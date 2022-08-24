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США виділяють Україні найбільший пакет військової допомоги - майже $3 млрд, - Байден

байден

Новий пакет військової допомоги США Україні стане найбільшим. Він становить майже 3 млрд доларів.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Американський лідер привітав Україну з Днем незалежності і ще раз наголосив, що Вашингтон підтримує Україну.

"Сьогоднішній день - це не лише свято минулого, але й гучне підтвердження того, що Україна з гордістю залишається - і залишатиметься - суверенною та незалежною державою", - зазначив Байден.

З нагоди свята Білий дім оголосив про найбільший пакет військової допомоги з початку повномасштабного вторгнення. США виділяють близько 2,98 млрд доларів через Ініціативу сприяння безпеці Україні.

Також читайте: Сьогодні Україна отримає від США $3 млрд у формі безповоротного гранту

Це дозволить отримати системи протиповітряної оборони, артилерійські системи та боєприпаси для них, безпілотні авіаційні комплекси та радари.

Автор: 

Байден (2883) допомога (8288) США (22473)


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Топ коментарі
+34
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24.08.2022 14:57
+33
час переламати хребет фашистському звіру
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24.08.2022 15:00
+26
Совершенно верно. Раз уж казламордые выродки решили, что на предупреждения США можно накласть, то им и быть подопытными жывотными для американского оружия.
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24.08.2022 15:13
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24.08.2022 14:57 Відповісти
В Україні повинні обкататися нові технології ведення війни. Інакше ніяк.
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24.08.2022 15:05 Відповісти
Совершенно верно. Раз уж казламордые выродки решили, что на предупреждения США можно накласть, то им и быть подопытными жывотными для американского оружия.
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24.08.2022 15:13 Відповісти
Сподіваємось вже скоро, фраза "Спасибо деду за победу!" набуде ЗОВСІМ ІНШОГО змісту!!
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24.08.2022 19:19 Відповісти
час переламати хребет фашистському звіру
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24.08.2022 15:00 Відповісти
"США виділяють близько 2,98 млрд доларів через Ініціативу сприяння безпеці Україні"(с) - тобто, і це ще не лендліз?
А скільки тоді в програму лендлізу потрапить?
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24.08.2022 15:01 Відповісти
на каналі історика Марка Солоніна гість переказував думку знайомого американського офіцера по логістиці, котрий вважає що під Ленд ліз передбачено грошей взагалі. Але він дозволяє не озвучувати те що поставляюсть. Бо те, що іде через Сенат - публічне
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24.08.2022 15:09 Відповісти
Звісно, не передбачено. Бо ленд-ліз - це послуги, техніка та БК - В БОРГ. А зараз нам надають повністю за кошти держбюджету США - ОДРАЗУ БЕЗКОШТОВНО.

Саме тому - ніяких грошей і не передбачено - вони фактично закладені в загальний оборонний бюджет США. І з 01.10.2022 Президент США своїм рішенням зможе передавати В БОРГ Україні стільки техніки та БК, скільки захоче, звісно в рамках оборонного бюджету США (~$800`000`000`000 на наступний рік) та наявних запасів, а всі витрати будуть йти "в відомостях" як "тимчасово передане для виконання завдань щодо підтримки безпеки США". І вже тільки ПІСЛЯ завершення війни будуть укладені акти про "це використане для завдань, тому списується, а це або повертається, або по залишковій вартості викупається в розстрочку на 100 років".

І зрозумійте - все це - очевидно: так і було в попередньому "ленд-лізі" для совка. А те, що "гість Солоніна" про це достеменно не розповів, означає, що і "гість", і М.Солонін - спеціально і навмисно вводять в оману аудиторію.

А отже - це покидьки, яких дивитись та слухати - не варто.
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24.08.2022 17:04 Відповісти
Да, это так. И это не просто знакомый, а офицер занимающийся логистикой поставок вооружений от США.
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24.08.2022 19:04 Відповісти
У ленлізі немає обмежень, а тільки потреба - скільки потрібно, стільки й отимаємо!
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24.08.2022 15:11 Відповісти
Обмеження є. Це інтереси та можливості США. На щастя, наші інтереси та інтереси США в цій війні здебільшого співпадають, а можливості США щодо постачання озброєнь - достатні для наших цілей. Тож ленд-ліз буде.
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24.08.2022 17:08 Відповісти
Інтереси США= інстереси України. Тому повторюся - обмежень не існує!
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24.08.2022 17:15 Відповісти
Очевидно, що це не так.

