США виділяють Україні найбільший пакет військової допомоги - майже $3 млрд, - Байден
Новий пакет військової допомоги США Україні стане найбільшим. Він становить майже 3 млрд доларів.
Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Американський лідер привітав Україну з Днем незалежності і ще раз наголосив, що Вашингтон підтримує Україну.
"Сьогоднішній день - це не лише свято минулого, але й гучне підтвердження того, що Україна з гордістю залишається - і залишатиметься - суверенною та незалежною державою", - зазначив Байден.
З нагоди свята Білий дім оголосив про найбільший пакет військової допомоги з початку повномасштабного вторгнення. США виділяють близько 2,98 млрд доларів через Ініціативу сприяння безпеці Україні.
Це дозволить отримати системи протиповітряної оборони, артилерійські системи та боєприпаси для них, безпілотні авіаційні комплекси та радари.
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А скільки тоді в програму лендлізу потрапить?
Саме тому - ніяких грошей і не передбачено - вони фактично закладені в загальний оборонний бюджет США. І з 01.10.2022 Президент США своїм рішенням зможе передавати В БОРГ Україні стільки техніки та БК, скільки захоче, звісно в рамках оборонного бюджету США (~$800`000`000`000 на наступний рік) та наявних запасів, а всі витрати будуть йти "в відомостях" як "тимчасово передане для виконання завдань щодо підтримки безпеки США". І вже тільки ПІСЛЯ завершення війни будуть укладені акти про "це використане для завдань, тому списується, а це або повертається, або по залишковій вартості викупається в розстрочку на 100 років".
І зрозумійте - все це - очевидно: так і було в попередньому "ленд-лізі" для совка. А те, що "гість Солоніна" про це достеменно не розповів, означає, що і "гість", і М.Солонін - спеціально і навмисно вводять в оману аудиторію.
А отже - це покидьки, яких дивитись та слухати - не варто.
Інтерес України - повне знищення всього, що знаходиться в утвореннях під назвами "рашка" та "білорашка". Бо нам зрозуміло - поки там щось існує, воно буде лізти до нас.
Інтерес США - аби згадані утворення не порушували основний принцип, яким керується США в міжнародних відносинах: свобода руху морських, повітряних та космічних суден є недотоканою (це і у відповідних офіційних документах США прямо вказано, до речі). Менш явний інтерес США: населення відповідних утворень повинно саме себе забезпечувати хоч якось і не повинно лізти до союзників США фізично.
Мало хто розуміє взагалі, чому США "вписалося" на 40+ лярдів баксів в справи України. І це, звісно, не з-за "підтримки демократії". ************* бункена шавка теж була ДУЖЕ здивована рівнем підтримки Укараїни з боку США. Бо сподівалася на "афганський сценарій" - дадуть щось типу тисячі джавелінів і будуть українці по посадках ховатися в рамках поліцейських операцій рашкованів по вилову партизанів.
Але правда в тому, що перше, що зробила рашка - це порушила головний принцип міжнародної політики США - унеможливила МОРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ морем, причому частково порушивши купу інтересів ПРЯМИХ СОЮЗНИКІВ США. Порушила без вагань. Порушила так, ніби це якась дрібничка. І навіть для вас - це "дрібничка", хоч ви й чули про те, що "Україна не може експортувати морем". Зрозумійте - ЦЕ ОСНОВНА РЕАЛЬНА ПРИЧИНА ТОГО, ЩО США "ВПИСАЛОСЯ". Начхати США на "демократію" та "вільних українців". А виступи конгресменів та сенаторів останні 3-4 місяці щодо України - не більше, ніж політична кон'юктура - вибори через місяць, та й взагалі завжди вибори.
А ще: Україна, наразі, не є "союзником США". Зє-тварюки навіть не підтримали звернення до США в 2021 році, коли була добра нагода це попросити, щодо надання статусу "основного союзника США поза НАТО".
Що потрапить в лендліз - можливо літаки А-10, системи ППО і ПРО та інша зброя яка потребує більшого часу на навчання, можливо це і є причина того що він не розпочався відразу в травні. Також потрібно брати до уваги що деяку зброю необхідно ще виготовити.
Або повернемо зброю назад, або будемо виплачувати грошима.
Є можливість не просити лендлізу, тоді росіяни озброять мосінками та погонять на фарш за свій рахунок)
Тож наше головне завдання (для військово-політичног окерівництва) - робити так, аби наші інтереси та інтереси США у цій війні співпадали якомога довше.
А ці три мільярди, за які говорить Байден - то це, видать, вартість безпосередньо зброї, яка піде в Україну.
«Щиро вдячний Вашингтону, Адміністрації США та особисто Президенту Байдену за черговий потужний прояв підтримки України», - написав Порошенко у https://www.facebook.com/100044276327179/posts/pfbid0Vj7UoGSxQtuB6dsg7WnJwUBqiHWUtZpPewyTnyJvU7qQHVuNG3m9NKuhAXwbTC1ml/ Facebook .
«Майже 3 мільярди безпекової допомоги у День Незалежності нашої держави - це влучний символічний постріл у бік агресора. Хай у кремлі знають, що за Україною і нашою боротьбою стоїть весь трансатлантичний світ - незламно, твердо та із вірою в перемогу України», - вважає Порошенко.
«Більше зброї Україні, більше санкцій проти росії та більше міжнародної ізоляції путінського режиму, аж до депутінізації росії, це і є наша «ядерна тріада» у відповідь на варварську та неспровоковану війну путіна. Разом переможемо!», - пише п'ятий Президент.