається) частини - батальйони ДШВ. За оцінками деякими - зараз на Херсонщині та під Мелітополем зосереджено до 80% особового складу військ ДШВ свинолупії взагалі. Бо одни з "хитрих" (знов таки, як здавалося свинолупим) варіантів наступу "на південь" - це по лівому берегу Дніпра, на Мелітополь.

Але, як виявилося, командування ЗСУ "наступ" розглядало не як "операція в адмінністративному регіоні Херсон", а значно ширше.

Тому зараз ми з вами читаємо обнадійливі та приємні новини про Байрак, Вербівку, Балаклею та Волохів Яр.
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08.09.2022 14:01 Відповісти
Чудово, дуже дякуємо. Дуж хотіли б також отримати ATACMS. і Томагавки.
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08.09.2022 10:32 Відповісти
Не знаю як Томагавки, але думаю ATACAMS вже не довго чекати )
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08.09.2022 10:33 Відповісти
Швець стверджує, що вже є Атакамси в Україні.
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08.09.2022 10:43 Відповісти
Швець нічого поки не стверджує. В тому сюжеті лише аналіз висловлювань західних, військових експертів.
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08.09.2022 10:54 Відповісти
Швець - кадебешна курва. Не треба його дивитись та слухати. Він гарантовано працює по схемі 10:1. тобто, на 10 приємних для вас речей - вставить 1 наратив свинолупих. Який ви проковтнете і не помітите.
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08.09.2022 14:03 Відповісти
- "Ой. Точно!" (Побіг дивитися Арестовича з Подоляком і Зє-відосики...)
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08.09.2022 14:42 Відповісти
Я так розумію ви по життю з тих, на кого люди дивляться "а що там той, ну .... робить" - та роблять точно навпаки.

Замість Швеця та подоляків просто прочитайте, наприклад, Абетку бойової пропаганди. Може щось в вашому житті зміниться...
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08.09.2022 16:19 Відповісти
А я з дружиною нікуди не переїхав і 40+ днів, поки Київ був з 3 боків оточений свинолупими, на горбу та кравчучках тягали все, що могли знайти по місту, в найближчий госпіталь. І витратили на це купу власних заощаджень та купу заощаджень друзів, які не могли нам допомогти фізично, але могли надіслати грошей.

Тож спасибі, що ви добре довели: ви саме з тих, за якими повторювати точно не слід, бо буде біда, як не собі, то оточуючим. Звісно - можете жити як вам заманеться, я вам не вказую "як жити". Просто показую різницю.

Пля, Швець в нього авторитетне джерело.

Повторюю: читай Абетку бойової пропаганди, телепень. Може щось в голові щодо "Швеців" проясниться.
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08.09.2022 16:45 Відповісти
Гнила ти людина.

Я тобі про інформаційну гігієну та поводження. А ти мені все тицяєш своїми доходами. Ніби вони тебе роблять "правильною людиною". Ти мої доходи хоч бачив, телепень? Ти настільки "впевнений в собі", що навіть не розумієш, чому люди в березні в Києві на кравчучках в шпиталі все тягали. І чому це саме в березні було важливіше за будь-які податки.

Я б навіть сказав - гімно ти, а не людина.
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08.09.2022 17:35 Відповісти
Як скажете.
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08.09.2022 17:37 Відповісти
Для нормального наступления нужны танки
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08.09.2022 11:08 Відповісти
А хто сказав, що в України немає танків? Чи ви такий висновок робите з того, що не бачите в наступі танкових колон?!?

Зрозумійте - перевага свинолупих над Україної в артилерії та РСЗВ досі кратна! Тобто наші "танкові атаки" - це те, чого вони чекають і до чого вони гарантовано готові.

Тож ГШ абсолютно вірно робить, що косить в теперішньому "наступі" свинолупську техніку сотнями на добу. І особливо мені до вподоби, що останню добу - 37 арт.систем. А це - принаймні 1 повний артилерійський полк. За 1 день. За останні два тиждені наші викосили свинолупим вже принаймні 5 артилерійських полки (176 арт.систем + 39 РСЗО).

1. Це - просто ДОХЄРА.
2. В свинолупих все ще є в десяток разів більше арти.

