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США выделяют Украине крупнейший пакет военной помощи - около $3 млрд, - Байден

байден

США выделяют Украине самый большой пакет военной помощи. Его стоимость составляет около 3 млрд долларов.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Американский лидер поздравил Украину с Днем Независимости и еще раз отметил, что Вашингтон поддерживает Украину.

"Сегодняшний день – это не только праздник прошлого, но и громкое подтверждение того, что Украина с гордостью остается – и будет оставаться – суверенным и независимым государством", – отметил Байден.

По случаю праздника Белый дом объявил о крупнейшем пакете военной помощи с начала полномасштабного вторжения. США выделяют около 2,98 млрд долларов через Инициативу содействия безопасности Украине.

Читайте: Байден утвердил военную помощь Украине на 775 млн долларов

Это позволит получить системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы для них, беспилотные авиационные комплексы и радары.

Байден (2785) помощь (7752) США (26336)


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Топ комментарии
+34
Дяка!
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24.08.2022 14:57
+33
час переламати хребет фашистському звіру
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24.08.2022 15:00
+26
Совершенно верно. Раз уж казламордые выродки решили, что на предупреждения США можно накласть, то им и быть подопытными жывотными для американского оружия.
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24.08.2022 15:13
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Дяка!
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24.08.2022 14:57 Ответить
В Україні повинні обкататися нові технології ведення війни. Інакше ніяк.
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24.08.2022 15:05 Ответить
Совершенно верно. Раз уж казламордые выродки решили, что на предупреждения США можно накласть, то им и быть подопытными жывотными для американского оружия.
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24.08.2022 15:13 Ответить
Сподіваємось вже скоро, фраза "Спасибо деду за победу!" набуде ЗОВСІМ ІНШОГО змісту!!
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24.08.2022 19:19 Ответить
час переламати хребет фашистському звіру
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24.08.2022 15:00 Ответить
"США виділяють близько 2,98 млрд доларів через Ініціативу сприяння безпеці Україні"(с) - тобто, і це ще не лендліз?
А скільки тоді в програму лендлізу потрапить?
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24.08.2022 15:01 Ответить
на каналі історика Марка Солоніна гість переказував думку знайомого американського офіцера по логістиці, котрий вважає що під Ленд ліз передбачено грошей взагалі. Але він дозволяє не озвучувати те що поставляюсть. Бо те, що іде через Сенат - публічне
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24.08.2022 15:09 Ответить
Звісно, не передбачено. Бо ленд-ліз - це послуги, техніка та БК - В БОРГ. А зараз нам надають повністю за кошти держбюджету США - ОДРАЗУ БЕЗКОШТОВНО.

Саме тому - ніяких грошей і не передбачено - вони фактично закладені в загальний оборонний бюджет США. І з 01.10.2022 Президент США своїм рішенням зможе передавати В БОРГ Україні стільки техніки та БК, скільки захоче, звісно в рамках оборонного бюджету США (~$800`000`000`000 на наступний рік) та наявних запасів, а всі витрати будуть йти "в відомостях" як "тимчасово передане для виконання завдань щодо підтримки безпеки США". І вже тільки ПІСЛЯ завершення війни будуть укладені акти про "це використане для завдань, тому списується, а це або повертається, або по залишковій вартості викупається в розстрочку на 100 років".

І зрозумійте - все це - очевидно: так і було в попередньому "ленд-лізі" для совка. А те, що "гість Солоніна" про це достеменно не розповів, означає, що і "гість", і М.Солонін - спеціально і навмисно вводять в оману аудиторію.

А отже - це покидьки, яких дивитись та слухати - не варто.
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24.08.2022 17:04 Ответить
Да, это так. И это не просто знакомый, а офицер занимающийся логистикой поставок вооружений от США.
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24.08.2022 19:04 Ответить
У ленлізі немає обмежень, а тільки потреба - скільки потрібно, стільки й отимаємо!
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24.08.2022 15:11 Ответить
Обмеження є. Це інтереси та можливості США. На щастя, наші інтереси та інтереси США в цій війні здебільшого співпадають, а можливості США щодо постачання озброєнь - достатні для наших цілей. Тож ленд-ліз буде.
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24.08.2022 17:08 Ответить
Інтереси США= інстереси України. Тому повторюся - обмежень не існує!
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24.08.2022 17:15 Ответить
Очевидно, що це не так.

