Байден утвердил военную помощь Украине на 775 млн долларов

Президент США Джо Байден подписал указ о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 755 млн долларов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Был опубликован меморандум, которым Байден делегировал государственному секретарю США Энтони Блинкену полномочия выделить до 775 млн долларов на предметы оборонного назначения и услуги Министерства обороны, а также военное образование и подготовку украинских военных.

