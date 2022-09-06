Шанси, що Шольц озброїть Україну танками Leopard 2, - малі, - Welt
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Мало шансів на те, що німецький канцлер Олаф Шольц незабаром таки схвалить постачання Збройним Силам України сучасних німецьких танків Leopard 2 або хоча б застарілих Leopard 1.
Про це, посилаючись на джерела в українських урядових колах, пише Die Welt, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
Видання нагадало, що минулими вихідними Берлін відвідав прем'єр Денис Шмигаль, який "абсолютно конструктивно" поговорив із Шольцем щодо танків і після візиту був налаштований нібито оптимістично в цьому плані.
"Але, як стало відомо Welt з українських урядових кіл, шанси на прорив невеликі. Канцлер не взяв на себе жодних зобов'язань щодо запитаного постачання Leopard 2. Розмова з Шольцем щодо цього була "загальною і невизначеною", і [у канцлера] не було "взагалі ніякого бажання" змінювати позицію щодо танків", - пише газета.
Їй підтвердили у київських урядових колах, що Шольцу запропонували, щоб Leopard 2 постачала безпосередньо німецька промисловість.
У Welt нагадали, що компанія Krauss-Maffei Wegmann пропонувала це ще 8 квітня. KMW готова поставити в Україну 100 танків Leopard 2A7, включно із запчастинами та навчальними модулями, на загальну суму 1,55 млрд євро. Перші екземпляри будуть готові через 36 місяців після підписання контракту. Останній танк має бути поставлений протягом 65 місяців. Поки що компанія не подала заявку на експорт в уряд.
Welt пише, що Шольц "довгий час взагалі відмовлявся від постачання важкого озброєння", хоча в перші дні після початку тотальної війни німецькі зброярі дали зрозуміти уряду, що готові постачати ЗСУ танки зі своїх складів.
Але Берлін не відповів на пропозиції, пишуть у статті, і лише після того, як Україна сама отримала ці пропозиції, Шольцу довелося виправдовуватися - мовляв, "ФРН не повинна постачати важке озброєння сама", "це поставило б під загрозу безпеку НАТО", "українці все одно не вміють поводитися з такою зброєю", і таке інше.
Ще у квітні Україна отримала пропозиції від Rheinmetall про постачання 100 БМП Marder та 88 танків Leopard 1, включно з навчальними та боєприпасами, на загальну суму 268 млн євро. Виробник стверджував, що все буде "швидко доступно". Було негайно подано заявки на експорт, "але останні п'ять місяців канцлер ніяк не відреагував", пише видання.
Натомість Шольц вигадав у квітні обмін - країни східної Європи дають Україні старі радянські танки, а Берлін неспішно дає їм натомість сучасну німецьку техніку.
У Welt нагадали, як наприкінці серпня канцлер говорив, чому ФРН не дає Україні безпосередньо танки: "Ми не діятимемо самотужки, але завжди орієнтуємося на те, що роблять наші союзники".
"Говорячи простою мовою: доки США не поставлять танки безпосередньо в Україну, не буде і Німеччина. Але Шольц використовує цей аргумент, щоб відмовитися як від постачання бронетранспортерів, так і від бойових танків", - пишуть у виданні.
Водночас Німеччина із середини серпня постачає ЗСУ БТР М113 американського виробництва - модель, дуже схожу на Marder. В Україні, пише Welt, не розуміють, чому тоді заявка на 100 Marder досі ігнорується.
Будь ласка, зачекайте...
А также:
- БМП Marder - 739
- БМП Puma - 331
- БМ Fuchs - 356
- БМ Boxer - 305
- БМ Fennek - 105
- авиадесантных танкеток Wiesel - 114
как Блинен с Салеваном.....
а плешивый по бункеру мечется, не знает что и думать.....
Натомість, шанси, що Зєлупа пограбує Україну, - великі.
1 к10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000. Т.е. этот шанс равен практически НУЛЮ.
Непредвиденное алаверды
Пока мы не видим смысла делить мордорскую прессу на имперскую и оппозиционную просто потому, что «оппозиционная» всегда оказывалась с двойным дном и просто намного тоньше вливала яд в целевую аудиторию, которая не пьет боярку и не вытворят все те вещи, которые являются маркером этого стада. Плюс к тому, и сама «оппозиция» там всегда оказывается с двойным дном, агентурным псевдонимом или вовсе - конторским званием. Все, у кого этого нет - уже лежат в могилах. Тем не менее, их пресса иногда выдает смачный троллинг, мимо которого было бы грех пройти по определению. Например, как можно оставить без внимания статью с таким названием: «Германия ответила на отключение газа поставками ПВО Украине»?
