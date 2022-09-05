Россия больше не является надежным поставщиком энергии для Германии, – вице-канцлер Габек
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Германия не имеет доверия к России как к надежному поставщику энергии и перестала рассчитывать на российский газ при выработке стратегии энергобезопасности.
Об этом заявил вице-канцлер – министр экономики ФРГ Роберт Габек, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Поставки газа из России больше не играют роли с точки зрения соображений в сфере безопасности, по моему мнению. Я не верю – уже летом не верил, – что на Путина можно положиться… Мы сможем решить наши проблемы, и мы их решим независимо от решений Путина… Мы справимся без Путина", - сказал политик.
По словам Габека, то, что "Северный поток" не подключен снова к сети, не стало неожиданностью. По его мнению, неожиданностью было бы, случись наоборот.
Министр заявил, что единственное, что в России остается "надежным", – это распространение лжи. "Единственное, на что мы можем положиться, это постоянная неправда, которая касается "Северного потока" и трансформаторов. Это значит, что мы должны обеспечивать наше энергоснабжение по-другому", – сказал Габек.
В этой связи он отметил, что работа над строительством LNG-терминалов идет очень активно, импорт топлива из соседних стран увеличивается, закупается газ на рынках, газохранилища заполняются, принимаются меры по экономии и т.д.
Габек убежден, что немецкий народ все понимает и готов экономить энергию. У Германии достаточно возможностей для стабильного энергообеспечения, заверил вице-канцлер.
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Пеший варіант, самий складний: потрібно відмовитися від газу з параші.
Другій значно простіше: регулярно повторюйте фразу про ненадійність кацапів, як постачальника енергоносіїв!
Уже не раз тут писав - Росія є недоворогоздатною країною !
Ні міжнародні договора , ні меморандоми , ні контракти , ні т.п. - їй не зобов"язання
А що їй треба - буде вимагати , а що їй треба - буде порушати