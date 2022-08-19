Байден затвердив військову допомогу Україні на 775 млн доларів

Президент США Джо Байден підписав указ про виділення Україні нового пакету військової допомоги у розмірі 755 млн доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Було опубліковано меморандум, яким Байден делегував державному секретарю США Ентоні Блінкену повноваження виділити до 775 млн доларів на предмети оборонного призначення та послуги Міністерства оборони, а також військову освіту та підготовку українських військових.

