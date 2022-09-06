Шансы, что Шольц вооружит Украину танками Leopard 2 - малы, - Welt
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Невелики шансы на то, что германский канцлер Олаф Шольц все-таки вскоре одобрит поставки Вооруженным Силам Украины современных немецких танков Leopard 2 или хотя бы устаревших Leopard 1.
Об этом, ссылаясь на источники в украинских правительственных кругах, пишет Die Welt, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
Издание напомнило, что на прошлых выходных Берлин посетил премьер Денис Шмыгаль, который "абсолютно конструктивно" поговорил с Шольцем насчет танков и после визита был настроен якобы оптимистично в этом плане.
"Но, как стало известно Welt из украинских правительственных кругов, шансы на прорыв невелики. Канцлер не взял на себя никаких обязательств по запрошенной поставке Leopard 2. Разговор с Шольцем насчет этого был "общим и неопределенным", и [у канцлера] не было "вообще никакого желания" менять позицию по танкам", – пишет газета.
Ей подтвердили в киевских правительственных кругах, что Шольцу предложили, чтобы Leopard 2 поставлялись непосредственно немецкой промышленностью.
В Welt напомнили, что оружейная компания Krauss-Maffei Wegmann предлагала это еще 8 апреля. KMW готова поставить в Украину 100 танков Leopard 2A7, включая запчасти и учебные модули, на общую сумму 1,55 млрд евро. Первые экземпляры будут готовы к поставке через 36 месяцев после подписания контракта. Последний танк должен быть поставлен в течение 65 месяцев. Пока компания не подала заявку на экспорт в правительство.
Welt пишет, что Шольц "долгое время вообще отказывался от поставок тяжелого вооружения", хотя в первые дни после начала тотальной войны немецкие оружейники дали понять правительству, что готовы поставлять ВСУ танки со своих складов.
Но Берлин не ответил на предложения, пишут в статье, и только после того, как Украина сама получила эти предложения, Шольцу пришлось оправдываться – мол, "ФРГ не должна поставлять тяжелое вооружение в одиночку", "это поставило бы под угрозу безопасность НАТО", "украинцы все равно не умеют обращаться с таким оружием", и так далее.
Еще в апреле Украина получила предложения от Rheinmetall о поставке 100 БМП Marder и 88 танков Leopard 1, включая учебные и боеприпасы, на общую сумму 268 млн евро. Производитель утверждал, что все будет "быстро доступно". Были немедленно поданы заявки на экспорт, "но последние пять месяцев канцлер никак не отреагировал", пишет издание.
Вместо этого Шольц придумал в апреле обмен – страны восточной Европы дают Украине старые советские танки, а Берлин неспешно дает им взамен современную немецкую технику.
В Welt напомнили, как в конце августа канцлер говорил, почему ФРГ не дает Украине напрямую танки: "Мы не будем действовать в одиночку, но всегда ориентируемся на то, что делают наши союзники".
"Говоря простым языком: пока США не поставят танки напрямую в Украину, не будет и Германия. Но Шольц использует этот аргумент, чтобы отказаться как от поставок бронетранспортеров, так и от боевых танков", – пишут в издании.
При этом Германия с середины августа поставляет ВСУ БТР М113 американского производства – модель, очень похожую на Marder. В Украине, пишет Welt, не понимают, почему тогда заявка на 100 Marder до сих пор игнорируется.
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А также:
- БМП Marder - 739
- БМП Puma - 331
- БМ Fuchs - 356
- БМ Boxer - 305
- БМ Fennek - 105
- авиадесантных танкеток Wiesel - 114
как Блинен с Салеваном.....
а плешивый по бункеру мечется, не знает что и думать.....
Натомість, шанси, що Зєлупа пограбує Україну, - великі.
1 к10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000. Т.е. этот шанс равен практически НУЛЮ.
Непредвиденное алаверды
Пока мы не видим смысла делить мордорскую прессу на имперскую и оппозиционную просто потому, что «оппозиционная» всегда оказывалась с двойным дном и просто намного тоньше вливала яд в целевую аудиторию, которая не пьет боярку и не вытворят все те вещи, которые являются маркером этого стада. Плюс к тому, и сама «оппозиция» там всегда оказывается с двойным дном, агентурным псевдонимом или вовсе - конторским званием. Все, у кого этого нет - уже лежат в могилах. Тем не менее, их пресса иногда выдает смачный троллинг, мимо которого было бы грех пройти по определению. Например, как можно оставить без внимания статью с таким названием: «Германия ответила на отключение газа поставками ПВО Украине»?
