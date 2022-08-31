США готують нову безпекову допомогу для України

Адміністрація президента США Джо Байдена незабаром оголосить про додаткову безпекову допомогу для України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у середу офіційний представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі.

"Найближчими днями будуть оголошення про майбутню безпекову допомогу", - сказав Кірбі на брифінгу.

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Як повідомлялося, адміністрація президента США Джо Байдена в останні два місяці допомагала українським військовим підготуватися до контрнаступу на півдні, задовольняючи їхні конкретні запити на військову допомогу.

У День незалежності України Білий дім анонсував найбільший за увесь час пакет військової допомоги на майже 3 млрд доларів.

США надали Україні близько 13 мільярдів доларів військової допомоги з початку вторгнення Росії в Україну 24 лютого.