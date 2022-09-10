ППО збила крилату ракету окупантів у Дніпрі

У Дніпрі сили протиповітряної оборони збили крилату ракету російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряне командування "Схід".

"Підтверджуємо роботу ППО у Дніпрі. Збито одну крилату ракету", - йдеться в повідомленні.

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