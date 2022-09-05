Росія більше не є надійним постачальником енергії для Німеччини, - віцеканцлер Габек

Німеччина не має довіри до Росії як до надійного постачальника енергії та перестала розраховувати на російський газ при виробленні стратегії енергобезпеки.

Про це заявив віцеканцлер - міністр економіки ФРН Роберт Габек, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Поставки газу з Росії більше не відіграють ролі з точки зору безпекових міркувань, на мою думку. Я не вірю - вже влітку не вірив, - що на Путіна можна покластися… Ми зможемо розв’язати наші проблеми, і ми їх розв’яжемо незалежно від рішень Путіна… Ми впораємося без Путіна", - сказав політик.

За словами Габека, те, що "Північний потік" не підключений знову до мережі, не стало несподіванкою. На його думку, несподіванкою було би, якби сталося навпаки.

Міністр заявив, що єдине що в Росії залишається "надійним" - це поширення брехні. "Єдине, на що ми можем покластися, це постійна неправда, яка стосується "Північного потоку" і трансформаторів. Це означає, що ми повинні забезпечувати наше енергопостачання по-іншому", - сказав Габек.

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У цьому зв'язку він зауважив, що робота над будівництвом LNG-терміналів іде дуже активно, імпорт палива з сусідніх країн збільшується, закуповується газ на ринках, газосховища заповнюються, вживається заходів з економії тощо.

Габек висловив переконання, що німецький народ усе розуміє і готовий заощаджувати енергію. У Німеччини достатньо можливостей для стабільного енергозабезпечення, запевнив віцеканцлер.