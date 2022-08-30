Администрация Байдена передала Украине оружие для контрнаступления на Юге, - СNN

Администрация президента США Джо Байдена за последние несколько месяцев передавала Украине оружие, предназначенное для освобождения южных регионов страны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, об этом сообщает СNN со ссылкой на представителя Белого дома.

По словам чиновника, Украина просила у Вашингтона оружие, специально предназначенное для запланированного контрнаступления на юге страны.

США выполнили многие из этих запросов, включая дополнительные боеприпасы, артиллерию и Javelin, в ходе нескольких пакетов помощи США за последние два месяца, добавил он.

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