Тож нинішній наступ - найправильніший з усіх можливих. Ще 2 тижні таких жнив - і в свинолупих почнуться катастрофічні проблеми з дивізійною артою. А ось тоді, можливо, і "танкові атаки" побачите
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08.09.2022 14:16 Відповісти
Че правильного то? Там где можно было въехать на танках въезжаем на бтр и бмп. Мы как раз делаем те действия когда кровьизносу нужны танки.
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08.09.2022 16:52 Відповісти
Ну і де "ми в'їхали на бтр-ах"? Там де залишився СОБР, як в Балаклеї? А де ще намагались "в'їхати" на оперативну глибину в 20+ км? А ніде!

Не вважайте себе вумнішим за ГШ. Хлопці готувалися скрізь 3+ місяці. Розвідане - хто в кого напроти стоїть та як. Ніяких самовбивчих атак "на бтр-ах" на позиції з купою танків - немає. Ніхто в Мар'їнці чи Авдіївці "на БТР-ах" в атаку 29 серпня, всім складом, "примкнувши багнети" не пішов.

Це, звісно, не означає, що щось там "легко". Але і давати свинолупим звічні цілі у вигляді купи танків - ніхто не збирається. Зараз свинолупе керівництво у розгубленості - їх луплять "у хвіст та гриву", вже віджимають цілі міста (Балаклія), а ніяких "танкових атак", що ніби-то обов'язкове при "наступі" - немає. Куди бігти, де основний напряму удару, куди вести війська?!?

Тож не підспівуйте свинолупим. Наш ГШ набагато краще нас з вами знає, як треба воювати.
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08.09.2022 17:26 Відповісти
У тебя странные представления о том как ведется танковое наступление. Видимо у орков насмотрелся? Наличие танков улучшает любое наступление, а не ухудшает. Пишешь че попало.
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09.09.2022 00:29 Відповісти
Тільки от танки - це величезний логістичний обоз. Треба швидко будувати комунікації для підвозу тисяч снарядів, тисяч тон палива, ремонтні бригади, всі плани треба пристосовувати до можливостей танків, їх швидкості пересування, планувати переправи навіть через найдрібніші річечки шириною 2 та глибиною 2 метри. Треба все це готувати заздалегідь декілька тижнів навіть для рейду на 50-100км. І всю цю підготовку, звісно, бачить супротивник. Ну і, звісно, підвозить птрк, арту, рсзв, перекидає авіацію.

Дядя, ти дебіл, чи що? Не розумієш, чому в нинішньому "наступі під Балаклією" в першій лінії немає танків?!?

Щось мені стає все очевидніше, що ти ************** провокатор - твої "поради" на користь тільки окупанту - аби йому краще та зручніше було наш наступ виявити та протидіяти.
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09.09.2022 12:28 Відповісти
А если танков не видит, то ничего не подвозит? Если ты от моих очевидных аргументов чувствуешь провоцирование, то это от того, что ты маленько тупой. Ищи проблему в себе.
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09.09.2022 12:48 Відповісти
Звернись з своїма порадами до ГШ ЗСУ, убогий. Але не дивуйся, якщо за тобою швиденько приїде "швидка" з найближчої психіатрії...
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09.09.2022 13:08 Відповісти
Про психиатрию хорошо сказал. Действительно, обратись туда и расскажи о своей проблеме: "мне кажется, что наличие танков в армии плохо сказывается на ее боеспособности"
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09.09.2022 13:58 Відповісти
https://t.me/c/1307866449/23677 Вот тебе пример одной из атак. Тупо на humvee, у которого брони почти нет. Но танки в этой ситуации никак не подходят!!!! Смешно
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09.09.2022 18:46 Відповісти
Амерам-черговий респект...
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08.09.2022 10:32 Відповісти
А пуляти ними ми можемо будь-куди? Чи лише куди "дядько Сем дозволить"!
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08.09.2022 10:35 Відповісти
уже как неделю лупим трызда пво ближнего радиуса русни и кп
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08.09.2022 10:36 Відповісти
Згоден. Байрактари і літачки наші почали більше завдань виконувати
все взаємозв'язком- видно керівництво ЗСУ на місці!
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08.09.2022 11:40 Відповісти
Делай свои высокоточные снаряды и пуляй куда душе угодно. А пока Америка (Британия, Польша и прочие союзники) нас достаёт из той глубокой задницы где мы оказались, то согласование своих действий с применением американского оружия вполне логично и правильно
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08.09.2022 10:39 Відповісти
пірнай глибше, бо так глибоко заліз, а інтернет ще там маєш? достаёт из той глубокой задницы где Ты оказалОсь?
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08.09.2022 10:49 Відповісти
Ваше плем"я як було в задниці, так в ній і залишилось, і виходу немає.
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08.09.2022 11:17 Відповісти
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08.09.2022 10:46 Відповісти
😁😂
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08.09.2022 11:46 Відповісти
Пульти ви не зможете, бо у лаптєносних таких немає
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08.09.2022 11:31 Відповісти
Натуральний ряд чисел,ти не задоволений роботою "дядька Сема"?Хуйло також не задоволений.Ти з ****** маєш претензії до США ?Давай вже відверто,а то тільки підленькі питаня задаєш,"мелкий капостник."Ось і нік сам по собі розшифрувався...
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08.09.2022 13:24 Відповісти
А що, 32 арт.системи та 5 рсзв "накосили" за добу, з рогатки чи може з Байрактарів? Будьте певні - наші зараз луплять з всього, що є - аби за короткий проміжок часу розвалити арт.підрозділи, керування, не дати зманеврувати особовим складом тощо.

