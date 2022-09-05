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Запаси зброї в ЄС виснажуються, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

боррель

Оскільки країни-члени ЄС продовжують відправляти зброю і боєприпаси в Україну, її запаси в блоці виснажуються.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.

"Військові запаси більшості держав-членів були, я б не сказав, вичерпані, але виснажені значною мірою, тому що ми забезпечуємо великий потенціал для українців", - сказав він.

Також Боррель закликав країни ЄС краще координувати свої витрати на військову техніку.

"Його (запас. - ред.) потрібно поповнити. Найкращий спосіб поповнення – це робити це разом. Це буде дешевше", - додав він.

Боррель попередив, що якщо країни-члени продовжуватимуть розширювати свої військові можливості так само, "результатом буде велика трата грошей".

Глава європейської дипломатії також висловив жаль з приводу того, що ЄС упустили можливість почати навчання українських Збройних сил рік тому, за багато місяців до того, як Росія почала своє повномасштабне вторгнення.

"На жаль, ми цього не зробили, і сьогодні ми шкодуємо. Ми шкодуємо, що в серпні минулого року ми не послідували цьому проханню, не виконали це прохання", - сказав він.

Якби ЄС відреагував в той час, сказав Боррель, "ми були б в кращій ситуації".

Читайте: В Євросоюзі вважають, що війна в Україні не припиниться найближчим часом, - Боррель

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+19
Якщо змінити заголовок на "Боррель закликав країни ЄС поповнювати запаси зброї", то звучатиме не так зрадно
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05.09.2022 17:08
+19
Вітаю всіх із обранням Ліз Трасс на посаду ПМ Великої Британії.
🤩
Цитати:

Нам необходимо обеспечить поражение России в Украине. Это необходимо для европейской безопасности, свободы и демократии. Это единственный способ, которым можно достичь длительного мира в Европе...

Нам необходимо обеспечить поражение России в Украине. Это необходимо для европейской безопасности, свободы и демократии. Это единственный способ, которым можно достичь длительного мира в Европе...

У России нет морального права присутствовать на G20, пока продолжается ее агрессия против Украины...

Российскую агрессию нельзя умиротворить. На нее необходимо отвечать силой... Теперь мы уже не можем убрать ногу с педали газа...
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05.09.2022 17:11
+16
ти цей, поскромніше би... а то без допомоги грошима і зброєю від цих "придурків" Україна і тижня б не протрималася
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05.09.2022 17:14
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Срамота !
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05.09.2022 17:05 Відповісти
Нажаль срамота і їм і нам, ми теж останні роки дали маху ...
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05.09.2022 17:08 Відповісти
Не треба "обобщать" , кажіть точну адресу - зеблан просто зрадник обісраний хотів здати південь і лугандон, але дав маху перед кацапами , бо українці всупереч дій "влади" дали п#здюлєй свинособакам.
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05.09.2022 18:31 Відповісти
Все правильно, але ж ми з Вами йому (їм) це дозволили, не треба з себе знімати відповідальності. Як москалі відповідають колективно за дії хла, так і ми несемо колективну відповідальність за дії нашої влади, без розбору хто за кого голосував ...
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06.09.2022 10:18 Відповісти
Останні це з 1991 року.
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05.09.2022 19:27 Відповісти
Останні це з 2019
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06.09.2022 10:15 Відповісти
Оце так новина. А ви на кого сподівались?
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05.09.2022 17:48 Відповісти
давайте, придурки, чухайтеся швидше. ПОки ще є час (якого насправді зовсім мало).
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05.09.2022 17:06 Відповісти
ти цей, поскромніше би... а то без допомоги грошима і зброєю від цих "придурків" Україна і тижня б не протрималася
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05.09.2022 17:14 Відповісти
Я їм за це безмежно вдчний. Без всякої іронії. Але з поповненням запасів зволікати не треба.
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05.09.2022 17:17 Відповісти
ну так ніде і не пише що вони зволікають, виробництво то йде, але відразу наростити його в великих обємах нереально, потрібен рік мінімум щоб впк запрацювало на повну потужність, це ж не хліб випікати
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05.09.2022 17:18 Відповісти
питання для Європи - це їх безпека..бо якщо ми без зброї - то раїся до них попре вже без перешкод..
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05.09.2022 17:25 Відповісти
не попрет - писька не отросла. В Европе стоят американские войска.
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05.09.2022 18:05 Відповісти
Ви би не були таким самовпевненим й за психів не розписувались, хоча Вам з іншого континенту відніше..але то до першого обстрілу, потім самовпевненість зникає
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05.09.2022 18:56 Відповісти
А вам из Украины не видно, что в Европе стоят американцы? Так я вас уверяю, стоят. И новые прибывают, да.
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05.09.2022 19:40 Відповісти
тогда спите спокойно, дорогой товарищ
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05.09.2022 20:39 Відповісти
А варіант із тимчасовим припиненням постачання ******** зброї афро-азіатським "демократичним" режимам не розглядається?
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05.09.2022 17:26 Відповісти
а чому ви все щось вимагаєте від інших? гроші, зброю і інші речі? Ви в курсі що ніхто в цьому житті вам нічого не винен, і та допомога яку уже надають просто безпрецендентна і ще мати якісь претензії до цього взагалі абсурд. Перше ніж висувати претензії до інших подивилися б на себе коли люди 30 років під ряд за 200грн і пакет гречки голосували за різних ідіотів, розвели взяточнество і коррупцію на шаленому рівні разом з владою, мутили різні схеми щоб обкрадати державу, не платили податки,виплачували і получали зарплати в конвертах із за чого економіка держави була більш ніж на 50% в тіні, придумували собі пенсії і інвалідності щоб получати гроші на халяву, а тепер ще чогось вимагають від Європи, та ви дякувати маєте до смпрті за ту допомогу яку зараз надають
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05.09.2022 17:37 Відповісти
Золоті слова.
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05.09.2022 17:50 Відповісти
А как ты оцениваешь действия Зеленского и его команды до войны и например недавние его действия направленные на строительство дорог во время войны?
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05.09.2022 21:40 Відповісти
"Зєлєнский - найвеличніший лідер **********!" (С)
"За те, що він не втік, його можна було обирати президентом" (С)
"Всі аеродроми розбомблені, тому самольоти злітають і садяться на ті дороги, які побудував Зєля" (С)
"По нормальним дорогам поранених меньше розтрушує" (С)

