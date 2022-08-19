УКР
4 327 49

Байден затвердив військову допомогу Україні на 775 млн доларів

байден

Президент США Джо Байден підписав указ про виділення Україні нового пакету військової допомоги у розмірі 755 млн доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Було опубліковано меморандум, яким Байден делегував державному секретарю США Ентоні Блінкену повноваження виділити до 775 млн доларів на предмети оборонного призначення та послуги Міністерства оборони, а також військову освіту та підготовку українських військових.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США оголосили про нову військову допомогу Україні у розмірі 775 млн доларів - надійдуть боєприпаси для HIMARS, 16 гаубиць, 15 безпілотників

Байден Джо допомога США
+26
19.08.2022 22:21
+17
Зелупа хотіла б як його друзі відпочивати в Монако, але його господар Беня не випускає, бо якщо в Україні не буде президента Зеленського то Беню видадуть в США, а він там на кілька пожиттєвих вже собі заслужив
19.08.2022 22:26
+16
19.08.2022 22:28
19.08.2022 22:21
Зелупа хотіла б як його друзі відпочивати в Монако, але його господар Беня не випускає, бо якщо в Україні не буде президента Зеленського то Беню видадуть в США, а він там на кілька пожиттєвих вже собі заслужив
19.08.2022 22:26
19.08.2022 22:28
Почему нельзя группе ФБР арестовать Каламойшу на территории Украины⁉️Посадить в клетку и в самолёт !
19.08.2022 22:41
у вас огромный потенциал как юриста. Такой же, как у зеленского.
19.08.2022 23:30
Учитывая сколько вложено денег в Украину и насколько она важна для европейской безопасности и для США,можно решить эту проблему кардинально.
19.08.2022 23:39
нравится , когда вас считают умственно отсталыми , на ваших глазах происходил САБОТАЖ подготовки к войне !В другой стране за позорный ЦИРК с "вагнергейтом" получил 🤢 -ИМПИЧМЕНТ ,а всех кротов демченко-дерьмачных в клетку , целый год в бирюльки играли с безуглой "дурочку " валявшей
20.08.2022 05:07
Терпи - те ,сглатывай-те , дальше спрут 💩👹🤡🤢калозеленых мудрецов:"скоро русские танки будут стоять на границы с Польшей" ," говорил , что у него (Филатова)не будет аэродрома, его уже нет😃", а о грабеже ,Каломойши хитросделанного знают в трёх странах , где на него открыты уголовные дела
20.08.2022 06:40
В .зді.
19.08.2022 22:26
Дядьку Сему-черговий респект...
19.08.2022 22:22
Байдену респект!
19.08.2022 22:23
Тут заслуга не Байдена. Байден просто менеджер. Надо благодарить в целом руководство США.
19.08.2022 22:27
А ви певні? https://www.youtube.com/watch?v=***********
20.08.2022 00:00
God bless USA
https://www.youtube.com/watch?v=lTs6a0ORdQU
19.08.2022 22:32
Порошенко и Байден осенью 2014 года разработали концепцию Александра Солженицына.. Как нам обосрать РабZeю...но Солженицын эту матню назвал другими словами... типа не Перестройка дерьма. РюZZkaго...
19.08.2022 22:33
19.08.2022 22:36
в Евпатории ху*ня какая-то......
https://www.youtube.com/watch?v=j9WlRtNBnbA
19.08.2022 22:37
Генерал Шаптала, начальник Генштаба Украины - никакого нападения нет и не будет. Резников - войска на границах Украины - это не новость. Боятся не надо.
Швец опять выложил видео про агентуру Кремля и просто украинских дебилоидов.
19.08.2022 22:38
А где он написал что Шаптала зрадник? Просто если не знал то это говорит о его профессионализме,если знал и не говорил об этом то просто приспособленец,который не захотел ссать против ветра и гневить мелкого шашлычника. ГУР ему подчиняется если что.
19.08.2022 23:45
Якщо ГУР йому подчіняєтся, то з якого дива зелений колаборант призначає керівника ГУР, а не його безпосередній начальник?
20.08.2022 00:48
Конечно ЗРАДНИК, если не УКРЕПЛЯЛИ Юг , а НАОБОРОТ перед вторжением взяли и разминировали ‼️Как это ещё называется,, ЗЕбил из стада73%🐏🐏🐑,вы ,ещё хуже кацапов🐐 ‼️Порошенко укреплял, а вы Юг решили подарить , дорогу новенькую постелили ! День единства (с кем и для чего чего) , шашлыки и день паааааабеды ‼️Жри шашлык , 🤖🤢, и иди отвоёвывай , то что Порошенко смог удержать КОРИДОР", а ваш КРОТОВНИК -ЛЕГКО СДАЛ
20.08.2022 04:20
Швец , 🤢зебилам виноват , а не их 👹👿🤡🎪квартал , бухавший в Буковеле , Баканов-Наумов оказались чертями ,сливавшими информацию рашистам и,удрали с миллионами ‼️ФАКТ‼️ Портнова охраняли , дворцы Суркисов , пособника Медведчука загребельского выпустили ,……………
20.08.2022 04:41
не вирішуй, чому так чи інакше говорять чи чинять підлеглі того чи іншого керівника. Це тобі мало що дасть. Хоча би тому, що підлеглим керівник може наказати так чи інакши поступати. Краще суди по діям першої особи тої чи іншої інституції.
19.08.2022 23:33
Байден и Порошенко сотрудничают почти 20 лет..а вы думали ЗеКодломоские чучаки?

