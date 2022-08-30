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Адміністрація Байдена передала Україні зброю для контрнаступу на Півдні, - СNN

байден

Адміністрація президента США Джо Байдена протягом останніх кількох місяців передавала Україні зброю, призначену для звільнення південних регіонів країни

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це  повідомляє СNN із посиланням на представника Білого дому.

За словами чиновника, Україна просила у Вашингтона зброю, спеціально призначену для запланованого контрнаступу на півдні країни.

США виконали багато цих запитів, включаючи додаткові боєприпаси, артилерію та Javelin, в ході декількох пакетів допомоги США за останні два місяці, додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Пентагоні занепокоєні скороченням запасів зброї у США через підтримку України, планують нарощувати виробництво, - WSJ

Автор: 

Байден Джо (2883) зброя (7446) допомога (8322)


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Топ коментарі
+91
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30.08.2022 20:17
+70
Головне щоб дорослі дядьки робили, а бункерний квартальний клоун нікуди не ліз і тоді буде успіх
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30.08.2022 20:18
+43
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30.08.2022 21:16
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30.08.2022 20:17 Відповісти
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30.08.2022 20:19 Відповісти
витя, опустим тот факт, кто тут дебил, но у тебя ещё и большие проблемы с нервами и манерами. Особенно с манерами. Тебя вообще мама учила хорошим манерам, или она такая же как и ты быдло и жлобиха? Скорее, конечно, второе. Яблоко от яблони, как говориться. Бывай, витя. Не кашляй.
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30.08.2022 22:57 Відповісти
Я не розумію чому порохоботи так засмучені через вибори. У вас є фотошоп, що вам ще треба для щастя
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30.08.2022 20:36 Відповісти
не розумієш? то почитай закони, прийняті сьогодні верховною радою:
1) акциз на паливо
2) повернення рос мови, фільмів і музики в медіа
3) зате звернення до світової спільноти з проханням визнати парашу країною терористом через те, як вона ставиться до полонених - вперто не ставлять на порядок денний!!!!

тоді піди почитай про Наумова, Кулініча, Баканова.
тоді про те, як здали Херсон, Маріуполь
тоді про Гостомель, Ірпінь, Бучу

а тоді послухай заяви подоляка

тоді почитай, як закрили ракетні програми, Нетпуни, як ДБР арештувало клістрони і видало їх на четвертий місяць війни тільки!!! як саботували все, що тільки можна.