Ось глас наріду. Шо я можу до цього додати?
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06.09.2022 10:47 Відповісти
Що ти йолуп, який у душі звичайна вівця без особистої думки
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06.09.2022 15:35 Відповісти
Азохенвєй ))
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06.09.2022 15:38 Відповісти
А глибока стурбованість не закінчується?
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05.09.2022 17:07 Відповісти
Якщо змінити заголовок на "Боррель закликав країни ЄС поповнювати запаси зброї", то звучатиме не так зрадно
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05.09.2022 17:08 Відповісти
100%
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05.09.2022 17:09 Відповісти
Просыпайся, сонная и сытая Европа. У американцев боеприпасы не заканчиваются в отличии от вас.
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05.09.2022 17:09 Відповісти
Так піднажміть, сплежуї! Україна заради безпеки на континенті жертвує найкращіми своїми синами та доньками, а вам сраних залізяк шкода....
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05.09.2022 17:09 Відповісти
Україна навіть не намагається сама виробляти зброю. Це довелося б працевлаштувати все чоловіче населення! У плані Зелі це не входить.
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05.09.2022 17:10 Відповісти
Ще й пенсюкам би робота була - патрони по цинках запаковувати і т.п....
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05.09.2022 17:32 Відповісти
во-первых, намаеться или нет - никто об этом не скажет.
во-вторых, если кто-то скажет - сразу жди крылатые ракеты по месту працевлаштування.
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05.09.2022 20:17 Відповісти
ну почалося ныття
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05.09.2022 17:10 Відповісти
Вітаю всіх із обранням Ліз Трасс на посаду ПМ Великої Британії.
🤩
Цитати:

Нам необходимо обеспечить поражение России в Украине. Это необходимо для европейской безопасности, свободы и демократии. Это единственный способ, которым можно достичь длительного мира в Европе...

Нам необходимо обеспечить поражение России в Украине. Это необходимо для европейской безопасности, свободы и демократии. Это единственный способ, которым можно достичь длительного мира в Европе...

У России нет морального права присутствовать на G20, пока продолжается ее агрессия против Украины...

Российскую агрессию нельзя умиротворить. На нее необходимо отвечать силой... Теперь мы уже не можем убрать ногу с педали газа...
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05.09.2022 17:11 Відповісти
А шо, заводи по виробництву зброї розібрали?
Чи вимерли ті, хто знав як її робить?
Чи це чисто для пап*здеть?
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05.09.2022 17:12 Відповісти
йевросмоктуновские пытаются понравиццо кремлёвским смоктуновским...
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05.09.2022 17:13 Відповісти
Энерго независимости нет , оружия нет , армии нет , слабые , зависимые от раши политики . Они нас в ЕС зовут .
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05.09.2022 17:17 Відповісти
До сраки таке ЄС. Я давно казав, що самим треба про себе дбати, а не чекати на обіцяне бозна від кого.
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05.09.2022 17:51 Відповісти
Цікаво, з ЄС не було видно, що скажений маньяк мінімум п'ятнадцять років займався переозброєнням армії?
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05.09.2022 17:18 Відповісти
Глава європейської дипломатії також висловив жаль з приводу того, що ЄС упустили можливість почати навчання українських Збройних сил рік тому

