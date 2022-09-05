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Новости За рубежом Газовая война
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Газ (10095) Германия (6007) Хабек (30)

Россия больше не является надежным поставщиком энергии для Германии, – вице-канцлер Габек

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

газпром

Германия не имеет доверия к России как к надежному поставщику энергии и перестала рассчитывать на российский газ при выработке стратегии энергобезопасности.

Об этом заявил вице-канцлер – министр экономики ФРГ Роберт Габек, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Поставки газа из России больше не играют роли с точки зрения соображений в сфере безопасности, по моему мнению. Я не верю – уже летом не верил, – что на Путина можно положиться… Мы сможем решить наши проблемы, и мы их решим независимо от решений Путина… Мы справимся без Путина", - сказал политик.

По словам Габека, то, что "Северный поток" не подключен снова к сети, не стало неожиданностью. По его мнению, неожиданностью было бы, случись наоборот.

Министр заявил, что единственное, что в России остается "надежным", – это распространение лжи. "Единственное, на что мы можем положиться, это постоянная неправда, которая касается "Северного потока" и трансформаторов. Это значит, что мы должны обеспечивать наше энергоснабжение по-другому", – сказал Габек.

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В этой связи он отметил, что работа над строительством LNG-терминалов идет очень активно, импорт топлива из соседних стран увеличивается, закупается газ на рынках, газохранилища заполняются, принимаются меры по экономии и т.д.

Габек убежден, что немецкий народ все понимает и готов экономить энергию. У Германии достаточно возможностей для стабильного энергообеспечения, заверил вице-канцлер.
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Топ комментарии
+13
Йой! Шо сі стало? І це після купи мільярдів, вбуханих у "потоки", які будувались для обходу "нєнадьожново транзітьора", тобто України? Виходить, справа була таки не в Україні?
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05.09.2022 22:54
+9
нужно выявить всех агентов влияния России и все способы влияния России и нужно их нейтрализовать ибо они угроза безопасности. русские не должны иметь возможности влиять на людей и организовывать митинги!
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05.09.2022 23:14
+7
Побачимо. В німеччині дуже багато кацапів.
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05.09.2022 22:51
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Побачимо. В німеччині дуже багато кацапів.
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05.09.2022 22:51 Ответить
Йой! Шо сі стало? І це після купи мільярдів, вбуханих у "потоки", які будувались для обходу "нєнадьожново транзітьора", тобто України? Виходить, справа була таки не в Україні?
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05.09.2022 22:54 Ответить
Почекай, німці ще підгадять нам, і не один раз. Східні німці - ті самі кацапи.
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05.09.2022 22:57 Ответить
Это Хабек. Он всегда так говорил.
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05.09.2022 23:24 Ответить
Там цілі райони заселені "новимі нємцамі" і ніякі вони не нємци, а окацаплені совки, предки яких були німцями і євреями. Вони споживають німецьку підтримку, а у відповідь хамлять, крадуть і гадять.
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05.09.2022 22:55 Ответить
ти бидлюк чи чмо на зарплаті?
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05.09.2022 23:02 Ответить
Це ти про кого?
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05.09.2022 23:09 Ответить
ти тупий чи рівнобедрений?
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05.09.2022 23:35 Ответить
Та, ві, шо??? Тільки зрозуміли???? Тоді це повний тухес.....
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05.09.2022 22:59 Ответить
Німці вже сто п'ятдесят років марять про гегемонію в Європі, починаючи з франко-пруської війни 1871 р. Тоді вони розбили французів, і з тих пір набрались нахабства. Німці - це другі кацапи, тільки значно розумніші.
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05.09.2022 23:03 Ответить
А шо такое "пиндосы"?
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05.09.2022 23:09 Ответить
любишь своего фюрера, свинособака?
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05.09.2022 23:16 Ответить
Ты меня со своим "папой"-кадыровцем перепутало, русское животное.
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05.09.2022 23:22 Ответить
******** все о своей родной, исконно-православной гомосятине...мартышка, все самцы дикой русни -гомосеки, или у вас исключения из правил есть?
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05.09.2022 23:26 Ответить
Ну никак русгомосек не может слезть со своей родной темы....животное, люди живут совсем не так, как ваше православно-гомосячье стадо.
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05.09.2022 23:32 Ответить
русский, от какого животного тебя твоя свиномамка опоросила, стоя на полу сортира?
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05.09.2022 23:36 Ответить
Нет, я же не русский. Мне повезло человеком родиться.
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05.09.2022 23:41 Ответить
Еще разок, для русского животного...я не русский, мне повезло человеком родиться. А когда кадыровцам надоедают овцы, они переходят на русских свиней. Так и получаются свинособаки, такие как ты. Так какому Маге твоя свиномамка дала за фунфырик бояры, русский?
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05.09.2022 23:45 Ответить
И это всем на шо способен твой свинособачий "мозг", животное? Ты еще тупее, чем а думал.
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05.09.2022 23:51 Ответить
Вам же сейчас дырочку в попе вот такую сделают-×××
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05.09.2022 23:57 Ответить
Після другої світової війни в німеччині і австрії кілька сот тисяч жінок було згвалтовано кацапами. Подивіться тепер на результат.
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05.09.2022 23:05 Ответить
Є два варіанти.
Пеший варіант, самий складний: потрібно відмовитися від газу з параші.
Другій значно простіше: регулярно повторюйте фразу про ненадійність кацапів, як постачальника енергоносіїв!
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05.09.2022 23:08 Ответить
Наши хранилища заполнены на 85%, контракты заключены с Канадой, Алжиром и Азербайджаном. Хабек занимался этим с марта самое позднее.
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05.09.2022 23:27 Ответить
нужно выявить всех агентов влияния России и все способы влияния России и нужно их нейтрализовать ибо они угроза безопасности. русские не должны иметь возможности влиять на людей и организовывать митинги!
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05.09.2022 23:14 Ответить
і нахіба ти ерефію із свино-собаками, пишеш по іншому? Кацап?
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06.09.2022 08:33 Ответить
ты смотри не то, как я пишу, а что я пишу.
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06.09.2022 13:57 Ответить
от і питаю, нахіба?
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06.09.2022 18:00 Ответить
"вже влітку не вірив" - а до цього хоч би з 2014 чи с 02.24.22 вірив, так?
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06.09.2022 03:26 Ответить
пiсля 2014 чи 02.24.22
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06.09.2022 03:29 Ответить
ого, що вже не зігуватимуть разом х..лом?
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06.09.2022 04:08 Ответить
Про що триндєж ?
Уже не раз тут писав - Росія є недоворогоздатною країною !
Ні міжнародні договора , ні меморандоми , ні контракти , ні т.п. - їй не зобов"язання
А що їй треба - буде вимагати , а що їй треба - буде порушати
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06.09.2022 05:11 Ответить
Да конечно же Европа справится без российского газа. Подороже немного будет, но без апокалипсиса обойдётся. Продукция производимая в европе немного подорожает. Плохо только то, что весь Европейский газ достанется россии практически за бесплатно. И ей будет проще снаряды и ракеты на своих заводах клепать чем той европе. Ну и ГСМ, удобрения, металлургию, нефтехимию выгоднее будет в россии производить. Намечается новая индустриализация рашки, в то время как запад немного сдаст свои позиции. Социальная напряженность опять же совсем не у россии растёт, а как раз наоборот. Что то тут как то не так с этими санкциями пошло, не туда куда было задумано. Тут ещё и китай с индией руки потирает.
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06.09.2022 08:24 Ответить
 
 