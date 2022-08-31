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Новини
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США готують нову безпекову допомогу для України

кірбі

Адміністрація президента США Джо Байдена незабаром оголосить про додаткову безпекову допомогу для України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у середу офіційний представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі.

"Найближчими днями будуть оголошення про майбутню безпекову допомогу", - сказав Кірбі на брифінгу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У серпні Україна отримала рекордну суму фінансової допомоги в $4,6 млрд від іноземних партнерів, - Мінфін

Як повідомлялося, адміністрація президента США Джо Байдена в останні два місяці допомагала українським військовим підготуватися до контрнаступу на півдні, задовольняючи їхні конкретні запити на військову допомогу.

У День незалежності України Білий дім анонсував найбільший за увесь час пакет військової допомоги на майже 3 млрд доларів.

США надали Україні близько 13 мільярдів доларів військової допомоги з початку вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

Автор: 

зброя (7430) допомога (8276) США (22395) Кірбі (526)


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Топ коментарі
+33
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31.08.2022 20:40
+27
В України найпотужніший союзник в Світі.
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31.08.2022 20:43
+21
Американцям вже слід відкривати другий фронт допомоги українцям. Бо поки країна воює з рашистами на війні, в тилу - виродки із кварталу95 знищують Україну зсередини
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31.08.2022 20:41
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31.08.2022 20:40 Відповісти
У подляковській дурці "день відкритих дверей"?
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31.08.2022 21:37 Відповісти
Вряд ли напишешь. Ты либо копеечный бот, либо голосовал за зеленского. В обоих случаях примитивный желудок, не способный даже к элементарному анализу.
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31.08.2022 21:57 Відповісти
Відповісти Чайка Київ Евгений 89b7971a