Інтерес України - повне знищення всього, що знаходиться в утвореннях під назвами "рашка" та "білорашка". Бо нам зрозуміло - поки там щось існує, воно буде лізти до нас.

Інтерес США - аби згадані утворення не порушували основний принцип, яким керується США в міжнародних відносинах: свобода руху морських, повітряних та космічних суден є недотоканою (це і у відповідних офіційних документах США прямо вказано, до речі). Менш явний інтерес США: населення відповідних утворень повинно саме себе забезпечувати хоч якось і не повинно лізти до союзників США фізично.

Мало хто розуміє взагалі, чому США "вписалося" на 40+ лярдів баксів в справи України. І це, звісно, не з-за "підтримки демократії". ************* бункена шавка теж була ДУЖЕ здивована рівнем підтримки Укараїни з боку США. Бо сподівалася на "афганський сценарій" - дадуть щось типу тисячі джавелінів і будуть українці по посадках ховатися в рамках поліцейських операцій рашкованів по вилову партизанів.

Але правда в тому, що перше, що зробила рашка - це порушила головний принцип міжнародної політики США - унеможливила МОРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ морем, причому частково порушивши купу інтересів ПРЯМИХ СОЮЗНИКІВ США. Порушила без вагань. Порушила так, ніби це якась дрібничка. І навіть для вас - це "дрібничка", хоч ви й чули про те, що "Україна не може експортувати морем". Зрозумійте - ЦЕ ОСНОВНА РЕАЛЬНА ПРИЧИНА ТОГО, ЩО США "ВПИСАЛОСЯ". Начхати США на "демократію" та "вільних українців". А виступи конгресменів та сенаторів останні 3-4 місяці щодо України - не більше, ніж політична кон'юктура - вибори через місяць, та й взагалі завжди вибори.

А ще: Україна, наразі, не є "союзником США". Зє-тварюки навіть не підтримали звернення до США в 2021 році, коли була добра нагода це попросити, щодо надання статусу "основного союзника США поза НАТО".
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25.08.2022 00:45 Ответить
Лендліз це фактично кредит, а те що надають зараз - безоплатна допомога.
Що потрапить в лендліз - можливо літаки А-10, системи ППО і ПРО та інша зброя яка потребує більшого часу на навчання, можливо це і є причина того що він не розпочався відразу в травні. Також потрібно брати до уваги що деяку зброю необхідно ще виготовити.
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24.08.2022 15:13 Ответить
ничем, условия там предполагает отдавать только то, что мы не использовали, или выкупить это, если захотим.
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24.08.2022 15:46 Ответить
Причому викупити по "залишковій вартості" та фактично в розстрочку (безвідсоткову) на 50+ років. ********* борги по ленд-лізу віддавала ще в кінці 90-х.
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24.08.2022 17:05 Ответить
Подивіться як це працювало в роки Другої Світової для Союзу, умови нічим не відрізняються.
Або повернемо зброю назад, або будемо виплачувати грошима.
Є можливість не просити лендлізу, тоді росіяни озброять мосінками та погонять на фарш за свій рахунок)
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24.08.2022 16:00 Ответить
Росіянами віддавати будемо. Землею росії. Ресурсами росії.
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24.08.2022 16:00 Ответить
За ленд лиз отдадим территориями рф. Чукотку/Камчатку вполне можно к Аляске присоединить )
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24.08.2022 16:00 Ответить
Ще як варіант - російськими грошима.
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24.08.2022 16:07 Ответить
А можна ще й Путіна/Мєдвєдєва в сексуальне рабство куди-небудь в Гарлєм продати. Хай там відпрацьовують )
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24.08.2022 17:17 Ответить
Стільки, скільки буде треба для задовільнення інтересів США у цій війні. Ну а можливості з постачання озброєнь у США такі, що за потреби вони рашку нашими руками залізом засиплють двометровим шаром суцільним.