Інтерес України - повне знищення всього, що знаходиться в утвореннях під назвами "рашка" та "білорашка". Бо нам зрозуміло - поки там щось існує, воно буде лізти до нас.

Інтерес США - аби згадані утворення не порушували основний принцип, яким керується США в міжнародних відносинах: свобода руху морських, повітряних та космічних суден є недотоканою (це і у відповідних офіційних документах США прямо вказано, до речі). Менш явний інтерес США: населення відповідних утворень повинно саме себе забезпечувати хоч якось і не повинно лізти до союзників США фізично.

Мало хто розуміє взагалі, чому США "вписалося" на 40+ лярдів баксів в справи України. І це, звісно, не з-за "підтримки демократії". ************* бункена шавка теж була ДУЖЕ здивована рівнем підтримки Укараїни з боку США. Бо сподівалася на "афганський сценарій" - дадуть щось типу тисячі джавелінів і будуть українці по посадках ховатися в рамках поліцейських операцій рашкованів по вилову партизанів.

Але правда в тому, що перше, що зробила рашка - це порушила головний принцип міжнародної політики США - унеможливила МОРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ морем, причому частково порушивши купу інтересів ПРЯМИХ СОЮЗНИКІВ США. Порушила без вагань. Порушила так, ніби це якась дрібничка. І навіть для вас - це "дрібничка", хоч ви й чули про те, що "Україна не може експортувати морем". Зрозумійте - ЦЕ ОСНОВНА РЕАЛЬНА ПРИЧИНА ТОГО, ЩО США "ВПИСАЛОСЯ". Начхати США на "демократію" та "вільних українців". А виступи конгресменів та сенаторів останні 3-4 місяці щодо України - не більше, ніж політична кон'юктура - вибори через місяць, та й взагалі завжди вибори.

А ще: Україна, наразі, не є "союзником США". Зє-тварюки навіть не підтримали звернення до США в 2021 році, коли була добра нагода це попросити, щодо надання статусу "основного союзника США поза НАТО".
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25.08.2022 00:45 Відповісти
Лендліз це фактично кредит, а те що надають зараз - безоплатна допомога.
Що потрапить в лендліз - можливо літаки А-10, системи ППО і ПРО та інша зброя яка потребує більшого часу на навчання, можливо це і є причина того що він не розпочався відразу в травні. Також потрібно брати до уваги що деяку зброю необхідно ще виготовити.
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24.08.2022 15:13 Відповісти
ничем, условия там предполагает отдавать только то, что мы не использовали, или выкупить это, если захотим.
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24.08.2022 15:46 Відповісти
Причому викупити по "залишковій вартості" та фактично в розстрочку (безвідсоткову) на 50+ років. ********* борги по ленд-лізу віддавала ще в кінці 90-х.
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24.08.2022 17:05 Відповісти
Подивіться як це працювало в роки Другої Світової для Союзу, умови нічим не відрізняються.
Або повернемо зброю назад, або будемо виплачувати грошима.
Є можливість не просити лендлізу, тоді росіяни озброять мосінками та погонять на фарш за свій рахунок)
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24.08.2022 16:00 Відповісти
Росіянами віддавати будемо. Землею росії. Ресурсами росії.
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24.08.2022 16:00 Відповісти
За ленд лиз отдадим территориями рф. Чукотку/Камчатку вполне можно к Аляске присоединить )
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24.08.2022 16:00 Відповісти
Ще як варіант - російськими грошима.
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24.08.2022 16:07 Відповісти
А можна ще й Путіна/Мєдвєдєва в сексуальне рабство куди-небудь в Гарлєм продати. Хай там відпрацьовують )
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24.08.2022 17:17 Відповісти
Стільки, скільки буде треба для задовільнення інтересів США у цій війні. Ну а можливості з постачання озброєнь у США такі, що за потреби вони рашку нашими руками залізом засиплють двометровим шаром суцільним.

