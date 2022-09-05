Запаси зброї в ЄС виснажуються, - Боррель
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Оскільки країни-члени ЄС продовжують відправляти зброю і боєприпаси в Україну, її запаси в блоці виснажуються.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.
"Військові запаси більшості держав-членів були, я б не сказав, вичерпані, але виснажені значною мірою, тому що ми забезпечуємо великий потенціал для українців", - сказав він.
Також Боррель закликав країни ЄС краще координувати свої витрати на військову техніку.
"Його (запас. - ред.) потрібно поповнити. Найкращий спосіб поповнення – це робити це разом. Це буде дешевше", - додав він.
Боррель попередив, що якщо країни-члени продовжуватимуть розширювати свої військові можливості так само, "результатом буде велика трата грошей".
Глава європейської дипломатії також висловив жаль з приводу того, що ЄС упустили можливість почати навчання українських Збройних сил рік тому, за багато місяців до того, як Росія почала своє повномасштабне вторгнення.
"На жаль, ми цього не зробили, і сьогодні ми шкодуємо. Ми шкодуємо, що в серпні минулого року ми не послідували цьому проханню, не виконали це прохання", - сказав він.
Якби ЄС відреагував в той час, сказав Боррель, "ми були б в кращій ситуації".
Будь ласка, зачекайте...
"За те, що він не втік, його можна було обирати президентом" (С)
"Всі аеродроми розбомблені, тому самольоти злітають і садяться на ті дороги, які побудував Зєля" (С)
"По нормальним дорогам поранених меньше розтрушує" (С)
Ось глас наріду. Шо я можу до цього додати?
во-вторых, если кто-то скажет - сразу жди крылатые ракеты по месту працевлаштування.
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Цитати:
Нам необходимо обеспечить поражение России в Украине. Это необходимо для европейской безопасности, свободы и демократии. Это единственный способ, которым можно достичь длительного мира в Европе...
Нам необходимо обеспечить поражение России в Украине. Это необходимо для европейской безопасности, свободы и демократии. Это единственный способ, которым можно достичь длительного мира в Европе...
У России нет морального права присутствовать на G20, пока продолжается ее агрессия против Украины...
Российскую агрессию нельзя умиротворить. На нее необходимо отвечать силой... Теперь мы уже не можем убрать ногу с педали газа...
Чи вимерли ті, хто знав як її робить?
Чи це чисто для пап*здеть?
Наче хтось (не будемо тикати хто саме) дозводив би скористатися тим навчанням рік назад. Під час флешмобу "Весь бюджет в асфальт!". Ага.
Ото зробили по два снаряди та й все?
Думали що фуйло не нападе? Я ще там розумію-наш Кловун три роки снаряди закопував в дороги.
Тому що тупий та дурний. А ви що?
Якби не Україна, вже б повзали навколишки
вооруженных сил СШАнато принимает в расчет 50 немецких танков или три эсконских батальона?
Епаное позорище и типичнейшее кацапство - винить во всех своих бедах чужого дядю.
а наші дурачки хай звернуться до Південної Кореї, там, кажуть, є.
Кроме старого советского снятого с вооружения, там были не такие уж большие партии если честно...
Украінці за всю Європу воюють, поки ви насолоджуєтесь фестивалями та фестами в Венеції.