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Новости Агрессия России против Украины Война
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Администрация Байдена передала Украине оружие для контрнаступления на Юге, - СNN

байден

Администрация президента США Джо Байдена за последние несколько месяцев передавала Украине оружие, предназначенное для освобождения южных регионов страны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, об этом сообщает СNN со ссылкой на представителя Белого дома.

По словам чиновника, Украина просила у Вашингтона оружие, специально предназначенное для запланированного контрнаступления на юге страны.

США выполнили многие из этих запросов, включая дополнительные боеприпасы, артиллерию и Javelin, в ходе нескольких пакетов помощи США за последние два месяца, добавил он.

Читайте также: Зеленский и Байден обсудили привлечение России к ответственности за военные преступления в Украине

Автор: 

Байден Джо (2785) оружие (10204) помощь (7784)


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Топ комментарии
+91
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30.08.2022 20:17
+70
Головне щоб дорослі дядьки робили, а бункерний квартальний клоун нікуди не ліз і тоді буде успіх
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30.08.2022 20:18
+43
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30.08.2022 21:16
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30.08.2022 20:17 Ответить
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30.08.2022 20:19 Ответить
витя, опустим тот факт, кто тут дебил, но у тебя ещё и большие проблемы с нервами и манерами. Особенно с манерами. Тебя вообще мама учила хорошим манерам, или она такая же как и ты быдло и жлобиха? Скорее, конечно, второе. Яблоко от яблони, как говориться. Бывай, витя. Не кашляй.
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30.08.2022 22:57 Ответить
Я не розумію чому порохоботи так засмучені через вибори. У вас є фотошоп, що вам ще треба для щастя
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30.08.2022 20:36 Ответить
не розумієш? то почитай закони, прийняті сьогодні верховною радою:
1) акциз на паливо
2) повернення рос мови, фільмів і музики в медіа
3) зате звернення до світової спільноти з проханням визнати парашу країною терористом через те, як вона ставиться до полонених - вперто не ставлять на порядок денний!!!!

тоді піди почитай про Наумова, Кулініча, Баканова.
тоді про те, як здали Херсон, Маріуполь
тоді про Гостомель, Ірпінь, Бучу

а тоді послухай заяви подоляка

тоді почитай, як закрили ракетні програми, Нетпуни, як ДБР арештувало клістрони і видало їх на четвертий місяць війни тільки!!! як саботували все, що тільки можна.

