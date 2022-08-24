США выделяют Украине крупнейший пакет военной помощи - около $3 млрд, - Байден
США выделяют Украине самый большой пакет военной помощи. Его стоимость составляет около 3 млрд долларов.
Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Американский лидер поздравил Украину с Днем Независимости и еще раз отметил, что Вашингтон поддерживает Украину.
"Сегодняшний день – это не только праздник прошлого, но и громкое подтверждение того, что Украина с гордостью остается – и будет оставаться – суверенным и независимым государством", – отметил Байден.
По случаю праздника Белый дом объявил о крупнейшем пакете военной помощи с начала полномасштабного вторжения. США выделяют около 2,98 млрд долларов через Инициативу содействия безопасности Украине.
Это позволит получить системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы для них, беспилотные авиационные комплексы и радары.
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А скільки тоді в програму лендлізу потрапить?
Саме тому - ніяких грошей і не передбачено - вони фактично закладені в загальний оборонний бюджет США. І з 01.10.2022 Президент США своїм рішенням зможе передавати В БОРГ Україні стільки техніки та БК, скільки захоче, звісно в рамках оборонного бюджету США (~$800`000`000`000 на наступний рік) та наявних запасів, а всі витрати будуть йти "в відомостях" як "тимчасово передане для виконання завдань щодо підтримки безпеки США". І вже тільки ПІСЛЯ завершення війни будуть укладені акти про "це використане для завдань, тому списується, а це або повертається, або по залишковій вартості викупається в розстрочку на 100 років".
І зрозумійте - все це - очевидно: так і було в попередньому "ленд-лізі" для совка. А те, що "гість Солоніна" про це достеменно не розповів, означає, що і "гість", і М.Солонін - спеціально і навмисно вводять в оману аудиторію.
А отже - це покидьки, яких дивитись та слухати - не варто.
Інтерес України - повне знищення всього, що знаходиться в утвореннях під назвами "рашка" та "білорашка". Бо нам зрозуміло - поки там щось існує, воно буде лізти до нас.
Інтерес США - аби згадані утворення не порушували основний принцип, яким керується США в міжнародних відносинах: свобода руху морських, повітряних та космічних суден є недотоканою (це і у відповідних офіційних документах США прямо вказано, до речі). Менш явний інтерес США: населення відповідних утворень повинно саме себе забезпечувати хоч якось і не повинно лізти до союзників США фізично.
Мало хто розуміє взагалі, чому США "вписалося" на 40+ лярдів баксів в справи України. І це, звісно, не з-за "підтримки демократії". ************* бункена шавка теж була ДУЖЕ здивована рівнем підтримки Укараїни з боку США. Бо сподівалася на "афганський сценарій" - дадуть щось типу тисячі джавелінів і будуть українці по посадках ховатися в рамках поліцейських операцій рашкованів по вилову партизанів.
Але правда в тому, що перше, що зробила рашка - це порушила головний принцип міжнародної політики США - унеможливила МОРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ морем, причому частково порушивши купу інтересів ПРЯМИХ СОЮЗНИКІВ США. Порушила без вагань. Порушила так, ніби це якась дрібничка. І навіть для вас - це "дрібничка", хоч ви й чули про те, що "Україна не може експортувати морем". Зрозумійте - ЦЕ ОСНОВНА РЕАЛЬНА ПРИЧИНА ТОГО, ЩО США "ВПИСАЛОСЯ". Начхати США на "демократію" та "вільних українців". А виступи конгресменів та сенаторів останні 3-4 місяці щодо України - не більше, ніж політична кон'юктура - вибори через місяць, та й взагалі завжди вибори.
А ще: Україна, наразі, не є "союзником США". Зє-тварюки навіть не підтримали звернення до США в 2021 році, коли була добра нагода це попросити, щодо надання статусу "основного союзника США поза НАТО".
Що потрапить в лендліз - можливо літаки А-10, системи ППО і ПРО та інша зброя яка потребує більшого часу на навчання, можливо це і є причина того що він не розпочався відразу в травні. Також потрібно брати до уваги що деяку зброю необхідно ще виготовити.
Або повернемо зброю назад, або будемо виплачувати грошима.
Є можливість не просити лендлізу, тоді росіяни озброять мосінками та погонять на фарш за свій рахунок)
Тож наше головне завдання (для військово-політичног окерівництва) - робити так, аби наші інтереси та інтереси США у цій війні співпадали якомога довше.
А ці три мільярди, за які говорить Байден - то це, видать, вартість безпосередньо зброї, яка піде в Україну.
«Щиро вдячний Вашингтону, Адміністрації США та особисто Президенту Байдену за черговий потужний прояв підтримки України», - написав Порошенко у https://www.facebook.com/100044276327179/posts/pfbid0Vj7UoGSxQtuB6dsg7WnJwUBqiHWUtZpPewyTnyJvU7qQHVuNG3m9NKuhAXwbTC1ml/ Facebook .
«Майже 3 мільярди безпекової допомоги у День Незалежності нашої держави - це влучний символічний постріл у бік агресора. Хай у кремлі знають, що за Україною і нашою боротьбою стоїть весь трансатлантичний світ - незламно, твердо та із вірою в перемогу України», - вважає Порошенко.
«Більше зброї Україні, більше санкцій проти росії та більше міжнародної ізоляції путінського режиму, аж до депутінізації росії, це і є наша «ядерна тріада» у відповідь на варварську та неспровоковану війну путіна. Разом переможемо!», - пише п'ятий Президент.