і як коломойському пробачили 4,3 млрд грн.
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30.08.2022 20:54 Відповісти
Слава Украине!!!
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31.08.2022 05:30 Відповісти
Слава Господу! 🙏🙏🙏 Слава Украiнi! 💙💛
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31.08.2022 11:17 Відповісти
ЗеМРАЗИНУ и всех его выродков БЫРЫГ НА КРОВИ под ТРИБУНАЛ ЗА ВСЕ ИХ ЗЛОДЕЯНИЯ
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31.08.2022 08:39 Відповісти
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30.08.2022 21:16 Відповісти
Портников талановитий, але має одну проблему. Він надто відверто показує, що працює на сивочолого. Як і Вересень, на жаль.
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30.08.2022 23:01 Відповісти
Портніков взагалі занадто відвертий. І вже багато-багато років працює на те, щоби Україна відбулась. А сивочолий чи поросль зєльоная - лише інструменти для досягнення мети.
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30.08.2022 23:40 Відповісти
Риторика Портнікова, до речі, останнім часом дуже сильно змінилась - тепер відчувається щира повага до Зеленського. Як тільки Президент припиняє "заглядати у вічі х...лу" чи намагатись "зупинити війну за кілька тижнів", як тільки головною ідеєю стають "армія, віра, мова", то Портніков відразу стає адвокатом такого Президента.
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30.08.2022 23:48 Відповісти
тебе до Портникова ,как до Луны , а быть на стороне Порошенко , значит здравого смысла‼️Вересень продажный совок
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31.08.2022 08:41 Відповісти
Авжеж, я скільки не отримую від "гетьмана".
У багатьох проблеми з мізками в тій його частині, яка відповідає за пам'ять і логічні зв'язки.
2009 рік: Міністр закордонних справ України Петро Порошенко вважає, що на сьогодні питання про вступ України до НАТО не стоїть. «Ми не збираємося йти кудись, щоб розсердити Росію», - наголосив Петро Порошенко в інтерв'ю "Комерсант-Україна". - Це здравий смисл?
Чи може коли людина - міністр економічного розвитку і торгівлі в уряді Януковича, це - здравий смисл?
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05.09.2022 19:52 Відповісти
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31.08.2022 11:19 Відповісти
Якщо ти ідіот , то це назавжди 😠
Юра‼️
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30.08.2022 22:29 Відповісти
а при чьом тут порох?
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30.08.2022 22:48 Відповісти
яке ж ти кончене
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31.08.2022 00:27 Відповісти
Нема чого сказать по суті, амеба?
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05.09.2022 19:43 Відповісти
давай з тебе почнемо, що ти сказав "по суті"?
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05.09.2022 22:30 Відповісти
А південь хто розмінував?
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31.08.2022 08:07 Відповісти
Головне щоб дорослі дядьки робили, а бункерний квартальний клоун нікуди не ліз і тоді буде успіх
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30.08.2022 20:18 Відповісти
А ведь он просто не успел. Военные его просто закрыли писать видосики. дерьмак бухал от страха две недели. Война закончиться, вислюку видосики зачтутся на суде как помощь следствию.
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30.08.2022 21:30 Відповісти
Так над клоуном є вище начальство в прямому і переносному сенсі слова «вище»
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30.08.2022 21:39 Відповісти
С чувством, с толком, с расстановкой....ипашим кацапню!!!
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30.08.2022 20:18 Відповісти
Ось звідки стільки бавовни .
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30.08.2022 20:20 Відповісти
Значить до листопада буде результат!
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30.08.2022 20:21 Відповісти
а какая-то ...футболка зеленая ...нервно просила не нагнетать...
интересно, извинился за свою позу страуса????
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30.08.2022 20:23 Відповісти
Ні. Люди з комплексом "Янєлох" вибачитися не вміють та не можуть.
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30.08.2022 22:05 Відповісти
та й не бажають...
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30.08.2022 22:10 Відповісти
Встидаюсь зауважити... Навіщо йому вибачатися, коли то було так приємно...
(Тьфу, гидота!).
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30.08.2022 23:16 Відповісти
рашисти, мило та мотузка - кращий вихід, це докази на отримання ладиКаліни
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30.08.2022 20:25 Відповісти
откуда вы берётесь бланки...?
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30.08.2022 21:02 Відповісти
до свидания ласковый мойша...!
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30.08.2022 21:08 Відповісти
Да, интрига закрутилась туго. В ожидании все. Оказалось что давно задумали. Скорее бы поперло. Чуть конечно не патриотично---но деталька есть. Чем сильнее силы наростают, тем все ближе к Харькову пионы подбираются. Даже днем.
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30.08.2022 20:34 Відповісти
Так піони можуть лупити прямо з кордону. Навіщо їм ближче підбиратися?
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30.08.2022 22:27 Відповісти
Тобто 6місячна мантра - відмазка 'немає зброї' вже не проканає
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30.08.2022 20:38 Відповісти
Сорока на хвості принесла, що обмінній фонд в нас зростає!

Слава ЗСУ!

Смерть москалям!
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30.08.2022 20:52 Відповісти
Байден не доганяє... Скиньте кацапам з бомбардувальника зо три цистерни зі спиртом. І не треба ніяких хаймарсів. Дешево і з веселими балалайками.
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30.08.2022 20:54 Відповісти
Зброї спеціально для контрнаступів не існує.Нам потрібні були далекобійні ракети,сау і танки.США такої зброї не надавали.Хоча можливо і нададуть.Якось вже по дурному такі новини звучать,з посиланням на неназваного чиновника,чи представника,самі журналісти видумують.
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30.08.2022 21:02 Відповісти
це ж CNN - вони злегка приджмелені, тобто їм можна все
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30.08.2022 21:13 Відповісти
Та й взагалі то,мовчати потрібно про такі операції.
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30.08.2022 21:03 Відповісти
Байден, Остін, Залужний, Марченко - при згадці цих прізвищ, ще не одне покоління кацапів буде давати подліви, не знімаючи штанів.
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30.08.2022 21:05 Відповісти
Thank you Uncle Sam!
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30.08.2022 21:06 Відповісти
Байден нам зброю, а слуги знову пилятимуть кошти на дорогах?
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30.08.2022 21:42 Відповісти
CNN постоянно упоминает всякие Донецкие и Луганские народные республики и прочего российского лайна.
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30.08.2022 21:43 Відповісти
особливо Джавелін, ну дуже наступальна зброя
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30.08.2022 22:39 Відповісти
тепер Зеленський не зможе відмазуватись, що немає зброї.
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30.08.2022 22:47 Відповісти
Трампістам Цензора це не подобається.
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31.08.2022 10:00 Відповісти
 
 