і як коломойському пробачили 4,3 млрд грн.
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30.08.2022 20:54 Ответить
Слава Украине!!!
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31.08.2022 05:30 Ответить
Слава Господу! 🙏🙏🙏 Слава Украiнi! 💙💛
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31.08.2022 11:17 Ответить
ЗеМРАЗИНУ и всех его выродков БЫРЫГ НА КРОВИ под ТРИБУНАЛ ЗА ВСЕ ИХ ЗЛОДЕЯНИЯ
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31.08.2022 08:39 Ответить
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30.08.2022 21:16 Ответить
Портников талановитий, але має одну проблему. Він надто відверто показує, що працює на сивочолого. Як і Вересень, на жаль.
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30.08.2022 23:01 Ответить
Портніков взагалі занадто відвертий. І вже багато-багато років працює на те, щоби Україна відбулась. А сивочолий чи поросль зєльоная - лише інструменти для досягнення мети.
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30.08.2022 23:40 Ответить
Риторика Портнікова, до речі, останнім часом дуже сильно змінилась - тепер відчувається щира повага до Зеленського. Як тільки Президент припиняє "заглядати у вічі х...лу" чи намагатись "зупинити війну за кілька тижнів", як тільки головною ідеєю стають "армія, віра, мова", то Портніков відразу стає адвокатом такого Президента.
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30.08.2022 23:48 Ответить
тебе до Портникова ,как до Луны , а быть на стороне Порошенко , значит здравого смысла‼️Вересень продажный совок
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31.08.2022 08:41 Ответить
Авжеж, я скільки не отримую від "гетьмана".
У багатьох проблеми з мізками в тій його частині, яка відповідає за пам'ять і логічні зв'язки.
2009 рік: Міністр закордонних справ України Петро Порошенко вважає, що на сьогодні питання про вступ України до НАТО не стоїть. «Ми не збираємося йти кудись, щоб розсердити Росію», - наголосив Петро Порошенко в інтерв'ю "Комерсант-Україна". - Це здравий смисл?
Чи може коли людина - міністр економічного розвитку і торгівлі в уряді Януковича, це - здравий смисл?
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05.09.2022 19:52 Ответить
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31.08.2022 11:19 Ответить
Якщо ти ідіот , то це назавжди 😠
Юра‼️
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30.08.2022 22:29 Ответить
а при чьом тут порох?
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30.08.2022 22:48 Ответить
яке ж ти кончене
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31.08.2022 00:27 Ответить
Нема чого сказать по суті, амеба?
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05.09.2022 19:43 Ответить
давай з тебе почнемо, що ти сказав "по суті"?
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05.09.2022 22:30 Ответить
А південь хто розмінував?
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31.08.2022 08:07 Ответить
Головне щоб дорослі дядьки робили, а бункерний квартальний клоун нікуди не ліз і тоді буде успіх
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30.08.2022 20:18 Ответить
А ведь он просто не успел. Военные его просто закрыли писать видосики. дерьмак бухал от страха две недели. Война закончиться, вислюку видосики зачтутся на суде как помощь следствию.
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30.08.2022 21:30 Ответить
Так над клоуном є вище начальство в прямому і переносному сенсі слова «вище»
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30.08.2022 21:39 Ответить
С чувством, с толком, с расстановкой....ипашим кацапню!!!
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30.08.2022 20:18 Ответить
Ось звідки стільки бавовни .
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30.08.2022 20:20 Ответить
Значить до листопада буде результат!
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30.08.2022 20:21 Ответить
а какая-то ...футболка зеленая ...нервно просила не нагнетать...
интересно, извинился за свою позу страуса????
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30.08.2022 20:23 Ответить
Ні. Люди з комплексом "Янєлох" вибачитися не вміють та не можуть.
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30.08.2022 22:05 Ответить
та й не бажають...
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30.08.2022 22:10 Ответить
Встидаюсь зауважити... Навіщо йому вибачатися, коли то було так приємно...
(Тьфу, гидота!).
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30.08.2022 23:16 Ответить
рашисти, мило та мотузка - кращий вихід, це докази на отримання ладиКаліни
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30.08.2022 20:25 Ответить
откуда вы берётесь бланки...?
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30.08.2022 21:02 Ответить
до свидания ласковый мойша...!
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30.08.2022 21:08 Ответить
Да, интрига закрутилась туго. В ожидании все. Оказалось что давно задумали. Скорее бы поперло. Чуть конечно не патриотично---но деталька есть. Чем сильнее силы наростают, тем все ближе к Харькову пионы подбираются. Даже днем.
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30.08.2022 20:34 Ответить
Так піони можуть лупити прямо з кордону. Навіщо їм ближче підбиратися?
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30.08.2022 22:27 Ответить
Тобто 6місячна мантра - відмазка 'немає зброї' вже не проканає
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30.08.2022 20:38 Ответить
Сорока на хвості принесла, що обмінній фонд в нас зростає!

Слава ЗСУ!

Смерть москалям!
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30.08.2022 20:52 Ответить
Байден не доганяє... Скиньте кацапам з бомбардувальника зо три цистерни зі спиртом. І не треба ніяких хаймарсів. Дешево і з веселими балалайками.
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30.08.2022 20:54 Ответить
Зброї спеціально для контрнаступів не існує.Нам потрібні були далекобійні ракети,сау і танки.США такої зброї не надавали.Хоча можливо і нададуть.Якось вже по дурному такі новини звучать,з посиланням на неназваного чиновника,чи представника,самі журналісти видумують.
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30.08.2022 21:02 Ответить
це ж CNN - вони злегка приджмелені, тобто їм можна все
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30.08.2022 21:13 Ответить
Та й взагалі то,мовчати потрібно про такі операції.
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30.08.2022 21:03 Ответить
Байден, Остін, Залужний, Марченко - при згадці цих прізвищ, ще не одне покоління кацапів буде давати подліви, не знімаючи штанів.
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30.08.2022 21:05 Ответить
Thank you Uncle Sam!
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30.08.2022 21:06 Ответить
Байден нам зброю, а слуги знову пилятимуть кошти на дорогах?
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30.08.2022 21:42 Ответить
CNN постоянно упоминает всякие Донецкие и Луганские народные республики и прочего российского лайна.
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30.08.2022 21:43 Ответить
особливо Джавелін, ну дуже наступальна зброя
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30.08.2022 22:39 Ответить
тепер Зеленський не зможе відмазуватись, що немає зброї.
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30.08.2022 22:47 Ответить
Трампістам Цензора це не подобається.
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31.08.2022 10:00 Ответить
 
 