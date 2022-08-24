США выделяют Украине крупнейший пакет военной помощи - около $3 млрд, - Байден

США выделяют Украине самый большой пакет военной помощи. Его стоимость составляет около 3 млрд долларов.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Американский лидер поздравил Украину с Днем Независимости и еще раз отметил, что Вашингтон поддерживает Украину.

"Сегодняшний день – это не только праздник прошлого, но и громкое подтверждение того, что Украина с гордостью остается – и будет оставаться – суверенным и независимым государством", – отметил Байден.

По случаю праздника Белый дом объявил о крупнейшем пакете военной помощи с начала полномасштабного вторжения. США выделяют около 2,98 млрд долларов через Инициативу содействия безопасности Украине.

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Это позволит получить системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы для них, беспилотные авиационные комплексы и радары.