Тут цікаве не це, а що ще в "кошику з подарунками". Замислитесь: а що далі? Вся ця метушня затіяна просто для того, аби трішки постріляти свинолупські арту та вантажівки?!?
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08.09.2022 16:28 Відповісти
Счётчик зажмуренных свинособак наверное ускорится
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08.09.2022 10:35 Відповісти
этими снарядами биомусор никто не ликвидирует, должны быть весомые и важные цели..., для биомусора выкатить бочку метилового спирта и хватит с них...
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08.09.2022 11:10 Відповісти
"це на новий рік", тьфу, це для ураження складів, КП, ПУ С-300, Піонів, БУК-ів, ТОР-ів, ТОС Солнцепек/Буратіно тощо. Тобто, складових постачання, управління та дорогих+рідкісних навіть для свинолупської армії установок.

Якби в армії США не заборонили використання касетних GMLRS, то свинолупих жмурили б вольфрамовими кульками від ракети M30A1. Але... Думаю, і наша бригадна арта 100-122 мм добре впорається - дрони для аеророзвідки централізовано пішли в ЗСУ сотнями.
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08.09.2022 16:36 Відповісти
А для полного комплекта можно ещё от США получить прокуроров, аналитиков, полицейских, образовательную и судебную систему ? И самое главное, военных прокуроров, которые бы выдавали бы ордера на арест за малодушие, предательство , сотрудничество с агрессором и олигархами и т.д и т.п?
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08.09.2022 10:36 Відповісти
ага, а ще нарід, з якого виходять прокурори, поліцейські та судді, та який за всяке гімно голосує, замінити на американський.
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08.09.2022 10:39 Відповісти
100%.
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08.09.2022 10:45 Відповісти
А зачем Америке делать наше домашнее задание за нас? Может мы сами как-то пошевелимся?...
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08.09.2022 10:41 Відповісти
Ну если на восьмом году войны нет патронного завода, то тут если не помажешь ,никто и не пошевелится. Он в Запорожье уже нашевилили с гуманитаркой и нет виновных.Как всегда "мыши поели."
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08.09.2022 10:45 Відповісти
Так с 2019 войну зеля прекратил, в своей голове. И нарИд ржёт.
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08.09.2022 10:51 Відповісти
патрони, кулі до стрілецької зброї радянського зразка - не дефіцит, у світі - профіцит. Дешевше купити.

Снаряди до гармат - інша справа...
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08.09.2022 11:06 Відповісти
Ось тут повністю згоден з Ан Мур.Ех були б цілі ті завалящі П*ЯТЬ арсеналів з снарядами і ракетами до РСЗВ,може б трохи було б легше...
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08.09.2022 13:28 Відповісти
діду Джо, старий лис)
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08.09.2022 10:37 Відповісти
Дальність 40-70 км при точності попадання 3-4 м, це сильно.
Але ціна...!!!
Від 60 до 230 тисяч за одиницю.

