Окупанти використовують українців з інвалідністю як "живий щит", - ООН

Російські загарбники ховаються в Україні за "живим щитом" із людей з інвалідністю.

Про це заявив віцеголова Комітету ООН щодо прав людей з інвалідністю Джонас Рускус, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, люди з інвалідністю на тимчасово окупованих територіях України "утримуються в нелюдських умовах, зазнають поганого ставлення та використовують збройними силами РФ як "живий щит".

"Під загрозою перебуває їх доступ до базових прав, таких як харчування та прийнятні стандарти проживання, в тому числі наявність опалення взимку", - сказав Рускус.

Він додав, що ООН відомо про щонайменше 12 людей з інвалідністю, які загинули в інтернаті, розташованому на тимчасово окупованій РФ території.

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Точної інформації стосовно того, скільки осіб з інвалідністю залишилося на окупованих територіях немає, але до війни в Україні проживало близько 2,7 млн таких людей.