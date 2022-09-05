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Запасы оружия в ЕС истощаются, - Боррель

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

боррель

Поскольку страны-члены ЕС продолжают отправлять оружие и боеприпасы в Украину, его запасы в блоке истощаются.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

"Военные запасы большинства государств-членов были, я бы не сказал, исчерпаны, но истощены в значительной степени, потому что мы обеспечиваем большой потенциал для украинцев", – сказал он.

Также Боррель призвал страны ЕС лучше координировать свои расходы на военную технику.

"Его (запас – ред.) нужно пополнить. Лучший способ пополнения – делать это вместе. Это будет дешевле", – добавил он.

Боррель предупредил, что если страны-члены будут продолжать расширять свои военные возможности таким же образом, "результатом будет большая трата денег".

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Глава европейской дипломатии также выразил сожаление по поводу того, что ЕС упустили возможность начать обучение украинских вооруженных сил год назад, за много месяцев до того, как Россия начала свое полномасштабное вторжение.

"К сожалению, мы этого не сделали, и сегодня мы сожалеем. Мы сожалеем, что в августе прошлого года мы не последовали этой просьбе, не выполнили эту просьбу", – сказал он.

Если бы ЕС отреагировал в то время, сказал Боррель, "мы были бы в лучшей ситуации".

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Топ комментарии
+19
Якщо змінити заголовок на "Боррель закликав країни ЄС поповнювати запаси зброї", то звучатиме не так зрадно
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05.09.2022 17:08
+19
Вітаю всіх із обранням Ліз Трасс на посаду ПМ Великої Британії.
🤩
Цитати:

Нам необходимо обеспечить поражение России в Украине. Это необходимо для европейской безопасности, свободы и демократии. Это единственный способ, которым можно достичь длительного мира в Европе...

Нам необходимо обеспечить поражение России в Украине. Это необходимо для европейской безопасности, свободы и демократии. Это единственный способ, которым можно достичь длительного мира в Европе...

У России нет морального права присутствовать на G20, пока продолжается ее агрессия против Украины...

Российскую агрессию нельзя умиротворить. На нее необходимо отвечать силой... Теперь мы уже не можем убрать ногу с педали газа...
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05.09.2022 17:11
+16
ти цей, поскромніше би... а то без допомоги грошима і зброєю від цих "придурків" Україна і тижня б не протрималася
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05.09.2022 17:14
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Срамота !
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05.09.2022 17:05 Ответить
Нажаль срамота і їм і нам, ми теж останні роки дали маху ...
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05.09.2022 17:08 Ответить
Не треба "обобщать" , кажіть точну адресу - зеблан просто зрадник обісраний хотів здати південь і лугандон, але дав маху перед кацапами , бо українці всупереч дій "влади" дали п#здюлєй свинособакам.
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05.09.2022 18:31 Ответить
Все правильно, але ж ми з Вами йому (їм) це дозволили, не треба з себе знімати відповідальності. Як москалі відповідають колективно за дії хла, так і ми несемо колективну відповідальність за дії нашої влади, без розбору хто за кого голосував ...
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06.09.2022 10:18 Ответить
Останні це з 1991 року.
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05.09.2022 19:27 Ответить
Останні це з 2019
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06.09.2022 10:15 Ответить
Оце так новина. А ви на кого сподівались?
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05.09.2022 17:48 Ответить
давайте, придурки, чухайтеся швидше. ПОки ще є час (якого насправді зовсім мало).
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05.09.2022 17:06 Ответить
ти цей, поскромніше би... а то без допомоги грошима і зброєю від цих "придурків" Україна і тижня б не протрималася
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05.09.2022 17:14 Ответить
Я їм за це безмежно вдчний. Без всякої іронії. Але з поповненням запасів зволікати не треба.
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05.09.2022 17:17 Ответить
ну так ніде і не пише що вони зволікають, виробництво то йде, але відразу наростити його в великих обємах нереально, потрібен рік мінімум щоб впк запрацювало на повну потужність, це ж не хліб випікати
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05.09.2022 17:18 Ответить
питання для Європи - це їх безпека..бо якщо ми без зброї - то раїся до них попре вже без перешкод..
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05.09.2022 17:25 Ответить
не попрет - писька не отросла. В Европе стоят американские войска.
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05.09.2022 18:05 Ответить
Ви би не були таким самовпевненим й за психів не розписувались, хоча Вам з іншого континенту відніше..але то до першого обстрілу, потім самовпевненість зникає
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05.09.2022 18:56 Ответить
А вам из Украины не видно, что в Европе стоят американцы? Так я вас уверяю, стоят. И новые прибывают, да.
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05.09.2022 19:40 Ответить
тогда спите спокойно, дорогой товарищ
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05.09.2022 20:39 Ответить
А варіант із тимчасовим припиненням постачання ******** зброї афро-азіатським "демократичним" режимам не розглядається?
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05.09.2022 17:26 Ответить
а чому ви все щось вимагаєте від інших? гроші, зброю і інші речі? Ви в курсі що ніхто в цьому житті вам нічого не винен, і та допомога яку уже надають просто безпрецендентна і ще мати якісь претензії до цього взагалі абсурд. Перше ніж висувати претензії до інших подивилися б на себе коли люди 30 років під ряд за 200грн і пакет гречки голосували за різних ідіотів, розвели взяточнество і коррупцію на шаленому рівні разом з владою, мутили різні схеми щоб обкрадати державу, не платили податки,виплачували і получали зарплати в конвертах із за чого економіка держави була більш ніж на 50% в тіні, придумували собі пенсії і інвалідності щоб получати гроші на халяву, а тепер ще чогось вимагають від Європи, та ви дякувати маєте до смпрті за ту допомогу яку зараз надають
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05.09.2022 17:37 Ответить
Золоті слова.
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05.09.2022 17:50 Ответить
А как ты оцениваешь действия Зеленского и его команды до войны и например недавние его действия направленные на строительство дорог во время войны?
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05.09.2022 21:40 Ответить
"Зєлєнский - найвеличніший лідер **********!" (С)
"За те, що він не втік, його можна було обирати президентом" (С)
"Всі аеродроми розбомблені, тому самольоти злітають і садяться на ті дороги, які побудував Зєля" (С)
"По нормальним дорогам поранених меньше розтрушує" (С)