В самом деле, многие страны решили, что знаменитая фраза из старой комедии «Тогда мы отключим газ», давно ставшая основой внешней политики мордора, не обязательно должна быть последней. Ее можно продолжить не менее сочно и так, что у кремлевцев глаза полезут на лоб. И вот похоже на то, что вместо путинских ожиданий в виде ползущих к нему за газом европейцев, его начали посылать настолько фигурно, что у публики за поребриком аж дух в носках спирает. И вот сегодня там обсуждается очередная «много-ходов-очка» старшего подфюрара прутина с газовым вентилем.
Между прочим, если внимательно присмотреться, то между строчек можно прочесть: «Что ты творишь, идиот?» Но прямо там об этом никто не решится говорить громко и внятно, как это было в случае запрета виз. Тем не менее, это уже совсем не та риторика, которой они заливались в конце февраля. Куда-то исчезла спесь и все более тревожные и высокие ноты они начинают брать неизвестными местами. Просто посмотрите, сколько сейчас оказалось «не согласных» и вспомните, сколько из них вышло на улицы своих городов 24 февраля. Их несогласие созревало по мере того, как до них стало доходить, что их родной лепрозорий не просто проиграет войну, а что окажется на дне самой глубокой помойки, где даже Северная Корея где-то далеко вверху. Поэтому там сейчас возникают вот такие тексты:
«После остановки газопровода «Северный поток» Германия отправит Украине новейшие системы ПВО IRIS-T. Новое вооружение пообещал стране президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер во время встречи с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем. Поставки ожидаются этой осенью».
Для тех кто забыл - напомним. Герр Штайнмайер, будучи министром иностранных дел в правительстве Меркель, пел с ней дуэтом о том, что надо учесть интересы друга Владимира и что нельзя обижать «великий народ». И вот теперь он учуял, что скамья подсудимых в Гааге окажется куда длиннее, чем Нюрнберге, и за «Формулу Штайнмайера» на ней может найтись место и для него, прямо рядышком с фрау Анжелой. Посему лучше прямо сейчас громко, чтобы все услышали, сказать: «Граждане, вы меня неправильно поняли!»
Напомнив о том, как Газпром постепенно снижал объемы поставок газа в Германию и какими глупыми причинами это пояснялось, издание приводит и встречную динамику, которую демонстрирует Германия. Причем, от этой динамики там явно приходят в ужас и надо сказать - есть с чего:
«В июле немецкое правительство одобрило продажу Украине сотни самоходных гаубиц ************** 2000. Их производство обойдется в 1,7 млрд евро. Это в несколько раз больше всех предыдущих поставок немецкого вооружения, которые составили всего около 600 млн евро. В конце июля Берлин уже поставил Киеву первые три из 15 самоходных зенитных установок Gepard, три реактивные системы залпового огня Mars II и три бронированные гаубицы PzH в дополнение к семи в июне».
За скобками оставлен вывод, который читатель должен сделать сам. А он довольно прост и выглядит примерно так. Если ВСУ долбят «вторую армию» с такими ужасными последствиями и с таким мизерным количеством новейшего оружия, то что будет дальше, когда начнет заходить хотя бы эта сотня гаубиц? А ведь наращивают поставки буквально все партнеры Украины, и в эти выходные на границе Украины и Польши наблюдалась огромная пробка из сотен единиц техники, которая скорее всего, уже находится у линии фронта. В общем, издание могло бы поставить вопрос: «Вова, ну что там с газом?», но не решится, а зря. Было бы интересно послушать о том, как его газовые трубы стыкуются с резиновыми попками. Хотя он мог бы и не ответить, просто весело **** ножками и ковыряя пальцем в носу.
Прийде час - і Леопарди дасть. А для початку потрібно прийняти українських офіцерів-танкістів для навчання роботі на них.
Нам уже поставили Т-72 разных модификации 500-600 штук (только поляки 400+ выкатили).
88 лео-1 погоды вообще не сделают никакой.
А вправна армія любить стандартизацію.