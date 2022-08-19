Байден затвердив військову допомогу Україні на 775 млн доларів
Президент США Джо Байден підписав указ про виділення Україні нового пакету військової допомоги у розмірі 755 млн доларів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Білого дому.
Було опубліковано меморандум, яким Байден делегував державному секретарю США Ентоні Блінкену повноваження виділити до 775 млн доларів на предмети оборонного призначення та послуги Міністерства оборони, а також військову освіту та підготовку українських військових.
Боеприпасы для HIMARS
16 105-мм гаубиц и 36 тысяч артиллерийских снарядов к ним
15 дронов Scan Eagle
40 MRAP (бронированных машины с защитой от мин и засад)
Скоростные противорадиационные ракеты
1000 ракетных систем TOW
1000 дополнительных противоброневых систем Javelin
2000 противоброневых снарядов.
Мабуть таки протирадіолокаційні
США начали помогать оружием Украине еще до начала войны, и особенн после ее начала, так как увидели сопротивление Украины (сопротивление Украины действительно героическое).
Политика Байдена с первого дня в офисе - максимальная и полная поддержка главного союзника Немного статистики от Олега Пономаря - вот разбивка пакетов от Байдена.
До начала войны УЖЕ было выделено деньгами и оружием почти 660 млн долларов. И 350 млн оружием во второй день войны. То есть, миллиард долларов - на 25.02. 2022.
Первая половина 2021: $400 млн;
Авг 27, 2021: $60 млн;
Декабрь, 2021: $200 млн;
Фев 25, 2022: $350 млн;
Март 12: $200 млн;
Март 16: $800 млн;
Апр 1: $300 млн;
Апр 5: $100 млн;
Апр 13: $800 млн;
Апр 21: $800 млн;
Апр 24: $322 млн;
Май 6: $100 млн;
Май 19: $100 млн;
Май 31: $700 млн;
Июнь 15: $1 млрд;
Июнь 23: $450 млн;
Июль 1:$820 млн;
Июль 8: $400 млн;
Июль 22: $270 млн;
Август 1: $550 млн;
Август 8: $1 млрд.
Таким образом, сумма военной помощи Украине от Администрации Байдена уже перевалила за 10 млрд долларов и это далеко не конец. https://www.ponomaroleg.com/zhdem-10-milliardov/ Подробнее о всей помощи США . Переможемо разом.
Слава Україні💙💛👍💪
Стала известная номенклатура новой партии оружия от США, которую Украина получит в ближайшее время.
Плюс сказали, что будет секретная часть, которая должна изменить баланс на поле боя в пользу Украины.
То что открыто анонсировали:
🔸 Противорадарные ракеты HARM;
🔸БПЛА Scan Eagle - 15;
🔸Тысячу "Джавелинов";
🔸Комплексы TOW;
🔸Боеприпасы для "Хаймарсов".
Ну, а секретная часть на то и секретная, чтобы оставаться секретной.😉