В самом деле, многие страны решили, что знаменитая фраза из старой комедии «Тогда мы отключим газ», давно ставшая основой внешней политики мордора, не обязательно должна быть последней. Ее можно продолжить не менее сочно и так, что у кремлевцев глаза полезут на лоб. И вот похоже на то, что вместо путинских ожиданий в виде ползущих к нему за газом европейцев, его начали посылать настолько фигурно, что у публики за поребриком аж дух в носках спирает. И вот сегодня там обсуждается очередная «много-ходов-очка» старшего подфюрара прутина с газовым вентилем.
Между прочим, если внимательно присмотреться, то между строчек можно прочесть: «Что ты творишь, идиот?» Но прямо там об этом никто не решится говорить громко и внятно, как это было в случае запрета виз. Тем не менее, это уже совсем не та риторика, которой они заливались в конце февраля. Куда-то исчезла спесь и все более тревожные и высокие ноты они начинают брать неизвестными местами. Просто посмотрите, сколько сейчас оказалось «не согласных» и вспомните, сколько из них вышло на улицы своих городов 24 февраля. Их несогласие созревало по мере того, как до них стало доходить, что их родной лепрозорий не просто проиграет войну, а что окажется на дне самой глубокой помойки, где даже Северная Корея где-то далеко вверху. Поэтому там сейчас возникают вот такие тексты:
«После остановки газопровода «Северный поток» Германия отправит Украине новейшие системы ПВО IRIS-T. Новое вооружение пообещал стране президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер во время встречи с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем. Поставки ожидаются этой осенью».
Для тех кто забыл - напомним. Герр Штайнмайер, будучи министром иностранных дел в правительстве Меркель, пел с ней дуэтом о том, что надо учесть интересы друга Владимира и что нельзя обижать «великий народ». И вот теперь он учуял, что скамья подсудимых в Гааге окажется куда длиннее, чем Нюрнберге, и за «Формулу Штайнмайера» на ней может найтись место и для него, прямо рядышком с фрау Анжелой. Посему лучше прямо сейчас громко, чтобы все услышали, сказать: «Граждане, вы меня неправильно поняли!»
Напомнив о том, как Газпром постепенно снижал объемы поставок газа в Германию и какими глупыми причинами это пояснялось, издание приводит и встречную динамику, которую демонстрирует Германия. Причем, от этой динамики там явно приходят в ужас и надо сказать - есть с чего:
«В июле немецкое правительство одобрило продажу Украине сотни самоходных гаубиц ************** 2000. Их производство обойдется в 1,7 млрд евро. Это в несколько раз больше всех предыдущих поставок немецкого вооружения, которые составили всего около 600 млн евро. В конце июля Берлин уже поставил Киеву первые три из 15 самоходных зенитных установок Gepard, три реактивные системы залпового огня Mars II и три бронированные гаубицы PzH в дополнение к семи в июне».
За скобками оставлен вывод, который читатель должен сделать сам. А он довольно прост и выглядит примерно так. Если ВСУ долбят «вторую армию» с такими ужасными последствиями и с таким мизерным количеством новейшего оружия, то что будет дальше, когда начнет заходить хотя бы эта сотня гаубиц? А ведь наращивают поставки буквально все партнеры Украины, и в эти выходные на границе Украины и Польши наблюдалась огромная пробка из сотен единиц техники, которая скорее всего, уже находится у линии фронта. В общем, издание могло бы поставить вопрос: «Вова, ну что там с газом?», но не решится, а зря. Было бы интересно послушать о том, как его газовые трубы стыкуются с резиновыми попками. Хотя он мог бы и не ответить, просто весело **** ножками и ковыряя пальцем в носу.
Прийде час - і Леопарди дасть. А для початку потрібно прийняти українських офіцерів-танкістів для навчання роботі на них.
Нам уже поставили Т-72 разных модификации 500-600 штук (только поляки 400+ выкатили).
88 лео-1 погоды вообще не сделают никакой.
А вправна армія любить стандартизацію.