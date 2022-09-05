Запаси зброї в ЄС виснажуються, - Боррель

Оскільки країни-члени ЄС продовжують відправляти зброю і боєприпаси в Україну, її запаси в блоці виснажуються.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.

"Військові запаси більшості держав-членів були, я б не сказав, вичерпані, але виснажені значною мірою, тому що ми забезпечуємо великий потенціал для українців", - сказав він.

Також Боррель закликав країни ЄС краще координувати свої витрати на військову техніку.

"Його (запас. - ред.) потрібно поповнити. Найкращий спосіб поповнення – це робити це разом. Це буде дешевше", - додав він.

Боррель попередив, що якщо країни-члени продовжуватимуть розширювати свої військові можливості так само, "результатом буде велика трата грошей".

Глава європейської дипломатії також висловив жаль з приводу того, що ЄС упустили можливість почати навчання українських Збройних сил рік тому, за багато місяців до того, як Росія почала своє повномасштабне вторгнення.

"На жаль, ми цього не зробили, і сьогодні ми шкодуємо. Ми шкодуємо, що в серпні минулого року ми не послідували цьому проханню, не виконали це прохання", - сказав він.

Якби ЄС відреагував в той час, сказав Боррель, "ми були б в кращій ситуації".

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