Запасы оружия в ЕС истощаются, - Боррель
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Поскольку страны-члены ЕС продолжают отправлять оружие и боеприпасы в Украину, его запасы в блоке истощаются.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
"Военные запасы большинства государств-членов были, я бы не сказал, исчерпаны, но истощены в значительной степени, потому что мы обеспечиваем большой потенциал для украинцев", – сказал он.
Также Боррель призвал страны ЕС лучше координировать свои расходы на военную технику.
"Его (запас – ред.) нужно пополнить. Лучший способ пополнения – делать это вместе. Это будет дешевле", – добавил он.
Боррель предупредил, что если страны-члены будут продолжать расширять свои военные возможности таким же образом, "результатом будет большая трата денег".
Глава европейской дипломатии также выразил сожаление по поводу того, что ЕС упустили возможность начать обучение украинских вооруженных сил год назад, за много месяцев до того, как Россия начала свое полномасштабное вторжение.
"К сожалению, мы этого не сделали, и сегодня мы сожалеем. Мы сожалеем, что в августе прошлого года мы не последовали этой просьбе, не выполнили эту просьбу", – сказал он.
Если бы ЕС отреагировал в то время, сказал Боррель, "мы были бы в лучшей ситуации".
Пожалуйста, подождите...
"За те, що він не втік, його можна було обирати президентом" (С)
"Всі аеродроми розбомблені, тому самольоти злітають і садяться на ті дороги, які побудував Зєля" (С)
"По нормальним дорогам поранених меньше розтрушує" (С)
Ось глас наріду. Шо я можу до цього додати?
во-вторых, если кто-то скажет - сразу жди крылатые ракеты по месту працевлаштування.
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Цитати:
Нам необходимо обеспечить поражение России в Украине. Это необходимо для европейской безопасности, свободы и демократии. Это единственный способ, которым можно достичь длительного мира в Европе...
Нам необходимо обеспечить поражение России в Украине. Это необходимо для европейской безопасности, свободы и демократии. Это единственный способ, которым можно достичь длительного мира в Европе...
У России нет морального права присутствовать на G20, пока продолжается ее агрессия против Украины...
Российскую агрессию нельзя умиротворить. На нее необходимо отвечать силой... Теперь мы уже не можем убрать ногу с педали газа...
Чи вимерли ті, хто знав як її робить?
Чи це чисто для пап*здеть?
Наче хтось (не будемо тикати хто саме) дозводив би скористатися тим навчанням рік назад. Під час флешмобу "Весь бюджет в асфальт!". Ага.
Ото зробили по два снаряди та й все?
Думали що фуйло не нападе? Я ще там розумію-наш Кловун три роки снаряди закопував в дороги.
Тому що тупий та дурний. А ви що?
Якби не Україна, вже б повзали навколишки
вооруженных сил СШАнато принимает в расчет 50 немецких танков или три эсконских батальона?
Епаное позорище и типичнейшее кацапство - винить во всех своих бедах чужого дядю.
а наші дурачки хай звернуться до Південної Кореї, там, кажуть, є.
Кроме старого советского снятого с вооружения, там были не такие уж большие партии если честно...
Украінці за всю Європу воюють, поки ви насолоджуєтесь фестивалями та фестами в Венеції.