Цей "шановний" ще завалим програму дронів - розформував підготовлені підрозділи. Продовжити? Кожний відповідає за себе, що Зеленський і К, що ці попєредніки.
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31.08.2022 22:22 Відповісти
Американцям вже слід відкривати другий фронт допомоги українцям. Бо поки країна воює з рашистами на війні, в тилу - виродки із кварталу95 знищують Україну зсередини
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31.08.2022 20:41 Відповісти
В України найпотужніший союзник в Світі.
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31.08.2022 20:43 Відповісти
ABRAMS, F-16...і так далі, давайте все
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31.08.2022 20:44 Відповісти
На Ф-16 нужно учиться не менее года. Абрамс поменьше, но нужны специалисты по ремонту и обслуживанию, которых тоже надо учить хотя бы полгода, с помощью кувалды и ругани такая техника не ремонтируется. Такая вот арифметика....
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31.08.2022 20:47 Відповісти
для доброї справи добровольці знайдуться
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31.08.2022 20:54 Відповісти
Доброволец это хорошо, но нужны знания. На автомеханика сколько учат? А танк намного сложнее автомашины.
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31.08.2022 21:00 Відповісти
доброволець - пілот Ф-16 і танкіст на АБРАМСі (це не про Бабченко)
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31.08.2022 21:06 Відповісти
добровольцу можно дать пулемет (и то, толкового пулеметчика все равно учить надо). А пилот отнюдь не пулеметчик, к нему огого сколько требований и обязательно нужны знания и опыт. Тут доброволец не пойдет.
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31.08.2022 21:08 Відповісти
Доброволець-пілот F-16 підійде?
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31.08.2022 21:13 Відповісти
Читать ниже.
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31.08.2022 21:14 Відповісти
Де нижче? Вже біля трьох десятків пілотів у відставці виявили бажання приєднатись до оборони України
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31.08.2022 21:15 Відповісти
Ну не знаю......нигде об этом не сообщали.
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31.08.2022 21:20 Відповісти
А треба щоб зі всіх щєлєй вєщялі?
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31.08.2022 21:40 Відповісти
намеков ты не понял), доброволец = пилот ас на Ф-16
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31.08.2022 21:15 Відповісти
З квітня місяця наші літуни в Арізоні навчаються ...
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31.08.2022 20:57 Відповісти
Пани Татьяна, неужели 3 мес, это так много?
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31.08.2022 20:58 Відповісти
А ти в курсі що наші пілоти вже біля трьох місяців облітуються іменно на Ф 16
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31.08.2022 21:06 Відповісти
при всем уважении к Вам, насколько знаю, этого нет. Даже еще деньги на переобучение не выделены, а только лишь одобрены палатой представителей конгресса США.
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31.08.2022 21:10 Відповісти
Правильно. Вам и знать не нужно.
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31.08.2022 21:19 Відповісти
Еще должен положительно проголосовать конгресс, после чего, итоговый документ должен подписать Байден. И не надо устраивать секрет полишинеля на пустом месте.
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31.08.2022 21:21 Відповісти
Руцкий, шел бы ты лесом...
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31.08.2022 21:24 Відповісти
во, где заканчиваются аргументы, там начинается "да пошел ты....". а выдавать желаемое за действительное, ничего хорошего нет. это самообман.
P. S. к поклонникам ***** никогда не относился. посмотри кто у меня в друзьях тут на сайте.
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31.08.2022 21:27 Відповісти
А я где-то говорил, что ты поклонник? Я сказал, что ты руцкий. Научись читать, что тебе пишут.
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31.08.2022 21:31 Відповісти
Я все читаю. И кроме "да пошел ты.....", ничего не прочел. А правда\истина она всегда одна.
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31.08.2022 21:32 Відповісти
Истина в том, что как бы вы не лезли сюда под разными ай-пишками, но если человек из русни, то оно сразу чуствуется) И мне пофиг кто там тебя читает. Такие же руснявые боты)
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31.08.2022 21:36 Відповісти
Если бы ты побольше знал, то понимал, к этому сайту, без прокси путь заблокирован. И я никогда не скрывался. И я пишу истину - еще не выделены деньги на обучение украинских пилотов на Ф-16. Как бы тебе не нравилось, и как бы ты не выкручивался, это так.
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31.08.2022 21:42 Відповісти
Какое вообще твое дело. Выделены не выделены. Я смотрю тебя аж прет писсимизм сюда заводить) На Химарсы не учили, на М777 тоже, и на Насамсы не учат. Беда прям) Я ж тебе говорил. Лесом тебе нужно ходить...
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31.08.2022 22:05 Відповісти
Еще. В сентябре конгресс уходит на каникулы. То есть голосование по документу, о обучении украинских летчиков на Ф-16, возможно не ранее октября. После этого документ должен подписать Байден. Ну может с ноября и начнется обучение......на него нужно хотя бы 6 мес.
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31.08.2022 21:47 Відповісти
про ихтамнетов не слышали?
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31.08.2022 21:26 Відповісти
слышал конечно. но только не в этом случае, когда нужно передавать самолет ЧАСТНОМУ ЛИЦУ которое готово воевать за Украину. Не пойдет США на это.