Тож наше головне завдання (для військово-політичног окерівництва) - робити так, аби наші інтереси та інтереси США у цій війні співпадали якомога довше.
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24.08.2022 17:11 Ответить
А наш "найвеличніший" сказав що Крим сам відвоює і ні з ким радиться не буде.
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24.08.2022 15:03 Ответить
Ваш величніший путін-ху..ло і досі каже, що "крым надёжно защищен" )))
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24.08.2022 22:31 Ответить
Трбто дають нам гроші і ми повинні купити на ці гроші зброю Средства позволят Украине приобрести системы ПВО, артиллерийские системы и боеприпасы, противоракетные беспилотные воздушные системы и радары.
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24.08.2022 15:03 Ответить
Напевне, це інші три мільярди, за які говорить https://lb.ua/economics/2022/08/24/527250_den_nezalezhnosti_ukraina_otrimaie.html міністр фінансів Сергій Марченко "Україна на День Незалежності отримає від США 3 млрд доларів безповоротного гранту. Кошти надійдуть через механізм Світового банку. Грантова допомога є вагомим подарунком нашій країні на День Незалежності України"
А ці три мільярди, за які говорить Байден - то це, видать, вартість безпосередньо зброї, яка піде в Україну.
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24.08.2022 15:10 Ответить
Дякуємо, Сер.
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24.08.2022 15:03 Ответить
ДЖО-РЕСПЕКТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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24.08.2022 15:12 Ответить
Краще б зброєю! Бо в нас багато "пильщиків" при владі!
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24.08.2022 15:16 Ответить
Велика подяка всьому американському народу, президенту Джо Байдену за неоцiненну помiч в боротьбi з росiйським фашиським монстром .
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24.08.2022 15:18 Ответить
зачем? зе чмо лопнет
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24.08.2022 15:28 Ответить
Украина держится на ВСУ.
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24.08.2022 15:33 Ответить
І тебе в фарш переробимо рашисте. Ми все бачимо і всіх дістанемо.
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24.08.2022 15:59 Ответить
Сначала ваши козломордые собратья лопнут. А с Зе мы сами разберемся, если что )
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24.08.2022 16:01 Ответить
Сьогоднішній день - в такий час випробувань, гучне підтвердження того, що США з гордістю залишається - і залишатиметься - Великою Америкою Джерело:
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24.08.2022 15:31 Ответить
О це вже інше справа дякуємо.
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24.08.2022 15:57 Ответить
Ще на три млрд дол наближається суд над зрадниками, які розмінували Чонгар і взагалі готували Україну як подарунок *****.
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24.08.2022 16:17 Ответить
Спасибо США!
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24.08.2022 16:50 Ответить
щас прямо по Еспресо показують, що Борис Джонсонюк в Києві, проводить рандеву з Зе
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24.08.2022 16:56 Ответить
Уже перевірено - коли "Блазень" починає "вертіть сракою" і "включать дурня", до нього приїжджає "психотерапевт" на ім"я Борис Джонсон, з "таблеткою" від Мі-6 Після примусового вживання таблетки у "Блазня" наступає тимчасова реміссія і він починає адекватно сприймать світ!
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24.08.2022 17:10 Ответить
https://eurosolidarity.org/2022/08/24/symvolichnyj-postril-u-bik-agresora-poroshenko-podyakuvav-ssha-za-bezpekovu-dopomogu-dlya-********/ Петро Порошенко подякував США за безпекову допомогу Україні .

«Щиро вдячний Вашингтону, Адміністрації США та особисто Президенту Байдену за черговий потужний прояв підтримки України», - написав Порошенко у https://www.facebook.com/100044276327179/posts/pfbid0Vj7UoGSxQtuB6dsg7WnJwUBqiHWUtZpPewyTnyJvU7qQHVuNG3m9NKuhAXwbTC1ml/ Facebook .

«Майже 3 мільярди безпекової допомоги у День Незалежності нашої держави - це влучний символічний постріл у бік агресора. Хай у кремлі знають, що за Україною і нашою боротьбою стоїть весь трансатлантичний світ - незламно, твердо та із вірою в перемогу України», - вважає Порошенко.

«Більше зброї Україні, більше санкцій проти росії та більше міжнародної ізоляції путінського режиму, аж до депутінізації росії, це і є наша «ядерна тріада» у відповідь на варварську та неспровоковану війну путіна. Разом переможемо!», - пише п'ятий Президент.
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25.08.2022 10:00 Ответить
 
 