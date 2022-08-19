Байден утвердил военную помощь Украине на 775 млн долларов
Президент США Джо Байден подписал указ о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 755 млн долларов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Был опубликован меморандум, которым Байден делегировал государственному секретарю США Энтони Блинкену полномочия выделить до 775 млн долларов на предметы оборонного назначения и услуги Министерства обороны, а также военное образование и подготовку украинских военных.
https://www.youtube.com/watch?v=lTs6a0ORdQU
https://www.youtube.com/watch?v=j9WlRtNBnbA
Швец опять выложил видео про агентуру Кремля и просто украинских дебилоидов.
Кучмисты . .. Юли Тимошилы? держите карман Щире 🤣🤣🤣
Боеприпасы для HIMARS
16 105-мм гаубиц и 36 тысяч артиллерийских снарядов к ним
15 дронов Scan Eagle
40 MRAP (бронированных машины с защитой от мин и засад)
Скоростные противорадиационные ракеты
1000 ракетных систем TOW
1000 дополнительных противоброневых систем Javelin
2000 противоброневых снарядов.
Мабуть таки протирадіолокаційні
США начали помогать оружием Украине еще до начала войны, и особенн после ее начала, так как увидели сопротивление Украины (сопротивление Украины действительно героическое).
Политика Байдена с первого дня в офисе - максимальная и полная поддержка главного союзника Немного статистики от Олега Пономаря - вот разбивка пакетов от Байдена.
До начала войны УЖЕ было выделено деньгами и оружием почти 660 млн долларов. И 350 млн оружием во второй день войны. То есть, миллиард долларов - на 25.02. 2022.
Первая половина 2021: $400 млн;
Авг 27, 2021: $60 млн;
Декабрь, 2021: $200 млн;
Фев 25, 2022: $350 млн;
Март 12: $200 млн;
Март 16: $800 млн;
Апр 1: $300 млн;
Апр 5: $100 млн;
Апр 13: $800 млн;
Апр 21: $800 млн;
Апр 24: $322 млн;
Май 6: $100 млн;
Май 19: $100 млн;
Май 31: $700 млн;
Июнь 15: $1 млрд;
Июнь 23: $450 млн;
Июль 1:$820 млн;
Июль 8: $400 млн;
Июль 22: $270 млн;
Август 1: $550 млн;
Август 8: $1 млрд.
Таким образом, сумма военной помощи Украине от Администрации Байдена уже перевалила за 10 млрд долларов и это далеко не конец. https://www.ponomaroleg.com/zhdem-10-milliardov/ Подробнее о всей помощи США . Переможемо разом.
Слава Україні💙💛👍💪
Стала известная номенклатура новой партии оружия от США, которую Украина получит в ближайшее время.
Плюс сказали, что будет секретная часть, которая должна изменить баланс на поле боя в пользу Украины.
То что открыто анонсировали:
🔸 Противорадарные ракеты HARM;
🔸БПЛА Scan Eagle - 15;
🔸Тысячу "Джавелинов";
🔸Комплексы TOW;
🔸Боеприпасы для "Хаймарсов".
Ну, а секретная часть на то и секретная, чтобы оставаться секретной.😉