Тож наше головне завдання (для військово-політичног окерівництва) - робити так, аби наші інтереси та інтереси США у цій війні співпадали якомога довше.
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24.08.2022 17:11 Відповісти
А наш "найвеличніший" сказав що Крим сам відвоює і ні з ким радиться не буде.
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24.08.2022 15:03 Відповісти
Ваш величніший путін-ху..ло і досі каже, що "крым надёжно защищен" )))
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24.08.2022 22:31 Відповісти
Трбто дають нам гроші і ми повинні купити на ці гроші зброю Средства позволят Украине приобрести системы ПВО, артиллерийские системы и боеприпасы, противоракетные беспилотные воздушные системы и радары.
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24.08.2022 15:03 Відповісти
Напевне, це інші три мільярди, за які говорить https://lb.ua/economics/2022/08/24/527250_den_nezalezhnosti_ukraina_otrimaie.html міністр фінансів Сергій Марченко "Україна на День Незалежності отримає від США 3 млрд доларів безповоротного гранту. Кошти надійдуть через механізм Світового банку. Грантова допомога є вагомим подарунком нашій країні на День Незалежності України"
А ці три мільярди, за які говорить Байден - то це, видать, вартість безпосередньо зброї, яка піде в Україну.
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24.08.2022 15:10 Відповісти
Дякуємо, Сер.
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24.08.2022 15:03 Відповісти
ДЖО-РЕСПЕКТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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24.08.2022 15:12 Відповісти
Краще б зброєю! Бо в нас багато "пильщиків" при владі!
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24.08.2022 15:16 Відповісти
Велика подяка всьому американському народу, президенту Джо Байдену за неоцiненну помiч в боротьбi з росiйським фашиським монстром .
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24.08.2022 15:18 Відповісти
зачем? зе чмо лопнет
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24.08.2022 15:28 Відповісти
Украина держится на ВСУ.
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24.08.2022 15:33 Відповісти
І тебе в фарш переробимо рашисте. Ми все бачимо і всіх дістанемо.
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24.08.2022 15:59 Відповісти
Сначала ваши козломордые собратья лопнут. А с Зе мы сами разберемся, если что )
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24.08.2022 16:01 Відповісти
Сьогоднішній день - в такий час випробувань, гучне підтвердження того, що США з гордістю залишається - і залишатиметься - Великою Америкою Джерело:
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24.08.2022 15:31 Відповісти
О це вже інше справа дякуємо.
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24.08.2022 15:57 Відповісти
Ще на три млрд дол наближається суд над зрадниками, які розмінували Чонгар і взагалі готували Україну як подарунок *****.
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24.08.2022 16:17 Відповісти
Спасибо США!
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24.08.2022 16:50 Відповісти
щас прямо по Еспресо показують, що Борис Джонсонюк в Києві, проводить рандеву з Зе
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24.08.2022 16:56 Відповісти
Уже перевірено - коли "Блазень" починає "вертіть сракою" і "включать дурня", до нього приїжджає "психотерапевт" на ім"я Борис Джонсон, з "таблеткою" від Мі-6 Після примусового вживання таблетки у "Блазня" наступає тимчасова реміссія і він починає адекватно сприймать світ!
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24.08.2022 17:10 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2022/08/24/symvolichnyj-postril-u-bik-agresora-poroshenko-podyakuvav-ssha-za-bezpekovu-dopomogu-dlya-********/ Петро Порошенко подякував США за безпекову допомогу Україні .

«Щиро вдячний Вашингтону, Адміністрації США та особисто Президенту Байдену за черговий потужний прояв підтримки України», - написав Порошенко у https://www.facebook.com/100044276327179/posts/pfbid0Vj7UoGSxQtuB6dsg7WnJwUBqiHWUtZpPewyTnyJvU7qQHVuNG3m9NKuhAXwbTC1ml/ Facebook .

«Майже 3 мільярди безпекової допомоги у День Незалежності нашої держави - це влучний символічний постріл у бік агресора. Хай у кремлі знають, що за Україною і нашою боротьбою стоїть весь трансатлантичний світ - незламно, твердо та із вірою в перемогу України», - вважає Порошенко.

«Більше зброї Україні, більше санкцій проти росії та більше міжнародної ізоляції путінського режиму, аж до депутінізації росії, це і є наша «ядерна тріада» у відповідь на варварську та неспровоковану війну путіна. Разом переможемо!», - пише п'ятий Президент.
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25.08.2022 10:00 Відповісти
 
 