Наче хтось (не будемо тикати хто саме) дозводив би скористатися тим навчанням рік назад. Під час флешмобу "Весь бюджет в асфальт!". Ага.
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05.09.2022 17:22 Відповісти
Це шо?ПовнІстю разоружение планети,Кагебьйонок хотів демілітарізацію України,а зробив демілітарізацію світу"геніальний дебіл геополітики".
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05.09.2022 17:24 Відповісти
Поставьте к токарному станку Кончиту Вурст и Шрьодера!
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05.09.2022 17:27 Відповісти
А чим ви зібралися, Боррель, воювати з ордою?
Ото зробили по два снаряди та й все?
Думали що фуйло не нападе? Я ще там розумію-наш Кловун три роки снаряди закопував в дороги.
Тому що тупий та дурний. А ви що?
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05.09.2022 17:29 Відповісти
А навіщо Бореллю снарядів більше чим вони мають? На них що, напала Засрашка? Ні і не нападе, бо вних купа своєї зброї і вони під парасолькою НАТО. То Володя Боневтік мав би три роки виробляти ракети і снаряди, а він виробляв відосіки і корчив своє личико. Що вибрали, то в того і запитуйте. Європейці знали кого вибирають і у них все нормально.
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05.09.2022 20:21 Відповісти
Це тіпа - ударних угрупувань орди на кордонах з ЕС немає. Міністр оборони Данілов.
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05.09.2022 21:10 Відповісти
Ось вона ваша "обороноспособность"
Якби не Україна, вже б повзали навколишки
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05.09.2022 17:37 Відповісти
робить більше треба було. і усим разом
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05.09.2022 17:41 Відповісти
Зате у нас багато асфальту.
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05.09.2022 17:46 Відповісти
Нащо такий військовий блок, як НАТО, в якого без війни закінчуються озброєння? Більш смішноі ситуаціі годі шукати.
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05.09.2022 17:49 Відповісти
Це все брехня,просто не хочуть Україні зброю давати.
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05.09.2022 20:08 Відповісти
І куди ж вона поділася, старий дурню?
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05.09.2022 17:49 Відповісти
Значит нужно пополнять запасы, запускать ВПК на полную мощность.
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05.09.2022 18:01 Відповісти
Публикация ни о чем
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05.09.2022 18:05 Відповісти
а як же НАТО збиралось протистояти Росіїї , коли в 30 країн учасників, за 6 місяців мізерної допомоги Україні, не рахуючи США, вичерпались запаси озброєння?
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05.09.2022 18:06 Відповісти
А вот так и собиралось - США. Этим все сказано. Или вы думаете кто-то в командовании вооруженных сил США нато принимает в расчет 50 немецких танков или три эсконских батальона?
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05.09.2022 18:24 Відповісти
Старый дурак, соплежуи, срамота, придурки, евросмоктуновские, в сраку такую Европу ...

Епаное позорище и типичнейшее кацапство - винить во всех своих бедах чужого дядю.
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05.09.2022 18:21 Відповісти
Єс має негайно перейти до побудови нових доріг, це найкраща стратегія відновлення економіки. Якщо хтось не згоден, то на курси до Боневтіка і гетьманцева в Трускавецьку академію.
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05.09.2022 18:56 Відповісти
Эти ничтожества отлично профинансировали войну против Украины а теперь ноют.
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05.09.2022 18:58 Відповісти
Европа, переводи экономику на военные рельсы, это все надолго и скажите спасибо, ещё что Украина весь удар приняла на себя.
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05.09.2022 19:21 Відповісти
Наших заробітчан на заводи,і штампуйте зброю!!! Кацапська мразь сама нікуди не дінеться.
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05.09.2022 19:32 Відповісти
А що Зеля дозволил перетин кордону морякам та заробітчанам ?
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05.09.2022 20:20 Відповісти
Подивіться на Кіпрі і в Молдові
а наші дурачки хай звернуться до Південної Кореї, там, кажуть, є.
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05.09.2022 20:00 Відповісти
Его место на одной скамеечке рядом со шрёдером в Гааге.
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05.09.2022 20:15 Відповісти
Одного не пойму, а какие такие огромные запасы вооружения передала Европа Украине?
Кроме старого советского снятого с вооружения, там были не такие уж большие партии если честно...
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05.09.2022 20:18 Відповісти
Ну, то зробіть ще зброї .

Украінці за всю Європу воюють, поки ви насолоджуєтесь фестивалями та фестами в Венеції.
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05.09.2022 21:03 Відповісти
 
 