Ось глас наріду. Шо я можу до цього додати?
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06.09.2022 10:47 Ответить
Що ти йолуп, який у душі звичайна вівця без особистої думки
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06.09.2022 15:35 Ответить
Азохенвєй ))
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06.09.2022 15:38 Ответить
А глибока стурбованість не закінчується?
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05.09.2022 17:07 Ответить
Якщо змінити заголовок на "Боррель закликав країни ЄС поповнювати запаси зброї", то звучатиме не так зрадно
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05.09.2022 17:08 Ответить
100%
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05.09.2022 17:09 Ответить
Просыпайся, сонная и сытая Европа. У американцев боеприпасы не заканчиваются в отличии от вас.
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05.09.2022 17:09 Ответить
Так піднажміть, сплежуї! Україна заради безпеки на континенті жертвує найкращіми своїми синами та доньками, а вам сраних залізяк шкода....
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05.09.2022 17:09 Ответить
Україна навіть не намагається сама виробляти зброю. Це довелося б працевлаштувати все чоловіче населення! У плані Зелі це не входить.
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05.09.2022 17:10 Ответить
Ще й пенсюкам би робота була - патрони по цинках запаковувати і т.п....
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05.09.2022 17:32 Ответить
во-первых, намаеться или нет - никто об этом не скажет.
во-вторых, если кто-то скажет - сразу жди крылатые ракеты по месту працевлаштування.
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05.09.2022 20:17 Ответить
ну почалося ныття
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05.09.2022 17:10 Ответить
Вітаю всіх із обранням Ліз Трасс на посаду ПМ Великої Британії.
🤩
Цитати:

Нам необходимо обеспечить поражение России в Украине. Это необходимо для европейской безопасности, свободы и демократии. Это единственный способ, которым можно достичь длительного мира в Европе...

Нам необходимо обеспечить поражение России в Украине. Это необходимо для европейской безопасности, свободы и демократии. Это единственный способ, которым можно достичь длительного мира в Европе...

У России нет морального права присутствовать на G20, пока продолжается ее агрессия против Украины...

Российскую агрессию нельзя умиротворить. На нее необходимо отвечать силой... Теперь мы уже не можем убрать ногу с педали газа...
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05.09.2022 17:11 Ответить
А шо, заводи по виробництву зброї розібрали?
Чи вимерли ті, хто знав як її робить?
Чи це чисто для пап*здеть?
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05.09.2022 17:12 Ответить
йевросмоктуновские пытаются понравиццо кремлёвским смоктуновским...
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05.09.2022 17:13 Ответить
Энерго независимости нет , оружия нет , армии нет , слабые , зависимые от раши политики . Они нас в ЕС зовут .
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05.09.2022 17:17 Ответить
До сраки таке ЄС. Я давно казав, що самим треба про себе дбати, а не чекати на обіцяне бозна від кого.
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05.09.2022 17:51 Ответить
Цікаво, з ЄС не було видно, що скажений маньяк мінімум п'ятнадцять років займався переозброєнням армії?
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05.09.2022 17:18 Ответить
Глава європейської дипломатії також висловив жаль з приводу того, що ЄС упустили можливість почати навчання українських Збройних сил рік тому

