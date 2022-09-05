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Росія більше не є надійним постачальником енергії для Німеччини, - віцеканцлер Габек

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

газпром

Німеччина не має довіри до Росії як до надійного постачальника енергії та перестала розраховувати на російський газ при виробленні стратегії енергобезпеки.

Про це заявив віцеканцлер - міністр економіки ФРН Роберт Габек, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Поставки газу з Росії більше не відіграють ролі з точки зору безпекових міркувань, на мою думку. Я не вірю - вже влітку не вірив, - що на Путіна можна покластися… Ми зможемо розв’язати наші проблеми, і ми їх розв’яжемо незалежно від рішень Путіна… Ми впораємося без Путіна", - сказав політик.

За словами Габека, те, що "Північний потік" не підключений знову до мережі, не стало несподіванкою. На його думку, несподіванкою було би, якби сталося навпаки.

Міністр заявив, що єдине що в Росії залишається "надійним" - це поширення брехні. "Єдине, на що ми можем покластися, це постійна неправда, яка стосується "Північного потоку" і трансформаторів. Це означає, що ми повинні забезпечувати наше енергопостачання по-іншому", - сказав Габек.

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У цьому зв'язку він зауважив, що робота над будівництвом LNG-терміналів іде дуже активно, імпорт палива з сусідніх країн збільшується, закуповується газ на ринках, газосховища заповнюються, вживається заходів з економії тощо.

Габек висловив переконання, що німецький народ усе розуміє і готовий заощаджувати енергію. У Німеччини достатньо можливостей для стабільного енергозабезпечення, запевнив віцеканцлер.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+13
Йой! Шо сі стало? І це після купи мільярдів, вбуханих у "потоки", які будувались для обходу "нєнадьожново транзітьора", тобто України? Виходить, справа була таки не в Україні?
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05.09.2022 22:54
+9
нужно выявить всех агентов влияния России и все способы влияния России и нужно их нейтрализовать ибо они угроза безопасности. русские не должны иметь возможности влиять на людей и организовывать митинги!
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05.09.2022 23:14
+7
Побачимо. В німеччині дуже багато кацапів.
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05.09.2022 22:51
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Побачимо. В німеччині дуже багато кацапів.
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05.09.2022 22:51 Відповісти
Йой! Шо сі стало? І це після купи мільярдів, вбуханих у "потоки", які будувались для обходу "нєнадьожново транзітьора", тобто України? Виходить, справа була таки не в Україні?
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05.09.2022 22:54 Відповісти
Почекай, німці ще підгадять нам, і не один раз. Східні німці - ті самі кацапи.
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05.09.2022 22:57 Відповісти
Это Хабек. Он всегда так говорил.
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05.09.2022 23:24 Відповісти
Там цілі райони заселені "новимі нємцамі" і ніякі вони не нємци, а окацаплені совки, предки яких були німцями і євреями. Вони споживають німецьку підтримку, а у відповідь хамлять, крадуть і гадять.
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05.09.2022 22:55 Відповісти
ти бидлюк чи чмо на зарплаті?
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05.09.2022 23:02 Відповісти
Це ти про кого?
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05.09.2022 23:09 Відповісти
ти тупий чи рівнобедрений?
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05.09.2022 23:35 Відповісти
Та, ві, шо??? Тільки зрозуміли???? Тоді це повний тухес.....
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05.09.2022 22:59 Відповісти
Німці вже сто п'ятдесят років марять про гегемонію в Європі, починаючи з франко-пруської війни 1871 р. Тоді вони розбили французів, і з тих пір набрались нахабства. Німці - це другі кацапи, тільки значно розумніші.
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05.09.2022 23:03 Відповісти
А шо такое "пиндосы"?
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05.09.2022 23:09 Відповісти
любишь своего фюрера, свинособака?
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05.09.2022 23:16 Відповісти
Ты меня со своим "папой"-кадыровцем перепутало, русское животное.
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05.09.2022 23:22 Відповісти
******** все о своей родной, исконно-православной гомосятине...мартышка, все самцы дикой русни -гомосеки, или у вас исключения из правил есть?
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05.09.2022 23:26 Відповісти
Ну никак русгомосек не может слезть со своей родной темы....животное, люди живут совсем не так, как ваше православно-гомосячье стадо.
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05.09.2022 23:32 Відповісти
русский, от какого животного тебя твоя свиномамка опоросила, стоя на полу сортира?
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05.09.2022 23:36 Відповісти
Нет, я же не русский. Мне повезло человеком родиться.
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05.09.2022 23:41 Відповісти
Еще разок, для русского животного...я не русский, мне повезло человеком родиться. А когда кадыровцам надоедают овцы, они переходят на русских свиней. Так и получаются свинособаки, такие как ты. Так какому Маге твоя свиномамка дала за фунфырик бояры, русский?
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05.09.2022 23:45 Відповісти
И это всем на шо способен твой свинособачий "мозг", животное? Ты еще тупее, чем а думал.
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05.09.2022 23:51 Відповісти
Вам же сейчас дырочку в попе вот такую сделают-×××
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05.09.2022 23:57 Відповісти
Після другої світової війни в німеччині і австрії кілька сот тисяч жінок було згвалтовано кацапами. Подивіться тепер на результат.
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05.09.2022 23:05 Відповісти
Є два варіанти.
Пеший варіант, самий складний: потрібно відмовитися від газу з параші.
Другій значно простіше: регулярно повторюйте фразу про ненадійність кацапів, як постачальника енергоносіїв!
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05.09.2022 23:08 Відповісти
Наши хранилища заполнены на 85%, контракты заключены с Канадой, Алжиром и Азербайджаном. Хабек занимался этим с марта самое позднее.
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05.09.2022 23:27 Відповісти
нужно выявить всех агентов влияния России и все способы влияния России и нужно их нейтрализовать ибо они угроза безопасности. русские не должны иметь возможности влиять на людей и организовывать митинги!
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05.09.2022 23:14 Відповісти
і нахіба ти ерефію із свино-собаками, пишеш по іншому? Кацап?
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06.09.2022 08:33 Відповісти
ты смотри не то, как я пишу, а что я пишу.
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06.09.2022 13:57 Відповісти
от і питаю, нахіба?
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06.09.2022 18:00 Відповісти
"вже влітку не вірив" - а до цього хоч би з 2014 чи с 02.24.22 вірив, так?
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06.09.2022 03:26 Відповісти
пiсля 2014 чи 02.24.22
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06.09.2022 03:29 Відповісти
ого, що вже не зігуватимуть разом х..лом?
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06.09.2022 04:08 Відповісти
Про що триндєж ?
Уже не раз тут писав - Росія є недоворогоздатною країною !
Ні міжнародні договора , ні меморандоми , ні контракти , ні т.п. - їй не зобов"язання
А що їй треба - буде вимагати , а що їй треба - буде порушати
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06.09.2022 05:11 Відповісти
Да конечно же Европа справится без российского газа. Подороже немного будет, но без апокалипсиса обойдётся. Продукция производимая в европе немного подорожает. Плохо только то, что весь Европейский газ достанется россии практически за бесплатно. И ей будет проще снаряды и ракеты на своих заводах клепать чем той европе. Ну и ГСМ, удобрения, металлургию, нефтехимию выгоднее будет в россии производить. Намечается новая индустриализация рашки, в то время как запад немного сдаст свои позиции. Социальная напряженность опять же совсем не у россии растёт, а как раз наоборот. Что то тут как то не так с этими санкциями пошло, не туда куда было задумано. Тут ещё и китай с индией руки потирает.
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06.09.2022 08:24 Відповісти
 
 