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08.09.2022 10:38 Відповісти
Дешевле чем панцырь или танчик.
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08.09.2022 10:41 Відповісти
Точно, а так же значительно дешевле маленького складика БК, маленького штаба или просто десятка руссотуристо прибитых воздушным подрывом
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08.09.2022 10:45 Відповісти
Стандартная масса ВВ в одном снаряде - 22 кг.
Что при точном попадании позволяет гарантированно уничтожить все, на что снаряд направили.
Для пехоты есть другая примочка - эти же снаряды с 64 суббоеприпасами, спускающимися на парашутиках маленькими мини-бомбочками
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08.09.2022 10:53 Відповісти
так война- штука затратна
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08.09.2022 10:42 Відповісти
Якщо використовувати проти систем ППО чи РЕБ - то ціна прийнятна і виправдана.
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08.09.2022 10:45 Відповісти
Вчора вже виклали відео. Хлопці несли цей снаряд так обережно, як наречену на шлюбне ложе
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08.09.2022 10:58 Відповісти
)
👍
юну ще би - може зажмурити стількох кацапів - мус шанувати)
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08.09.2022 11:37 Відповісти
😁😂😍
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08.09.2022 11:48 Відповісти
Ашо цена? Вот те вот условные 100куе из педивикии это в основном сумма затрат на отработку технологии делённая на количество произведённых снарядов.

