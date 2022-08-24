США виділяють Україні найбільший пакет військової допомоги - майже $3 млрд, - Байден

Новий пакет військової допомоги США Україні стане найбільшим. Він становить майже 3 млрд доларів.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Американський лідер привітав Україну з Днем незалежності і ще раз наголосив, що Вашингтон підтримує Україну.

"Сьогоднішній день - це не лише свято минулого, але й гучне підтвердження того, що Україна з гордістю залишається - і залишатиметься - суверенною та незалежною державою", - зазначив Байден.

З нагоди свята Білий дім оголосив про найбільший пакет військової допомоги з початку повномасштабного вторгнення. США виділяють близько 2,98 млрд доларів через Ініціативу сприяння безпеці Україні.

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Це дозволить отримати системи протиповітряної оборони, артилерійські системи та боєприпаси для них, безпілотні авіаційні комплекси та радари.