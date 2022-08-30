29 253 56
Адміністрація Байдена передала Україні зброю для контрнаступу на Півдні, - СNN
Адміністрація президента США Джо Байдена протягом останніх кількох місяців передавала Україні зброю, призначену для звільнення південних регіонів країни
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це повідомляє СNN із посиланням на представника Білого дому.
За словами чиновника, Україна просила у Вашингтона зброю, спеціально призначену для запланованого контрнаступу на півдні країни.
США виконали багато цих запитів, включаючи додаткові боєприпаси, артилерію та Javelin, в ході декількох пакетів допомоги США за останні два місяці, додав він.
Топ коментарі
+91 Right Right #460828
показати весь коментар30.08.2022 20:17
+70 Right Right #460828
показати весь коментар30.08.2022 20:18
+43 Павло ШОвте
показати весь коментар30.08.2022 21:16
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
1) акциз на паливо
2) повернення рос мови, фільмів і музики в медіа
3) зате звернення до світової спільноти з проханням визнати парашу країною терористом через те, як вона ставиться до полонених - вперто не ставлять на порядок денний!!!!
тоді піди почитай про Наумова, Кулініча, Баканова.
тоді про те, як здали Херсон, Маріуполь
тоді про Гостомель, Ірпінь, Бучу
а тоді послухай заяви подоляка
тоді почитай, як закрили ракетні програми, Нетпуни, як ДБР арештувало клістрони і видало їх на четвертий місяць війни тільки!!! як саботували все, що тільки можна.
і як коломойському пробачили 4,3 млрд грн.
У багатьох проблеми з мізками в тій його частині, яка відповідає за пам'ять і логічні зв'язки.
2009 рік: Міністр закордонних справ України Петро Порошенко вважає, що на сьогодні питання про вступ України до НАТО не стоїть. «Ми не збираємося йти кудись, щоб розсердити Росію», - наголосив Петро Порошенко в інтерв'ю "Комерсант-Україна". - Це здравий смисл?
Чи може коли людина - міністр економічного розвитку і торгівлі в уряді Януковича, це - здравий смисл?
Юра‼️
интересно, извинился за свою позу страуса????
(Тьфу, гидота!).
ласковыймойша...!
Слава ЗСУ!
Смерть москалям!