США готовят новую помощь по безопасности для Украины
Администрация президента США Джо Байдена в скором времени объявит о дополнительной помощи по безопасности для Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в среду официальный представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби.
"В ближайшие дни будут объявления о предстоящей помощи по безопасности", - сказал Кирби на брифинге.
Как сообщалось, администрация президента США Джо Байдена в последние два месяца помогала украинским военным подготовиться к контрнаступлению на юге, удовлетворяя их конкретные запросы на военную помощь.
В День независимости Украины Белый дом анонсировал крупнейший за все время пакет военной помощи почти на 3 млрд долларов.
США предоставили Украине около 13 миллиардов долларов военной помощи с начала вторжения России в Украину 24 февраля.
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Цей "шановний" ще завалим програму дронів - розформував підготовлені підрозділи. Продовжити? Кожний відповідає за себе, що Зеленський і К, що ці попєредніки.
P. S. к поклонникам ***** никогда не относился. посмотри кто у меня в друзьях тут на сайте.
Життя українців паскудам неНАчасі.
@noclador
Видео о том, как украинский экипаж M777 собирает вещи и уходит менее чем за 80 секунд. Идеально.
Русский ответный огонь батареи будет слишком поздно.
https://twitter.com/i/status/1564758619131940867