Сделают вдвое больше - будут вдвое (почти) дешевле. И так далее.
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08.09.2022 11:21 Відповісти
Посчитайте сколько нужно выпустить десятков обычных снарядов чтобы поразить цель. И износ ствола и риски. Получится что Екскалибуры даже выгоднее чем обычные снаряды
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08.09.2022 11:24 Відповісти
1 танк коштує ~$3 млн. А якої шкоди він може принести, то й поготів!
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08.09.2022 11:34 Відповісти
Як показала армяно-азербайджанська війна 2-річної давності та поточна українсько-російська війна, танки поступово сходитимуть зі сцени.
Вони прийшли під час Першої Світової та 100 років були головною зброєю сухопутних сил. Але їхній час закінчується, проти зброї 21-го століття вони програють.
Танк вартістю 3-4-5 млн. гарантовано знищується дроном або снарядом Ескалібур за 100 000 доларів.
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08.09.2022 11:47 Відповісти
А підтримка піхоти при наступі? Та і взагалі наступ, як ви уявляєте без танків (бронетехніки)
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08.09.2022 12:40 Відповісти
Я не писав, що танки підуть уже завтра.
Але їхній час закінчується.
І час пілотної авіації теж закінчується
Утім, час класичних воєн загалом закінчується.
Через 50 років буде щось нове і нам, нинішнім, незрозуміле
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08.09.2022 12:45 Відповісти
Що час класичних воєн закінчується думали, ще до нащої війни, а воно от як…
Треба бути готовим до викликів «прямо зараз» так що танки ще довго будуть актуальні. Але в цілому згоден - в розвиток цього виду озброєння, мабуть, вкладатимуться менше у майбутньому.
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08.09.2022 12:58 Відповісти
Танки были и есть главной ударной силой СВ,без них ни одно наступление пока немыслемо.Бронезащита их тоже совершенствуется,так,что о списании танков,как безперспективного оружия, говорить еще рановато
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08.09.2022 13:28 Відповісти
Вы делаете упор на том, что война без танков немыслимая.
А я делаю упор, что через 50 лет война вообще будет другая и танкам и самолетам в их нынешнем виде места там не будет.
Все в истории повторяется.
Ну, примерно как в начале 30-х кавалерист Семен Буденный яростно боролся с танкистами и с пеной у рта доказывал, что кавалерию со счетов списывать пока рано. И где после Второй Мировой та кавалерия...?
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08.09.2022 13:39 Відповісти
Был когда-то итальянский генерал Дуэ,разработавший стратегию,где только одна авиация играла главную роль в войне,но началась ВМВ и все пошло иначе..Через полвека,возможно, все будет роботизовано и воевать будут только машины,но в нынешнее время танки просто необходимы..ВСУ на сегодня имея пару-тройку тб на танках"Абрамс"запросто проломила бы оборону орков на любом участке фронта,но с сожалению дядя Сэм в них нам отказывает..
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08.09.2022 13:53 Відповісти
А что там такого дорогого, электроники там меньше чем в современном ноутбуке, некоторые другие эл. блоки, антенны, провода, железо, взрывчатка, мах. на 15 тысяч долларов..
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08.09.2022 12:37 Відповісти
Чего не сделаешь для того , чтобы пришибить империю зла!
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08.09.2022 10:46 Відповісти
Да похер на них
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08.09.2022 11:22 Відповісти
И что они скажут? Что мы хотим украинцев изнасиловать и убить а они сопротивляются. Ето же возмутительно. Лучше подержите их за руки пока мы их будем убивать. Вот наши союзники Игил, Талибан, Хезболла, северная корея тоже нас поддерживают
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08.09.2022 11:32 Відповісти
о, та ти касапську небендзю недооцінюєш... Він набендзити може навйть краще за *****
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08.09.2022 12:08 Відповісти
Значить дорікає не на жарт
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08.09.2022 11:35 Відповісти
God bless America!
Glory to HIMARS! Slava Ukraine Arm Forces!
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08.09.2022 11:32 Відповісти
А что тут крутого?
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08.09.2022 12:39 Відповісти
900 снарядов для артиллерии маловато. И что за гаубичный снаряд который стоит 102 тысяч долларов за штуку? Это цена элитного спорткара. Голливудский ВПК не охренел?
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08.09.2022 12:23 Відповісти
сделай дешевле, критикан
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08.09.2022 12:39 Відповісти
дарёному коню в зубы не смотрят - слышал? Вот это про зелебобиков и прочих критиков американской помощи.
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08.09.2022 12:40 Відповісти
Это первая партия, 900 любых целей будут гарантированно уничтожены. А насчет цены - да, мах. 15-30 тыс..
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08.09.2022 12:43 Відповісти
Андерс-ти не читач,ти писака.Про арифметику вже мовчу.95 млн,долларів за 900 снарядів-це по 35 тисяч?Дистанційне навчання не так давно почалося...
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08.09.2022 13:36 Відповісти
Понял - не понял.. Я пишу что ориентировочная себестоимость снаряда примерно 15-30 тысяч, а с накрутками - 100 тыс, непонятно, что-ли?
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08.09.2022 15:45 Відповісти
Сколько сейчас стоит доллар в США, чудик?
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08.09.2022 12:50 Відповісти
Зато например за пару долларов можно купить пару кварталов недвижимости в стране третьего мира, вместе с аборигенами. Доллар Бог современного мира.
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08.09.2022 13:10 Відповісти
Голливудский ВПК не лох. Кует пока горячо.
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08.09.2022 13:14 Відповісти
а ты замени слово "снаряд" на ракету и будет норм. по сути это небольшая ракета, причем такая что хрен сбьешь.
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08.09.2022 14:46 Відповісти
С точными снарядами вате точно жопа ( и даже не резиновая)..
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08.09.2022 13:04 Відповісти
Цена у них дешевле, чем у обычных. Если считать логически, а не тяп ляп. Обычные снаряды попадают в цель где то с вероятностью 1%. Т.е. надо выпустить сто снарядов чтобы поразить цель в среднем. А тут один. Далее: чтобы выпустить 100 снарядов надо в 100 раз больше времени чем 1. А следовательно вероятность что тебя накроют в ответ в 100 раз больше. Далее: износ ствола. Тоже в 100 раз меньше. Далее: цена транспортировки. Далее: отсутствие нужды в больших складах. Если это все сложить и посчитать выяснится что этот снаряд экономически более выгоден, и именно поэтому он создан и производится!
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08.09.2022 14:45 Відповісти
По твоей логике соль тоже должна стоить там где её нет в тысячу раз больше чем там где она есть, что нелогично, хотя добыча, расфасовка, транспортировка соли в сумме может стоить ~ в 10 раз больше..
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08.09.2022 15:53 Відповісти
 
 