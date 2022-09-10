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ППО збила крилату ракету окупантів у Дніпрі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета,крилата

У Дніпрі сили протиповітряної оборони збили крилату ракету російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряне командування "Схід".

"Підтверджуємо роботу ППО у Дніпрі. Збито одну крилату ракету", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом тижня РФ випустила по Україні 34 крилаті ракети та 47 керованих авіаційних ракет, - Генштаб ЗСУ

Автор: Наталя Джума
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Началась оборона Москвы.
С нами Бог!
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10.09.2022 06:52 Відповісти
каждое утро смотрю новости днепр харьков николаев обстреливают. уже даже израильтяне меня спрашивают почему УКРАИНА не стреляет в ответ по раше. сначала говорил что нечем. а теперь даже не знаю. может уже пора отвечать. там что нет военных обьектов.
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10.09.2022 06:53 Відповісти
А реально немає чим відповідати,поки що.Американці жаліють пацаків,поки що....
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10.09.2022 07:01 Відповісти
Своїх ракет не виробляємо завдяки клоуну, а американськими пуляти не можна. Такі умови постачання. Тому і нічим.
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10.09.2022 07:45 Відповісти
Очора заікнувся саме про це.... Більше в мене немає тих друзів в друзях. Упоротих дурнів мій організм не виносить взагалі. Вони до сих пір свято вірять боневтіку. Як цей народ перевпевнити, де ЗЛО. А ми ще дивуємось кацапам.
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10.09.2022 08:37 Відповісти
Миколаїв сьогодні, вночі десь 7 ракет С-300. Писали раніше, що з Каховки, чи зпід тутова, але відстань не дозволяє. Значить знову десь з району Скадовська-Тарасівка-Гладківка-Гопри. Наші частково накривають ті розрахунки, але там все ще відкрите постачання крищанським мостом усілякого непотрібу. Правий берег заблокований, по основним позиціям ЗСУ впевнено видає квитки на концерт кобзону. Але тут... Дня 4 не було вибухів, прильотів і ось сьогодні знову. Саме прикре, що ППО, тай ПРО з ракетами такого типу (Смерчі, Урагани, Торнадо, С-300(земля-земля)), не справляються. Навіть ні у кого немає такого, що б. Залізний купол теж відпочиває. Тільки знищення позицій.
А сьогодні попали в Сандору да в приватний будинок поруч. Плюс ще було 3-4 прильоти. Живу в 4 км від виробництва, дім трохи скакав. ***** мокшанські.
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10.09.2022 08:34 Відповісти
 
 