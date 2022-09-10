Окупанти використовують українців з інвалідністю як "живий щит", - ООН
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Російські загарбники ховаються в Україні за "живим щитом" із людей з інвалідністю.
Про це заявив віцеголова Комітету ООН щодо прав людей з інвалідністю Джонас Рускус, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За його словами, люди з інвалідністю на тимчасово окупованих територіях України "утримуються в нелюдських умовах, зазнають поганого ставлення та використовують збройними силами РФ як "живий щит".
"Під загрозою перебуває їх доступ до базових прав, таких як харчування та прийнятні стандарти проживання, в тому числі наявність опалення взимку", - сказав Рускус.
Він додав, що ООН відомо про щонайменше 12 людей з інвалідністю, які загинули в інтернаті, розташованому на тимчасово окупованій РФ території.
Точної інформації стосовно того, скільки осіб з інвалідністю залишилося на окупованих територіях немає, але до війни в Україні проживало близько 2,7 млн таких людей.
Будь ласка, зачекайте...
Росія ОКУПАНТ, АГРЕСОР і т.п. однак в колгоспі ООН не прийнято речі називати своїми іменами. Там на догоду АГРЕСОРУ панує "політкоректність".
в.путін, березень 2014р
@vlad_bmd
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18 ч
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