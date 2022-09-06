Шольц виправдав відмову постачання Україні танків відповідною домовленістю країн G7
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Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що його країна достатньо допомагає Україні озброєнням, а рішення передавати ту чи іншу техніку, за його словами, відбувається в координації із союзниками.
Про це він заявив в інтерв’ю Frankfurter Allgemeine Zeitung, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
"Німеччина місяцями постачає важке озброєння Україні - приміром, зенітні самохідні установки Gepard, реактивні системи залпового вогню, Panzerhaubitze 2000… Як канцлер я порвав із багаторічною традицією, яка унеможливлювала такі поставки", - сказав він.
На питання, чому Німеччина не передає Україні бойову авіацію чи танки, канцлер згадав статтю президента США Джо Байдена у The New York Times, "і така ж позиція решти партнерів у "Групі семи".
"Я від самого початку казав: ми не будемо діяти самі й тісно координуватимемо наші дії із союзниками. Ситуація змінюється. Я також узгоджував із Байденом постачання Україні реактивних систем залпового вогню", - сказав Шольц.
"Ми робимо те, що є необхідним і правильним. Але певний "поділ праці" має сенс. Німеччина може робити наголос на протиповітряній обороні та артилерії", - додав він.
Нагадаємо, видання Welt повідомило, що канцлер Німеччини Олаф Шольц відхилив прохання українського прем’єра Дениса Шмигаля про постачання додаткового важкого озброєння. Йшлося, зокрема, про поставку німецькою промисловістю найсучасніших танків Leopard 2.
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Чи може ще згадаемо Кучму який віддав рашці ТУ95 які тепер по нам куярять....?....
100%. Сам спілкуюсь з такими. І наступним презідентом вони бачать тільки зеленського.
mozga.net
Але ніхто не дасть нам зброю для наступу. Вони не зацікавлені. А то путлєр ядерну зкіне. Ось хай там в Україні полум'я і тліє по-тихому.
Схамениться! Ракетна програма заморожена. Але хто нам заважає її розморозити? За півроку ми зробимо калібри. Питаннечко хто заважає...
Дайте посилання.
а в європі одні імпотенти.
шольца потрібно щодень тикати мордою в фотографії знищених українських міст, дітей, людей щоб воно пам'ятало з чим бавиться!!!
Своє треба мати, а не ******* асфальт несамовито класти, *****, навіть у війну.
Одні ******** кацапські.