Кучмисты . .. Юли Тимошилы? держите карман Щире 🤣🤣🤣
19.08.2022 22:38
По данным американской журналистки Кейтлин Дорнбос, которая ссылается на чиновника в Пентагоне, новый пакет включает:

Боеприпасы для HIMARS

16 105-мм гаубиц и 36 тысяч артиллерийских снарядов к ним

15 дронов Scan Eagle

40 MRAP (бронированных машины с защитой от мин и засад)

Скоростные противорадиационные ракеты

1000 ракетных систем TOW

1000 дополнительных противоброневых систем Javelin

2000 противоброневых снарядов.
19.08.2022 22:40
Германия вместе с ЕС приобрели высокоточные снаряды Vulcano, которые могут уничтожать цели на расстоянии до 80 километров.
19.08.2022 22:42
завтра дальность поражения "вулкано" дойдет уже до 90 км )))
19.08.2022 23:29
Все Джавелины выгребли под ноль. Уже ТОУ пошли в дело.
19.08.2022 22:45
противорадиационные ракеты?
Мабуть таки протирадіолокаційні
20.08.2022 00:52
Порошенко вчера казав ..Шариковы. Валите на Мавзолей..к Путлеру..накормють..напоють..Быдло..🤣🤣🤣рюZkoго мира...
19.08.2022 22:42
Спасибо, дедушка Байдоз!
19.08.2022 22:44
https://www.ponomaroleg.com/vse-pakety-pomoshhi-ukraine-ot-bajdena/ Олег Пономар ь:
США начали помогать оружием Украине еще до начала войны, и особенн после ее начала, так как увидели сопротивление Украины (сопротивление Украины действительно героическое).
Политика Байдена с первого дня в офисе - максимальная и полная поддержка главного союзника Немного статистики от Олега Пономаря - вот разбивка пакетов от Байдена.
До начала войны УЖЕ было выделено деньгами и оружием почти 660 млн долларов. И 350 млн оружием во второй день войны. То есть, миллиард долларов - на 25.02. 2022.
Первая половина 2021: $400 млн;
Авг 27, 2021: $60 млн;
Декабрь, 2021: $200 млн;
Фев 25, 2022: $350 млн;
Март 12: $200 млн;
Март 16: $800 млн;
Апр 1: $300 млн;
Апр 5: $100 млн;
Апр 13: $800 млн;
Апр 21: $800 млн;
Апр 24: $322 млн;
Май 6: $100 млн;
Май 19: $100 млн;
Май 31: $700 млн;
Июнь 15: $1 млрд;
Июнь 23: $450 млн;
Июль 1:$820 млн;
Июль 8: $400 млн;
Июль 22: $270 млн;
Август 1: $550 млн;
Август 8: $1 млрд.
Таким образом, сумма военной помощи Украине от Администрации Байдена уже перевалила за 10 млрд долларов и это далеко не конец. https://www.ponomaroleg.com/zhdem-10-milliardov/ Подробнее о всей помощи США . Переможемо разом.
19.08.2022 22:46
Просто страшно, де б ми були без цієї допомоги... У сирій землі чи десь в Магадані на рудниках
19.08.2022 23:36
https://www.youtube.com/watch?v=***********
20.08.2022 00:02
Генералы Наев Залужный и Марченко обосрали рабяZeю путлера на 100 лет Вперёд...
Слава Україні💙💛👍💪
19.08.2022 22:47
Героям слава !!!
19.08.2022 22:51
Дякуємо, Америко!
19.08.2022 22:50
19.08.2022 22:50
16 105-мм гаубиц и 36 тысяч артиллерийских снарядов к ним-это даже слишком
19.08.2022 22:53
это издевательство, по правде говоря, но сейчас подымеца вой, что нам никто ничего не должен
19.08.2022 22:55
19.08.2022 22:57
Пентагон каже що рабZeя потеряла за полгода в Украхні 116 000 рюZkiх Шарікових..в мене дані є що 122 000...
19.08.2022 23:24
В какой разведке работаешь?
19.08.2022 23:48
Яка ж це работа? Тут одні пенсіонєри
20.08.2022 00:56
Есть ли у вас данные Холмс🤔 Да у меня есть данные Ватсон😁
Что там у тебя есть, клоун,- геморрой у тебя есть, подагра, простатит, остеохондроз, бессонница, гипертония, диабет,- вот это всё, что у тебя реально есть, но, судя по тому, что ты тут булькнуло ещё амнезия и маразм в наличии и Альцгеймер на подходе, сратег в маминой кофте 😁 Ещё один Люська Обдрыстович нарисовался,- Украина таки богата своими идиотами, впереди Европы всей, почти ноздря в ноздрю идёт с рашкой 😝😝😝😝😝😝😜🤪
20.08.2022 06:34
https://t.me/Sharpreview/16424 Олег Шарп :

Стала известная номенклатура новой партии оружия от США, которую Украина получит в ближайшее время.

Плюс сказали, что будет секретная часть, которая должна изменить баланс на поле боя в пользу Украины.

То что открыто анонсировали:
🔸 Противорадарные ракеты HARM;
🔸БПЛА Scan Eagle - 15;
🔸Тысячу "Джавелинов";
🔸Комплексы TOW;
🔸Боеприпасы для "Хаймарсов".

Ну, а секретная часть на то и секретная, чтобы оставаться секретной.😉
19.08.2022 23:39
Ну, и на кой хер ты это прокукарекало, что один ты новости в Интернете читать умеешь и телевизирь имеешь 😁Кого ты хотел удивить
20.08.2022 06:37
 
 