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Окупанти використовують українців з інвалідністю як "живий щит", - ООН

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Російські загарбники ховаються в Україні за "живим щитом" із людей з інвалідністю.

Про це заявив віцеголова Комітету ООН щодо прав людей з інвалідністю Джонас Рускус, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, люди з інвалідністю на тимчасово окупованих територіях України "утримуються в нелюдських умовах, зазнають поганого ставлення та використовують збройними силами РФ як "живий щит".

"Під загрозою перебуває їх доступ до базових прав, таких як харчування та прийнятні стандарти проживання, в тому числі наявність опалення взимку", - сказав Рускус.

Він додав, що ООН відомо про щонайменше 12 людей з інвалідністю, які загинули в інтернаті, розташованому на тимчасово окупованій РФ території.

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Точної інформації стосовно того, скільки осіб з інвалідністю залишилося на окупованих територіях немає, але до війни в Україні проживало близько 2,7 млн таких людей.

Автор: Ірина Дашківська
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Купінск вже наш!
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10.09.2022 08:34 Відповісти
Інфа офіційна?
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10.09.2022 09:32 Відповісти
Схоже що так, Стерненко у твітері вже виклав ось це фото

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10.09.2022 09:40 Відповісти
Слова ОКУПАНТИ, як це подано в заголовку "Окупанти використовують українців з інвалідністю як "живий щит", - ООН", в заяві віцеголови Комітету ООН щодо прав людей з інвалідністю Джонас Рускус немає.

Росія ОКУПАНТ, АГРЕСОР і т.п. однак в колгоспі ООН не прийнято речі називати своїми іменами. Там на догоду АГРЕСОРУ панує "політкоректність".
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10.09.2022 08:38 Відповісти
этого нельзя делать !
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10.09.2022 08:38 Відповісти
"Мы будем стоять за спинами их женщин и детей"
в.путін, березень 2014р
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10.09.2022 08:42 Відповісти


@vlad_bmd

·

18 ч

Путлер заявил, что не поедет на похороны Елизаветы, аргументировав тем, что ему пора готовиться к своим.
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10.09.2022 08:51 Відповісти
От і готовий анекдот! Занесу в свій кондуїт!
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10.09.2022 09:16 Відповісти
ООН нарешті хоч казати почала щось правильне
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10.09.2022 09:38 Відповісти
 
 