ППО збила крилату ракету окупантів у Дніпрі
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У Дніпрі сили протиповітряної оборони збили крилату ракету російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряне командування "Схід".
"Підтверджуємо роботу ППО у Дніпрі. Збито одну крилату ракету", - йдеться в повідомленні.
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С нами Бог!
А сьогодні попали в Сандору да в приватний будинок поруч. Плюс ще було 3-4 прильоти. Живу в 4 км від виробництва, дім трохи скакав. ***** мокшанські.