Наче хтось (не будемо тикати хто саме) дозводив би скористатися тим навчанням рік назад. Під час флешмобу "Весь бюджет в асфальт!". Ага.
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05.09.2022 17:22 Ответить
Це шо?ПовнІстю разоружение планети,Кагебьйонок хотів демілітарізацію України,а зробив демілітарізацію світу"геніальний дебіл геополітики".
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05.09.2022 17:24 Ответить
Поставьте к токарному станку Кончиту Вурст и Шрьодера!
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05.09.2022 17:27 Ответить
А чим ви зібралися, Боррель, воювати з ордою?
Ото зробили по два снаряди та й все?
Думали що фуйло не нападе? Я ще там розумію-наш Кловун три роки снаряди закопував в дороги.
Тому що тупий та дурний. А ви що?
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05.09.2022 17:29 Ответить
А навіщо Бореллю снарядів більше чим вони мають? На них що, напала Засрашка? Ні і не нападе, бо вних купа своєї зброї і вони під парасолькою НАТО. То Володя Боневтік мав би три роки виробляти ракети і снаряди, а він виробляв відосіки і корчив своє личико. Що вибрали, то в того і запитуйте. Європейці знали кого вибирають і у них все нормально.
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05.09.2022 20:21 Ответить
Це тіпа - ударних угрупувань орди на кордонах з ЕС немає. Міністр оборони Данілов.
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05.09.2022 21:10 Ответить
Ось вона ваша "обороноспособность"
Якби не Україна, вже б повзали навколишки
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05.09.2022 17:37 Ответить
робить більше треба було. і усим разом
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05.09.2022 17:41 Ответить
Зате у нас багато асфальту.
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05.09.2022 17:46 Ответить
Нащо такий військовий блок, як НАТО, в якого без війни закінчуються озброєння? Більш смішноі ситуаціі годі шукати.
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05.09.2022 17:49 Ответить
Це все брехня,просто не хочуть Україні зброю давати.
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05.09.2022 20:08 Ответить
І куди ж вона поділася, старий дурню?
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05.09.2022 17:49 Ответить
Значит нужно пополнять запасы, запускать ВПК на полную мощность.
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05.09.2022 18:01 Ответить
Публикация ни о чем
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05.09.2022 18:05 Ответить
а як же НАТО збиралось протистояти Росіїї , коли в 30 країн учасників, за 6 місяців мізерної допомоги Україні, не рахуючи США, вичерпались запаси озброєння?
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05.09.2022 18:06 Ответить
А вот так и собиралось - США. Этим все сказано. Или вы думаете кто-то в командовании вооруженных сил США нато принимает в расчет 50 немецких танков или три эсконских батальона?
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05.09.2022 18:24 Ответить
Старый дурак, соплежуи, срамота, придурки, евросмоктуновские, в сраку такую Европу ...

Епаное позорище и типичнейшее кацапство - винить во всех своих бедах чужого дядю.
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05.09.2022 18:21 Ответить
Єс має негайно перейти до побудови нових доріг, це найкраща стратегія відновлення економіки. Якщо хтось не згоден, то на курси до Боневтіка і гетьманцева в Трускавецьку академію.
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05.09.2022 18:56 Ответить
Эти ничтожества отлично профинансировали войну против Украины а теперь ноют.
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05.09.2022 18:58 Ответить
Европа, переводи экономику на военные рельсы, это все надолго и скажите спасибо, ещё что Украина весь удар приняла на себя.
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05.09.2022 19:21 Ответить
Наших заробітчан на заводи,і штампуйте зброю!!! Кацапська мразь сама нікуди не дінеться.
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05.09.2022 19:32 Ответить
А що Зеля дозволил перетин кордону морякам та заробітчанам ?
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05.09.2022 20:20 Ответить
Подивіться на Кіпрі і в Молдові
а наші дурачки хай звернуться до Південної Кореї, там, кажуть, є.
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05.09.2022 20:00 Ответить
Его место на одной скамеечке рядом со шрёдером в Гааге.
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05.09.2022 20:15 Ответить
Одного не пойму, а какие такие огромные запасы вооружения передала Европа Украине?
Кроме старого советского снятого с вооружения, там были не такие уж большие партии если честно...
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05.09.2022 20:18 Ответить
Ну, то зробіть ще зброї .

Украінці за всю Європу воюють, поки ви насолоджуєтесь фестивалями та фестами в Венеції.
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05.09.2022 21:03 Ответить
 
 