Адміністрація Байдена передала Україні зброю для контрнаступу на Півдні, - СNN

Адміністрація президента США Джо Байдена протягом останніх кількох місяців передавала Україні зброю, призначену для звільнення південних регіонів країни

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це повідомляє СNN із посиланням на представника Білого дому.

За словами чиновника, Україна просила у Вашингтона зброю, спеціально призначену для запланованого контрнаступу на півдні країни.

США виконали багато цих запитів, включаючи додаткові боєприпаси, артилерію та Javelin, в ході декількох пакетів допомоги США за останні два місяці, додав він.

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