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31.08.2022 21:31 Відповісти
а о том что вся помощь не афишируется не слышал?
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31.08.2022 21:45 Відповісти
Слышал. Прочти выше, о документах и обучении.
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31.08.2022 21:50 Відповісти
слухай, голубе, ти прямо як шпигун все випитуєш. нє пойдьот сша на ето - ну значить не пойдьот. успокойся.
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31.08.2022 22:46 Відповісти
Та краще б дали MLRS, які у них на складах тисячами стоять. Хоча б ще штук 20-30. Вони дешевші якщо в цьому справа. За гроші якщо їх так жаба давить що вони по крихтах надсилають. Чи просто справа в Саллівані, яких замість Байдена там керує?
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31.08.2022 23:53 Відповісти
Пили заточені
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31.08.2022 20:44 Відповісти
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31.08.2022 20:46 Відповісти
Хватит этого Кривоноса сюда. Человек вместо того, чтоб привезти пару машин ж/б блоков или несколько машин песка и заполнить взлетку в Жулянах, которые убираются за пару часов поналивал туда мазут, полностью уничтожив полосу для нас же....
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31.08.2022 21:21 Відповісти
Ще один блаZEнський експерт виліз. Бо блаZEнські хотіли все залишити цілим для кацапні. Як весь південь віддали. Цілим і непошкодженим. Тепер, виродки квартальні, спробуйте його визволити. Чума на вас!
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31.08.2022 21:31 Відповісти
Ты за себя отвечай. Я юг не сдавал. А то что Кривонос залил полосу, так это факт.
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31.08.2022 21:38 Відповісти
Чому вона не була "залита" до Кривоноса? Чого пліснява чекала, кацапського десанту в Києві?
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31.08.2022 21:46 Відповісти
В тому й справа що нечекали вони, хотіли по-тихому південь здати і піліть бабосики, а тут прийшли і по них теж
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31.08.2022 21:55 Відповісти
Потому как ждали твоего эксперного мнения)
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31.08.2022 22:00 Відповісти
Нічого відповісти, так, щоб без пліснявої зрадоньки?
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31.08.2022 22:06 Відповісти
А что можно ответить боту, у которого работа вносить раздрай в украинское общесто) Ничего у вас не получится, а после войны будем разбираться, кто минимрова, разминировал, какие издания что писали. Так что все еще впереди)
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31.08.2022 22:12 Відповісти
Больше, чем поклонники зеленского в украинское общество раздрай не вносит нихто. И так же ручные шавки из ДБР работаю только на это. Те, которые в начале войны героически выходили из мукачевского котла.
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31.08.2022 22:17 Відповісти
А ты сейчас в каком котле? В диванном?
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31.08.2022 22:25 Відповісти
По темі заперечити нічого , переходите на особистості. Типова поведінка бота. Подляковського.
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31.08.2022 22:33 Відповісти
Так иди уничтожай. Что ж ты писакаешь каждый день) Давай вперед
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31.08.2022 22:34 Відповісти
Цим і займаюсь.
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31.08.2022 22:37 Відповісти
Я вижу чем ты занимаешься...
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31.08.2022 22:40 Відповісти
По темі є що заперечити?
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31.08.2022 23:35 Відповісти
Напомни тему и что нужно заперечити?)
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31.08.2022 23:43 Відповісти
Правильно сделал если так. А если бы умственно отсталых как ты слушал бы - может рашисты и Киев бы взяли.
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31.08.2022 22:15 Відповісти
От і правильно зробив. Чи вам, блаЗЄнським, це не подобається? Не змогли втікти, як планували? Може поділитеся особистим військовим досвідом чи Ви лише на дивані лежите? Тьху на блаЗЄнів!
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31.08.2022 23:11 Відповісти


Життя українців паскудам неНАчасі.
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31.08.2022 21:44 Відповісти
Подобное тебе говно вообще мосты в Херсоне сохранила. Для оккупанта.
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31.08.2022 22:14 Відповісти
А в чому проблема з тим мазутом? Його що ніяк відмити не можуть? Хімію не вчили? Що за маячня?
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31.08.2022 23:57 Відповісти
Амерам-черговий респект...
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31.08.2022 20:49 Відповісти
Спасибо США
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31.08.2022 20:50 Відповісти
Томас К. Тайнер
@noclador
Видео о том, как украинский экипаж M777 собирает вещи и уходит менее чем за 80 секунд. Идеально.

Русский ответный огонь батареи будет слишком поздно.

https://twitter.com/i/status/1564758619131940867
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31.08.2022 21:13 Відповісти
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31.08.2022 22:08 Відповісти
Дякуємо, Америко.
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31.08.2022 22:04 Відповісти
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01.09.2022 09:42 Відповісти
війна-це затратна річ і американці про це знають.
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01.09.2022 09:48 Відповісти
 
 