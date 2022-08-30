Администрация Байдена передала Украине оружие для контрнаступления на Юге, - СNN
Администрация президента США Джо Байдена за последние несколько месяцев передавала Украине оружие, предназначенное для освобождения южных регионов страны.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, об этом сообщает СNN со ссылкой на представителя Белого дома.
По словам чиновника, Украина просила у Вашингтона оружие, специально предназначенное для запланированного контрнаступления на юге страны.
США выполнили многие из этих запросов, включая дополнительные боеприпасы, артиллерию и Javelin, в ходе нескольких пакетов помощи США за последние два месяца, добавил он.
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3) зате звернення до світової спільноти з проханням визнати парашу країною терористом через те, як вона ставиться до полонених - вперто не ставлять на порядок денний!!!!
тоді піди почитай про Наумова, Кулініча, Баканова.
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тоді про Гостомель, Ірпінь, Бучу
а тоді послухай заяви подоляка
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і як коломойському пробачили 4,3 млрд грн.
У багатьох проблеми з мізками в тій його частині, яка відповідає за пам'ять і логічні зв'язки.
2009 рік: Міністр закордонних справ України Петро Порошенко вважає, що на сьогодні питання про вступ України до НАТО не стоїть. «Ми не збираємося йти кудись, щоб розсердити Росію», - наголосив Петро Порошенко в інтерв'ю "Комерсант-Україна". - Це здравий смисл?
Чи може коли людина - міністр економічного розвитку і торгівлі в уряді Януковича, це - здравий смисл?
Юра‼️
интересно, извинился за свою позу страуса????
(Тьфу, гидота!).
ласковыймойша...!
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