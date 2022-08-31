США готують нову безпекову допомогу для України
Адміністрація президента США Джо Байдена незабаром оголосить про додаткову безпекову допомогу для України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у середу офіційний представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі.
"Найближчими днями будуть оголошення про майбутню безпекову допомогу", - сказав Кірбі на брифінгу.
Як повідомлялося, адміністрація президента США Джо Байдена в останні два місяці допомагала українським військовим підготуватися до контрнаступу на півдні, задовольняючи їхні конкретні запити на військову допомогу.
У День незалежності України Білий дім анонсував найбільший за увесь час пакет військової допомоги на майже 3 млрд доларів.
США надали Україні близько 13 мільярдів доларів військової допомоги з початку вторгнення Росії в Україну 24 лютого.
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Цей "шановний" ще завалим програму дронів - розформував підготовлені підрозділи. Продовжити? Кожний відповідає за себе, що Зеленський і К, що ці попєредніки.
P. S. к поклонникам ***** никогда не относился. посмотри кто у меня в друзьях тут на сайте.
Життя українців паскудам неНАчасі.
@noclador
Видео о том, как украинский экипаж M777 собирает вещи и уходит менее чем за 80 секунд. Идеально.
Русский ответный огонь батареи будет слишком поздно.
https://twitter.com/i/status/1564758619131940867